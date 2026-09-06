كيفية شراء تذاكر ريال بيتيس لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري الإسباني والمزيد

كان احتلال ريال بيتيس المركز الخامس في الموسم الماضي معادلاً لأفضل إنجاز له في الدوري الإسباني خلال أكثر من 20 عاماً. كما أن وصول كتيبة مانويل بيليجريني إلى دور الثمانية في كل من كأس ملك إسبانيا والدوري الأوروبي يمنح الفريق أيضاً أملاً في أن الأفضل لم يأتِ بعد. احجز تذاكر مباريات ريال بيتيس المقبلة اليوم.

كان الأداء على أرضه عاملاً رئيسياً وراء الموقع المتقدم لريال بيتيس في الدوري الموسم الماضي. وبعد الخسارة 5-3 أمام برشلونة في ديسمبر، حافظ الفريق على سجله الخالي من الهزائم على ملعبه المؤقت «إستاديو لا كارتوخا» حتى نهاية موسم الدوري الإسباني 2025/26. وبعد أن سبق له الفوز على ريال مدريد أمام جماهيره المحبوبة هذا سبتمبر، يبدو أن هذا التألق على أرضه مرشح للاستمرار.

وسيجد مشجعو بيتيس المتحمسون أيضاً ما يشجعهم في صفقات ناديهم الصيفية. فكل من تروي باروت، فاكوندو برنال وفران جارسيا تأقلموا سريعاً وبدأوا بالفعل في ترك أثر إيجابي. كما يتطلع هدافا الموسم الماضي، كوتشو هيرنانديز وعبده الزلزولي، إلى الحفاظ على زخمهما أيضاً.

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مباريات ريال بيتيس المقبلة

التاريخ والوقت (محلياً) المباراة الموقع التذاكر الاثنين، 14 سبتمبر (9 مساءً) الدوري الإسباني: فياريال ضد ريال بيتيس ديكاتلون أرينا (فيلنوف داسك) التذاكر الخميس، 17 سبتمبر (7 مساءً) الدوري الإسباني: ريال بيتيس ضد خيتافي إستاديو دي لا كارتوخا (إشبيلية) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (6.30 مساءً) الدوري الإسباني: ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس ملعب ريازور (لا كورونيا) التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (يُحدد لاحقاً) الدوري الإسباني: ريال بيتيس ضد أوساسونا إستاديو دي لا كارتوخا (إشبيلية) التذاكر الأربعاء، 14 أكتوبر (9 مساءً) دوري أبطال أوروبا: ريال بيتيس ضد بورتو إستاديو دي لا كارتوخا (إشبيلية) التذاكر الأحد، 18 أكتوبر (يُحدد لاحقاً) الدوري الإسباني: ريال بيتيس ضد برشلونة إستاديو دي لا كارتوخا (إشبيلية) التذاكر الأربعاء، 21 أكتوبر (9 مساءً) دوري أبطال أوروبا: ريال بيتيس ضد فينورد إستاديو دي لا كارتوخا (إشبيلية) التذاكر الأحد، 25 أكتوبر (يُحدد لاحقاً) الدوري الإسباني: سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس إستاديو دي بالايدوس (فيجو) التذاكر الأحد، 1 نوفمبر (يُحدد لاحقاً) الدوري الإسباني: ريال بيتيس ضد مالاجا إستاديو دي لا كارتوخا (إشبيلية) التذاكر

كيفية شراء تذاكر ريال بيتيس

يمكنك شراء التذاكر الرسمية لمباريات ريال بيتيس عبر الإنترنت من خلال بوابة التذاكر الخاصة بالنادي، أو حضورياً من شباك التذاكر في الملعب. وعادةً ما تُطرح التذاكر للبيع للجمهور العام قبل موعد المباراة بفترة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع.

تُعد منصة التذاكر الإلكترونية لريال بيتيس الوسيلة الأساسية والأكثر أماناً لحجز التذاكر. وبعد تأكيد الحجز، ستتلقى تذكرة إلكترونية بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني لتقوم بطباعتها أو حفظها على هاتفك. أما إذا كنت ترغب في شرائها من شباك التذاكر في ملعب «لا كارتوخا»، فإنه يكون مفتوحاً عادةً من الاثنين إلى الجمعة من 10 صباحاً إلى 2 ظهراً، ومن 5 مساءً إلى 8 مساءً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات ريال بيتيس من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز البائعين للراغبين في حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خياراً موثوقاً للمشجعين الذين يأملون في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال بيتيس؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية المتاحة للجمهور العام لمباريات ريال بيتيس عادةً بين 20 و90 يورو في مباريات الدوري الإسباني العادية. وقد ترتفع هذه الأسعار إلى ما بين 60 و160 يورو أو أكثر في المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل «إل جران ديربي» ضد إشبيلية أو المواجهات أمام ريال مدريد وبرشلونة.

