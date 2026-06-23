لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم، يُدخل نظام البطولة الموسع الذي يضم 48 فريقًا مرحلة جديدة تمامًا من الأدوار الإقصائية «دور الـ32» ذات الرهانات العالية، والتي ستُقام في الفترة من 28 يونيو إلى 3 يوليو.

مع تأهل عمالقة البطولة مثل الولايات المتحدة والمكسيك وألمانيا بالفعل إلى دور الـ32، بدأ الطلب على التذاكر يتزايد رسميًا - وإليك ما تحتاج إلى معرفته.

ما هي الفرق التي تأهلت إلى دور الـ32 في كأس العالم؟

مع اشتداد حدة مباريات مرحلة المجموعات، بدأت مرحلة خروج المغلوب في البطولة تتشكل. وبموجب النظام الجديد الذي يضم 48 فريقًا، سيتأهل ما مجموعه 32 فريقًا إلى ما بعد المرحلة الافتتاحية (الفريقان الأولان من كل مجموعة من المجموعات الـ12، بالإضافة إلى أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث).

فيما يلي قائمة بالفرق الستة التي حسمت رصيدها رياضيًا وتأهلت إلى دور الـ32 بعد فوزها في أول مباراتين:

الولايات المتحدة (المجموعة د) - مؤكد: 1 يوليو 2026، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي (PDT) في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (ملعب ليفيز)، سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية - حجز التذاكر

ألمانيا (المجموعة E) - مؤكد: 29 يونيو 2026، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT) في استاد بوسطن (استاد جيليت)، فوكسبورو، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية - حجز التذاكر

المكسيك (المجموعة أ) - مؤكد: 1 يوليو 2026، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة (CST) في استاد مكسيكو سيتي (Estadio Azteca)، مكسيكو سيتي، العاصمة الفيدرالية، المكسيك - حجز التذاكر

الأرجنتين (المجموعة J) - مؤكد: 3 يوليو 2026، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ملعب ميامي (ملعب هارد روك)، ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - حجز التذاكر

فرنسا (المجموعة الأولى) - سيتم الإعلان لاحقًا

النرويج (المجموعة I) - سيتم الإعلان لاحقًا

متى وأين ستقام مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026؟

التاريخ والوقت (المحلي) المباراة المكان التذاكر 28 يونيو 2026، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ وصيف المجموعة أ ضد وصيف المجموعة ب (المباراة 73) استاد لوس أنجلوس (استاد سوفي)، إنجلوود، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 29 يونيو 2026، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا الفائز بالمجموعة C ضد وصيف المجموعة F (المباراة 76) ملعب هيوستن (ملعب NRG)، هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 29 يونيو 2026، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ألمانيا ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات A/B/C/D/F (المباراة 74) ملعب بوسطن (ملعب جيليت)، فوكسبورو، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 30 يونيو 2026، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة الفائز بالمجموعة F ضد وصيف المجموعة C (المباراة 75) ملعب مونتيري (إستاديو بي بي في إيه)، غوادالوبي، نويفو ليون، المكسيك التذاكر 30 يونيو 2026، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا (CDT) وصيف المجموعة E ضد وصيف المجموعة I (المباراة 78) ملعب دالاس (AT&T Stadium)، أرلينغتون، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 30 يونيو 2026، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الفائز بالمجموعة I ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات C/D/F/G/H (المباراة 77) ملعب نيويورك نيوجيرسي (ملعب ميتلايف)، إيست رذرفورد، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر

1 يوليو 2026، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا (CST)

المكسيك ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات C/E/F/H/I (المباراة 79)

ملعب مكسيكو سيتي (إستاديو أزتيكا)، مكسيكو سيتي، العاصمة الفيدرالية، المكسيك

التذاكر

1 يوليو 2026، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

الفائز بالمجموعة L ضد المركز الثالث في المجموعات E/H/I/J/K (المباراة 80)

