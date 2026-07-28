كيفية شراء تذاكر جولة سونو نيجام «ريفولوشن»: مواعيد أبوظبي، أسعار التذاكر والمزيد

أحد أكثر الأصوات الهندية شهرة سيحمل جولته العالمية الجديدة كليًا إلى الإمارات، ونالت أبوظبي شرف استضافة المحطة الأولى. ويطلق سونو نيجام جولة The Revolution Tour في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، ليمنح جماهير الخليج فرصة أن تكون جزءًا من ليلة الافتتاح قبل أن تنتقل الجولة إلى مسارح في أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وتُقدَّم The Revolution Tour بوصفها احتفالًا بهذه الأعوام الثلاثين، إذ تجمع بين أشهر أغانيه وإنتاج جديد ضخم على مستوى الساحات صُمم لجيل جديد من الجماهير. ومع كون موعد أبوظبي يمثل الانطلاقة العالمية للجولة، فإنه يكتسب أهمية إضافية لجمهور الإمارات الذي سيحصل على أول فرصة لمشاهدة عرض لا يزال يتشكل في بقية المحطات.

GOAL لديها كل التفاصيل التي تحتاج إليها بشأن المواعيد والأسعار وكيفية الشراء، حتى تحجز مقعدك في ليلة افتتاح جولة عالمية بكل معنى الكلمة.

متى تقام جولة سونو نيجام The Revolution Tour؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر الجمعة 21 أغسطس 2026، 9:00 مساءً Sonu Nigam: The Revolution Tour الاتحاد أرينا، جزيرة ياس، أبوظبي التذاكر

تُفتح الأبواب عند 7:30 مساءً، قبل موعد الانطلاق عند 9:00 مساءً، ما يمنح الجماهير وقتًا كافيًا للعثور على مقاعدهم والاستقرار قبل بدء العرض. وباعتبارها ليلة افتتاح جولة عالمية جديدة كليًا، فمن المتوقع أن يكون الإقبال مرتفعًا، لذا يُنصح بشدة بالحجز المبكر.

أين يمكن شراء تذاكر جولة سونو نيجام The Revolution Tour؟

المكان الأكثر أمانًا وموثوقية لشراء التذاكر هو عبر القنوات الرسمية الخاصة بالعرض، بما في ذلك منصة الحجز التابعة للاتحاد أرينا وشركاء بيع التذاكر المعتمدون مثل Platinumlist.

يمكنك حجز مقعدك الآن عبر رابط التذاكر الرسمي الموجود في هذا المقال. وتُباع التذاكر بأسبقية الحجز، ومع كون هذه الليلة هي افتتاح جولة عالمية جديدة، فمن المتوقع أن تنفد الفئات الأقل سعرًا بسرعة.

كم تبلغ أسعار تذاكر جولة سونو نيجام The Revolution Tour؟

تبدأ أسعار تذاكر انطلاقة The Revolution Tour في أبوظبي من 95 درهمًا إماراتيًا، ما يجعلها واحدة من الحفلات الكبيرة الأكثر ملاءمة للميزانية على أجندة الإمارات هذا الصيف. وتنقسم الأسعار إلى ست فئات واضحة، ما يمنح الجماهير مجموعة من الخيارات بحسب الميزانية ومدى قربهم من المسرح:

برونزية: تبدأ من 95 درهمًا إماراتيًا

فضية: تبدأ من 150 درهمًا إماراتيًا

ذهبية: تبدأ من 200 درهم إماراتي

بلاتينية: تبدأ من 325 درهمًا إماراتيًا

ألماسية: تبدأ من 400 درهم إماراتي

رويال: تبدأ من 2,500 درهم إماراتي

وتُعد الفئة البرونزية الأقل تكلفة وسيلة منخفضة السعر فعلًا لتكون جزءًا من تاريخ الجولة، بينما تأتي فئة رويال في القمة لعشاق التجربة الكاملة المميزة. وكما هو معتاد في تسعير الحفلات بحسب الفئات، فإن الفئات الأرخص هي أيضًا الأكثر محدودية، لذا كلما حجزت مبكرًا زادت فرصك في الحصول على مقعد ضمن الشريحة الأقل سعرًا.

كيف يمكنني الحصول على تذاكر جولة سونو نيجام The Revolution Tour؟

شراء تذاكر حفل سونو نيجام في أبوظبي عملية بسيطة. إليك الطريقة:

توجّه إلى صفحة التذاكر الخاصة بـ The Revolution Tour على Platinumlist . اختر فئة التذاكر المفضلة لديك بحسب الميزانية وتفضيل المقاعد، بدءًا من الفئة البرونزية بسعر 95 درهمًا إماراتيًا. حدّد عدد التذاكر المطلوبة. ويمكن للأطفال بعمر عامين أو أقل الحضور من دون تذكرة إذا جلسوا في حضن أحد الوالدين أو الوصي طوال مدة العرض، فيما يجب أن يكون كل من يقل عمره عن 16 عامًا برفقة شخص بالغ يبلغ 21 عامًا أو أكثر. أكمل حجزك باستخدام وسيلة الدفع المفضلة لديك عند إتمام عملية الشراء. راقب صندوق بريدك الإلكتروني للحصول على تأكيد التذكرة الإلكترونية قبل موعد العرض.

ونظرًا إلى أن هذا الموعد يمثل انطلاقة جولة عالمية جديدة كليًا، ومع بدء أسعار التذاكر عند مستوى أقل بكثير مما تفرضه عروض كثيرة في الساحات، تُشجَّع الجماهير على الحجز مبكرًا لتجنب تفويت أفضل المقاعد من حيث القيمة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الاتحاد أرينا

يُعد الاتحاد أرينا واحدًا من أبرز أماكن الترفيه الداخلية في الإمارات، ويقع في جزيرة ياس بأبوظبي. ومنذ افتتاحه، أصبح وجهة مفضلة للحفلات الكبرى وانطلاقات الجولات العالمية والعروض الحية واسعة النطاق، إذ استضاف مجموعة واسعة من أبرز الأسماء العالمية والإقليمية.

وتُعد جزيرة ياس واحدة من أبرز مراكز الترفيه في أبوظبي، وتضم معالم كبرى أخرى، ما يجعل من السهل الجمع بين حضور الحفل وقضاء يوم متكامل خارج المنزل. كما أن المكان مخدوم جيدًا بشبكة الطرق عبر أبوظبي، ويُنصح الزوار بالتخطيط لرحلتهم مسبقًا نظرًا إلى حجم الجزيرة والإقبال المتوقع على افتتاح جولة من هذا النوع.

وبالنسبة إلى عرض بهذه الأهمية، يُنصح بالوصول مبكرًا، سواء لإتاحة الوقت لإجراءات الدخول أو للاستمتاع بالأجواء قبل إغلاق الأبواب. ولا يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي أو تسجيل الفيديو أثناء العرض، بما في ذلك عبر الهواتف، كما لا يُسمح بإدخال الحقائب التي يزيد حجمها على 30×30×15 سم إلى المكان، مع عدم توفر خدمات الأمانات في الموقع. كذلك لن يُسمح بإدخال عربات الأطفال، رغم توفير موقف مخصص لها.

ومع ثلاثة عقود من النجاحات، وثقل انطلاقة جولة عالمية حقيقية، وأسعار تذاكر تبدأ من 95 درهمًا إماراتيًا فقط، يبدو أن افتتاح Revolution Tour لسونو نيجام في أبوظبي يتجه ليكون واحدًا من أبرز حفلات العام في الإمارات. احجز مقعدك عبر رابط التذاكر الرسمي قبل نفاد التذاكر الأفضل قيمة.