يعود مهرجان BRED أبوظبي، الحدث الأبرز للثقافة الجديدة (Neo-Culture) في المنطقة، إلى جزيرة ياس الأيقونية في نسخته الرابعة والأكثر طموحاً حتى الآن. يجمع المهرجان بين قمة موسيقى الهيب هوب، والـ R&B، والأفروبيتس، ونبض ثقافة الشارع، والأزياء، والفنون، ليؤكد مكانته كمعلم ثقافي عالمي.

شعار المهرجان لهذا العام، "شعوب الثقافة الجديدة، اليوم وغداً"، يعد باستكشاف مستقبلي لكيفية تلاقي التراث مع التكنولوجيا الحديثة في الفضاء الإبداعي. وتضم قائمة الفنانين لعام 2026 أسماءً أسطورية مثل جونا (Gunna)، موستارد (Mustard)، كليبس (Clipse)، وبرايسون تيلر (Bryson Tiller)، بالإضافة إلى الطاقة المذهلة لكل من أيرا ستار (Ayra Starr) ونيمز (Nemzzz). يقدم لكم GOAL التفاصيل الكاملة لكيفية الحصول على التذاكر، من البطاقات الشاملة لمدة خمسة أيام إلى تذاكر الحفلات الفردية، لضمان عدم تفويتكم لأكبر حفلة في المنطقة.

متى يقام مهرجان BRED أبوظبي؟

من المقرر إقامة نسخة 2026 من مهرجان BRED أبوظبي على مدار خمسة أيام حافلة، من الأربعاء 22 أبريل إلى الأحد 26 أبريل 2026. تفتح أبواب المهرجان في حلبة مرسى ياس يومياً من الساعة 4:00 عصراً، وتبدأ حفلات "BRED Arena" الرئيسية في المساء.

التاريخ والوقت الفعالية / الفنان الموقع التذاكر 22 أبريل 2026 (4:00 عصراً) يوم الافتتاح: عرض الفن والأزياء حلبة مرسى ياس احجز هنا 23 أبريل 2026 (8:00 مساءً) كليبس وموستارد (Clipse & Mustard) BRED Arena احجز هنا 24 أبريل 2026 (8:00 مساءً) جونا ونيمز (Gunna & Nemzzz) BRED Arena احجز هنا 25 أبريل 2026 (8:00 مساءً) برايسون تيلر وأيرا ستار (Bryson Tiller & Ayra Starr) BRED Arena احجز هنا 26 أبريل 2026 (4:00 عصراً) يوم الختام: نهائيات رياضة الشارع والألعاب حلبة مرسى ياس احجز هنا

من أين تشتري تذاكر BRED أبوظبي؟

قد يكون شراء تذاكر لحدث ضخم مثل BRED أبوظبي أمراً مرهقاً، ولكن تم تبسيط العملية لتكون تجربة رقمية سلسة. لضمان دخولك، نوصي باستخدام منصات التذاكر المعتمدة. يتم تسليم جميع التذاكر رقمياً، مما يعني أنه يمكنك تخطي الطوابير والدخول بمجرد مسح الرمز من هاتفك الذكي.

يتم إصدار التذاكر الرسمية على "موجات" (Waves)، حيث تقدم الموجة الأولى أفضل الأسعار الممكنة. وللباحثين عن أسعار تنافسية أو تذاكر "الدائرة الذهبية" (Golden Circle) في حال نفاذها، تعتبر منصة StubHub خياراً ثانوياً موثوقاً للغاية.

كم تبلغ أسعار تذاكر BRED أبوظبي؟

حرص المنظمون على جعل BRED أبوظبي متاحاً لجميع الفئات، بأسعار تبدأ من مستويات معقولة جداً لدخول المهرجان العام. إذا كنت تبحث عن التوفير، فإن تذكرة اليوم العادي هي الأرخص، ولكن لتجربة الحفلات الكاملة، توفر باقة الخمسة أيام أفضل قيمة مقابل المال.

تذكرة يوم عادي (دخول المهرجان فقط): تبدأ من 85 درهم إماراتي.

تذكرة يوم الحفل (دخول عام): تبدأ من 245 درهم إماراتي.

تذكرة الدائرة الذهبية (أمام المسرح مباشرة): تبدأ من 545 درهم إماراتي.

تذكرة المهرجان لـ 5 أيام (دخول عام): تبدأ من 695 درهم إماراتي (أسعار الموجة الأولى المحدودة).

تذكرة الصغار (أعمار 7-12): متوفرة عند الباب مقابل 50 درهم إماراتي.

ملاحظة: الأسعار قابلة للتغيير مع نفاذ كل "موجة" من التذاكر. الحجز المبكر هو الطريقة الوحيدة لضمان هذه الأسعار المنخفضة.

كيف أحصل على تذاكر BRED أبوظبي؟

لضمان مكانك في المهرجان الأكثر تداولاً في الشرق الأوسط، اتبع هذه الخطوات:

اختر تجربتك: حدد ما إذا كنت تريد حضور يوم واحد أو الانغماس الكامل لمدة خمسة أيام. إذا كنت من عشاق "جونا" أو "برايسون تيلر"، فامنح الأولوية لتذاكر "Arena" الخاصة بمواعيد عروضهم. زيارة صفحة التذاكر الرسمية: توجه إلى صفحة BRED Abu Dhabi على StubHub لاستعراض التوافر الحالي والأسعار. اختر منطقتك: اختر المنطقة المناسبة لك لحضور الحفل. الدخول العام (GA): مثالي لمن يريد التجول في المهرجان، وتناول الطعام في Skinny Louie، والاستمتاع بالموسيقى من الساحة الرئيسية.

مثالي لمن يريد التجول في المهرجان، وتناول الطعام في Skinny Louie، والاستمتاع بالموسيقى من الساحة الرئيسية. الدائرة الذهبية (Golden Circle): الخيار الأمثل لمن يريد أن يكون على بعد خطوات من فنانيه المفضلين. تأكد من بريدك الإلكتروني: بعد إتمام الشراء، ستصلك التذاكر عبر البريد الإلكتروني. في يوم الحدث، أظهر رمز QR على هاتفك عند مدخل حلبة مرسى ياس.

كل ما تحتاج معرفته عن حلبة مرسى ياس

حلبة مرسى ياس ليست مجرد مضمار لسباقات الفورمولا 1؛ بل هي مركز ترفيهي عالمي. خلال BRED أبوظبي، تتحول الحلبة إلى ملعب حضري ضخم. وتعتبر BRED Arena قاعة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم تجربة صوتية وإضاءة مذهلة صممت خصيصاً لعروض الهيب هوب.

مواقف السيارات: تتوفر مواقف ضخمة حول الحلبة. ننصح بالوصول قبل الساعة 5:00 مساءً لتجنب الازدحام.

النقل العام: توفر حافلات "ياس إكسبريس" رحلات منتظمة بين النقاط الرئيسية في الجزيرة. كما تتوفر مناطق مخصصة لسيارات الأجرة (أوبر وكريم).

شروط الدخول: منطقة الحفلات (Arena) مخصصة للأعمار من 14 عاماً فما فوق. تأكد من جاهزية تذكرتك الرقمية لدخول سلس ومباشر.

بالإضافة إلى الموسيقى، يضم المهرجان Neo-Gallery لعرض الصور الإقليمية، وملعب BRED Court لمنافسات كرة الشوارع والألعاب. ولا تنسَ تجربة برجر Skinny Louie الشهير لتكتمل تجربتك.