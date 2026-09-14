تعود بطولة الأندية الأبرز في آسيا من جديد، إذ انطلقت الآن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27. وقد توسعت البطولة إلى 32 فريقًا للمرة الأولى منذ إعادة تسميتها في موسم 2024/25، فيما تستمر مرحلة الدوري حتى فبراير/شباط 2027 قبل إقامة النهائيات المجمعة في السعودية.

دع GOAL يساعدك في معرفة كيف يمكنك تحويل أحلامك الكروية الآسيوية إلى واقع، عبر حجز تذاكر بعض من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة التي لا تُنسى هذا الموسم. اطّلع أدناه على القائمة الكاملة للمباريات وكيفية شراء التذاكر لكل جولة.

القائمة الكاملة لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27

يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والأندية الفردية المواعيد الدقيقة للمباريات وأوقات انطلاقها والملاعب المستضيفة ضمن كل نافذة جولة قبل المباريات بوقت أقرب، لذا تُدرج حاليًا بحسب النطاق الزمني لكل جولة. راجع رابط التذاكر للاطلاع على أحدث القوائم بمجرد اعتماد المباريات بشكل نهائي.

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 14-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) نفطچي ضد القوة الجوية يُحدد لاحقًا التذاكر 14-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) شباب الأهلي ضد تراكتور يُحدد لاحقًا التذاكر 14 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) الشمال ضد الاتحاد استاد البيت، الخور التذاكر 14-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) الأهلي ضد باختاكور يُحدد لاحقًا التذاكر 14 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) استقلال ضد السد يُحدد لاحقًا التذاكر 14-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) القادسية ضد الوصل يُحدد لاحقًا التذاكر 15 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) العين ضد النصر يُحدد لاحقًا التذاكر 15 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) الهلال ضد الغرافة كينغدوم أرينا، الرياض التذاكر 15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) كاشيما أنتلرز ضد نيوكاسل جيتس يُحدد لاحقًا التذاكر 15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) دايجون هانا سيتيزن ضد كيوتو سانغا يُحدد لاحقًا التذاكر 15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) غامبا أوساكا ضد Công An Hà Nội يُحدد لاحقًا التذاكر 15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) راتشابوري ضد شنغهاي بورت يُحدد لاحقًا التذاكر 15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) جوهور دار التعظيم ضد بوريرام يونايتد يُحدد لاحقًا التذاكر 15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) بكين غوان ضد بوهانغ ستيلرز يُحدد لاحقًا التذاكر 15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) جيونبك هيونداي موتورز ضد كاشيوا ريسول يُحدد لاحقًا التذاكر 15-16 سبتمبر/أيلول 2026 (MD1) بورت ضد فيسيل كوبي يُحدد لاحقًا التذاكر 12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) باختاكور ضد القادسية يُحدد لاحقًا التذاكر 12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) تراكتور ضد الشمال يُحدد لاحقًا التذاكر 12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) الوصل ضد الأهلي يُحدد لاحقًا التذاكر 12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) القوة الجوية ضد العين يُحدد لاحقًا التذاكر 12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) النصر ضد نفطچي يُحدد لاحقًا التذاكر 12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) الغرافة ضد استقلال يُحدد لاحقًا التذاكر 12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) السد ضد الهلال يُحدد لاحقًا التذاكر 12-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) الاتحاد ضد شباب الأهلي يُحدد لاحقًا التذاكر 13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) نيوكاسل جيتس ضد غامبا أوساكا يُحدد لاحقًا التذاكر 13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) كيوتو سانغا ضد راتشابوري يُحدد لاحقًا التذاكر 13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) بوهانغ ستيلرز ضد جوهور دار التعظيم يُحدد لاحقًا التذاكر 13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) شنغهاي بورت ضد دايجون هانا سيتيزن يُحدد لاحقًا التذاكر 13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) بوريرام يونايتد ضد بكين غوان يُحدد لاحقًا التذاكر 13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) Công An Hà Nội ضد كاشيما أنتلرز يُحدد لاحقًا التذاكر 13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) فيسيل كوبي ضد جيونبك هيونداي موتورز يُحدد لاحقًا التذاكر 13-14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD2) كاشيوا ريسول ضد بورت يُحدد لاحقًا التذاكر 26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) نفطچي ضد الاتحاد يُحدد لاحقًا التذاكر 26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) الأهلي ضد الغرافة يُحدد لاحقًا التذاكر 26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) العين ضد تراكتور يُحدد لاحقًا التذاكر 26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) القوة الجوية ضد باختاكور