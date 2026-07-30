كيفية شراء تذاكر جولة BTS: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

عادت ظاهرة الكيبوب العالمية BTS رسميًا إلى المسرح الحي في جولتها الضخمة حول العالم على مستوى الملاعب. وبعد إكمال الخدمة العسكرية الإلزامية لجميع الأعضاء السبعة، اجتمع جين، شوقا، جاي هوب، RM، جيمين، V، وجونغكوك مجددًا لإطلاق أكثر جولة عالمية طموحًا في مسيرتهم حتى الآن. وتمتد هذه الجولة الغنائية الضخمة عبر أميركا الشمالية وأوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا، وتمثل أول جولة كاملة على مستوى الملاعب تتصدرها الفرقة منذ سلسلة Permission to Dance on Stage التي حطمت الأرقام القياسية. وكان الجمهور حول العالم، المعروف جماعيًا باسم ARMY، يترقب هذه العودة التاريخية بشغف، ما أدى إلى طلب غير مسبوق على التذاكر في كل سوق رئيسية.

GOAL جمعت كل التفاصيل الأساسية التي تحتاج إليها لضمان مقعدك. وقد كان الإقبال عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية الأساسية هائلًا للغاية، إذ نفدت مخصصات البيع المسبق خلال دقائق معدودة.

متى تقام جولة BTS؟

تتضمن جولة BTS العالمية 79 موعدًا في 34 مدينة و23 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر جولات الكيبوب على مستوى الملاعب في تاريخ الموسيقى. وفيما يلي تفصيل شامل للمواعيد الدولية الرئيسية المقبلة ومواعيد ملاعب أميركا الشمالية، بما في ذلك مواقع الملاعب وروابط التذاكر المباشرة.

التاريخ المدينة الملعب التذاكر 1–2 أغسطس 2026 إيست راذرفورد، نيوجيرسي، الولايات المتحدة MetLife Stadium التذاكر 5–6 أغسطس 2026 فوكسبورو، ماساتشوستس، الولايات المتحدة Gillette Stadium التذاكر 10–11 أغسطس 2026 بالتيمور، ميريلاند، الولايات المتحدة سيُحدد لاحقًا التذاكر 15–16 أغسطس 2026 أرلينغتون، تكساس، الولايات المتحدة سيُحدد لاحقًا التذاكر 22–23 أغسطس 2026 تورونتو، كندا سيُحدد لاحقًا التذاكر 27–28 أغسطس 2026 شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة سيُحدد لاحقًا التذاكر 1–2 و5–6 سبتمبر 2026 لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة سيُحدد لاحقًا التذاكر 2–3 أكتوبر 2026 بوغوتا، كولومبيا سيُحدد لاحقًا التذاكر 9–10 أكتوبر 2026 ليما، بيرو سيُحدد لاحقًا التذاكر 14 و16–17 أكتوبر 2026 سانتياغو، تشيلي سيُحدد لاحقًا التذاكر 23–24 أكتوبر 2026 بوينس آيرس، الأرجنتين سيُحدد لاحقًا التذاكر 28 و30–31 أكتوبر 2026 ساو باولو، البرازيل سيُحدد لاحقًا التذاكر 19 و21–22 نوفمبر 2026 كاوهسيونغ، تايوان الاستاد الوطني التذاكر 3 و5–6 ديسمبر 2026 بانكوك، تايلاند سيُحدد لاحقًا التذاكر 12–13 ديسمبر 2026 كوالالمبور، ماليزيا سيُحدد لاحقًا التذاكر 17 و19–20 و22 ديسمبر 2026 سنغافورة سيُحدد لاحقًا التذاكر 26–27 ديسمبر 2026 جاكرتا، إندونيسيا Gelora Bung Karno Main Stadium التذاكر 12–13 فبراير 2027 ملبورن، أستراليا Marvel Stadium التذاكر 20–21 فبراير 2027 سيدني، أستراليا Accor Stadium التذاكر 4 و6–7 مارس 2027 هونغ كونغ سيُحدد لاحقًا التذاكر 13–14 مارس 2027 مانيلا (بولاكان)، الفلبين Philippine Sports Stadium التذاكر 2027 - التاريخ سيُحدد لاحقًا الشرق الأوسط (تأكيد المنطقة، والمدينة/الملعب سيُحددان لاحقًا) مرجح: استاد لوسيل/أحمد بن علي، قطر؛ جدة، السعودية التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر جولة BTS؟

