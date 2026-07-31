يعيش جيمي كار ما يمكن القول إنه أكبر عام جولات في مسيرته. فقد توسع عرضه Laughs Funny ليصبح جولة عالمية حقيقية، تشمل نيوزيلندا وأستراليا وأوروبا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة والشرق الأوسط على مدار عام 2026، مع تأكيد أكثر من 100 موعد بكثير وإضافة المزيد باستمرار. وتعد هذه أكبر جولة عالمية له حتى الآن، بعد جولة Terribly Funny التي باعت أكثر من 1,2 مليون تذكرة حول العالم.

GOAL جمعت كل ما تأكد حتى الآن في مختلف المناطق، حتى تتمكن أينما كنت في العالم من العثور على أقرب موعد لك وحجز مقعد قبل نفاد التذاكر.

متى يقوم جيمي كار بجولته؟

التاريخ والوقت الموقع المكان التذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 6:30 مساءً دبي، الإمارات العربية المتحدة Dubai Opera (لم يتبق سوى 3% من التذاكر) التذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 9:30 مساءً دبي، الإمارات العربية المتحدة Dubai Opera (لم يتبق سوى 2% من التذاكر) التذاكر الخميس 3 سبتمبر 2026، 7:00 مساءً كارلايل، المملكة المتحدة Sands Centre التذاكر الخميس 3 سبتمبر 2026، 9:30 مساءً كارلايل، المملكة المتحدة Sands Centre التذاكر الجمعة 4 سبتمبر 2026، 6:00 مساءً ديربي، المملكة المتحدة Vaillant Live التذاكر الجمعة 4 سبتمبر 2026، 9:00 مساءً ديربي، المملكة المتحدة Vaillant Live التذاكر السبت 5 سبتمبر 2026 (عرضان) برادفورد، المملكة المتحدة Bradford Live التذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 (عرضان) غيلدفورد، المملكة المتحدة G Live التذاكر الأربعاء 9 سبتمبر 2026 (عرضان) ساوثيند أون سي، المملكة المتحدة Cliffs Pavilion التذاكر الخميس 10 سبتمبر 2026 (عرضان) سانت ألبانز، المملكة المتحدة The Alban Arena التذاكر السبت 12 سبتمبر 2026 (عرضان) لندن، المملكة المتحدة London Palladium التذاكر الأحد 13 سبتمبر 2026 (عرضان) لندن، المملكة المتحدة London Palladium التذاكر السبت 21 سبتمبر 2026 برينس جورج، كندا CN Centre التذاكر الأحد 27 سبتمبر 2026 كالغاري، كندا Scotiabank Saddledome التذاكر الأربعاء 4 نوفمبر 2026، 9:15 مساءً بادوفا، إيطاليا Gran Teatro Geox التذاكر السبت 7 نوفمبر 2026 باريس، فرنسا Salle Pleyel التذاكر الخميس 10 ديسمبر 2026 أوترخت، هولندا TivoliVredenburg التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر جيمي كار؟

تُباع التذاكر عبر مزيج من شباك التذاكر الرسمية الخاصة بالقاعات، وTicketmaster، وLive Nation، وStubHub، بحسب المنطقة. ويُعد StubHub مفيدًا بشكل خاص لجولة عالمية مثل هذه، لأنه يدرج تذاكر إعادة البيع الموثقة عبر عشرات المدن في مكان واحد، وهو ما يكون عمليًا للغاية خصوصًا بعد نفاد الحصص الرسمية للمحطات الأعلى طلبًا.

وبالنسبة إلى موعد دبي تحديدًا، تُباع التذاكر عبر الموقع الرسمي لـ Dubai Opera وPlatinumlist، الشريك المحلي المعتمد. وفي أميركا الشمالية، تتولى Ticketmaster وLive Nation معظم المبيعات الرسمية، بينما يُعد StubHub الخيار الأفضل لإعادة البيع بعد نفاد تذاكر مدينة ما أو للمشجعين الذين يرغبون في مقارنة رؤية المقاعد والأسعار جنبًا إلى جنب.

كم تبلغ أسعار تذاكر جيمي كار؟

تختلف الأسعار بشكل كبير حسب المنطقة وحجم القاعة والمدينة، لكن إليك دليلًا عامًا استنادًا إلى الأسواق المؤكدة:

عروض المسارح (المملكة المتحدة، أوروبا، القاعات الأصغر): تكون عادةً الأكثر حميمية، وتمتد لنحو 90 دقيقة من الكوميديا الارتجالية، مع فئة أسعار ابتدائية تكون في العادة الأكثر سهولة من حيث التكلفة.

أميركا الشمالية: تتراوح أسعار التذاكر عمومًا بين نحو 40 دولارًا و301 دولار بحسب المدينة وحجم القاعة وفئة المقاعد، مع تقديم المقاعد العلوية والدخول العام أفضل قيمة، بينما تقع مقاعد الأرضية وباقات كبار الشخصيات ولقاء الفنان في أعلى النطاق السعري.

Dubai Opera: تبدأ أسعار التذاكر من 250 درهمًا إماراتيًا ، ثم ترتفع عبر فئات المقاعد المتوسطة والمميزة للحصول على أفضل زوايا رؤية داخل القاعة.

عروض الساحات: عندما يقدم كار عروضه في قاعات أكبر، فتوقع أكثر من ساعتين من المادة الكوميدية ونطاقًا سعريًا أوسع من مواعيد المسارح.

وكما هو الحال مع معظم جولات الكوميديا الارتجالية ذات الطلب المرتفع، فإن التذاكر الأقل سعرًا في أي مدينة تكون غالبًا أول ما ينفد، لذا فإن الحجز المبكر يمنحك أفضل فرصة للحصول على أرخص مقعد متاح.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن جولة Laughs Funny العالمية

وُلد جيمي كار في آيلزورث بلندن عام 1972، وبدأ مسيرته في الكوميديا الارتجالية عام 1997. وعلى مدار أكثر من 25 عامًا، قدم عروضًا لأكثر من 3 ملايين معجب حول العالم، وبنى سمعة باعتباره واحدًا من أكثر الكوميديين مشاهدة عبر البث خلال العقد الماضي.

بدأت جولة Laughs Funny كسلسلة عروض في المملكة المتحدة وأيرلندا قبل أن تتوسع إلى الجدول العالمي الحقيقي الذي أصبحت عليه اليوم، مع إضافة محطات كاملة عبر نصف الكرة الجنوبي وأوروبا القارية وأميركا الشمالية والشرق الأوسط خلال سنة تقويمية واحدة. المقاعد في الصف الأمامي تأتي مع تحذير: تفاعل كار مع الجمهور أسطوري، لذا توقّع تفاعلًا مباشرًا مع الجمهور إذا جلست قريبًا من المسرح.

ومع تأكيد مواعيد عبر ست قارات وإضافة المزيد باستمرار، تتجه جولة Laughs Funny لأن تكون واحدة من أكبر الجولات الكوميدية العالمية في 2026. احجز مقعدك عبر القنوات الرسمية أو StubHub قبل نفاد أفضل التذاكر سعرًا في مدينتك.