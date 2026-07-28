أحد أكثر الأسماء لذعًا في عالم الكوميديا يعود إلى دبي. ويقدّم جيمي كار عرضه الكوميدي «Laughs Funny» على مسرح دبي أوبرا، مع إضافة عرضين في الليلة نفسها بسبب الإقبال، ما يمنح عشاق الكوميديا فرصة مزدوجة نادرة لمشاهدته حيًا في المدينة نفسها.

أمضى كار أكثر من عقدين في ترسيخ سمعته كواحد من أكثر الكوميديين شهرة في المملكة المتحدة، وهو معروف بإلقائه السريع، وروح الدعابة السوداء، وضحكته الجامدة المميزة. وتملك عروضه السابقة في دبي سجلًا حافلًا بالنفاد السريع للتذاكر، بما في ذلك سلسلة عروض في عام 2020 نفدت فيها تذكرتا عرضين خلال 24 ساعة، لذلك فإن هذه العودة تثير بالفعل ضجة كبيرة.

GOAL لديها كل التفاصيل التي تحتاجها بشأن المواعيد والأسعار وكيفية الشراء، حتى تتمكن من حجز مقعدك قبل نفاد التذاكر الأفضل سعرًا.

متى يُقام «Jimmy Carr Laughs Funny»؟

التاريخ والوقت الفعاليات الموقع التذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 6:30 مساءً Jimmy Carr: Laughs Funny (العرض 1) دبي أوبرا، داون تاون دبي التذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 9:30 مساءً Jimmy Carr: Laughs Funny (العرض 2) دبي أوبرا، داون تاون دبي التذاكر

تمت إضافة عرض ثانٍ في الليلة نفسها بعد طلب قوي في وقت مبكر، لذلك بات أمام الجمهور خيار بين موعد مبكر عند الساعة 6:30 مساءً أو عرض لاحق عند الساعة 9:30 مساءً. ونظرًا إلى تاريخ كار في نفاد تذاكر عروضه في دبي خلال أيام، يُوصى بشدة بالحجز المسبق لأي من الموعدين.

أين يمكن شراء تذاكر «Jimmy Carr Laughs Funny»؟

تتوفر تذاكر «Jimmy Carr Laughs Funny» عبر الموقع الرسمي لـ دبي أوبرا وPlatinumlist، الشريك المعتمد لبيع تذاكر العرض. ويضمن الشراء مباشرة عبر قناة رسمية أن تكون تذاكرك صالحة للدخول، كما يحميك من المخاطر المرتبطة بمواقع إعادة البيع.

تُباع التذاكر بأسبقية الحجز، ومع جدولة عرضين في الليلة نفسها، يملك الجمهور بعض المرونة في اختيار الوقت الأنسب لهم.

كم تبلغ أسعار تذاكر «Jimmy Carr Laughs Funny»؟

تبدأ أسعار تذاكر مشاهدة جيمي كار في دبي أوبرا من 250 درهمًا إماراتيًا، ما يجعل هذه الأمسية الكوميدية في متناول عشاق متابعة أحد أكبر أسماء العروض الكوميدية الحية في المملكة المتحدة. وباعتبار دبي أوبرا واحدة من أرقى القاعات في دبي، فإن الأسعار ترتفع عادة عبر عدة فئات بحسب موقع المقعد وإطلالته على المسرح.

وفي ما يلي نظرة عامة على ما يمكن توقعه من هيكل الأسعار:

تذاكر الفئة الأساسية: تبدأ من 250 درهمًا إماراتيًا، وهي مثالية للجمهور الذي يرغب في حضور العرض بأكثر الأسعار سهولة

مقاعد الفئة المتوسطة: تُسعَّر بسعر أعلى مقابل خطوط رؤية أفضل وإطلالة أكثر مركزية على المسرح

مقاعد الفئة المميزة: الفئات الأعلى سعرًا، وتوفر أفضل الإطلالات داخل القاعة لتجربة دبي أوبرا الكاملة

وكما هي الحال مع معظم عروض الكوميديا الحية التي تشهد طلبًا مرتفعًا، فإن التذاكر الأقل سعرًا تكون عادة أول ما ينفد، خصوصًا بالنظر إلى سجل كار في المدينة. ويمنحك الحجز مبكرًا عبر رابط Platinumlist الرسمي أفضل فرصة لتأمين مقعد بأقل سعر متاح.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن دبي أوبرا

تُعد دبي أوبرا واحدة من أرقى وجهات الترفيه في المدينة، وتقع في قلب داون تاون دبي. ومنذ افتتاحها، استضافت مجموعة واسعة من العروض العالمية، من الأوبرا والباليه إلى أبرز عروض الكوميديا والموسيقى، ما يجعلها واحدة من أبرز وجهات الترفيه الحي في المنطقة.

يفرض المكان قواعد لباس أنيقة، ويُنصح الضيوف بتجنب الملابس شديدة العفوية أو الجريئة مثل الشورتات أو النعال المفتوحة، بما يتوافق مع معايير المكان. كما يجب على المتأخرين الانتباه إلى أن الدخول إلى القاعة لن يُسمح به بعد بدء العرض، لذا فإن الوصول قبل وقت كافٍ من موعد العرض الذي اخترته أمر ضروري.

ويقع المكان في داون تاون دبي، ما يسهل دمجه ضمن سهرة أوسع، إذ يوجد بالقرب من بعض أفضل وجهات الطعام وأسلوب الحياة في المدينة. ونظرًا إلى حجم الطلب المتوقع على هذا العرض، وسياسة التأخر الصارمة، يُنصح الجمهور بالتخطيط بعناية لرحلتهم ووقت وصولهم.

ومع سجل سريع النفاد في دبي، وإضافة عرضين في الليلة نفسها، وتذاكر تبدأ من 250 درهمًا إماراتيًا بسعر في المتناول، يبدو أن «Laughs Funny» لجيمي كار في طريقه ليكون واحدة من أبرز الليالي الكوميدية في أجندة دبي لعام 2026. احجز مقعدك عبر صفحة Platinumlist الرسمية قبل نفاد التذاكر الأفضل قيمة.