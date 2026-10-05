عادت فرقة BTS، الظاهرة العالمية في عالم الكي بوب، رسميًا إلى المسرح في جولة ضخمة حول العالم على ملاعب كبرى. وبعد إكمال الخدمة العسكرية الإلزامية لجميع الأعضاء السبعة، اجتمع جين، شوقا، جاي-هوب، آر إم، جيمين، في، وجونغكوك من جديد لإطلاق أكثر جولاتهم العالمية طموحًا حتى الآن. وتمتد هذه الجولة الموسيقية الضخمة عبر أميركا الشمالية وأوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا، وتمثل أول جولة كاملة للفرقة على الملاعب منذ سلسلة Permission to Dance on Stage التي حطمت الأرقام القياسية. وكان المشجعون حول العالم، المعروفون مجتمعين باسم ARMY، يترقبون هذه العودة التاريخية بفارغ الصبر، ما أدى إلى طلب غير مسبوق على التذاكر في كل سوق رئيسية.

GOAL جمعت كل التفاصيل الأساسية التي تحتاج إليها لحجز مقعدك. وكان الإقبال على قنوات بيع التذاكر الرسمية الأساسية هائلًا، إذ نفدت مخصصات البيع المسبق خلال دقائق معدودة.

متى تقام جولة BTS؟

تمتد جولة BTS العالمية عبر 79 موعدًا في 34 مدينة و23 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر جولات الكي بوب على الملاعب في تاريخ الموسيقى. وفيما يلي تفصيل شامل للمواعيد الدولية الكبرى المقبلة ومواعيد ملاعب أميركا الشمالية، بما في ذلك مواقع الملاعب وروابط التذاكر المباشرة.

التاريخ المدينة الملعب التذاكر 1–2 أغسطس 2026 إيست راذرفورد، نيوجيرسي، الولايات المتحدة MetLife Stadium التذاكر 5–6 أغسطس 2026 فوكسبورو، ماساتشوستس، الولايات المتحدة Gillette Stadium التذاكر 10–11 أغسطس 2026 بالتيمور، ماريلاند، الولايات المتحدة سيتم تأكيده لاحقًا التذاكر 15–16 أغسطس 2026 أرلينغتون، تكساس، الولايات المتحدة سيتم تأكيده لاحقًا التذاكر 22–23 أغسطس 2026 تورونتو، كندا سيتم تأكيده لاحقًا التذاكر 27–28 أغسطس 2026 شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة سيتم تأكيده لاحقًا التذاكر 1–2 و5–6 سبتمبر 2026 لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة سيتم تأكيده لاحقًا التذاكر 2–3 أكتوبر 2026 بوغوتا، كولومبيا سيتم تأكيده لاحقًا التذاكر 9–10 أكتوبر 2026 ليما، بيرو سيتم تأكيده لاحقًا التذاكر 14 و16–17 أكتوبر 2026 سانتياغو، تشيلي سيتم تأكيده لاحقًا التذاكر 23–24 أكتوبر 2026 بوينس آيرس، الأرجنتين سيتم تأكيده لاحقًا التذاكر 28 و30–31 أكتوبر 2026 ساو باولو، البرازيل سيتم تأكيده لاحقًا التذاكر 19 و21–22 نوفمبر 2026 كاوهسيونغ، تايوان National Stadium التذاكر 3 و5–6 ديسمبر 2026 بانكوك، تايلاند سيتم تأكيده لاحقًا التذاكر 12–13 ديسمبر 2026 كوالالمبور، ماليزيا سيتم تأكيده لاحقًا التذاكر 17 و19–20 و22 ديسمبر 2026 سنغافورة سيتم تأكيده لاحقًا التذاكر 26–27 ديسمبر 2026 جاكرتا، إندونيسيا Gelora Bung Karno Main Stadium التذاكر 12–13 فبراير 2027 ملبورن، أستراليا Marvel Stadium التذاكر 20–21 فبراير 2027 سيدني، أستراليا Accor Stadium التذاكر 4 و6–7 مارس 2027 هونغ كونغ سيتم تأكيده لاحقًا التذاكر 13–14 مارس 2027 مانيلا (بولاكان)، الفلبين Philippine Sports Stadium التذاكر 2027 - التاريخ سيُحدد لاحقًا الشرق الأوسط (تم تأكيد المنطقة، والمدينة/الملعب سيُحددان لاحقًا) مرجح: استاد لوسيل/استاد أحمد بن علي، قطر؛ جدة، السعودية التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر جولة BTS؟

