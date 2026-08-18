تعود جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1، المقدمة من Singapore Airlines، إلى حلبة مارينا باي ستريت من 9 إلى 11 أكتوبر 2026، مع إقامة السباق الرئيسي تحت الأضواء مساء الأحد. ولا يزال سباق F1 الليلي الأصلي واحدًا من أكثر الأحداث إثارة على الروزنامة، إذ يدفع أسرع سائقي العالم عبر وسط سنغافورة بسرعات تصل إلى 325 كم/س على خلفية أفق مدينة متلألئ.

وتحمل نسخة 2026 طابعًا تاريخيًا. فللمرة الأولى، تستضيف سنغافورة عطلة نهاية أسبوع لسباق سبرينت في الفورمولا 1، كما أنها الجولة الأخيرة من السبرينت هذا الموسم. وهذا يعني وجود سباقات تنافسية على مدار الأيام الثلاثة كلها، وليس يوم الأحد فقط، ما يجعل كل عملية تجاوز أكثر قيمة من أي وقت مضى. وخارج الحلبة، يتصدر The Killers وLana Del Rey برنامجًا ترفيهيًا ضخمًا يمتد عبر 10 منصات.

وكان الطلب هائلًا، وأصبحت التذاكر المتاحة الآن محدودة للغاية، مع تراجع بعض الفئات إلى آخر 1% منها. GOAL يقدّم أدناه كل ما تحتاج إليه لحجز مكانك، بما في ذلك المواعيد والأسعار وخيارات التذاكر وأماكن شرائها الآن.

متى تقام جائزة سنغافورة الكبرى 2026؟

تقام جائزة سنغافورة الكبرى 2026 من الجمعة 9 أكتوبر إلى الأحد 11 أكتوبر 2026، على حلبة مارينا باي ستريت في سنغافورة. وينطلق السباق الرئيسي الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر الجمعة، 9 أكتوبر 2026 تذكرة يوم الجمعة فقط: التجارب التأهيلية لسبرينت والتجارب الحرة حلبة مارينا باي ستريت، سنغافورة التذاكر السبت، 10 أكتوبر 2026 تذكرة يوم السبت فقط: سباق السبرينت والتجارب التأهيلية حلبة مارينا باي ستريت، سنغافورة التذاكر الأحد، 11 أكتوبر 2026، 8:00 مساءً تذكرة يوم الأحد فقط: جائزة سنغافورة الكبرى حلبة مارينا باي ستريت، سنغافورة التذاكر الجمعة-السبت، 9-10 أكتوبر 2026 تذكرة ليومين: عطلة نهاية أسبوع السبرينت المزدوجة حلبة مارينا باي ستريت، سنغافورة التذاكر الجمعة-الأحد، 9-11 أكتوبر 2026 تذكرة لثلاثة أيام: عطلة نهاية أسبوع السباق الكاملة حلبة مارينا باي ستريت، سنغافورة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر جائزة سنغافورة الكبرى؟

أسهل طريقة لشراء تذاكر جائزة سنغافورة الكبرى 2026 هي عبر StubHub، حيث يمكنك تصفح التذاكر الموثقة لكل يوم من عطلة نهاية أسبوع السباق، ومقارنة الأسعار فورًا، وحجز تذكرتك خلال دقائق. ومع نفاد عدة فئات رسمية بالفعل، فإن StubHub هو أيضًا المكان الذي لا تزال فيه التذاكر متاحة للجلسات التي لم تعد متوفرة عبر شباك التذاكر، بما في ذلك يوم سباق الأحد.

التوافر منخفض للغاية في جميع الخيارات. وقت كتابة هذا التقرير، لم يتبقَّ سوى 3% فقط من تذاكر الـ3 أيام على StubHub، بينما تراجعت تذكرة اليومين إلى آخر 1% منها، وتبقى 2% فقط من تذاكر اليوم الواحد ليومي الجمعة والسبت. وإذا كنت تخطط للحضور، فهذا ليس حدثًا يفيد فيه الانتظار.

كما تُباع التذاكر أيضًا عبر الموقع الرسمي لـ Singapore GP ما دامت الفئات المتبقية متاحة. ويجب الانتباه إلى أن التذاكر الرسمية تُسلَّم رقميًا عبر تطبيق Singapore GP، ولا تُقبل لقطات الشاشة أو ملفات PDF المطبوعة عند البوابات، لذا تأكد من ترتيب استلام تذكرتك جيدًا قبل عطلة نهاية أسبوع السباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة سنغافورة الكبرى؟

تبدأ أرخص تذاكر جائزة سنغافورة الكبرى 2026 من نحو 155 دولارًا أمريكيًا لتذكرة Walkabout ليوم واحد في المنطقة 4 . وهذا بالفعل هو الخيار الأذكى هذا العام. فبفضل نظام السبرينت الجديد، أصبحت تذكرة الجمعة أو السبت تشمل الآن سباقات تنافسية فعلية، وليس مجرد حصص تجارب، ما يجعل دخول اليوم الواحد أفضل قيمة على الإطلاق في هذا الحدث. كما أن دخول Walkabout يشمل أيضًا منصة Padang Stage الرئيسية، ما يتيح لك حضور الحفلات الرئيسية من دون دفع ثمن تذكرة مميزة.