ملعب أتلانتا (ملعب مرسيدس-بنز)، أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية

التذاكر

1 يوليو 2026، الساعة 1:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ

الفائز بالمجموعة G ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات A/E/H/I/J (المباراة 82)

ملعب سياتل (لومين فيلد)، سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية

التذاكر

1 يوليو 2026، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ

الولايات المتحدة الأمريكية ضد صاحب المركز الثالث في المجموعة ب/هـ/و/ط/ي (المباراة 81)

ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (ليفيز ستاديوم)، سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

التذاكر

2 يوليو 2026، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ

الفائز بالمجموعة H ضد وصيف المجموعة J (المباراة 84)

ملعب لوس أنجلوس (ملعب سوفي)، إنجلوود، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

التذاكر

2 يوليو 2026، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

وصيف المجموعة K ضد وصيف المجموعة L (المباراة 83)

ملعب تورونتو (BMO Field)، تورونتو، أونتاريو، كندا

التذاكر

2 يوليو 2026، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ

الفائز بالمجموعة ب ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات هـ/و/ز/ط/ي (المباراة 85)

بي سي بليس، فانكوفر، كولومبيا البريطانية، كندا

التذاكر

3 يوليو 2026، الساعة 1:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا (CDT)

وصيف المجموعة D ضد وصيف المجموعة G (المباراة 88)

ملعب دالاس (ملعب AT&T)، أرلينغتون، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية

التذاكر

3 يوليو 2026، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

الأرجنتين ضد وصيف المجموعة H (المباراة 86)

ملعب ميامي (ملعب هارد روك)، ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية

التذاكر

3 يوليو 2026، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكا

الفائز بالمجموعة K ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات D/E/I/J/L (المباراة 87)

ملعب كانساس سيتي (ملعب أروهيد)، كانساس سيتي، ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية

التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر دور الـ32 من كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

وبعد معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم إجراء سحب في هذه المرحلة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

ما هي أسعار تذاكر دور الـ32؟

فئة التذكرة السعر الرسمي للفيفا متوسط سعر إعادة البيع التذاكر الفئة 1 (المقاعد الجانبية الممتازة في الطوابق السفلية/الوسطى) 540 دولار – 610 دولار 1,500 دولار – 2,800 دولار وأكثر التذاكر الفئة 2 (المقاعد في الزوايا والمقاعد المميزة في الطابق العلوي) 440 دولار – 490 دولار 1,100 دولار – 1,900 دولار التذاكر الفئة 3 (الصفوف القياسية في الطابق العلوي خلف المرميين) 225 دولار – 235 دولار 650 دولار – 1,200 دولار التذاكر الفئة 4 / منطقة المشجعين (زوايا الطابق العلوي / مناطق الاتحاد) 60 دولار – 120 دولار 400 دولار – 850 دولار التذاكر تذاكر مميزة عالية الطلب (مباريات الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وألمانيا والأرجنتين) تطبق القيمة الاسمية القياسية 1,200 دولار – 3,600 دولار وأكثر التذاكر

كيفية شراء تذاكر إعادة بيع مباريات دور الـ32 في كأس العالم؟

يُعد سوق إعادة البيع التابع للفيفا القناة الرسمية للتبادل الآمن، وقد أعيد فتحه في 2 أبريل.

يمكن الوصول إليه عبر بوابة التذاكر على موقع الفيفا الإلكتروني للمقيمين الدوليين والأمريكيين والكنديين.

أما المقيمون في المكسيك فيجب عليهم استخدام سوق إعادة البيعالتابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA)، الذي أعيد فتحه أيضًا للتعامل مع معاملات إعادة البيع المحلية في ظل ضمانات رسمية.

وتظل الأسواق الثانوية مثل StubHub خيارًا شائعًا وعمليًا للمشجعين الباحثين عن مقاعد في مناطق معينة أو حضور المباريات الأكثر إثارة في البطولة.

تأكد من الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني الذي تشتري منه.