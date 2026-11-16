كيفية شراء تذاكر حفل زارا لارسون ولويس كابالدي: موعد أبوظبي والأسعار والمزيد

تعود حفلات ياسلام لما بعد السباق، التي يترقبها الجمهور بشغف، خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة أبوظبي الكبرى 2026. ويستعد المشجعون لمشاهدة نجمي البوب العالميين زارا لارسون ولويس كابالدي على مسرح حديقة الاتحاد. وتَعِد حفلة الليلة الافتتاحية بمزيج رائع من أغاني البوب الراقصة والأغاني العاطفية.

تُقام الحفلة في جزيرة ياس، وتُعد من أبرز فعاليات روزنامة الترفيه المصاحبة لسباقات فورمولا 1. ومع توقع حضور الآلاف، يصبح العثور على أفضل خيارات الدخول وأقلها تكلفة أمرًا مهمًا.

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متى يُقام حفل زارا لارسون ولويس كابالدي؟

التاريخ والوقت الحفل المكان التذاكر 3 ديسمبر 2026، الساعة 6:00 مساءً زارا لارسون ولويس كابالدي حديقة الاتحاد، أبوظبي التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر حفل زارا لارسون ولويس كابالدي؟

تتوفر تذاكر الحفل رسميًا عبر تيكت ماستر وموقع حلبة مرسى ياس، ضمن باقات جائزة أبوظبي الكبرى. ويمكنك تصفح المنصتين الرسميتين للعثور على تذاكر الحجز المبكر وتذاكر الدخول العام.

غرينتا هب خيار مناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، إذ يوفر سوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر هذا الحفل الذي يشهد طلبًا كبيرًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر حفل زارا لارسون ولويس كابالدي؟

تبدأ الأسعار الرسمية لتذاكر عطلة نهاية أسبوع جائزة أبوظبي الكبرى من نحو 695 درهمًا إماراتيًا لدخول المنطقة الذهبية، فيما توفر تذاكر الدخول العام أقل الخيارات تكلفة لدخول الحفلات. ويُنصح بشدة بالحجز مبكرًا للحصول على أدنى الأسعار المتاحة عبر المنصات الرسمية لبيع التذاكر.

إذا نفدت الحصة الرسمية من تذاكر الدخول العام، توفر منصات إعادة البيع الثانوية، مثل غرينتا هب، خيارًا بديلًا للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة. وتتحدد الأسعار الابتدائية في السوق الثانوية بحسب الطلب، لكنها غالبًا ما تشمل أسعارًا تنافسية لأماكن الدخول العام ومنطقة غراند سيركل.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن زارا لارسون ولويس كابالدي

يجتمع لويس كابالدي وزارا لارسون لإحياء الليلة الافتتاحية لعطلة نهاية أسبوع جائزة أبوظبي الكبرى. ويشتهر كابالدي عالميًا بأدائه الصوتي القوي وأغانيه العاطفية التي تصدرت قوائم الأغاني. أما لارسون، فتقدم أغاني بوب مفعمة بالحيوية ومقطوعات راقصة جذابة تصدرت القوائم حول العالم.

تُقام الحفلة في حديقة الاتحاد، أبرز وجهات الترفيه المفتوحة في جزيرة ياس. وضمن سلسلة حفلات ياسلام لما بعد السباق، يتاح الدخول عمومًا لحاملي تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى المؤهلة. ويمكن للمشجعين توقع أمسية لا تُنسى من الموسيقى الحية، تمهد لأجواء عطلة نهاية أسبوع السباق بأكملها.