وفي ما يلي تفصيل الأسعار حسب الفئة:

دخول عام Zone 4 Walkabout: من نحو 155 دولارًا أمريكيًا يوميًا

Premier Walkabout: من نحو 230 دولارًا أمريكيًا يوميًا

المدرجات ليوم واحد: من نحو 178 دولارًا أمريكيًا

تذاكر 3 أيام: نحو 419 إلى 1,927 دولارًا أمريكيًا بالسعر الأساسي، من دخول Walkabout حتى Super Pit Grandstand على الخط المستقيم لمنطقة الصيانة

الضيافة: باقات مميزة تبدأ من نحو 3,730 دولارًا أمريكيًا ليوم واحد و3,990 دولارًا أمريكيًا لأجنحة عطلة نهاية الأسبوع الكاملة

وتستحق تذكرة اليومين إشارة خاصة باعتبارها أفضل قيمة في عطلة نهاية الأسبوع. فهي تغطي التجارب التأهيلية للسبرينت يوم الجمعة، إضافة إلى سباق السبرينت والتجارب التأهيلية للجائزة الكبرى يوم السبت، ما يعني ثلاث حصص تنافسية في ليلتين، ومع بقاء 1% فقط من التذاكر، فهي أيضًا الخيار الأسرع نفادًا.

وترتفع الأسعار على منصات إعادة البيع مثل StubHub مع تقلص المخزون، ومع تراجع توافر معظم التذاكر الآن إلى ما دون 3%، فإن المشترين الأوائل سيحصلون بفارق كبير على أفضل الأسعار.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن جائزة سنغافورة الكبرى

دخلت جائزة سنغافورة الكبرى التاريخ في 2008 باعتبارها أول سباق ليلي على الإطلاق في الفورمولا 1، ومنذ ذلك الحين أصبحت من المفضلات لدى الجماهير والسائقين. ويُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها واحدة من أكثر سباقات الموسم تطلبًا من الناحية البدنية، مع حرارة شديدة، ورطوبة تتجاوز 90%، ونحو ساعتين من التركيز المتواصل على حلبة شوارع وعرة، وهذا تحديدًا ما يجعل متابعتها بهذا القدر من الجاذبية.

وترفع نسخة 2026 مستوى التحدي أكثر مع أول عطلة نهاية أسبوع سبرينت على الإطلاق في سنغافورة. تُقام التجارب التأهيلية للسبرينت يوم الجمعة، ويتقاسم سباق السبرينت المحتسب للنقاط والتجارب التأهيلية للجائزة الكبرى يوم السبت، ثم يختتم سباق الجائزة الكبرى المؤلف من 62 لفة عطلة نهاية الأسبوع تحت الأضواء الكاشفة مساء الأحد. كل يوم يقدم سباقات فعلية، وكل تذكرة تمنحك إثارة حقيقية.

وخارج الحلبة، تتحول جائزة سنغافورة الكبرى أيضًا إلى مهرجان موسيقي متكامل. فالحفلات الموسيقية والألعاب النارية والفعاليات الترفيهية عبر 10 منصات، كلها مشمولة في تذكرة السباق، مع تصدر The Killers وLana Del Rey لقائمة 2026.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حلبة مارينا باي ستريت

حلبة مارينا باي ستريت هي مضمار شوارع مؤقت بطول 4.94 كم ويضم 19 منعطفًا، ويمر عبر الحي التجاري المركزي وواجهة المياه في سنغافورة. وتستضيف الفورمولا 1 منذ 2008، وتمر بجوار بعض أشهر معالم المدينة، بما في ذلك Marina Bay Sands وSingapore Flyer وEsplanade.

وتنقسم الحلبة إلى أربع مناطق، وتحدد تذكرتك المناطق التي يمكنك الوصول إليها. ويمكن لكل حامل تذكرة دخول منطقة Zone 4 Walkabout، التي تضم منصات الترفيه الرئيسية. والوصول إلى الحلبة سهل، إذ تحيط عدة محطات MRT بالموقع، ويعمل المترو حتى وقت متأخر في ليالي السباق، كما أن كثيرًا من فنادق وسط المدينة تقع على مسافة مريحة سيرًا على الأقدام من البوابات.