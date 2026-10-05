عادت فرقة BTS، الظاهرة العالمية في عالم الكي بوب، رسميًا إلى المسرح في جولة ضخمة حول العالم على ملاعب كبرى. وبعد إكمال الخدمة العسكرية الإلزامية لجميع الأعضاء السبعة، اجتمع جين، شوقا، جاي-هوب، آر إم، جيمين، في، وجونغكوك من جديد لإطلاق أكثر جولاتهم العالمية طموحًا حتى الآن. وتمتد هذه الجولة الموسيقية الضخمة عبر أميركا الشمالية وأوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا، وتمثل أول جولة كاملة للفرقة على الملاعب منذ سلسلة Permission to Dance on Stage التي حطمت الأرقام القياسية. وكان المشجعون حول العالم، المعروفون مجتمعين باسم ARMY، يترقبون هذه العودة التاريخية بفارغ الصبر، ما أدى إلى طلب غير مسبوق على التذاكر في كل سوق رئيسية.
GOAL جمعت كل التفاصيل الأساسية التي تحتاج إليها لحجز مقعدك. وكان الإقبال على قنوات بيع التذاكر الرسمية الأساسية هائلًا، إذ نفدت مخصصات البيع المسبق خلال دقائق معدودة.
متى تقام جولة BTS؟
تمتد جولة BTS العالمية عبر 79 موعدًا في 34 مدينة و23 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر جولات الكي بوب على الملاعب في تاريخ الموسيقى. وفيما يلي تفصيل شامل للمواعيد الدولية الكبرى المقبلة ومواعيد ملاعب أميركا الشمالية، بما في ذلك مواقع الملاعب وروابط التذاكر المباشرة.
التاريخ
المدينة
الملعب
التذاكر
1–2 أغسطس 2026
إيست راذرفورد، نيوجيرسي، الولايات المتحدة
MetLife Stadium
5–6 أغسطس 2026
فوكسبورو، ماساتشوستس، الولايات المتحدة
Gillette Stadium
10–11 أغسطس 2026
بالتيمور، ماريلاند، الولايات المتحدة
سيتم تأكيده لاحقًا
15–16 أغسطس 2026
أرلينغتون، تكساس، الولايات المتحدة
سيتم تأكيده لاحقًا
22–23 أغسطس 2026
تورونتو، كندا
سيتم تأكيده لاحقًا
27–28 أغسطس 2026
شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة
سيتم تأكيده لاحقًا
1–2 و5–6 سبتمبر 2026
لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
سيتم تأكيده لاحقًا
2–3 أكتوبر 2026
بوغوتا، كولومبيا
سيتم تأكيده لاحقًا
9–10 أكتوبر 2026
ليما، بيرو
سيتم تأكيده لاحقًا
14 و16–17 أكتوبر 2026
سانتياغو، تشيلي
سيتم تأكيده لاحقًا
23–24 أكتوبر 2026
بوينس آيرس، الأرجنتين
سيتم تأكيده لاحقًا
28 و30–31 أكتوبر 2026
ساو باولو، البرازيل
سيتم تأكيده لاحقًا
19 و21–22 نوفمبر 2026
كاوهسيونغ، تايوان
National Stadium
3 و5–6 ديسمبر 2026
بانكوك، تايلاند
سيتم تأكيده لاحقًا
12–13 ديسمبر 2026
كوالالمبور، ماليزيا
سيتم تأكيده لاحقًا
17 و19–20 و22 ديسمبر 2026
سنغافورة
سيتم تأكيده لاحقًا
26–27 ديسمبر 2026
جاكرتا، إندونيسيا
Gelora Bung Karno Main Stadium
12–13 فبراير 2027
ملبورن، أستراليا
Marvel Stadium
20–21 فبراير 2027
سيدني، أستراليا
Accor Stadium
4 و6–7 مارس 2027
هونغ كونغ
سيتم تأكيده لاحقًا
13–14 مارس 2027
مانيلا (بولاكان)، الفلبين
Philippine Sports Stadium
2027 - التاريخ سيُحدد لاحقًا
الشرق الأوسط (تم تأكيد المنطقة، والمدينة/الملعب سيُحددان لاحقًا)
مرجح: استاد لوسيل/استاد أحمد بن علي، قطر؛ جدة، السعودية
أين يمكن شراء تذاكر جولة BTS؟
قد يكون الحصول على تذاكر لمشاهدة BTS أمرًا صعبًا بسبب الطلب العالمي الذي يتجاوز كثيرًا في أحيان متكررة سعة الملاعب. وقد أُجريت المبيعات الأولية عبر منافذ رئيسية مثل Ticketmaster، مع اشتراط التسجيل الرسمي في البيع المسبق لأعضاء ARMY Membership. وبما أن مخصصات التذاكر الأساسية تنفد تقريبًا فورًا خلال البيع العام، فإن الأسواق الثانوية المخصصة للمشجعين تمثل الطريق الأكثر ثباتًا وإتاحة أمام الراغبين في ضمان مقاعدهم.
