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Nacho Fernandez of Real Madrid lifts the UEFA Champions League TrophyGetty Images
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كيفية شراء تذاكر ريال مدريد لموسم 2026/27: المباريات المقبلة، ومتوسط أسعار الدوري الإسباني، والكلاسيكو والمزيد

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التذاكر
ريال مدريد
الدوري الإسباني

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قليل من الفرق في عالم كرة القدم يمكنه مجاراة السعي الدؤوب نحو الألقاب الذي يميز ريال مدريد. فالفريق بطل دائم محليًا في الدوري الإسباني ويمثل مكانة ملكية في أوروبا، ويواصل جذب ملايين المشجعين حول العالم.

من تأمين الطروحات الأولية التي يصعب العثور عليها إلى التنقل في السوق الثانوية، يقدم GOAL كل ما يجب معرفته عن شراء تذاكر ريال مدريد لموسم 2026/27.

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مباريات ريال مدريد المقبلة في موسم 2026/27 

التاريخ ووقت انطلاق المباراةالمباراةالبطولةالتذاكر
السبت 22 أغسطس، 8:30 مساءًإسبانيول ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأربعاء 26 أغسطس، 8:00 مساءًريال مدريد ضد ريال سوسيدادالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 30 أغسطس، 4:00 مساءًريال مدريد ضد مالاجا CFالدوري الإسبانيالتذاكر
الجمعة 4 سبتمبر، 8:00 مساءًريال بيتيس ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 13 سبتمبر، 8:00 مساءًريال مدريد ضد رايو فاييكانوالدوري الإسبانيالتذاكر
الأربعاء 16 سبتمبر، 8:00 مساءًإلتشي CF ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 20 سبتمبر، 8:00 مساءًأتلتيكو مدريد ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 11 أكتوبر، 8:00 مساءًريال مدريد ضد فياريال CFالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 18 أكتوبر، 8:00 مساءًريال مدريد ضد إشبيلية FCالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 25 أكتوبر، 7:00 مساءًالكلاسيكو: برشلونة FC ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 1 نوفمبر، 7:00 مساءًراسينج سانتاندير ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 8 نوفمبر، 7:00 مساءًفالنسيا CF ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 22 نوفمبر، 7:00 مساءًريال مدريد ضد سيلتا فيجوالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 29 نوفمبر، 7:00 مساءًريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيسالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 6 ديسمبر، 7:00 مساءًأتلتيك كلوب ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 13 ديسمبر، 7:00 مساءًريال مدريد ضد CA أوساسوناالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 20 ديسمبر، 7:00 مساءًديبورتيفو لاكورونيا ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 3 يناير، 7:00 مساءًريال مدريد ضد خيتافي CFالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 10 يناير، 7:00 مساءًريال مدريد ضد ليفانتي UDالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 17 يناير، 7:00 مساءًمالاجا CF ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 24 يناير، 7:00 مساءًريال مدريد ضد ريال بيتيسالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 31 يناير، 7:00 مساءًرايو فاييكانو ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 7 فبراير، 7:00 مساءًريال سوسيداد ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 14 فبراير، 7:00 مساءًريال مدريد ضد أتلتيك كلوبالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 21 فبراير، 7:00 مساءًإشبيلية FC ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 28 فبراير، 7:00 مساءًريال مدريد ضد فالنسيا CFالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 7 مارس، 7:00 مساءًفياريال CF ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 14 مارس، 7:00 مساءًريال مدريد ضد إسبانيولالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 21 مارس، 7:00 مساءًسيلتا فيجو ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 4 أبريل، 8:00 مساءًريال مدريد ضد أتلتيكو مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 11 أبريل، 8:00 مساءًCA أوساسونا ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 18 أبريل، 8:00 مساءًخيتافي CF ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأربعاء 21 أبريل، 8:00 مساءًريال مدريد ضد إلتشي CFالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 2 مايو، 8:00 مساءًليفانتي UD ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 9 مايو، 8:00 مساءًالكلاسيكو: ريال مدريد ضد برشلونة FCالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 16 مايو، 8:00 مساءًريال مدريد ضد راسينج سانتانديرالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 23 مايو، 8:00 مساءًديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيالتذاكر
الأحد 30 مايو، 8:00 مساءًريال مدريد ضد ديبورتيفو لاكورونياالدوري الإسبانيالتذاكر

كيف تشتري تذاكر ريال مدريد؟

لشراء التذاكر، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى بوابة التذاكر الرسمية لريال مدريد. ومن المفيد التحقق من الموقع بانتظام للاطلاع على معلومات بيع التذاكر، ومواعيد طرحها، ومدى توافرها. 