قد يكون الحصول على تذاكر لحضور BTS أمرًا صعبًا بسبب الطلب العالمي الذي يتجاوز في كثير من الأحيان السعة الاستيعابية للملاعب. وقد أُجريت المبيعات الأولية الأساسية عبر منافذ كبرى مثل Ticketmaster، مع اشتراط التسجيل الرسمي المسبق لعضوية ARMY. ونظرًا إلى أن مخصصات التذاكر الأساسية تنفد تقريبًا فورًا خلال البيع العام، فإن أسواق إعادة البيع الثانوية المخصصة للجماهير تمثل المسار الأكثر ثباتًا وسهولة للجماهير الراغبة في ضمان مقاعد مؤكدة.

StubHub هو السوق الثانوية الموصى بها لشراء تذاكر BTS بأمان. وبصفته واحدة من أكبر وجهات التذاكر عبر الإنترنت في العالم، يوفر StubHub مجموعة واسعة من خيارات المقاعد في كل محطة من محطات الجولة العالمية. وكل معاملة على المنصة محمية بضمان FanProtect، ما يضمن أن تذاكرك أصلية بنسبة 100 في المئة، وتُسلم في الوقت المناسب قبل الحفل، وصالحة بالكامل لدخول الملعب.

ولشراء تذاكرك اليوم، ما عليك سوى زيارة الصفحة الرسمية لـ BTS، واختيار تاريخ العرض والمدينة اللذين تريدهما، ثم مقارنة توافر المقاعد في الوقت الفعلي عبر جميع فئات الأسعار.

كم تبلغ أسعار تذاكر جولة BTS؟

تختلف أسعار تذاكر حفلات BTS بحسب المدينة والملعب وموقع المقعد ومدى قربه من المسرح الدائري بزاوية 360 درجة. وبسبب الطلب المرتفع، تتقلب أسعار إعادة البيع في الأسواق الثانوية، لكن يمكن للجماهير العثور على خيارات تناسب ميزانيات مختلفة.

مقاعد المدرج العلوي: تبدأ أرخص التذاكر عادة من نحو 95 دولارًا أمريكيًا إلى 130 دولارًا أمريكيًا في الأسواق الثانوية مثل StubHub . وتوفر هذه المقاعد، الموجودة في المستويات العليا من الملعب، خيارًا مناسبًا من حيث الميزانية للاستمتاع بالأجواء الحماسية وعروض الأضواء الجماهيرية في كامل الملعب.

مقاعد المستوى المتوسط والمدرج السفلي: للحصول على رؤية أفضل وأقرب إلى الحدث، تتراوح أسعار تذاكر المدرج السفلي ومستوى الأندية عمومًا بين 180 دولارًا أمريكيًا و350 دولارًا أمريكيًا بحسب الملعب.

باقات الوقوف الأرضية وVIP Soundcheck: تحظى التذاكر المميزة في أرضية الملعب، الواقعة مباشرة حول المسرح المركزي بزاوية 360 درجة، إلى جانب باقات الوصول الحصرية إلى فحص الصوت لكبار الشخصيات، بأسعار إعادة بيع أعلى تتراوح من 450 دولارًا أمريكيًا حتى 1,200 دولار أمريكي أو أكثر.

إذا كنت تبحث عن أرخص تذكرة، فإن متابعة التذاكر المتاحة على StubHub مع اقتراب مواعيد الحفلات قد تساعدك على اقتناص انخفاضات الأسعار عندما يعدل البائعون قوائمهم.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن BTS

تأسست BTS في سيول بكوريا الجنوبية، وتتكون من سبعة أعضاء متعددي المواهب: RM، جين، شوقا، جاي هوب، جيمين، V، وجونغكوك. ومنذ انطلاقتها في 2013، تحولت الفرقة من فنانين محليين في الهيب هوب إلى ظاهرة ثقافية عالمية مهيمنة. وقد حطمت عددًا لا يحصى من الأرقام القياسية، وأصبحت أول فرقة كورية تتصدر قائمتي Billboard Hot 100 وBillboard 200، وتحصل على عدة ترشيحات لجوائز Grammy، وتنفد تذاكر جولاتها على مستوى الملاعب لعدة ليالٍ حول العالم.