StubHub هو السوق الثانوية الموصى بها لشراء تذاكر BTS بأمان. وباعتباره أحد أكبر وجهات التذاكر عبر الإنترنت في العالم، يوفر StubHub مجموعة واسعة من خيارات الجلوس في كل محطة من محطات الجولة العالمية. وكل عملية شراء على المنصة محمية بضمان FanProtect، بما يضمن أن تذاكرك أصلية بنسبة 100 بالمئة، وتصل في الوقت المناسب قبل الحفل، وتكون صالحة بالكامل للدخول إلى الملعب.
ولشراء تذاكرك اليوم، ما عليك سوى زيارة الصفحة الرسمية لـ BTS، واختيار تاريخ العرض والمدينة اللذين تفضلهما، ثم مقارنة توافر المقاعد بشكل فوري عبر جميع الفئات السعرية.
كم تبلغ أسعار تذاكر جولة BTS؟
تختلف أسعار تذاكر حفلات BTS بحسب المدينة والملعب وموقع المقعد ومدى قربه من المسرح الدائري بزاوية 360 درجة. وبسبب الطلب المرتفع، تتقلب أسعار إعادة البيع في الأسواق الثانوية، لكن يمكن للمشجعين العثور على خيارات تناسب ميزانيات مختلفة.
- مقاعد المدرجات العليا: تبدأ أرخص التذاكر المخصصة للدخول عادة من نحو 95 دولارًا أمريكيًا إلى 130 دولارًا أمريكيًا على الأسواق الثانوية مثل StubHub. وتوفر هذه المقاعد، الواقعة في المستويات العليا من الملعب، خيارًا مناسبًا للميزانية للاستمتاع بالأجواء الحماسية وعروض الإضاءة الجماهيرية التي تغطي الملعب بالكامل.
- مقاعد المستوى المتوسط والمدرجات السفلى: للحصول على رؤية أفضل من ارتفاع أقرب إلى الحدث، تتراوح أسعار تذاكر المدرجات السفلى ومستوى الأندية عمومًا بين 180 دولارًا أمريكيًا و350 دولارًا أمريكيًا بحسب الملعب.
- تذاكر أرضية وقوف وباقات VIP لفحص الصوت: تصل أسعار إعادة البيع للتذاكر المميزة في أرضية الملعب، الواقعة مباشرة حول المسرح المركزي بزاوية 360 درجة، وكذلك باقات VIP الحصرية الخاصة بالدخول إلى فحص الصوت، إلى مستويات أعلى تتراوح من 450 دولارًا أمريكيًا وحتى 1,200 دولار أمريكي أو أكثر.
إذا كنت تبحث عن أرخص تذكرة، فإن متابعة التوافر على StubHub مع اقتراب مواعيد الحفلات قد تساعدك على اقتناص انخفاضات الأسعار عندما يعدّل البائعون عروضهم.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن BTS
تأسست BTS في سيؤول بكوريا الجنوبية، وتتكون من سبعة أعضاء متعددي المواهب: آر إم، جين، شوقا، جاي-هوب، جيمين، في، وجونغكوك. ومنذ انطلاقتها في عام 2013، تحولت الفرقة من فنانين محليين في الهيب هوب إلى ظاهرة ثقافية عالمية مهيمنة. وقد حطمت أرقامًا قياسية لا تُحصى، لتصبح أول فرقة كورية تتصدر قائمتي Billboard Hot 100 وBillboard 200، وتحصد عدة ترشيحات لجوائز غرامي، وتبيع جميع تذاكر جولات متعددة الليالي على الملاعب حول العالم.