قد يكون الحصول على تذاكر لمشاهدة BTS أمرًا صعبًا بسبب الطلب العالمي الذي يتجاوز كثيرًا في أحيان متكررة سعة الملاعب. وقد أُجريت المبيعات الأولية عبر منافذ رئيسية مثل Ticketmaster، مع اشتراط التسجيل الرسمي في البيع المسبق لأعضاء ARMY Membership. وبما أن مخصصات التذاكر الأساسية تنفد تقريبًا فورًا خلال البيع العام، فإن الأسواق الثانوية المخصصة للمشجعين تمثل الطريق الأكثر ثباتًا وإتاحة أمام الراغبين في ضمان مقاعدهم.

StubHub هو السوق الثانوية الموصى بها لشراء تذاكر BTS بأمان. وباعتباره أحد أكبر وجهات التذاكر عبر الإنترنت في العالم، يوفر StubHub مجموعة واسعة من خيارات الجلوس في كل محطة من محطات الجولة العالمية. وكل عملية شراء على المنصة محمية بضمان FanProtect، بما يضمن أن تذاكرك أصلية بنسبة 100 بالمئة، وتصل في الوقت المناسب قبل الحفل، وتكون صالحة بالكامل للدخول إلى الملعب.

ولشراء تذاكرك اليوم، ما عليك سوى زيارة الصفحة الرسمية لـ BTS، واختيار تاريخ العرض والمدينة اللذين تفضلهما، ثم مقارنة توافر المقاعد بشكل فوري عبر جميع الفئات السعرية.

كم تبلغ أسعار تذاكر جولة BTS؟

تختلف أسعار تذاكر حفلات BTS بحسب المدينة والملعب وموقع المقعد ومدى قربه من المسرح الدائري بزاوية 360 درجة. وبسبب الطلب المرتفع، تتقلب أسعار إعادة البيع في الأسواق الثانوية، لكن يمكن للمشجعين العثور على خيارات تناسب ميزانيات مختلفة.

مقاعد المدرجات العليا: تبدأ أرخص التذاكر المخصصة للدخول عادة من نحو 95 دولارًا أمريكيًا إلى 130 دولارًا أمريكيًا على الأسواق الثانوية مثل StubHub . وتوفر هذه المقاعد، الواقعة في المستويات العليا من الملعب، خيارًا مناسبًا للميزانية للاستمتاع بالأجواء الحماسية وعروض الإضاءة الجماهيرية التي تغطي الملعب بالكامل.

مقاعد المستوى المتوسط والمدرجات السفلى: للحصول على رؤية أفضل من ارتفاع أقرب إلى الحدث، تتراوح أسعار تذاكر المدرجات السفلى ومستوى الأندية عمومًا بين 180 دولارًا أمريكيًا و350 دولارًا أمريكيًا بحسب الملعب.

تذاكر أرضية وقوف وباقات VIP لفحص الصوت: تصل أسعار إعادة البيع للتذاكر المميزة في أرضية الملعب، الواقعة مباشرة حول المسرح المركزي بزاوية 360 درجة، وكذلك باقات VIP الحصرية الخاصة بالدخول إلى فحص الصوت، إلى مستويات أعلى تتراوح من 450 دولارًا أمريكيًا وحتى 1,200 دولار أمريكي أو أكثر.