غالبًا ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل كل مباراة ببضعة أسابيع، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. كما أن عضوية النادي تمنحك أولوية عند السعي إلى حجز مقاعد لمباريات سانتياجو برنابيو.

في بعض المباريات الأقل شعبية، قد تتبقى تذاكر بعد أن يحصل السوسيوس، وهم أعضاء النادي المساهمون، وأعضاء Madridista Premium على فرصة شراء مقاعدهم.

وبصفته أحد أكبر أندية إسبانيا وأوروبا، فإن الطلب على مباريات ريال مدريد ضخم على نحو غير مفاجئ، وغالبًا ما تُباع التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية قبل وقت طويل من يوم المباراة. 

إليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

  • السوسيوس (أعضاء النادي): يحصل المالكون الكاملون للنادي على الأولوية في جميع مبيعات التذاكر، وعادة ما يكون ذلك قبل نحو 10 إلى 12 يومًا من يوم المباراة.
  • أعضاء Madridista Premium: يحصل حاملو البطاقة الرسمية على نافذة الوصول ذات الأولوية الثانية، وعادة ما تكون قبل 7 إلى 8 أيام من انطلاق المباراة. ويُنصح بشدة بالاشتراك في Madridista Premium إذا كنت تريد فرصة حقيقية للحصول على تذاكر دخول عامة بالسعر الاسمي.
  • الطرح العام للجمهور: تُطرح أي مقاعد عادية متبقية قبل المباراة بـ3 إلى 5 أيام. وفي مباريات الدوري الإسباني ذات الطلب المنخفض أو المتوسط، غالبًا ما تُطرح دفعات صغيرة على مراحل مع قيام السوسيوس بإعادة تذاكرهم الموسمية إلى النادي عبر برنامج Cede tu Asiento.
  • الأسواق الثانوية: بالنسبة للمواجهات الكبرى مثل الكلاسيكو، وديربي مدريد، أو مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، تنفد تذاكر الطرح العام للجمهور بشكل شبه فوري. وتوفر منصات إعادة البيع الثانوية الموثوقة إمكانية دخول مضمونة عبر النقل الرقمي للمشجعين الذين يخططون لرحلاتهم قبل وقت طويل أو يبحثون عن تذاكر متاحة في اللحظات الأخيرة.

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كم تبلغ أسعار تذاكر ريال مدريد؟

مثل معظم فرق الدوري الإسباني، يقدم ريال مدريد تسعيرًا متدرجًا بناءً على الفئات العمرية، بما في ذلك فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الشرائح تختلف من نادٍ إلى آخر.

  • تسعير الفئات بالسعر الاسمي: تتراوح أسعار تذاكر النادي المباشرة لمباريات الدوري الإسباني العادية عمومًا بين 75 و210 يورو، بحسب الفئة، سواء Fondo أو Tribuna أو Lateral، وبحسب ارتفاع المدرج.
  • المباريات الكبرى والتسعير الديناميكي: في المواجهات الكبيرة أمام برشلونة أو أتلتيكو مدريد أو كبار المنافسين الأوروبيين، يطبق ريال مدريد التسعير الديناميكي. وتبدأ أسعار الفئة 1 بالسعر الاسمي بانتظام من 350 يورو وتصل إلى 500 يورو أو أكثر.
  • الدخول عبر السوق الثانوية: على مواقع التجميع وإعادة البيع الموثوقة، تبدأ أسعار المقاعد الأساسية لمباريات الدوري العادية من نحو 100 إلى 130 يورو، بينما تبدأ تذاكر الكلاسيكو عادة من 450 إلى 600 يورو أو أكثر.

وبالطبع، هناك مواجهات كبرى أمام خصوم من الأسماء اللامعة، مثل «الكلاسيكو» (ريال مدريد ضد برشلونة) و«El Derbi Madrileno» (ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد)، والتي تندرج ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار وفقًا لذلك.

كيف تشتري تذاكر وباقات الضيافة الخاصة بريال مدريد؟

إذا كنت تريد شراء تذاكر الضيافة الخاصة بريال مدريد، فمن المفيد الاطلاع على الموقع الرسمي للنادي.

