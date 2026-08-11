كيفية شراء تذاكر رينجرز لموسم 2026/27: المباريات المقبلة والأسعار ومعلومات التذاكر الموسمية

عليك العودة إلى موسم 2020/21 من الدوري الإسكتلندي الممتاز لتجد آخر مرة توج فيها نادي رينجرز بطلاً للدوري.

لكن، مع المدرب فيليب كليمان على رأس القيادة، يأمل الجانب الأزرق من غلاسكو أن يكون موسم 2026/27 موسماً ناجحاً.

لكن كيف يمكنك الحصول على تذاكر رينجرز لهذا الموسم، بينما يسعى الفريق لاستعادة لقب الدوري الإسكتلندي الممتاز من غريمه اللدود سيلتيك؟

دع GOAL يوضح لك الخيارات المتاحة أمامك لمشاهدة رينجرز مباشرة خلال حملة 2026/27.

مباريات رينجرز المقبلة في 2026/27 والتذاكر

في ما يلي، يمكنك العثور على مباريات رينجرز المقبلة على أرضه في موسم 2025/26:

كيف تشتري تذاكر رينجرز لموسم 2026/27؟

مكانة رينجرز كأحد القوتين المهيمنتين في كرة القدم الإسكتلندية تولد طلباً عالمياً هائلاً. وغالباً ما تُباع تذاكر المباريات في إيبروكس بالكامل، سواء للمواجهات العادية في الدوري أو مباريات الكؤوس الإقصائية.

الطريق الأساسي لشراء التذاكر العادية هو مباشرة عبر البوابة الرسمية لتذاكر رينجرز (tickets.rangers.co.uk).

وعادة ما يتم تخصيص التذاكر على ثلاث مراحل منفصلة:

حاملو التذاكر الموسمية (أولوية التجديد والإضافات الخاصة بباقات المباريات الأوروبية) أعضاء MyGers (بحسب مستويات نقاط الولاء) البيع العام (يُطرح للجمهور فقط إذا بقيت مخصصات الأعضاء غير موزعة)

تابع البوابة الرسمية للنادي لمعرفة مواعيد الطرح.

إذا نفدت المخصصات العامة، فإن الأسواق الثانوية توفر خيارات بديلة لإعادة البيع بين الجماهير. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه بعناية.

متى تُقام مباريات رينجرز ضد سيلتيك؟

إذا كنت تتطلع إلى مشاهدة أولد فيرم وجهاً لوجه، فقد يكون من الصعب الحصول على تذاكر مباريات رينجرز ضد سيلتيك. ومع امتداد هذه المنافسة إلى عام 1888، فهي مواجهة مشتعلة تحمل وراءها الكثير من التاريخ. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته أدناه.

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الأحد 20 سبتمبر 2026، 12:00 سيلتيك ضد رينجرز سيلتيك بارك، غلاسكو اشترِ التذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 رينجرز ضد سيلتيك ملعب إيبروكس، غلاسكو اشترِ التذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 سيلتيك ضد رينجرز سيلتيك بارك، غلاسكو اشترِ التذاكر مايو 2027 (سيُحدد لاحقاً) رينجرز ضد سيلتيك ملعب إيبروكس، غلاسكو اشترِ التذاكر

كيف تحصل على التذاكر الموسمية لرينجرز؟

التذكرة الموسمية هي الطريقة الوحيدة لضمان مقعد محجوز في جميع مباريات الدوري الـ19 على أرضه في إيبروكس خلال حملة 2026/27.

تبدأ أسعار التذاكر الموسمية للبالغين لهذا الموسم من نحو £480+، مع خصومات خاصة لكبار السن والناشئين.

ومع وجود أكثر من 45,000 من حاملي التذاكر الموسمية، ومعدلات تجديد تتجاوز باستمرار 98%، يصبح الحصول على تذاكر موسمية جديدة أمراً بالغ الصعوبة. وللانضمام إلى قائمة الانتظار الرسمية، يجب على المشجعين امتلاك عضوية MyGers سارية.

أين يمكن الإقامة بالقرب من ملعب إيبروكس؟

إذا كنت مسافراً إلى غلاسكو لمشاهدة مباراة لرينجرز في إيبروكس، فيمكنك الاطلاع على أماكن الإقامة القريبة من الملعب. وتُظهر الخريطة التفاعلية أدناه الخيارات المتاحة على مقربة من الملعب، رغم أن نظام النقل العام في المدينة يوفر خيارات سهلة للتنقل إذا كنت تقيم في مكان أبعد.

تاريخ ملعب إيبروكس

يقع ملعب إيبروكس على الضفة الجنوبية لنهر كلايد في منطقة إيبروكس بمدينة غلاسكو في إسكتلندا. وافتُتح الملعب باسم إيبروكس بارك في عام 1899، ومنذ ذلك الحين أصبح الملعب الرئيسي لرينجرز، مع خضوعه بالطبع لسلسلة من أعمال التجديد خلال تلك الفترة. ويُعد إيبروكس ثالث أكبر ملعب لكرة القدم في إسكتلندا، والـ15 في المملكة المتحدة، بعد سيلتيك بارك وهامبدن بارك، بسعة جلوس كاملة تزيد قليلاً على 50,000 متفرج.

وتحيط بأرضية إيبروكس أربعة مدرجات مغطاة ومخصصة بالكامل للمقاعد، وتُعرف رسمياً بأسماء بيل ستروث مين (الجنوب)، وبروملوان رود (الغرب)، وساندي جاردين (الشمال)، وكوبلاند رود (الشرق). ويضم كل مدرج مستويين، باستثناء مدرج بيل ستروث مين، الذي أصبح يضم ثلاثة مستويات منذ إضافة Club Deck في عام 1991.

وإلى جانب استضافته مباريات منتخب إسكتلندا الدولية في مناسبات عديدة، كان إيبروكس أيضاً مسرحاً لعدد كبير من الفعاليات غير الرياضية، إذ أحيا فيه فنانون مثل فرانك سيناترا، ورود ستيوارت، وإلتون جون، وبون جوفي حفلات موسيقية.