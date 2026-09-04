إذا كنت تبحث عن شراء تذاكر رينجرز ضد سلتيكس لموسم 2026/27، فيمكنك استخدام الروابط أدناه لحجز التذاكر والباقات.

كيفية الحصول على تذاكر سلتيك ضد رينجرز لموسم 2026/27

تعد تذاكر ديربي أولد فيرم من بين الأكثر طلبًا في عالم كرة القدم. ومع سعة سلتيك بارك البالغة 60,411 متفرجًا، وملعب إيبروكس الذي يتسع لـ50,817، فإن الملعبين ينفدان بالكامل بشكل معتاد قبل وقت طويل من يوم المباراة، وخاصة لهذه المواجهة.

يجب أن تكون وجهتك الأولى دائمًا هي البوابات الرسمية لبيع التذاكر على موقعي سلتيك ورينجرز.

لكن بسبب محدودية التذاكر المطروحة للبيع العام، من الصعب للغاية تأمين مقاعد ما لم تكن من حاملي التذاكر الموسمية أو عضوًا في برنامج عضوية رسمي.

احرص على مراجعة ضمانات الأصالة وسياسات حماية المشترين على كل منصة قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر سلتيك ضد رينجرز؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لديربي أولد فيرم بحسب المباراة وموقع الجلوس، لكن يمكن توقع أن تبدأ الأسعار العادية من حوالي 45–65 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و30–40 جنيهًا إسترلينيًا للفئات المخفضة.

وفي مواقع إعادة البيع الثانوية، قد ترتفع الأسعار بشكل كبير بسبب الطلب المرتفع، وغالبًا ما تتجاوز 200 جنيه إسترليني للمقعد الواحد في المواقع المميزة أو أقسام الضيافة.

وللبقاء على اطلاع، اشترك في القوائم البريدية لكلا الناديين وتابع قنواتهما على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة الإعلانات الخاصة بطرح التذاكر.

كيف يمكنني زيادة فرصي في الحصول على تذاكر سلتيك ضد رينجرز؟

أفضل طريقة لزيادة فرصك في الحصول على تذاكر ديربي أولد فيرم بين سلتيك ورينجرز هي التأكد من متابعة جميع التحديثات من الناديين بشأن هذه المواجهة.

ورغم أن معظم التذاكر تكون قد خُصصت بالفعل لحاملي التذاكر الموسمية، فقد يظل بإمكان الجماهير الحصول على تذكرة لمباراة فردية.

تابع قنوات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي، وحرص على متابعة البوابات الرسمية لبيع التذاكر للبقاء على اطلاع بشأن توافر التذاكر في نسختي ديربي أولد فيرم هذا الموسم.

هل يمكنني شراء تذاكر سلتيك ضد رينجرز عبر الإنترنت؟

يمكنك شراء تذاكر ديربي أولد فيرم بين سلتيك ورينجرز عبر الإنترنت.

ستكون غالبية التذاكر المتاحة للجماهير، إن لم يكن كامل العدد المخصص، متاحة حصريًا عبر الإنترنت قبل كل مباراة هذا الموسم.

سجل الدخول إلى البوابات الرسمية لبيع التذاكر للبقاء على اطلاع بشأن التوافر، أو يمكنك النظر في الخيارات الثانوية مثل StubHub لمحاولة العثور على المقعد المناسب لك.

متى يجب أن أشتري تذاكر سلتيك ضد رينجرز لضمان مقاعد جيدة؟

نظرًا للاهتمام الكبير بديربي أولد فيرم من مزيج من الجماهير المحلية والمشجعين الدوليين، فإن فرص العثور على أي مقعد، فضلًا عن مقعد جيد، تكون ضئيلة لمن يسعى للحصول على تذكرة.

ومع ذلك، فإن الراغبين في الحصول على أفضل موقع لمواجهة سلتيك ورينجرز يجب أن يشتروا في أقرب وقت ممكن، إن أمكن، من أجل الظفر بخيار أفضل.

ابقَ على اطلاع عبر قنوات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي والبوابات الرسمية لبيع التذاكر لمتابعة فرص الشراء المحتملة لديربي أولد فيرم.

هل تتوفر تذاكر سلتيك ضد رينجرز في الملعب يوم المباراة؟

مع هذا الطلب الهائل على ديربي أولد فيرم، بغض النظر عن البطولة، أصبح من شبه غير المألوف في العصر الحديث أن يتمكن المشجعون من شراء التذاكر من الملعب يوم المباراة لمواجهات سلتيك ورينجرز، إذ غالبًا ما تنفد التذاكر قبل وقت طويل من انطلاق اللقاء.

وهذا يعني أنه يجب عليك شراء تذكرتك قبل المباراة عبر القنوات الإلكترونية مثل البوابات الرسمية لبيع التذاكر أو من خلال موقع إعادة بيع ثانوي.