يُحدد لاحقًا التذاكر 26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) النصر ضد الوصل يُحدد لاحقًا التذاكر 26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) القادسية ضد السد يُحدد لاحقًا التذاكر 26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) شباب الأهلي ضد استقلال يُحدد لاحقًا التذاكر 26-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) الشمال ضد الهلال يُحدد لاحقًا التذاكر 27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) شنغهاي بورت ضد Công An Hà Nội يُحدد لاحقًا التذاكر 27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) جوهور دار التعظيم ضد بورت يُحدد لاحقًا التذاكر 27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) دايجون هانا سيتيزن ضد فيسيل كوبي يُحدد لاحقًا التذاكر 27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) كيوتو سانغا ضد نيوكاسل جيتس يُحدد لاحقًا التذاكر 27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) بكين غوان ضد جيونبك هيونداي موتورز يُحدد لاحقًا التذاكر 27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) راتشابوري ضد كاشيوا ريسول يُحدد لاحقًا التذاكر 27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) كاشيما أنتلرز ضد بوهانغ ستيلرز يُحدد لاحقًا التذاكر 27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (MD3) غامبا أوساكا ضد بوريرام يونايتد يُحدد لاحقًا التذاكر 2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) باختاكور ضد النصر يُحدد لاحقًا التذاكر 2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) تراكتور ضد نفطچي يُحدد لاحقًا التذاكر 2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) الوصل ضد القوة الجوية يُحدد لاحقًا التذاكر 2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) السد ضد الأهلي يُحدد لاحقًا التذاكر 2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) الاتحاد ضد العين يُحدد لاحقًا التذاكر 2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) الغرافة ضد القادسية يُحدد لاحقًا التذاكر 2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) استقلال ضد الشمال يُحدد لاحقًا التذاكر 2-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) الهلال ضد شباب الأهلي يُحدد لاحقًا التذاكر 3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) نيوكاسل جيتس ضد شنغهاي بورت يُحدد لاحقًا التذاكر 3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) جيونبك هيونداي موتورز ضد جوهور دار التعظيم يُحدد لاحقًا التذاكر 3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) فيسيل كوبي ضد راتشابوري يُحدد لاحقًا التذاكر 3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) كاشيوا ريسول ضد دايجون هانا سيتيزن يُحدد لاحقًا التذاكر 3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) بورت ضد بكين غوان يُحدد لاحقًا التذاكر 3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) Công An Hà Nội ضد كيوتو سانغا يُحدد لاحقًا التذاكر 3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) بوهانغ ستيلرز ضد غامبا أوساكا يُحدد لاحقًا التذاكر 3-4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD4) بوريرام يونايتد ضد كاشيما أنتلرز يُحدد لاحقًا التذاكر 23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) نفطچي ضد الهلال يُحدد لاحقًا التذاكر 23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) العين ضد استقلال يُحدد لاحقًا التذاكر 23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) تراكتور ضد الوصل يُحدد لاحقًا التذاكر 23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) الشمال ضد الأهلي يُحدد لاحقًا التذاكر 23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) الاتحاد ضد باختاكور يُحدد لاحقًا التذاكر 23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) القوة الجوية ضد الغرافة يُحدد لاحقًا التذاكر 23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) شباب الأهلي ضد القادسية يُحدد لاحقًا التذاكر 23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) النصر ضد السد يُحدد لاحقًا التذاكر 24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) نيوكاسل جيتس ضد كاشيوا ريسول يُحدد لاحقًا التذاكر 24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) دايجون هانا سيتيزن ضد بكين غوان يُحدد لاحقًا التذاكر 24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) كيوتو سانغا ضد بوهانغ ستيلرز يُحدد لاحقًا التذاكر 24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) شنغهاي بورت ضد بوريرام يونايتد يُحدد لاحقًا التذاكر 24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) راتشابوري ضد جوهور دار التعظيم يُحدد لاحقًا التذاكر 24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) Công An Hà Nội ضد فيسيل كوبي يُحدد لاحقًا التذاكر 24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) كاشيما أنتلرز ضد جيونبك هيونداي موتورز يُحدد لاحقًا التذاكر 24-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (MD5) غامبا أوساكا ضد بورت يُحدد لاحقًا التذاكر 1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) باختاكور ضد تراكتور يُحدد لاحقًا التذاكر 1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) الوصل