كيفية شراء تذاكر جائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

تعود فورمولا 1 إلى كثبان زاندفورت الرملية في أغسطس/آب المقبل، في عطلة سباق يُنتظر أن تكون الأكثر عاطفية هذا الموسم، وربما الأخيرة من نوعها. ومنذ عودته في عام 2021، أصبح سباق جائزة هولندا الكبرى واحدة من أكثر المحطات حيوية في الروزنامة، إذ يحوّل دعم ماكس فيرستابن على أرضه حلبة زاندفورت إلى بحر من اللون البرتقالي كل عام. كما يضعه السائقون والمهندسون والمشجعون باستمرار بين أكثر عطلات السباق أجواءً على روزنامة فورمولا 1.

ويضيف عام 2026 وزناً إضافياً للحدث، إذ من المقرر أن تستضيف زاندفورت السباق للمرة الأخيرة وفق الخطة الحالية قبل خروجه من الروزنامة في 2027، كما ستشهد عطلة الأسبوع للمرة الأولى على الإطلاق سباق F1 Sprint.

GOAL جمعت لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته عن المواعيد والأسعار والتوافر، بالإضافة إلى أسرع طريقة لحجز مقعد قبل نفاد آخر التذاكر.

متى يقام سباق جائزة هولندا الكبرى في فورمولا 1؟

تقام جائزة هولندا الكبرى 2026 من هاينكن في فورمولا 1 على مدار ثلاثة أيام في حلبة زاندفورت، مع إضافة حصة F1 Sprint إلى جدول السبت للمرة الأولى في تاريخ السباق.

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ومع إدراج صيغة السبرينت في الروزنامة للمرة الأولى في زاندفورت، يكتسب يوم السبت الآن أهمية إضافية، إذ يقدّم حصتين تنافسيتين في يوم واحد بدلاً من الاكتفاء بالتجارب التأهيلية فقط.

أين يمكن شراء تذاكر سباق جائزة هولندا الكبرى في فورمولا 1؟

هناك مكانان للبحث. لا يزال الموقع الرسمي لسباق جائزة هولندا الكبرى يحتفظ بعدد محدود من تذاكر يوم الجمعة، بينما نفدت تذاكر السبت والأحد هناك بالكامل. وبالنسبة لهذين اليومين، ولأي شخص يريد خيارات أكثر ليوم الجمعة، فإن StubHub هو سوق إعادة البيع المفضل، مع عروض مباشرة عبر جميع المدرجات ومناطق الدخول العام في الحلبة.

كم تبلغ أسعار تذاكر سباق جائزة هولندا الكبرى في فورمولا 1؟

تختلف أسعار التذاكر في زاندفورت بحسب اليوم والمدرج ومدى الشراء المبكر، لكن أرخص وسيلة لدخول الحلبة تظل تذكرة يوم الجمعة فقط، والتي تشمل حصة التجارب الأولى وتأهيل السبرينت.

وتُظهر العروض الحالية على StubHub لسباق 2026 أسعار البداية التالية:

الجمعة (التجارب وتأهيل السبرينت): تبدأ من 80 €

السبت (F1 Sprint والتجارب التأهيلية): تبدأ من 199 €

الأحد (يوم السباق): تبدأ من 355 €

تذكرة ليومين، السبت والأحد: تبدأ من 474 €

تذكرة ثلاثة أيام، عطلة الأسبوع كاملة: تبدأ من 443 €

ويبقى يوم الجمعة بفارق واضح الخيار الأكثر توفيراً لخوض تجربة عطلة فورمولا 1 حقيقية في زاندفورت، إذ يوفّر التجارب والاستعراض الإضافي لتأهيل السبرينت بجزء بسيط من تكلفة تذكرة يوم السباق. وبالنسبة للمشجعين الذين يعملون بميزانية أكثر محدودية، فإنه يمثل بسهولة أفضل نقطة دخول من حيث القيمة إلى هذا الحدث.

وتتغير الأسعار في سوق إعادة البيع باستمرار مع تغيّر الطلب، لذا قد ترتفع الأرقام كلما اقترب موعد الحدث. وتميل مناطق الدخول العام حول الكثبان إلى البقاء في الطرف الأدنى من السوق، بينما تحظى المقاعد المحجوزة في المدرجات الواقعة في مواقع شهيرة مثل منعطف تارزان أو منعطف Arie Luyendijkbocht المائل عند المنعطف 14 بسعر أعلى.

كيف يمكنني الحصول على تذاكر سباق جائزة هولندا الكبرى في فورمولا 1؟

هناك طريقان لدخول زاندفورت هذا العام، رسمي وإعادة بيع، ويتوقف الخيار الأنسب لك إلى حد كبير على اليوم الذي تريده.

