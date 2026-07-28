تستعد واحدة من أكثر الفرق الغنائية أسطورية في الكويت للتوجه إلى الإمارات هذا الصيف، فيما بدأ عشاق الموسيقى الخليجية بالفعل في ترقب الموعد. ويحط «Miami Show» رحاله في Coca-Cola Arena يوم السبت 29 أغسطس 2026، حاملاً معه عقودًا من الأغاني الناجحة ولمسة جديدة تعتمد على تفاعل الجمهور في واحدة من أكبر القاعات المغلقة في دبي.

ومنذ تأسيسها في عام 1991، أصبحت Miami Band واحدة من أكثر الفرق شهرة في موسيقى البوب الخليجية، بفضل أغانٍ مثل Bastans وYa Omri Ana وYa Helwakom التي رافقت أجيالًا من المستمعين في مختلف أنحاء المنطقة. ويُقدَّم «Miami Show» على أنه أكثر من مجرد عرض حنين إلى الماضي، إذ يعتمد في فكرته على مشاركة الجمهور مع إدخال توزيعات جديدة ضمن باقة الأغاني الكلاسيكية. كما يأتي الحفل ضمن فعاليات Dubai Summer Surprises، ما يعني أنه يُقام خلال فترة مزدحمة أصلًا بالفعاليات الكبرى في أنحاء المدينة.

GOAL لديها كل التفاصيل التي تحتاج إليها بشأن المواعيد والأسعار وكيفية الشراء، حتى تتمكن من حجز مقعدك قبل نفاد التذاكر الأفضل سعرًا.

متى يُقام Miami Show Dubai؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 8:30 مساءً Miami Show Dubai Coca-Cola Arena، سيتي ووك، دبي التذاكر

سيتم تأكيد مواعيد فتح الأبواب وأوقات الدخول الدقيقة مع اقتراب موعد العرض، لكن موعد انطلاق الحفل نفسه محدد عند الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي. ونظرًا إلى شعبية القاعة في استضافة حفلات البوب الخليجية، يُنصح الجماهير بعدم تأجيل الحجز حتى اللحظات الأخيرة.

أين يمكن شراء تذاكر Miami Show Dubai؟

المكان الرسمي والأكثر أمانًا لشراء تذاكر Miami Show Dubai هو Platinumlist، الشريك المعتمد لبيع التذاكر الخاصة بالفعالية. ويضمن الشراء مباشرة عبر Platinumlist أن تكون تذاكرك صالحة للدخول، كما يحميك من المخاطر المرتبطة بمواقع إعادة البيع.

وتُباع التذاكر وفق أسبقية الحجز، كما تميل الأسعار إلى الارتفاع مع نفاد المخزون في الفئات الأرخص، لذلك فإن الحجز المبكر يعني عادة قيمة أفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر Miami Show Dubai؟

تنقسم أسعار تذاكر Miami Show Dubai إلى ثماني فئات، ما يمنح الجماهير خيارات واضحة بحسب الميزانية ومدى قربهم من المسرح:

Bronze: تبدأ من 195 درهمًا إماراتيًا

Silver: تبدأ من 295 درهمًا إماراتيًا

Gold: تبدأ من 395 درهمًا إماراتيًا

Platinum: تبدأ من 595 درهمًا إماراتيًا

Diamond: تبدأ من 795 درهمًا إماراتيًا

VIP: تبدأ من 1,025 درهمًا إماراتيًا

VVIP: تبدأ من 1,195 درهمًا إماراتيًا

Royal: تبدأ من 1,945 درهمًا إماراتيًا

وكما هو الحال مع معظم الحفلات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، فإن التذاكر الأقل سعرًا تكون أيضًا الأكثر محدودية من حيث العدد. وإذا كانت أولويتك هي الدخول بأفضل سعر ممكن، فإن الحجز مبكرًا عبر رابط Platinumlist الرسمي هو الخيار الأذكى. كما تُعرض الأسعار أيضًا بالدرهم الإماراتي عند إتمام الدفع، ويوفر Platinumlist خدمة التقسيط عبر Tabby للراغبين في توزيع التكلفة.