ضد الاتحاد يُحدد لاحقًا التذاكر 1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) القادسية ضد الشمال يُحدد لاحقًا التذاكر 1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) استقلال ضد نفطچي يُحدد لاحقًا التذاكر 1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) الهلال ضد العين يُحدد لاحقًا التذاكر 1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) السد ضد القوة الجوية يُحدد لاحقًا التذاكر 1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) الغرافة ضد النصر يُحدد لاحقًا التذاكر 1-8 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) الأهلي ضد شباب الأهلي يُحدد لاحقًا التذاكر 1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) فيسيل كوبي ضد نيوكاسل جيتس يُحدد لاحقًا التذاكر 1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) كاشيوا ريسول ضد Công An Hà Nội يُحدد لاحقًا التذاكر 1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) بوهانغ ستيلرز ضد شنغهاي بورت يُحدد لاحقًا التذاكر 1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) جوهور دار التعظيم ضد دايجون هانا سيتيزن يُحدد لاحقًا التذاكر 1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) بكين غوان ضد راتشابوري يُحدد لاحقًا التذاكر 1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) بوريرام يونايتد ضد كيوتو سانغا يُحدد لاحقًا التذاكر 1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) جيونبك هيونداي موتورز ضد غامبا أوساكا يُحدد لاحقًا التذاكر 1-2 ديسمبر/كانون الأول 2026 (MD6) بورت ضد كاشيما أنتلرز يُحدد لاحقًا التذاكر 8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) باختاكور ضد استقلال يُحدد لاحقًا التذاكر 8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) تراكتور ضد السد يُحدد لاحقًا التذاكر 8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) العين ضد القادسية يُحدد لاحقًا التذاكر 8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) القوة الجوية ضد شباب الأهلي يُحدد لاحقًا التذاكر 8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) النصر ضد الشمال يُحدد لاحقًا التذاكر 8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) الاتحاد ضد الغرافة يُحدد لاحقًا التذاكر 8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) نفطچي ضد الأهلي يُحدد لاحقًا التذاكر 8-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) الوصل ضد الهلال يُحدد لاحقًا التذاكر 9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) نيوكاسل جيتس ضد جوهور دار التعظيم يُحدد لاحقًا التذاكر 9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) شنغهاي بورت ضد بورت يُحدد لاحقًا التذاكر 9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) دايجون هانا سيتيزن ضد كاشيما أنتلرز يُحدد لاحقًا التذاكر 9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) كيوتو سانغا ضد جيونبك هيونداي موتورز يُحدد لاحقًا التذاكر 9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) راتشابوري ضد غامبا أوساكا يُحدد لاحقًا التذاكر 9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) Công An Hà Nội ضد بكين غوان يُحدد لاحقًا التذاكر 9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) فيسيل كوبي ضد بوهانغ ستيلرز يُحدد لاحقًا التذاكر 9-10 فبراير/شباط 2027 (MD7) كاشيوا ريسول ضد بوريرام يونايتد يُحدد لاحقًا التذاكر 15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) الأهلي ضد العين يُحدد لاحقًا التذاكر 15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) السد ضد الاتحاد يُحدد لاحقًا التذاكر 15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) استقلال ضد الوصل يُحدد لاحقًا التذاكر 15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) شباب الأهلي ضد النصر يُحدد لاحقًا التذاكر 15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) الغرافة ضد تراكتور يُحدد لاحقًا التذاكر 15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) الهلال ضد باختاكور يُحدد لاحقًا التذاكر 15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) الشمال ضد القوة الجوية يُحدد لاحقًا التذاكر 15-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) القادسية ضد نفطچي يُحدد لاحقًا التذاكر 16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) كاشيما أنتلرز ضد راتشابوري يُحدد لاحقًا التذاكر 16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) جيونبك هيونداي موتورز ضد شنغهاي بورت يُحدد لاحقًا التذاكر 16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) بوريرام يونايتد ضد فيسيل كوبي يُحدد لاحقًا التذاكر 16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) جوهور دار التعظيم ضد Công An Hà Nội يُحدد لاحقًا التذاكر 16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) بورت ضد كيوتو سانغا يُحدد لاحقًا التذاكر 16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) بكين غوان ضد نيوكاسل جيتس يُحدد لاحقًا التذاكر 16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) غامبا أوساكا ضد دايجون هانا سيتيزن يُحدد لاحقًا التذاكر 16-17 فبراير/شباط 2027 (MD8) بوهانغ ستيلرز ضد كاشيوا ريسول يُحدد لاحقًا التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