تنقسم مقاعد «إستاديو دي لا كارتوخا» بشكل عام إلى أربع مناطق رئيسية:

جول نورتي (المرمى الشمالي) وجول سور (المرمى الجنوبي): تقع هذه المناطق مباشرة خلف الشباك. وهي الأكثر انخفاضاً من حيث السعر في الملعب، وتوفر أجواء جماهيرية صاخبة وحماسية للغاية. وتُعد المدرجات العلوية (سيجوندو أنفيتياترو) الأرخص على الإطلاق في الملعب. (نطاق الأسعار: 20-50 يورو)

فوندو (المدرج الشرقي): يمتد على طول جانب الملعب المقابل لأنفاق دخول اللاعبين والمقاعد الفنية الرئيسية. ويوفر زاوية جانبية ممتازة لمتابعة أحداث المباراة من دون أسعار الفئات الممتازة. (نطاق الأسعار: 45-80 يورو)

بريفيرينسيا (المدرج الغربي/الرئيسي): المدرج الرئيسي على الجانب الطولي، ويضم مقاعد البدلاء الخاصة باللاعبين، والمقصورات المخصصة للشركات، ومناطق الإعلام. (نطاق الأسعار: 70-160 يورو أو أكثر)

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن إستاديو دي لا كارتوخا

يُعد إستاديو دي لا كارتوخا في إشبيلية، الذي افتُتح عام 1999، رابع أكبر ملعب في إسبانيا وعاصمة المناسبات الرياضية الكبرى على الملاعب المحايدة في الأندلس.

ويقع هذا الصرح الكبير، الذي يتسع لـ70,000 متفرج، في جزيرة لا كارتوخا التاريخية، وقد تطور من حلم أولمبي لم يُستغل كما ينبغي إلى ساحة عالمية المستوى مُدرجة لاستضافة مباريات كأس العالم 2030.

وعلى عكس معظم الملاعب الأوروبية الشهيرة، لم يُبنَ لا كارتوخا من أجل نادٍ محلي معين. بل إنه يتبع لجنة تقودها حكومة الأندلس. ويستضيف نهائيات الكؤوس الكبرى، والمباريات الدولية، والحفلات الموسيقية الأسطورية.

ورغم أن لا كارتوخا لم يكن مقراً دائماً لأي نادٍ رياضي محلي، فإنه أصبح طوق نجاة مهماً لريال بيتيس، الذي يستخدم الملعب حالياً كأرضه المؤقتة بينما يخضع «إستاديو بينيتو فيامارين» لعمليات تجديد ضخمة.

لحظات رياضية لا تُنسى في إستاديو دي لا كارتوخا:

نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (2003) : فيما عُرف باسم «الغزو السلمي»، سافر ما يقرب من 80,000 مشجع اسكتلندي إلى إشبيلية لمشاهدة سيلتيك في مواجهة بورتو بقيادة جوزيه مورينيو. وفاز النادي البرتغالي في مباراة مثيرة للغاية بنتيجة 3-2 بعد وقت إضافي، ليحقق مورينيو أول إنجاز أوروبي كبير في مسيرته.

تحطيم أرقام قياسية في ألعاب القوى : بعد افتتاحه مباشرة في عام 1999، استضاف الملعب بطولة العالم لألعاب القوى. وحطم العداء الأمريكي الأسطوري مايكل جونسون الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر على المضمار بزمن مذهل بلغ 43.18 ثانية.

انتصارات التنس : في تجسيد رائع لتعدد استخداماته، شيّد العمال ملاعب تنس ترابية مؤقتة فوق أرضية الملعب العشبية، ومع تشجيع الجماهير المحلية الهادرة، فازت إسبانيا بشكل درامي في نهائيين مثيرين لكأس ديفيز عامي 2004 و2011.

فندق داخل المدرجات: يضم مجمع الملعب بالفعل فندقاً من فئة 4 نجوم يحمل اسم EXE Isla Cartuja. وقد صُممت عدة غرف في الفندق بنوافذ تطل مباشرة على أرضية الملعب، ما يتيح للضيوف مشاهدة الفعاليات من أسرّتهم.

أرقام وإحصائيات ريال بيتيس

تأسس ريال بيتيس عام 1907، ويشتهر بقاعدته الجماهيرية الوفية بشدة من الطبقة العاملة، وثقافته الشغوفة، وأحد أكثر صراعات المدينة حدة في كرة القدم الإسبانية («إل جران ديربي» ضد إشبيلية).

ألقاب النادي وأبرز إنجازاته

الدوري الإسباني (الدرجة الأولى) : لقب واحد (1934–35)

كأس ملك إسبانيا : 3 ألقاب (1976–77، 2004–05، 2021–22)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: خواكين (521)، خوسيه رامون إيسناولا (460)

الأكثر تسجيلاً للأهداف: روبن كاسترو (148)، بولي رينكون (84)

معنى اسم بيتيس

يأتي اسم «بيتيس» من Baetis، وهو الاسم الروماني القديم لنهر الوادي الكبير الذي يمر عبر إشبيلية.

معنى بالومبييه

وعلى عكس جميع الفرق الإسبانية الأخرى تقريباً التي تستخدم كلمة fútbol المستعارة من الإنجليزية، يستخدم بيتيس الكلمة الإسبانية الأصلية Balompié، وهي كلمة مركبة حرفياً من balón التي تعني كرة، وpie التي تعني قدم.

الصلة الاسكتلندية

أُحضرت الخطوط العمودية الخضراء والبيضاء الشهيرة إلى إسبانيا على يد أحد مؤسسي النادي، مانويل راموس أسينسيو. وأثناء دراسته في اسكتلندا، شاهد سيلتيك يلعب، وأُعجب بخطوطه الأفقية الخضراء والبيضاء، فاشترى القماش نفسه تماماً. ثم حوّل الخطوط الأفقية إلى خطوط عمودية ليصنع الشكل المعروف لبيتيس.