ويستند نجاح الفرقة إلى مزيج فني مذهل من العروض الديناميكية، والرقصات المعقدة، والموسيقى المنتجة ذاتيًا، والكلمات المعبرة التي تتناول موضوعات مثل الصحة النفسية، وتمكين الشباب، وحب الذات. وإلى جانب الموسيقى، قدمت BTS إسهامات عالمية بارزة، إذ تحدثت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعاونت مع UNICEF في حملتها المناهضة للعنف Love Myself.
وبعد توقف ممتد أكمل خلاله الأعضاء التزاماتهم العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية وأطلقوا مشاريع فردية ناجحة، تمثل هذه الجولة العالمية الحالية عودتهم المظفرة كفرقة موحدة من سبعة أعضاء. ويمكن للمشجعين الحاضرين أن يتوقعوا عرضًا مذهلًا يمتد لأكثر من ساعتين، ويضم عصي الإضاءة الديناميكية المميزة، والرقصات المتزامنة، والمؤثرات النارية، والأغاني الأيقونية التي تمتد عبر مسيرتهم الرائدة.
ما المتوقع من جولة BTS؟
حضور عرض حي لـ BTS هو أكثر بكثير من حفل موسيقي تقليدي، إذ يمثل تجربة غامرة كاملة صُممت لإبراز الحضور الاستعراضي الأيقوني للفرقة وارتباطها العميق بقاعدتها الجماهيرية العالمية المعروفة باسم ARMY. ومع عودة الأعضاء السبعة جميعًا، آر إم، جين، شوقا، جاي-هوب، جيمين، في، وجونغكوك، إلى المسرح بعد فترات توقفهم الفردية، يمكن للمشجعين توقع ليلة مشحونة بالطاقة القصوى، والرقصات المعقدة، والترتيبات الغنائية الحية القوية.
إليك ما يمكنك التطلع إليه خلال العرض الحي:
- تصميم ضخم لمسرح بزاوية 360 درجة: تتضمن الجولة تصميمًا مخصصًا لمسرح دائري بزاوية 360 درجة يتموضع في قلب أرضية الملعب. ويمنح هذا التصميم كل مقعد في الملعب زاوية رؤية مرتفعة، ويضع الفرقة مباشرة وسط عشرات الآلاف من المشجعين.
- قائمة أغنيات عالية الطاقة ومفاجآت متغيرة: تمتد قائمة الأغاني إلى ما يقارب ثلاث ساعات، وتمزج بين أناشيد الفرقة القوية مثل FAKE LOVE وMIC Drop وIDOL، إلى جانب النجاحات الحديثة الضخمة Dynamite وButter. كما تدرج الفرقة قسمًا خاصًا من المفاجآت المتغيرة في عرض كل ليلة، بما يضمن ألا يتضمن أي عرضين في الجولة القائمة نفسها من الأغاني.
- إنتاج بصري متطور للغاية: توقّع تقنيات حفلات على أحدث طراز، بما في ذلك شاشات LED ضخمة متعددة الاتجاهات، وعروض إضاءة متزامنة، ومؤثرات نارية قوية التأثير طوال الأمسية.
- ثقافة جماهيرية وطاقة لا مثيل لهما: من موجات ألوان عصي الإضاءة المتزامنة عبر مدرجات الملعب إلى الهتافات الجماهيرية الصاخبة والمتحمسة لكل أغنية، تبقى طاقة الحضور في حفل BTS بلا منافس. كما يمكن للمشجعين التطلع إلى مشاركة التقاليد المعتادة في الحفلات، مثل تبادل الهدايا اليدوية الصغيرة مع الحاضرين الآخرين قبل بدء العرض.