التذاكر الرسمية: يحتفظ شباك التذاكر الخاص بجائزة هولندا الكبرى بمخزون لتجارب الجمعة وحصة تأهيل السبرينت فقط، بينما تُدرج تذاكر السبت والأحد على أنها نفدت، ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال قائمة انتظار. ويمكن للمشجعين الانضمام إلى تلك القائمة مباشرة عبر الموقع الرسمي لجائزة هولندا الكبرى، رغم عدم وجود أي ضمان لفتح مكان قبل أسبوع السباق، كما أن الأسعار هناك ثابتة بالقيمة الاسمية من دون مرونة في اختيار المقاعد عندما يرتفع الطلب.

تذاكر إعادة البيع: بالنسبة إلى يومي السبت والأحد، وللمشترين الذين يريدون ببساطة خيارات أكثر ليوم الجمعة، فإن StubHub هو الخيار الأكثر عملية. وبما أنه سوق مباشر، فإن التوافر يتجدد باستمرار مع إدراج البائعين للتذاكر، لذا يمكن أن تظهر مقاعد في جميع المدرجات ومناطق الدخول العام حتى بعد إغلاق القناة الرسمية. كما يتيح لك مقارنة مواقع المقاعد والأسعار الدقيقة جنباً إلى جنب قبل الشراء، بدلاً من أن يتم تخصيص فئة لك.

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انتقل إلى صفحة تذاكر سباق جائزة هولندا الكبرى على StubHub اختر اليوم الذي تفضله، سواء كانت حصة الجمعة المناسبة للميزانية، أو السبرينت الجديد يوم السبت، أو يوم السباق يوم الأحد قارن العروض بحسب المدرج والرؤية والسعر للعثور على التذكرة التي تناسب ميزانيتك أكمل عملية الشراء بأمان، واستلم تأكيد مقعدك فوراً ابحث عن التذاكر متعددة الأيام إذا كنت تريد تجربة عطلة زاندفورت كاملة، من التجارب حتى العلم المتشطر

وينبغي للمشترين دائماً التحقق مما إذا كان العرض يخص الدخول العام أو مدرجاً محدداً، إذ تختلف الرؤية حول الحلبة بشكل كبير نظراً لتصميم زاندفورت المتموج والمحاط بالكثبان. وبالنسبة إلى معظم المشجعين، وخاصة أولئك الذين يطاردون دخول السبت أو الأحد، فإن إعادة البيع هي حالياً الطريق الواقعي الوحيد للدخول.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حلبة زاندفورت

تقع حلبة زاندفورت بين الكثبان الرملية على ساحل بحر الشمال الهولندي، على بُعد نحو 40 كيلومتراً غرب أمستردام، ما يجعلها واحدة من أكثر المواقع الطبيعية جمالاً على روزنامة فورمولا 1. ويشتهر المسار، الذي يبلغ طوله 4,259 كلم ويضم 14 منعطفاً، بمنعطفاته المائلة، وهي من النوادر في فورمولا 1 الحديثة. ويقع كل من المنعطف الثالث، المعروف باسم Hugenholtzbocht، والمنعطف 14، Arie Luyendijkbocht، بزاوية ميل تبلغ 18 في المئة، أو 32 درجة، ما يشجع على تقارب أكبر في التسابق ويمنح فرصاً أكثر للتجاوز مقارنة بما كان يسمح به التصميم الكلاسيكي القديم.

وتعود أصول الحلبة إلى عام 1939، حين بُني مسار شوارع مؤقت باستخدام طرق بقيت بعد أعمال البناء في زمن الحرب، قبل افتتاحها رسمياً كحلبة دائمة في 1948. وبين عامي 1950 و1985، استضافت سباق جائزة هولندا الكبرى كأحد سباقات بطولة العالم للفورمولا 1، وقدمت فائزين أسطوريين من بينهم ألبرتو أسكاري، وجاكي ستيوارت، ونيكي لاودا، وآلان بروست، قبل أن تفقد مكانها في الروزنامة لأكثر من ثلاثة عقود.

وأدى عودة فورمولا 1 في 2021 إلى تحويل زاندفورت إلى واحدة من أكثر التذاكر طلباً في هذه الرياضة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى هيمنة فيرستابن والحجم الهائل من الدعم الجماهيري الهولندي الذي يتدفق على المدينة الساحلية كل أغسطس/آب. وتؤدي الكثبان نفسها دور المدرجات الطبيعية، مانحةً المتفرجين زوايا مشاهدة غير معتادة على أكثر من منعطف في الوقت نفسه، وهو أمر لا تستطيع سوى قلة من الحلبات الأخرى على الروزنامة تقديمه.

ومع تحديد عام 2026 كآخر ظهور مقرر حالياً للحدث على حلبة زاندفورت، وإضافة سباق F1 Sprint إلى عطلة الأسبوع للمرة الأولى على الإطلاق، فإن هذا السباق يتجه ليكون واحداً من أكثر سباقات الجائزة الكبرى تاريخية وصعوبة في الحصول على تذاكرها هذا الموسم. وعلى المشجعين الذين يأملون في أن يكونوا جزءاً من ذلك أن يحجزوا تذاكرهم في أقرب وقت ممكن.