يعود أيقونة الكوميديا العالمية راسل بيترز إلى المسرح، حاملاً معه حسه الفكاهي القائم على الملاحظة، وتفاعله السريع الخاطف مع الجمهور، ورؤيته الثقافية الحادة إلى قاعات في مختلف أنحاء العالم. ويواصل بيترز، المعروف بعروض استثنائية رائدة مثل Outsourced وDeported، جذب جماهير دولية غفيرة من خلال عروضه الارتجالية الحية غير المفلترة.

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متى تقام عروض راسل بيترز الارتجالية؟

التاريخ والوقت الفعاليات الموقع التذاكر 15 أكتوبر 2026، الساعة 7:30 مساءً راسل بيترز لايف Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club، بريدجبورت، كونيتيكت، الولايات المتحدة التذاكر 16 أكتوبر 2026، الساعة 7:00 مساءً راسل بيترز لايف Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club، بريدجبورت، كونيتيكت، الولايات المتحدة التذاكر 16 أكتوبر 2026، الساعة 9:30 مساءً راسل بيترز لايف Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club، بريدجبورت، كونيتيكت، الولايات المتحدة التذاكر 17 أكتوبر 2026، الساعة 7:00 مساءً راسل بيترز لايف Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club، بريدجبورت، كونيتيكت، الولايات المتحدة التذاكر 17 أكتوبر 2026، الساعة 9:30 مساءً راسل بيترز لايف Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club، بريدجبورت، كونيتيكت، الولايات المتحدة التذاكر 25 أكتوبر 2026، الساعة 8:00 مساءً راسل بيترز لايف Etihad Arena، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر 7 نوفمبر 2026، الساعة 8:00 مساءً راسل بيترز لايف The Event at Graton Resort & Casino، رونرت بارك، كاليفورنيا، الولايات المتحدة التذاكر 10 نوفمبر 2026، الساعة 7:30 مساءً راسل بيترز لايف Crown Live، ساوثبانك، فيكتوريا، أستراليا التذاكر 11 نوفمبر 2026، الساعة 7:30 مساءً راسل بيترز لايف Crown Live، ساوثبانك، فيكتوريا، أستراليا التذاكر 12 نوفمبر 2026، الساعة 7:30 مساءً راسل بيترز لايف Crown Live، ساوثبانك، فيكتوريا، أستراليا التذاكر 13 نوفمبر 2026، الساعة 7:30 مساءً راسل بيترز لايف Crown Live، ساوثبانك، فيكتوريا، أستراليا التذاكر 12 نوفمبر 2026، الساعة 8:00 مساءً راسل بيترز لايف Brea Improv، بريا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة التذاكر 13 نوفمبر 2026، الساعة 7:30 مساءً راسل بيترز لايف Brea Improv، بريا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة التذاكر 4 ديسمبر 2026، الساعة 7:00 مساءً راسل بيترز لايف Hard Rock Live Orlando، أورلاندو، فلوريدا، الولايات المتحدة التذاكر 6 ديسمبر 2026، الساعة 8:00 مساءً راسل بيترز لايف Hard Rock Live، هوليوود، فلوريدا، الولايات المتحدة التذاكر 21 يناير 2027، الساعة 7:00 مساءً راسل بيترز لايف Milwaukee Improv، بروكفيلد، ويسكونسن، الولايات المتحدة التذاكر 22 يناير 2027، الساعة 7:00 مساءً راسل بيترز لايف Milwaukee Improv، بروكفيلد، ويسكونسن، الولايات المتحدة التذاكر 22 يناير 2027، الساعة 9:15 مساءً راسل بيترز لايف Milwaukee Improv، بروكفيلد، ويسكونسن، الولايات المتحدة التذاكر 23 يناير 2027، الساعة 7:00 مساءً راسل بيترز لايف Milwaukee Improv، بروكفيلد، ويسكونسن، الولايات المتحدة التذاكر 28 يناير 2027، الساعة 7:30 مساءً راسل بيترز لايف Helium Comedy Club، ألفاريتا، جورجيا، الولايات المتحدة التذاكر 29 يناير 2027، الساعة 7:00 مساءً راسل بيترز لايف Helium Comedy Club، ألفاريتا، جورجيا، الولايات المتحدة التذاكر 29 يناير 2027، الساعة 9:15 مساءً راسل بيترز لايف Helium Comedy Club، ألفاريتا، جورجيا، الولايات المتحدة التذاكر 30 يناير 2027، الساعة 7:00 مساءً راسل بيترز لايف Helium Comedy Club، ألفاريتا، جورجيا، الولايات المتحدة التذاكر 30 يناير 2027، الساعة 9:30 مساءً راسل بيترز لايف Helium Comedy Club، ألفاريتا، جورجيا، الولايات المتحدة التذاكر 4 فبراير 2027، الساعة 8:00 مساءً راسل بيترز لايف The American Comedy Co، سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة التذاكر 11 فبراير 2027، الساعة 8:00 مساءً راسل بيترز لايف Brea Improv، بريا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة التذاكر 12 فبراير 2027، الساعة 7:30 مساءً راسل بيترز لايف Brea Improv، بريا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة التذاكر 13 فبراير 2027، الساعة 7:00 مساءً راسل بيترز لايف Brea Improv، بريا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة التذاكر 19 فبراير 2027، الساعة 8:00 مساءً راسل بيترز لايف Casino Rama Resort، راما، أونتاريو، كندا التذاكر 20 فبراير 2027، الساعة 8:00 مساءً راسل بيترز لايف Casino Rama Resort، راما، أونتاريو، كندا التذاكر 28 أغسطس 2027، الساعة 8:45 مساءً راسل بيترز لايف The Comedy Zone، شارلوت، نورث كارولاينا، الولايات المتحدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر راسل بيترز؟

تشمل منافذ التذاكر الرسمية الأساسية للجولة Ticketmaster ومنصات شباك التذاكر الخاصة بالقاعات مثل Live Nation.

إذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا لحجز مقاعد اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر عروض راسل بيترز الارتجالية؟

تبدأ المخصصات الرسمية للتذاكر على منافذ البيع الأساسية من 75 دولارًا أمريكيًا، بحسب المدينة والقاعة وفئة المقاعد.

إذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا لحجز مقاعد اللحظات الأخيرة، حيث تبدأ الأسعار من 65 دولارًا أمريكيًا بحسب التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن عروض راسل بيترز الارتجالية

تقدم العروض الحية لراسل بيترز ما بين 75 و90 دقيقة من الكوميديا القائمة على الملاحظة بإيقاع سريع والتفاعل الحيوي مع الجمهور، ما يجذب حشودًا كبيرة حول العالم. وتفرض معظم القاعات الكبرى قيودًا عمرية تشترط أن يكون الحضور في سن 16 أو 18 عامًا على الأقل، كما أن كثيرًا من محطات الجولة الدولية تُقام كفعاليات خالية تمامًا من الهواتف باستخدام أغطية آمنة لضمان تجربة حية غامرة. وبينما تبدأ المخصصات الرسمية الأساسية من 75 دولارًا أمريكيًا، فإن المقاعد كثيرًا ما تنفد بسرعة، ما يجعل المنصات الثانوية بديلًا مثاليًا للعثور على تذاكر دخول فردية في اللحظات الأخيرة عبر مواعيد الجولة العالمية.