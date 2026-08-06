كيفية شراء تذاكر ريال مدريد لموسم 2026/27: المباريات المقبلة، ومتوسط أسعار الدوري الإسباني، والكلاسيكو والمزيد

قليل من الفرق في عالم كرة القدم يمكنه مجاراة السعي الدؤوب نحو الألقاب الذي يميز ريال مدريد. فالفريق بطل دائم محليًا في الدوري الإسباني ويمثل مكانة ملكية في أوروبا، ويواصل جذب ملايين المشجعين حول العالم.

من تأمين الطروحات الأولية التي يصعب العثور عليها إلى التنقل في السوق الثانوية، يقدم GOAL كل ما يجب معرفته عن شراء تذاكر ريال مدريد لموسم 2026/27.

مباريات ريال مدريد المقبلة في موسم 2026/27

التاريخ ووقت انطلاق المباراة المباراة البطولة التذاكر السبت 22 أغسطس، 8:30 مساءً إسبانيول ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأربعاء 26 أغسطس، 8:00 مساءً ريال مدريد ضد ريال سوسيداد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 30 أغسطس، 4:00 مساءً ريال مدريد ضد مالاجا CF الدوري الإسباني التذاكر الجمعة 4 سبتمبر، 8:00 مساءً ريال بيتيس ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 13 سبتمبر، 8:00 مساءً ريال مدريد ضد رايو فاييكانو الدوري الإسباني التذاكر الأربعاء 16 سبتمبر، 8:00 مساءً إلتشي CF ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 20 سبتمبر، 8:00 مساءً أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 11 أكتوبر، 8:00 مساءً ريال مدريد ضد فياريال CF الدوري الإسباني التذاكر الأحد 18 أكتوبر، 8:00 مساءً ريال مدريد ضد إشبيلية FC الدوري الإسباني التذاكر الأحد 25 أكتوبر، 7:00 مساءً الكلاسيكو: برشلونة FC ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 1 نوفمبر، 7:00 مساءً راسينج سانتاندير ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 8 نوفمبر، 7:00 مساءً فالنسيا CF ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 22 نوفمبر، 7:00 مساءً ريال مدريد ضد سيلتا فيجو الدوري الإسباني التذاكر الأحد 29 نوفمبر، 7:00 مساءً ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس الدوري الإسباني التذاكر الأحد 6 ديسمبر، 7:00 مساءً أتلتيك كلوب ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 13 ديسمبر، 7:00 مساءً ريال مدريد ضد CA أوساسونا الدوري الإسباني التذاكر الأحد 20 ديسمبر، 7:00 مساءً ديبورتيفو لاكورونيا ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 3 يناير، 7:00 مساءً ريال مدريد ضد خيتافي CF الدوري الإسباني التذاكر الأحد 10 يناير، 7:00 مساءً ريال مدريد ضد ليفانتي UD الدوري الإسباني التذاكر الأحد 17 يناير، 7:00 مساءً مالاجا CF ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 24 يناير، 7:00 مساءً ريال مدريد ضد ريال بيتيس الدوري الإسباني التذاكر الأحد 31 يناير، 7:00 مساءً رايو فاييكانو ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 7 فبراير، 7:00 مساءً ريال سوسيداد ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 14 فبراير، 7:00 مساءً ريال مدريد ضد أتلتيك كلوب الدوري الإسباني التذاكر الأحد 21 فبراير، 7:00 مساءً إشبيلية FC ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 28 فبراير، 7:00 مساءً ريال مدريد ضد فالنسيا CF الدوري الإسباني التذاكر الأحد 7 مارس، 7:00 مساءً فياريال CF ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 14 مارس، 7:00 مساءً ريال مدريد ضد إسبانيول الدوري الإسباني التذاكر الأحد 21 مارس، 7:00 مساءً سيلتا فيجو ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 4 أبريل، 8:00 مساءً ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 11 أبريل، 8:00 مساءً CA أوساسونا ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 18 أبريل، 8:00 مساءً خيتافي CF ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأربعاء 21 أبريل، 8:00 مساءً ريال مدريد ضد إلتشي CF الدوري الإسباني التذاكر الأحد 2 مايو، 8:00 مساءً ليفانتي UD ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 9 مايو، 8:00 مساءً الكلاسيكو: ريال مدريد ضد برشلونة FC الدوري الإسباني التذاكر الأحد 16 مايو، 8:00 مساءً ريال مدريد ضد راسينج سانتاندير الدوري الإسباني التذاكر الأحد 23 مايو، 8:00 مساءً ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد الدوري الإسباني التذاكر الأحد 30 مايو، 8:00 مساءً ريال مدريد ضد ديبورتيفو لاكورونيا الدوري الإسباني التذاكر