إذا كنت تبحث عن أرخص تذكرة، فإن متابعة التوافر على StubHub مع اقتراب مواعيد الحفلات قد تساعدك على اقتناص انخفاضات الأسعار عندما يعدّل البائعون عروضهم.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن BTS

تأسست BTS في سيؤول بكوريا الجنوبية، وتتكون من سبعة أعضاء متعددي المواهب: آر إم، جين، شوقا، جاي-هوب، جيمين، في، وجونغكوك. ومنذ انطلاقتها في عام 2013، تحولت الفرقة من فنانين محليين في الهيب هوب إلى ظاهرة ثقافية عالمية مهيمنة. وقد حطمت أرقامًا قياسية لا تُحصى، لتصبح أول فرقة كورية تتصدر قائمتي Billboard Hot 100 وBillboard 200، وتحصد عدة ترشيحات لجوائز غرامي، وتبيع جميع تذاكر جولات متعددة الليالي على الملاعب حول العالم.

ويستند نجاح الفرقة إلى مزيج فني مذهل من العروض الديناميكية، والرقصات المعقدة، والموسيقى المنتجة ذاتيًا، والكلمات المعبرة التي تتناول موضوعات مثل الصحة النفسية، وتمكين الشباب، وحب الذات. وإلى جانب الموسيقى، قدمت BTS إسهامات عالمية بارزة، إذ تحدثت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعاونت مع UNICEF في حملتها المناهضة للعنف Love Myself.

وبعد توقف ممتد أكمل خلاله الأعضاء التزاماتهم العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية وأطلقوا مشاريع فردية ناجحة، تمثل هذه الجولة العالمية الحالية عودتهم المظفرة كفرقة موحدة من سبعة أعضاء. ويمكن للمشجعين الحاضرين أن يتوقعوا عرضًا مذهلًا يمتد لأكثر من ساعتين، ويضم عصي الإضاءة الديناميكية المميزة، والرقصات المتزامنة، والمؤثرات النارية، والأغاني الأيقونية التي تمتد عبر مسيرتهم الرائدة.

ما المتوقع من جولة BTS؟

حضور عرض حي لـ BTS هو أكثر بكثير من حفل موسيقي تقليدي، إذ يمثل تجربة غامرة كاملة صُممت لإبراز الحضور الاستعراضي الأيقوني للفرقة وارتباطها العميق بقاعدتها الجماهيرية العالمية المعروفة باسم ARMY. ومع عودة الأعضاء السبعة جميعًا، آر إم، جين، شوقا، جاي-هوب، جيمين، في، وجونغكوك، إلى المسرح بعد فترات توقفهم الفردية، يمكن للمشجعين توقع ليلة مشحونة بالطاقة القصوى، والرقصات المعقدة، والترتيبات الغنائية الحية القوية.

إليك ما يمكنك التطلع إليه خلال العرض الحي:

تصميم ضخم لمسرح بزاوية 360 درجة: تتضمن الجولة تصميمًا مخصصًا لمسرح دائري بزاوية 360 درجة يتموضع في قلب أرضية الملعب. ويمنح هذا التصميم كل مقعد في الملعب زاوية رؤية مرتفعة، ويضع الفرقة مباشرة وسط عشرات الآلاف من المشجعين.

قائمة أغنيات عالية الطاقة ومفاجآت متغيرة: تمتد قائمة الأغاني إلى ما يقارب ثلاث ساعات، وتمزج بين أناشيد الفرقة القوية مثل FAKE LOVE وMIC Drop وIDOL، إلى جانب النجاحات الحديثة الضخمة Dynamite وButter. كما تدرج الفرقة قسمًا خاصًا من المفاجآت المتغيرة في عرض كل ليلة، بما يضمن ألا يتضمن أي عرضين في الجولة القائمة نفسها من الأغاني.

إنتاج بصري متطور للغاية: توقّع تقنيات حفلات على أحدث طراز، بما في ذلك شاشات LED ضخمة متعددة الاتجاهات، وعروض إضاءة متزامنة، ومؤثرات نارية قوية التأثير طوال الأمسية.

ثقافة جماهيرية وطاقة لا مثيل لهما: من موجات ألوان عصي الإضاءة المتزامنة عبر مدرجات الملعب إلى الهتافات الجماهيرية الصاخبة والمتحمسة لكل أغنية، تبقى طاقة الحضور في حفل BTS بلا منافس. كما يمكن للمشجعين التطلع إلى مشاركة التقاليد المعتادة في الحفلات، مثل تبادل الهدايا اليدوية الصغيرة مع الحاضرين الآخرين قبل بدء العرض.