ويستند نجاح الفرقة إلى مزيج فني مذهل من العروض الديناميكية، والرقصات المعقدة، والموسيقى التي ينتجونها بأنفسهم، وكلمات الأغاني الهادفة التي تتناول موضوعات الصحة النفسية، وتمكين الشباب، وحب الذات. وإلى جانب الموسيقى، قدمت BTS إسهامات عالمية بارزة، إذ تحدثت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعاونت مع UNICEF في حملتها المناهضة للعنف Love Myself.

وبعد توقف ممتد أكمل خلاله الأعضاء التزاماتهم العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية وأطلقوا مشاريع فردية ناجحة، تمثل هذه الجولة العالمية الحالية عودتهم المظفرة كفرقة موحدة مكونة من سبعة أعضاء. ويمكن للجماهير الحاضرة أن تتوقع عرضًا مذهلًا يتجاوز الساعتين، يتضمن عصي الإضاءة الديناميكية المميزة، والرقصات المتزامنة، والمؤثرات النارية، والأغاني الأيقونية الممتدة عبر مسيرتهم الرائدة.

ماذا تتوقع من جولة BTS؟

إن حضور عرض حي لـ BTS يتجاوز كثيرًا كونه حفلًا اعتياديًا، إذ يمثل تجربة استعراضية غامرة متكاملة صُممت لإبراز براعة الفرقة الاستعراضية الأيقونية وارتباطها العميق بقاعدتها الجماهيرية العالمية المعروفة باسم ARMY. ومع عودة الأعضاء السبعة RM، جين، شوقا، جاي هوب، جيمين، V، وجونغكوك إلى المسرح بعد فترات التوقف الفردية، يمكن للجماهير توقع ليلة كهربائية مليئة بأعلى درجات الطاقة، والرقصات المعقدة، والتوزيعات الغنائية الحية القوية.

إليك ما يمكن أن تتطلع إليه خلال العرض الحي:

تصميم مسرح ضخم بزاوية 360 درجة: تتضمن الجولة تصميمًا مخصصًا لمسرح دائري بزاوية 360 درجة، موضوعًا مباشرة في وسط أرضية الملعب. ويمنح هذا التصميم كل مقعد في الملعب زاوية رؤية أفضل، ويضع الفرقة مباشرة في قلب عشرات الآلاف من الجماهير.

قائمة أغنيات عالية الطاقة ومفاجآت متغيرة: تمتد قائمة الأغنيات لنحو ثلاث ساعات، وتمزج بين أناشيد الفرقة القوية مثل FAKE LOVE وMIC Drop وIDOL، إلى جانب النجاحات الحديثة الضخمة Dynamite وButter. كما تدمج الفرقة قسمًا خاصًا من المفاجآت المتغيرة في عرض كل ليلة، ما يضمن ألا يتضمن أي عرضين في الجولة قائمة الأغنيات نفسها.

إنتاج بصري متطور: توقعوا تقنيات حفلات على أحدث طراز، بما في ذلك شاشات LED ضخمة متعددة الاتجاهات، وعروض إضاءة متزامنة، ومؤثرات نارية قوية التأثير طوال الأمسية.

ثقافة جماهيرية وطاقة لا مثيل لهما: من موجات الألوان المتزامنة لعصي الإضاءة عبر مدرجات الملعب إلى الهتافات الجماهيرية الصاخبة والمتحمسة لكل أغنية، فإن طاقة الجمهور في حفل BTS لا تضاهى. ويمكن للجماهير أيضًا التطلع إلى مشاركة تقاليد الحفلات المعتادة مثل تبادل الهدايا اليدوية الصغيرة مع الحاضرين الآخرين قبل بدء العرض.



