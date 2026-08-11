كيفية شراء تذاكر سندرلاند لموسم 2026/27: متوسط الأسعار، الضيافة ومعلومات التذاكر الموسمية

تُعد منطقة الشمال الشرقي معقلاً للشغف بكرة القدم، ويستمتع مشجعو سندرلاند بالحياة مجدداً في أرض الميعاد، الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اقتراب موسم 2026/27. والحماس المحيط بمواجهاتهم في دوري الأضواء وأجواء الديربي يعيد تسريع النبض في أنحاء ويرسايد مرة أخرى.

وبعد أن رسخ النادي أقدامه مجدداً بين الكبار، سيتسابق المشجعون الأوفياء بكل قوة للحصول على تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز مقاعد سندرلاند لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27.

مباريات سندرلاند المقبلة في موسم 2026/27 والتذاكر

كيف تشتري تذاكر سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات سندرلاند، بداية من تذاكر المباريات الفردية وصولاً إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية. ويمكنك عادة شراء هذه التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على eticketing.co.uk/safc.

إليك ما تحتاج إلى معرفته:

الطرح العام: تُطرح تذاكر سندرلاند العادية للبيع العام بمجرد فتح نافذة البيع، وعادة يكون ذلك قبل المباراة بنحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع. وعلى عكس كثير من أندية دوري الأضواء، لا يعتمد سندرلاند نظام عضوية مدفوعة تقليدياً للحصول على حق الوصول الأساسي لشراء التذاكر. ومعظم تذاكر سندرلاند العادية تُطرح مباشرة للبيع العام، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لتذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُطرح تذاكر سندرلاند العادية للبيع العام بمجرد فتح نافذة البيع، وعادة يكون ذلك قبل المباراة بنحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع. وعلى عكس كثير من أندية دوري الأضواء، لا يعتمد سندرلاند نظام عضوية مدفوعة تقليدياً للحصول على حق الوصول الأساسي لشراء التذاكر. ومعظم تذاكر سندرلاند العادية تُطرح مباشرة للبيع العام، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لتذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز. مباريات الديربي : إذا كنت تحاول شراء تذاكر سندرلاند للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل ديربي تاين-وير ضد نيوكاسل يونايتد أو المباريات أمام فرق "الستة الكبار"، فستحتاج إلى سجل شراء موثق على حسابك.

: إذا كنت تحاول شراء تذاكر سندرلاند للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل ديربي تاين-وير ضد نيوكاسل يونايتد أو المباريات أمام فرق "الستة الكبار"، فستحتاج إلى سجل شراء موثق على حسابك. نقاط بلاك كات: رغم عدم وجود نظام عضوية إلزامي، يحصل المشجعون على نقاط بلاك كات (BCP) من خلال حضور المباريات خارج الأرض ومباريات الكأس على أرضهم. وفي المباريات ذات الطلب المرتفع التي يفوق فيها الطلب المعروض بكثير، تُمنح أولوية التذاكر بناءً على إجمالي نقاط BCP.

كم تبلغ أسعار تذاكر سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتراوح أسعار تذاكر البالغين بالقيمة الاسمية لمباريات سندرلاند على أرضه بين £28 و£45 عند شرائها مباشرة من شباك تذاكر النادي.

وتختلف الأسعار بحسب فئة المباراة، من مواجهات الفئة A* البارزة وصولاً إلى مباريات الفئة C، وكذلك بحسب موقع المقعد في المدرج الشرقي، والمدرج الغربي، وPremier Concourse، ومناطق العائلات.

وتُطبق أسعار مخفضة في جميع المدرجات لكبار السن (فوق 65 عاماً)، والشباب (أقل من 22 عاماً)، والناشئين (أقل من 18 عاماً)، ومن هم دون 14 عاماً.

كيف تحصل على تذكرة موسمية لسندرلاند؟

تُعد التذكرة الموسمية الطريقة الوحيدة المضمونة للحصول على مقعد محجوز في كل مباراة بيتية على ستاديوم أوف لايت خلال حملة الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27.

وبسبب الارتفاع الكبير في الطلب، نفدت بالكامل حصة سندرلاند من التذاكر الموسمية، التي تتجاوز 38,000 مقعد، لموسم 2026/27 .

وبدأت أسعار التذاكر الموسمية للبالغين لهذا الموسم من £610 ووصلت إلى أكثر من £810 في مناطق الكونكورس المميزة.

ويتعين على المشجعين الراغبين في الحصول على تذكرة موسمية للمواسم المقبلة الانضمام إلى قائمة الانتظار الرسمية على موقع النادي.

ولا تزال باقات الضيافة الموسمية، مثل 76 Yards وBanks on the Wear، متاحة للمشجعين الذين يبحثون عن مقاعد موسمية مضمونة مع خيارات تناول الطعام.

أين تقيم بالقرب من ستاديوم أوف لايت؟

هل تزور سندرلاند لحضور مباراة على ستاديوم أوف لايت؟ يتيح موقع الملعب على ضفة النهر بالقرب من وسط المدينة سهولة الوصول من المناطق المركزية والمحيطة، مع وجود متاجر محلية ومقاهٍ وروابط نقل قريبة، ما يجعله مثالياً لعشاق كرة القدم.

يُعد وسط المدينة قاعدة مريحة، إذ يوفر كثيراً من خيارات الطعام والحياة الليلية والتسوق، إلى جانب اتصالات مترو جيدة عبر المنطقة. كما أنه يبعد مسافة قصيرة سيراً أو بالمركبات عن الملعب، ويناسب الزوار الباحثين عن الترفيه والعملية معاً.

أما لمن يفضل إقامة أكثر هدوءاً، فإن المناطق الساحلية مثل روكر وسيبورن توفر إطلالات بحرية ونزهات على الشاطئ وإيقاعاً أكثر استرخاءً، مع البقاء في متناول الملعب بسهولة بالسيارة أو المترو.

هل تبحث عن إقامة لحضور مباريات سندرلاند؟ يمكنك استكشاف المدينة وخياراتها عبر الخريطة أدناه، مع خيارات تناسب كل الميزانيات.

تاريخ ستاديوم أوف لايت

ستاديوم أوف لايت هو ملعب كرة قدم بالكامل بمقاعد في سندرلاند. وهو الملعب البيتي لسندرلاند منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1997. وبسعة تبلغ 49,000 متفرج، يُعد ستاديوم أوف لايت عاشر أكبر ملعب كرة قدم في إنجلترا.

ويبدو أن تصميمه البسيط جاء لإتاحة المجال أمام عمليات تطوير مستقبلية، قد ترفع السعة إلى 64,000. وأطلق الرئيس بوب موراي هذا الاسم على الملعب ليعكس إرث تعدين الفحم في الشمال الشرقي وموقع منجم Monkwearmouth Colliery السابق الذي أُقيم عليه.

وإلى جانب استضافة مباريات سندرلاند، احتضن ستاديوم أوف لايت مباريات دولية لكل من منتخبي إنجلترا للرجال والسيدات. وشاهد 47,667 متفرجاً فوز إنجلترا هناك على تركيا بنتيجة 2-0 في عام 2003، خلال المرحلة التأهيلية لبطولة يورو 2004.

وبعيداً عن كرة القدم، استضاف الملعب بعضاً من أكبر الأسماء الموسيقية في العالم، مثل Beyonce وRihanna وOasis وColdplay وElton John.