ستشمل جميع تذاكر VIP الخاصة بريال مدريد مقاعد في المدرج الجانبي الشرقي (Este) أو الغربي (Oeste)، مع أفضل إطلالة على المباراة. وستقترن هذه الرؤية المميزة بتجربة طعام راقية في مطاعم لا تبعد سوى خطوات قليلة عن الملعب. وفيما يلي بعض الخيارات المتاحة:

  • Silver / Matchday Premium: صالة خارج الملعب (La Salle، NH Eurobuilding، Ochenta Grados)، بوفيه كوكتيل ومشروبات قبل 2 إلى 2.5 ساعة من انطلاق المباراة، ابتداءً من 300 يورو للمباراة الواحدة
  • Gold Hospitality: صالة داخل الملعب بالقرب من مقعدك، بوفيه كوكتيل ومشروبات من 90 دقيقة قبل انطلاق المباراة حتى 30 دقيقة بعد نهايتها، ابتداءً من 990 يورو للمباراة الواحدة
  • Seat Unique Premium (Champions League): مقاعد في التريبون على امتداد الملعب، ضيافة كاملة، مشروبات وتموين، ابتداءً من 775 يورو للمباراة الواحدة

تاريخ البرنابيو

سانتياجو برنابيو ملعب ذو سقف قابل للطي في مدريد. وتبلغ سعته ما يقرب من 80,000 متفرج، وهو ثاني أكبر ملعب لكرة القدم في إسبانيا، كما أنه يحتضن مباريات ريال مدريد منذ اكتمال بنائه في عام 1947. 

يُعد البرنابيو أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا أربع مرات، في أعوام 1957 و1969 و1980 و2010، إضافة إلى نهائي كأس العالم 1982، الذي فازت فيه إيطاليا على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-1.

وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف البرنابيو أيضًا على مر السنين العديد من أساطير الموسيقى العالميين والمحليين، من بينهم خوليو إجليسياس، وفرانك سيناترا، وU2، وبروس سبرينجستين، ورولينج ستونز، ومؤخرًا تايلور سويفت خلال جولتها القياسية Eras Tour.

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أسئلة الأكثر شيوعًا

إذا قمت بالشراء قبل أشهر من موعد المباراة، وقبل وقت طويل من تأكيد التاريخ والساعة، فستكون لديك فرصة أفضل لتأمين أرخص تذاكر ريال مدريد. وبدلاً من ذلك، ليس من الغريب رؤية تذاكر رخيصة في السوق في الساعات التي تسبق المباراة مباشرة؛ حيث يقوم البائعون الذين يمتلكون مخزوناً كبيراً بتخفيض الأسعار للتخلص منها قبل فوات الأوان، مما قد يمنحك صفقات رائعة في اللحظات الأخيرة.

تكون تذاكر مباريات ريال مدريد أرخص أيضاً إذا كان المنافس أقل شهرة. فمع كل الاحترام، سيكون الطلب أقل والأسعار أدنى لمباراة مثل "ريال مدريد ضد إلتشي" مقارنة بـ "الكلاسيكو" أو "ديربي مدريد". كما يستحق الأمر التحقق من مباريات كأس ملك إسبانيا أو المباريات التي تُقام في منتصف الأسبوع بشكل عام.

في بعض الأحيان، يمكنك شراء تذاكر ريال مدريد دون الحاجة لعضوية النادي. ومع ذلك، لن تكون في وضع متميز يمنحك الأفضلية على المشجعين الآخرين الذين يمتلكون العضوية؛ حيث تمنحك عضوية النادي الأولوية عند شراء تذاكر المباريات في "سانتياجو برنابيو".

أفضل طريقة للوصول إلى سانتياجو برنابيو هي عبر وسائل النقل العام أو سيراً على الأقدام. أقرب محطة للملعب هي محطة "Santiago Bernabéu"، الواقعة على الخط رقم 10 في مترو مدريد. بالإضافة إلى ذلك، تخدم وسائل نقل إضافية منطقة الملعب؛ ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الموقع الرسمي للنادي.

بما أن النادي يعد أحد أبرز العمالقة في عالم الرياضة، وليس فقط في كرة القدم، فقد يكون من الصعب الحصول على تذاكر لمشاهدة مبارياته. ومع ذلك، ليس من المستحيل حجز مقعدك.

تأكد من فحص جميع الخيارات المتاحة لك من خلال بوابة التذاكر الخاصة بالنادي ومواقع إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub. قد يتم طرح تذاكر إضافية في وقت متأخر مع اقتراب موعد المباراة، أو قد تتوفر عدة خيارات لإعادة البيع كلما اقتربت من موعد مواجهة معينة.

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