بخلاف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تُقام في السعودية أواخر أبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار 2027، لا يمكنك شراء تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة مباشرة عبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نفسه. بدلًا من ذلك، تُباع التذاكر عبر الأندية المشاركة في نسخة هذا الموسم، كل نادٍ على حدة.

يجب عليك زيارة الموقع الرسمي لبيع التذاكر الخاص بالنادي أو الدوري للمباراة التي ترغب في حضورها وشراء مقعدك من هناك. وغالبًا ما يتجاوز الطلب حجم التذاكر المتاحة في بعض المباريات الكبرى، لا سيما تلك التي تضم أبرز أندية السعودية.

ورغم أن البوابات الرسمية للأندية والدوريات هي الوسيلة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة، فإن الراغبين في حضور المباريات قد يفكرون في مواقع ثانوية مثل Ticombo، والتي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب عدة عوامل، من بينها الأندية المشاركة، والملعب، ومرحلة البطولة.

فعلى سبيل المثال، تكون مباراة تضم الهلال أو النصر في الرياض أعلى تكلفة عادة بكثير من مواجهة في مرحلة الدوري داخل سوق أصغر.

وعادة ما تحدد الأندية أسعار تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة لمرحلة الدوري في بداية الموسم. وإذا تقدم الفريق إلى الأدوار الإقصائية، فقد ترتفع الأسعار لبعض المباريات وفقًا للمنافس والموقع وحجم الطلب.

تابع بوابات التذاكر الرسمية لمختلف الأندية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن التوافر والأسعار.

ماذا نتوقع من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27؟

يدخل الأهلي هذا الموسم بصفته حامل اللقب في آخر نسختين، بعدما احتفظ باللقب في 2026، وسيستهدف أن يصبح أول نادٍ يفوز بالبطولة ثلاث مرات متتالية.

وللمرة الأولى هذا الموسم، تمتلك السعودية أربعة ممثلين في منطقة الغرب بعد توسع الدوري: الأهلي، والاتحاد، والهلال، والنصر، الذي عاد إلى المستوى الأعلى بعد فوزه بلقب الدوري السعودي للمحترفين 2025/26. وقد جعل كريستيانو رونالدو هذه البطولة أحد أبرز أهدافه في هذا الموسم.

وفي أماكن أخرى، يسجل الشمال القطري ظهوره القاري الأول هذا الموسم، بينما يكمل استقلال الإيراني، ونفطچي وباختاكور الأوزبكيان، والقوة الجوية العراقي، ملامح منطقة غرب تنافسية.

وفي منطقة الشرق، تتصدر كتيبة اليابان الموسعة المكونة من خمسة أندية، ومنها فيسيل كوبي وكيوتو سانغا، المشهد في مجموعة تضم أيضًا جيونبك هيونداي موتورز بطل الدوري الكوري الجنوبي، وبوريرام يونايتد التايلاندي، وCông An Hà Nội الفيتنامي، وجميعها تطارد مشوارًا عميقًا في نظام الدوري الواحد الجديد.