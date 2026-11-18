يأتي ذا تشينسموكرز وذا سكريبت بأشهر أغانيهما إلى أبوظبي في أمسية موسيقية حية لا تُنسى. ويتصدر الثنائي الشهير وفرقة الروك الأيرلندية الشهيرة معًا حفل ياسلام لما بعد السباق، ليختتما عطلة نهاية أسبوع سباق جائزة الفورمولا 1 الكبرى المرتقب بأسلوب مبهر.

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متى يقام حفل ذا تشينسموكرز وذا سكريبت؟

التاريخ والوقت الفعالية المكان التذاكر الأحد 6 ديسمبر 2026، الساعة 6:00 مساءً ذا تشينسموكرز وذا سكريبت الاتحاد بارك، جزيرة ياس، أبوظبي التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر ذا تشينسموكرز وذا سكريبت؟

إذا كنت ترغب في حجز مكانك، فتشمل منصات البيع الرسمية Ticketmaster AE والموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس. وهما المصدران الرئيسيان لتذاكر الدخول العام ودخول منطقة الدائرة الذهبية في مكان الحفل.

GrintaHub خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، إذ يتيح للجماهير العثور على تذاكر متوفرة للفعاليات التي تشهد طلبًا مرتفعًا عبر منصة ثانوية.

كم تبلغ أسعار تذاكر ذا تشينسموكرز وذا سكريبت؟

تبدأ أسعار أرخص الخيارات المتاحة لهذا الحدث المرتقب من 395 درهمًا إماراتيًا للترقية إلى منطقة الدائرة الذهبية عبر جهات البيع الرسمية، مثل Ticketmaster AE وشباك تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى. وتختلف أسعار تذاكر الدخول الكامل إلى الحفل والسباق بحسب فئة المقاعد التي تختارها ومدى قربها من المسرح.

إذا نفدت حصص التذاكر العامة الرسمية، توفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل GrintaHub خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ذا تشينسموكرز وذا سكريبت

يمثل الحفل المرتقب أمسية كبيرة لعشاق الموسيقى، إذ تختتم حفلات ياسلام لما بعد السباق موسم الفورمولا 1. ويشتهر ذا تشينسموكرز عالميًا بعروض الموسيقى الإلكترونية الراقصة المفعمة بالحيوية وتعاوناتهما الكبيرة، فيما سيقدم ذا سكريبت مزيجه المميز من الكلمات المؤثرة وألحان الروك القوية.

يوفر الاتحاد بارك، الواقع في جزيرة ياس، أجواء مثالية في الهواء الطلق لهذا العرض الكبير. ويمكن للجماهير المتجهة إلى الجزيرة الاستمتاع أيضًا بمنطقة الترفيه النابضة بالحياة المحيطة بالمكان قبل بدء الموسيقى. ومع مشاركة فنانين عالميين بارزين في الحفل نفسه، ستكون فعالية مساء الأحد احتفالًا ختاميًا بعطلة نهاية أسبوع رياضة المحركات.