تُعد منطقة الشمال الشرقي معقلاً للشغف بكرة القدم، ويستمتع مشجعو سندرلاند بالحياة مجدداً في أرض الأحلام، الدوري الإنجليزي الممتاز، مع دخولهم موسم 2026/27. ويعيد الترقب المحيط بمواجهاته في دوري الأضواء وأجواء الديربي تسريع النبضات مرة أخرى في أنحاء ويرسايد.

وبعد أن رسخ أقدامه مجدداً بين الكبار، سيتسابق الجمهور المخلص بكل قوة للحصول على تذاكر سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل.

دع GOAL يقدم لك الدليل الكامل حول كيفية حجز مقاعد سندرلاند لموسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباريات سندرلاند 2026/27 المقبلة والتذاكر

كيف تشتري تذاكر سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات سندرلاند، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية. ويمكنك عادة شراء هذه التذاكر عبر البوابة الرسمية للنادي على eticketing.co.uk/safc.

إليك ما تحتاج إلى معرفته:

الطرح العام: تُطرح تذاكر سندرلاند العامة للبيع بمجرد فتح نافذة المبيعات، وعادة ما يكون ذلك قبل المباراة بنحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع. وعلى عكس كثير من أندية القمة، لا يعمل سندرلاند بنظام عضوية مدفوعة تقليدي يتيح الوصول الأساسي لشراء التذاكر. فمعظم تذاكر سندرلاند العادية تُطرح مباشرة للبيع العام، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لتذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُطرح تذاكر سندرلاند العامة للبيع بمجرد فتح نافذة المبيعات، وعادة ما يكون ذلك قبل المباراة بنحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع. وعلى عكس كثير من أندية القمة، لا يعمل سندرلاند بنظام عضوية مدفوعة تقليدي يتيح الوصول الأساسي لشراء التذاكر. فمعظم تذاكر سندرلاند العادية تُطرح مباشرة للبيع العام، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لتذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز. الديربيات : إذا كنت تحاول شراء تذاكر سندرلاند للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل ديربي تاين-وير ضد نيوكاسل يونايتد أو المباريات أمام منافسي "الستة الكبار"، فستحتاج إلى سجل شراء موثق على حسابك.

: إذا كنت تحاول شراء تذاكر سندرلاند للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل ديربي تاين-وير ضد نيوكاسل يونايتد أو المباريات أمام منافسي "الستة الكبار"، فستحتاج إلى سجل شراء موثق على حسابك. نقاط بلاك كات: رغم عدم وجود نظام عضوية إلزامي، يحصل المشجعون على نقاط بلاك كات (BCP) من خلال حضور المباريات خارج الأرض ومواجهات الكأس على أرضهم. وفي المباريات ذات الطلب المرتفع التي يفوق فيها الطلب المعروض بفارق كبير، تُمنح أولوية التذاكر بناءً على إجمالي نقاط BCP.

كم تبلغ أسعار تذاكر سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتراوح أسعار تذاكر البالغين بالقيمة الاسمية لمباريات سندرلاند على أرضه بين 28 و45 جنيهاً إسترلينياً عند شرائها مباشرة من شباك تذاكر النادي.

وتختلف الأسعار بحسب فئة المباراة، بدءاً من مواجهات الفئة A* البارزة وصولاً إلى مباريات الفئة C، وكذلك بحسب موقع المقعد في المدرج الشرقي والمدرج الغربي وPremier Concourse ومناطق العائلات.

وتُطبق أسعار مخفضة في جميع المدرجات لكبار السن، فوق 65 عاماً، والشباب، دون 22 عاماً، والناشئين، دون 18 عاماً، ومن هم دون 14 عاماً.

كيف تحصل على تذكرة موسمية لسندرلاند؟

التذكرة الموسمية هي الطريقة الوحيدة المضمونة لحجز مقعد مخصص في كل مباراة على أرض ملعب النور خلال حملة الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27.

وبسبب الزيادة الكبيرة في الطلب، نفدت بالكامل حصة سندرلاند من التذاكر الموسمية، التي تزيد على 38,000 مقعد، لموسم 2026/27.

وبدأت أسعار التذاكر الموسمية للبالغين في هذه الحملة من 610 جنيهات إسترلينية وارتفعت إلى أكثر من 810 جنيهات إسترلينية في مناطق الكونكورس المميزة.

ويتعين على المشجعين الراغبين في الحصول على تذكرة موسمية للمواسم المقبلة الانضمام إلى قائمة الانتظار الرسمية على موقع النادي.

ولا تزال باقات الضيافة الموسمية، مثل 76 Yards وBanks on the Wear، متاحة للمشجعين الذين يبحثون عن مقاعد موسمية مضمونة إلى جانب خيارات الطعام.

أين تقيم بالقرب من ملعب النور؟

تزور سندرلاند لحضور مباراة في ملعب النور؟ يعني موقع الملعب على ضفة النهر بالقرب من وسط المدينة سهولة الوصول من المناطق المركزية والمحيطة، مع متاجر محلية ومقاهٍ وروابط نقل قريبة، ما يجعله مثالياً لعشاق كرة القدم.

ويُعد وسط المدينة قاعدة مريحة، إذ يوفر الكثير من خيارات الطعام والحياة الليلية والتسوق، إلى جانب اتصالات مترو جيدة عبر المنطقة. كما أنه يبعد مسافة قصيرة سيراً أو عبر وسيلة نقل عن الملعب، ويلائم الزوار الباحثين عن الترفيه والعملية معاً.

أما لمن يفضلون إقامة أكثر هدوءاً، فإن المناطق الساحلية مثل روكر وسيبورن توفر إطلالات بحرية ونزهات على الشاطئ وإيقاعاً أكثر استرخاءً، مع بقائها ضمن مسافة سهلة إلى الملعب بالسيارة أو المترو.

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تاريخ ملعب النور

ملعب النور هو ملعب كرة قدم مخصص بالكامل للمقاعد في سندرلاند. ويُعد الملعب الرسمي لسندرلاند منذ افتتاحه لأول مرة في 1997. وبسعة تبلغ 49,000 متفرج، يُعد ملعب النور عاشر أكبر ملعب كرة قدم في إنجلترا.

ويبدو أن تصميمه البسيط يهدف إلى إتاحة المجال لعمليات تطوير مستقبلية، يمكن أن ترفع السعة إلى 64,000. وقد أطلق الرئيس بوب موراي هذا الاسم على الملعب ليعكس تراث تعدين الفحم في الشمال الشرقي وموقع منجم مونكويرماوث السابق الذي أُقيم عليه.

وإلى جانب استضافة مباريات سندرلاند، احتضن ملعب النور مباريات دولية لمنتخبي إنجلترا للرجال والسيدات. وشاهد 47,667 متفرجاً فوز إنجلترا على تركيا 2-0 هناك في 2003، خلال المرحلة التأهيلية ليورو 2004.

وبعيداً عن كرة القدم، استضاف الملعب بعضاً من أكبر النجوم الموسيقيين في العالم، مثل بيونسيه وريهانا وأواسيس وكولدبلاي وإلتون جون.

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