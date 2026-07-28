كيفية شراء تذاكر جولة سونو نيغام «Revolution Tour»: مواعيد أبوظبي، أسعار التذاكر والمزيد

يأتي أحد أكثر الأصوات الهندية شهرة بجولته العالمية الجديدة كليًا إلى الإمارات، ونالت أبوظبي شرف احتضان المحطة الأولى على الإطلاق. ويطلق سونو نيجام «The Revolution Tour» في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، ليمنح جماهير الخليج فرصة حضور الليلة الافتتاحية قبل أن تتجه الجولة إلى مسارح في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وتُقدَّم «The Revolution Tour» بوصفها احتفالًا بهذه السنوات الثلاثين، إذ تجمع بين أشهر أغانيه وإنتاج جديد ضخم على مستوى العروض في القاعات الكبرى، صُمم لجيل جديد من الجماهير. ومع كون موعد أبوظبي يمثل الإطلاق العالمي للجولة، فإنه يكتسب أهمية إضافية لجمهور الإمارات الذي سيحظى بأول فرصة لمشاهدة عرض لا يزال يتشكل في باقي المحطات حول العالم.

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متى تقام جولة سونو نيجام «Revolution Tour»؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر الجمعة 21 أغسطس 2026، 9:00 مساءً سونو نيجام: The Revolution Tour الاتحاد أرينا، جزيرة ياس، أبوظبي التذاكر

تُفتح الأبواب عند 7:30 مساءً، قبل موعد الانطلاق في 9:00 مساءً، ما يمنح الجماهير وقتًا كافيًا للعثور على مقاعدهم والاستقرار قبل بدء العرض. وباعتبارها المحطة الافتتاحية لجولة عالمية جديدة كليًا، فمن المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا، لذلك يُنصح بشدة بالحجز المبكر.

أين يمكن شراء تذاكر جولة سونو نيجام «Revolution Tour»؟

أكثر الأماكن أمانًا وموثوقية لشراء التذاكر هي القنوات الرسمية الخاصة بالعرض، بما في ذلك منصة الحجز التابعة لـ«الاتحاد أرينا» نفسها وشركاء التذاكر المعتمدون مثل Platinumlist.

يمكنك حجز مقعدك الآن عبر رابط التذاكر الرسمي في هذا المقال. وتُباع التذاكر بأسبقية الحجز، ومع كونها الليلة الافتتاحية لجولة عالمية جديدة، فمن المتوقع أن تُباع الفئات الأقل سعرًا بسرعة.

كم تبلغ أسعار تذاكر جولة سونو نيجام «Revolution Tour»؟

تبدأ أسعار تذاكر انطلاقة «The Revolution Tour» في أبوظبي من 95 درهمًا إماراتيًا، ما يجعلها واحدة من الحفلات الكبرى الأقل كلفة على محفظة الجمهور في أجندة الإمارات هذا الصيف. وتنقسم الأسعار إلى ست فئات واضحة، ما يمنح الجماهير مجموعة من الخيارات بحسب الميزانية ومدى قربهم من المسرح:

برونزية: تبدأ من 95 درهمًا إماراتيًا

فضية: تبدأ من 150 درهمًا إماراتيًا

ذهبية: تبدأ من 200 درهم إماراتي

بلاتينية: تبدأ من 325 درهمًا إماراتيًا

ماسية: تبدأ من 400 درهم إماراتي

رويال: تبدأ من 2,500 درهم إماراتي

وتُعد الفئة البرونزية، وهي فئة الدخول الأساسية، وسيلة منخفضة التكلفة فعلًا لتكون جزءًا من تاريخ الجولة، بينما تأتي فئة «رويال» في القمة للجماهير الراغبة في التجربة الكاملة المميزة. وكما هو معتاد في تسعير الحفلات بحسب الفئات، فإن الفئات الأرخص هي أيضًا الأكثر محدودية، لذلك كلما حجزت مبكرًا زادت فرصتك في الحصول على مقعد ضمن الشريحة السعرية الأقل.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن «الاتحاد أرينا»

تُعد «الاتحاد أرينا» واحدة من أبرز وجهات الترفيه الداخلية في الإمارات، وتقع في جزيرة ياس بأبوظبي. ومنذ افتتاحها، أصبحت وجهة رئيسية للحفلات الكبرى، وإطلاق الجولات العالمية، والعروض الحية واسعة النطاق، إذ استضافت مجموعة واسعة من النجوم العالميين والإقليميين.

وتُعد جزيرة ياس واحدة من أبرز مراكز الترفيه في أبوظبي، وتضم معالم كبرى أخرى، ما يجعل من السهل الجمع بين حضور الحفل وقضاء يوم ترفيهي متكامل. كما أن الموقع مخدوم جيدًا بشبكة الطرق في مختلف أنحاء أبوظبي، ويُنصح الزوار بالتخطيط لرحلتهم مسبقًا نظرًا إلى حجم الجزيرة والطلب المتوقع على افتتاح جولة من هذا النوع.

وبالنسبة إلى عرض بهذه الأهمية، يُنصح بالوصول مبكرًا، سواء لإتاحة الوقت لإجراءات الدخول أو للاستمتاع بالأجواء قبل إغلاق الأبواب. ولا يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي أو تسجيل الفيديو أثناء العرض، بما في ذلك عبر الهواتف، كما لا يُسمح بإدخال الحقائب التي يزيد حجمها على 30x30x15 سم إلى القاعة، ولا تتوافر خدمات حفظ الأمتعة في الموقع. كذلك لن يُسمح بإدخال عربات الأطفال، لكن سيتم توفير مكان مخصص لها.

ومع ثلاثة عقود من الأغاني الناجحة، وثقل انطلاقة جولة عالمية حقيقية، وأسعار تذاكر تبدأ من 95 درهمًا إماراتيًا فقط، يبدو أن افتتاح جولة سونو نيجام «Revolution Tour» في أبوظبي يتجه ليكون واحدًا من أبرز حفلات الإمارات هذا العام. احجز مقعدك عبر رابط التذاكر الرسمي قبل نفاد أفضل التذاكر من حيث القيمة.