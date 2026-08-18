كيفية شراء تذاكر سان دييغو إف سي: تذاكر SDFC، الأسعار، جدول 2026 والمزيد

لم يهدر سان دييجو إف سي أي وقت في التحول إلى واحدة من أكبر القصص في الدوري الأميركي لكرة القدم. الفريق المنضم حديثًا في 2025 فاجأ الدوري بإنهاء موسمه الأول في صدارة القسم الغربي، ليحجز مكانه في كأس أبطال الكونكاكاف، كما واصل موسمه الثاني على ملعب Snapdragon Stadium الحفاظ على الزخم بقوة.

الأمتار الأخيرة من الموسم العادي لعام 2026 تبدو مزدحمة. مواجهة rivalry «Beat LA» أمام LA Galaxy تصل إلى Snapdragon Stadium يوم السبت 29 أغسطس، تليها «Clash of California» ضد سان خوسيه في 9 سبتمبر، إلى جانب استقبال حامل درع المشجعين Philadelphia Union، وسياتل ساوندرز الساعي إلى بلوغ الأدوار الإقصائية.

دع GOAL يقدم لك كل معلومات تذاكر SDFC الأساسية التي تحتاجها في الأمتار الأخيرة، بما في ذلك أين يمكنك شراء التذاكر وكم ستكلفك.

ما المباريات المقبلة لسان دييجو إف سي؟

في ما يلي، يمكنك العثور على المباريات المتبقية لسان دييجو إف سي في الموسم العادي للدوري الأميركي لكرة القدم 2026:

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأربعاء 19 أغسطس، 10.30 مساءً بتوقيت ET بورتلاند تيمبرز ضد سان دييجو إف سي Providence Park، بورتلاند التذاكر السبت 22 أغسطس، 7.30 مساءً بتوقيت PT سان دييجو إف سي ضد كولورادو رابيدز Snapdragon Stadium، سان دييجو التذاكر السبت 29 أغسطس، 7.30 مساءً بتوقيت PT سان دييجو إف سي ضد LA Galaxy Snapdragon Stadium، سان دييجو التذاكر السبت 5 سبتمبر، 7.30 مساءً بتوقيت ET أورلاندو سيتي ضد سان دييجو إف سي Inter&Co Stadium، أورلاندو التذاكر الأربعاء 9 سبتمبر، 7.30 مساءً بتوقيت PT سان دييجو إف سي ضد سان خوسيه إيرثكويكس Snapdragon Stadium، سان دييجو التذاكر الأحد 13 سبتمبر، 6 مساءً بتوقيت PT سان دييجو إف سي ضد Philadelphia Union Snapdragon Stadium، سان دييجو التذاكر الأحد 20 سبتمبر، 7 مساءً بتوقيت ET إنتر ميامي ضد سان دييجو إف سي Chase Stadium، فورت لودرديل التذاكر السبت 26 سبتمبر، 7.30 مساءً بتوقيت CT أوستن إف سي ضد سان دييجو إف سي Q2 Stadium، أوستن التذاكر السبت 10 أكتوبر، 7.30 مساءً بتوقيت ET نيويورك ريد بولز ضد سان دييجو إف سي Sports Illustrated Stadium، هاريسون التذاكر الأربعاء 14 أكتوبر، 7.30 مساءً بتوقيت PT سان دييجو إف سي ضد هيوستن دينامو Snapdragon Stadium، سان دييجو التذاكر السبت 17 أكتوبر، 7.30 مساءً بتوقيت PT LA Galaxy ضد سان دييجو إف سي Dignity Health Sports Park، كارسون التذاكر السبت 24 أكتوبر، 7.30 مساءً بتوقيت PT سان دييجو إف سي ضد سياتل ساوندرز Snapdragon Stadium، سان دييجو التذاكر الأربعاء 28 أكتوبر، 7.30 مساءً بتوقيت PT فانكوفر وايتكابس ضد سان دييجو إف سي BC Place، فانكوفر التذاكر الأحد 1 نوفمبر، يحدد لاحقًا سانت لويس سيتي ضد سان دييجو إف سي Energizer Park، سانت لويس التذاكر السبت 7 نوفمبر، 4 مساءً بتوقيت PT سان دييجو إف سي ضد سبورتينج كانساس سيتي Snapdragon Stadium، سان دييجو التذاكر

كيفية شراء تذاكر سان دييجو إف سي

أسهل وأكثر الطرق موثوقية لشراء تذاكر سان دييجو إف سي هي عبر StubHub، حيث تتوفر تذاكر موثقة لكل مباراة متبقية على أرضه وخارجها، وتتحدث الأسعار مباشرة، ويمكنك مقارنة المقاعد في كامل Snapdragon Stadium قبل الشراء.