كيف تشتري تذاكر ريال مدريد؟

لشراء التذاكر، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى بوابة التذاكر الرسمية لريال مدريد. ومن المفيد التحقق من الموقع بانتظام للاطلاع على معلومات بيع التذاكر، ومواعيد طرحها، ومدى توافرها.

غالبًا ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل كل مباراة ببضعة أسابيع، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. كما أن عضوية النادي تمنحك أولوية عند السعي إلى حجز مقاعد لمباريات سانتياجو برنابيو.

في بعض المباريات الأقل شعبية، قد تتبقى تذاكر بعد أن يحصل السوسيوس، وهم أعضاء النادي المساهمون، وأعضاء Madridista Premium على فرصة شراء مقاعدهم.

وبصفته أحد أكبر أندية إسبانيا وأوروبا، فإن الطلب على مباريات ريال مدريد ضخم على نحو غير مفاجئ، وغالبًا ما تُباع التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية قبل وقت طويل من يوم المباراة.

إليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

السوسيوس (أعضاء النادي): يحصل المالكون الكاملون للنادي على الأولوية في جميع مبيعات التذاكر، وعادة ما يكون ذلك قبل نحو 10 إلى 12 يومًا من يوم المباراة.

يحصل المالكون الكاملون للنادي على الأولوية في جميع مبيعات التذاكر، وعادة ما يكون ذلك قبل نحو 10 إلى 12 يومًا من يوم المباراة. أعضاء Madridista Premium: يحصل حاملو البطاقة الرسمية على نافذة الوصول ذات الأولوية الثانية، وعادة ما تكون قبل 7 إلى 8 أيام من انطلاق المباراة. ويُنصح بشدة بالاشتراك في Madridista Premium إذا كنت تريد فرصة حقيقية للحصول على تذاكر دخول عامة بالسعر الاسمي.

يحصل حاملو البطاقة الرسمية على نافذة الوصول ذات الأولوية الثانية، وعادة ما تكون قبل 7 إلى 8 أيام من انطلاق المباراة. ويُنصح بشدة بالاشتراك في Madridista Premium إذا كنت تريد فرصة حقيقية للحصول على تذاكر دخول عامة بالسعر الاسمي. الطرح العام للجمهور: تُطرح أي مقاعد عادية متبقية قبل المباراة بـ3 إلى 5 أيام. وفي مباريات الدوري الإسباني ذات الطلب المنخفض أو المتوسط، غالبًا ما تُطرح دفعات صغيرة على مراحل مع قيام السوسيوس بإعادة تذاكرهم الموسمية إلى النادي عبر برنامج Cede tu Asiento.

تُطرح أي مقاعد عادية متبقية قبل المباراة بـ3 إلى 5 أيام. وفي مباريات الدوري الإسباني ذات الطلب المنخفض أو المتوسط، غالبًا ما تُطرح دفعات صغيرة على مراحل مع قيام السوسيوس بإعادة تذاكرهم الموسمية إلى النادي عبر برنامج Cede tu Asiento. الأسواق الثانوية: بالنسبة للمواجهات الكبرى مثل الكلاسيكو، وديربي مدريد، أو مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، تنفد تذاكر الطرح العام للجمهور بشكل شبه فوري. وتوفر منصات إعادة البيع الثانوية الموثوقة إمكانية دخول مضمونة عبر النقل الرقمي للمشجعين الذين يخططون لرحلاتهم قبل وقت طويل أو يبحثون عن تذاكر متاحة في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال مدريد؟

مثل معظم فرق الدوري الإسباني، يقدم ريال مدريد تسعيرًا متدرجًا بناءً على الفئات العمرية، بما في ذلك فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الشرائح تختلف من نادٍ إلى آخر.

تسعير الفئات بالسعر الاسمي: تتراوح أسعار تذاكر النادي المباشرة لمباريات الدوري الإسباني العادية عمومًا بين 75 و210 يورو، بحسب الفئة، سواء Fondo أو Tribuna أو Lateral، وبحسب ارتفاع المدرج.