كيف يمكنني الحصول على تذاكر Miami Show Dubai؟

شراء تذاكر Miami Show Dubai عملية بسيطة ومباشرة. إليك الطريقة:

توجّه إلى صفحة فعالية Miami Show Dubai الرسمية على Platinumlist. اختر فئة التذاكر التي تفضلها بناءً على ميزانيتك وخيار الجلوس المناسب لك، بدءًا من الفئة الأرخص بسعر يقارب 195 درهمًا إماراتيًا. حدد عدد التذاكر المطلوبة. ويرجى ملاحظة أن أي شخص يقل عمره عن 16 عامًا يجب أن يكون برفقة شخص بالغ يبلغ 18 عامًا أو أكثر، كما أن الأطفال الذين تزيد أعمارهم على سنة واحدة يحتاجون أيضًا إلى تذكرة دخول صالحة. أكمل الحجز باستخدام بطاقة دفع، أو اختر التقسيط عبر Tabby إذا كان هذا الخيار متاحًا عند إتمام الدفع. راقب بريدك الوارد. فعادة ما تُصدر التذاكر الإلكترونية رقميًا خلال الأيام التي تسبق الفعالية، لذلك لا داعي للقلق إذا لم تتسلمها مباشرة بعد الحجز.

ونظرًا إلى حجم الطلب على حفلات البوب الخليجية في Coca-Cola Arena، وإلى السعر المبدئي المعقول نسبيًا لهذا العرض، فإن الجماهير مدعوة إلى الحجز مبكرًا بدلًا من الانتظار لتجنب تفويت المقاعد الأرخص المتاحة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Coca-Cola Arena

تُعد Coca-Cola Arena واحدة من أبرز وجهات الترفيه المغلقة في دبي، وتقع في قلب سيتي ووك. ومنذ افتتاحها، رسخت مكانتها كواحدة من الوجهات الأساسية في المنطقة للحفلات الكبرى والعروض الكوميدية والترفيه الحي، مع استضافتها المنتظمة لنجوم رئيسيين من داخل المنطقة وخارجها.

الوصول إليها سهل مهما كانت وسيلة تنقلك. فبالسيارة، يمكن الوصول إلى القاعة بسهولة من شارع الشيخ زايد عبر المخرج 47 باتجاه شارع الصفا، مع وجود لافتات إرشادية تقود الزوار إلى سيتي ووك. كما أن وسائل النقل العام المتاحة تجعل الوصول إلى القاعة ممكنًا دون الحاجة إلى القيادة.

وإذا كنت تخطط لركن سيارتك في الموقع، فمن الأفضل تخصيص ميزانية إضافية بسيطة، إذ يتم تطبيق مواقف مدفوعة حول القاعة خلال الفعاليات الكبرى. كما يُنصح بالوصول قبل وقت كافٍ من موعد الانطلاق المحدد عند 8:30 مساءً، خصوصًا في عرض يشهد طلبًا مرتفعًا مثل هذا، لإتاحة الوقت لإجراءات الدخول والعثور على مقعدك.

وللاطلاع على القائمة الكاملة للأغراض المحظورة وسياسات القاعة، يُنصح الجماهير بمراجعة الإرشادات الرسمية الخاصة بـ Coca-Cola Arena قبل موعد الحفل. وتذكّر أن التذاكر المشتراة عبر القنوات الرسمية تتضمن حماية من الاحتيال، لذا احرص دائمًا على الحجز عبر رابط Platinumlist الموثق لضمان الدخول.

ومع واحدة من أكثر الفرق الحية استمرارية في الخليج، وأمسية قائمة على مشاركة الجمهور، وأسعار تذاكر تبدأ من 195 درهمًا إماراتيًا وبما يلائم الميزانية، يبدو أن Miami Show Dubai في طريقه ليكون واحدًا من أبرز فعاليات جدول Dubai Summer Surprises هذا الصيف. احجز مقعدك عبر صفحة Platinumlist الرسمية قبل نفاد التذاكر الأفضل قيمة.