من تذاكر المباريات الفردية لأمسية في منتصف الأسبوع إلى المقاعد الخاصة بأكبر مباريات المنافسة، يغطي StubHub كل الفئات السعرية. الطلب مرتفع باستمرار في سان دييجو، مع استقطاب النادي بعضًا من أفضل الحضور الجماهيري في MLS منذ اليوم الأول، لذلك فإن الشراء في أقرب وقت ممكن للمباريات الكبيرة مثل ديربي LA Galaxy يمنحك أوسع خيار من القطاعات وأفضل الأسعار قبل أن تضيق الخيارات المتاحة.

كم تبلغ أسعار تذاكر سان دييجو إف سي؟

تبدأ أسعار تذاكر سان دييجو إف سي على StubHub من نحو 35 دولارًا أميركيًا لمباريات الموسم العادي القياسية، مع تذبذب الأسعار بحسب المنافس ويوم الأسبوع ومكان جلوسك في الملعب.

ليالي المنافسات هي الاستثناء. مواجهة «Beat LA» مع Galaxy وزيارات أكبر الأسماء في الدوري تأتي بأسعار أعلى، ومع وجود SDFC بين الأندية الأكثر دعمًا جماهيريًا في MLS، فإن أرخص المقاعد في تلك المباريات تنفد أولًا. وتتحدث الأسعار على StubHub مباشرة مع الطلب، ما يجعل الشراء المبكر الخيار الأذكى، خصوصًا مع اشتداد سباق الأدوار الإقصائية وحمل كل مباراة بيتية متبقية أهمية كبيرة.

ماذا نتوقع من سان دييجو إف سي في 2026؟

قليل من فرق التوسع أعلنت عن نفسها بالطريقة التي فعلها سان دييجو إف سي. تصدر النادي القسم الغربي في موسمه الأول جدًا في 2025، وتأهل إلى كأس أبطال الكونكاكاف، وحول Snapdragon Stadium إلى واحد من أكثر الملاعب صخبًا وحضورًا جماهيريًا في الدوري، بمتوسط حضور ضمن الأعلى في قوائم حضور MLS.

الموسم الثاني جلب التحدي الذي يواجهه كل نادٍ يخطف الأضواء، وهو إثبات أن ما حدث لم يكن مجرد صدفة. وفي موسمه الثاني على Snapdragon Stadium، يطارد SDFC مقعدًا آخر في الأدوار الإقصائية ضمن قسم غربي مكتظ، ويقدم الجدول الختامي للجماهير الأفضل: ديربي Galaxy، و«Clash of California» ضد سان خوسيه، وPhiladelphia بطل درع المشجعين، وموعدًا بيتيًا أخيرًا ضد سبورتينج كانساس سيتي في 7 نوفمبر قد يحسم التصنيف.

ويبقى أندرس دراير هو النجم الأبرز. صانع الألعاب الدنماركي قدم واحدًا من أفضل مواسم الظهور الأول في تاريخ MLS خلال 2025، بعدما تصدر النادي في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، وما زال هو الرجل الذي يمنح سان دييجو إيقاعه، مدعومًا بتشكيلة تمزج بين أصحاب الخبرة مثل هيرفينج لوزانو وأنيبال جودوي ونواة شابة مثيرة.

تاريخ Snapdragon Stadium

Snapdragon Stadium، الذي افتتح في 2022، هو ملعب متعدد الاستخدامات في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، بسعة تزيد على 34.000 متفرج. يقع في حرم جامعة ولاية سان دييجو، وإلى جانب كونه الملعب الخاص بسان دييجو إف سي، فإنه يستضيف أيضًا فريق San Diego State Aztecs لكرة القدم الأميركية الجامعية في NCAA، وسان دييجو ويف إف سي من الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات. وقد بُني بجوار San Diego Stadium الذي جرى هدمه، والذي كان الملعب الخاص بفريق كرة القدم الأميركية التابع للجامعة منذ 1967.

واستضاف Snapdragon Stadium أيضًا العديد من المباريات الودية للأندية والمباريات الدولية لكرة القدم. ومن أبرز هذه المباريات، الولايات المتحدة ضد بنما في نصف نهائي الكأس الذهبية للكونكاكاف في يوليو 2023، ومانشستر يونايتد ضد ريكسهام في يوليو 2023، والولايات المتحدة ضد البرازيل في نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية W في مارس 2024، والولايات المتحدة ضد اليابان في كأس SheBelieves في فبراير 2025.