تتراوح أسعار تذاكر النادي المباشرة لمباريات الدوري الإسباني العادية عمومًا بين 75 و210 يورو، بحسب الفئة، سواء Fondo أو Tribuna أو Lateral، وبحسب ارتفاع المدرج. المباريات الكبرى والتسعير الديناميكي: في المواجهات الكبيرة أمام برشلونة أو أتلتيكو مدريد أو كبار المنافسين الأوروبيين، يطبق ريال مدريد التسعير الديناميكي. وتبدأ أسعار الفئة 1 بالسعر الاسمي بانتظام من 350 يورو وتصل إلى 500 يورو أو أكثر.

في المواجهات الكبيرة أمام برشلونة أو أتلتيكو مدريد أو كبار المنافسين الأوروبيين، يطبق ريال مدريد التسعير الديناميكي. وتبدأ أسعار الفئة 1 بالسعر الاسمي بانتظام من 350 يورو وتصل إلى 500 يورو أو أكثر. الدخول عبر السوق الثانوية: على مواقع التجميع وإعادة البيع الموثوقة، تبدأ أسعار المقاعد الأساسية لمباريات الدوري العادية من نحو 100 إلى 130 يورو، بينما تبدأ تذاكر الكلاسيكو عادة من 450 إلى 600 يورو أو أكثر.

وبالطبع، هناك مواجهات كبرى أمام خصوم من الأسماء اللامعة، مثل «الكلاسيكو» (ريال مدريد ضد برشلونة) و«El Derbi Madrileno» (ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد)، والتي تندرج ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار وفقًا لذلك.

كيف تشتري تذاكر وباقات الضيافة الخاصة بريال مدريد؟

إذا كنت تريد شراء تذاكر الضيافة الخاصة بريال مدريد، فمن المفيد الاطلاع على الموقع الرسمي للنادي.

ستشمل جميع تذاكر VIP الخاصة بريال مدريد مقاعد في المدرج الجانبي الشرقي (Este) أو الغربي (Oeste)، مع أفضل إطلالة على المباراة. وستقترن هذه الرؤية المميزة بتجربة طعام راقية في مطاعم لا تبعد سوى خطوات قليلة عن الملعب. وفيما يلي بعض الخيارات المتاحة:

Silver / Matchday Premium: صالة خارج الملعب (La Salle، NH Eurobuilding، Ochenta Grados)، بوفيه كوكتيل ومشروبات قبل 2 إلى 2.5 ساعة من انطلاق المباراة، ابتداءً من 300 يورو للمباراة الواحدة

صالة خارج الملعب (La Salle، NH Eurobuilding، Ochenta Grados)، بوفيه كوكتيل ومشروبات قبل 2 إلى 2.5 ساعة من انطلاق المباراة، Gold Hospitality: صالة داخل الملعب بالقرب من مقعدك، بوفيه كوكتيل ومشروبات من 90 دقيقة قبل انطلاق المباراة حتى 30 دقيقة بعد نهايتها، ابتداءً من 990 يورو للمباراة الواحدة

صالة داخل الملعب بالقرب من مقعدك، بوفيه كوكتيل ومشروبات من 90 دقيقة قبل انطلاق المباراة حتى 30 دقيقة بعد نهايتها، Seat Unique Premium (Champions League): مقاعد في التريبون على امتداد الملعب، ضيافة كاملة، مشروبات وتموين، ابتداءً من 775 يورو للمباراة الواحدة

تاريخ البرنابيو

سانتياجو برنابيو ملعب ذو سقف قابل للطي في مدريد. وتبلغ سعته ما يقرب من 80,000 متفرج، وهو ثاني أكبر ملعب لكرة القدم في إسبانيا، كما أنه يحتضن مباريات ريال مدريد منذ اكتمال بنائه في عام 1947.

يُعد البرنابيو أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا أربع مرات، في أعوام 1957 و1969 و1980 و2010، إضافة إلى نهائي كأس العالم 1982، الذي فازت فيه إيطاليا على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-1.

وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف البرنابيو أيضًا على مر السنين العديد من أساطير الموسيقى العالميين والمحليين، من بينهم خوليو إجليسياس، وفرانك سيناترا، وU2، وبروس سبرينجستين، ورولينج ستونز، ومؤخرًا تايلور سويفت خلال جولتها القياسية Eras Tour.