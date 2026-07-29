كيفية شراء تذاكر جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

يعود سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 إلى مونزا في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2026، ولا يزال أحد أكثر عطلات نهاية الأسبوع إثارة على روزنامة السباقات بأكملها. ويُعرف حلبة أوتودرومو ناسيونالي مونزا باسم «معبد السرعة»، وقد استضافت هذا السباق في كل موسم تقريبًا منذ انطلاق بطولة العالم في عام 1950، ما يجعلها القلب النابض لشغف رياضة المحركات في إيطاليا. توقّعوا أعلامًا ترفرف، وسرعات هائلة على الخطوط المستقيمة، وأجواءً مهووسة بفيراري لا تشبه أي مكان آخر على شبكة الانطلاق.

ومع خوض أقدم فريق في الرياضة سباقه على أرضه، تمتلئ المدرجات بسرعة، وقد بدأت بالفعل أجنحة الضيافة والمناطق المميزة في النفاد قبل وقت طويل من عطلة نهاية أسبوع السباق.

GOAL قامت بالمهمة نيابة عنك حتى لا تضطر إلى ذلك. في ما يلي، ستجد جدول السباق، وأماكن الشراء، وأسعار التذاكر الحالية، وأذكى طريقة لحجز مقعد قبل اختفاء أفضل الخيارات. التذاكر متاحة الآن، ومع هذا المستوى المرتفع من الطلب، يكون الحجز المبكر دائمًا أفضل.

متى يقام سباق جائزة إيطاليا الكبرى؟

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ويكون يوم الجمعة تقليديًا يوم تجوال حر في مونزا، إذ يمكن للجماهير استكشاف معظم المدرجات حول الحلبة قبل الاستقرار في مقاعدهم خلال التصفيات والسباق. ويتم تأكيد مواعيد الحصص قبل عطلة نهاية الأسبوع بوقت أقرب، لذا من المفيد التحقق مجددًا من الجدول النهائي مع اقتراب الحدث.

أين يمكن شراء تذاكر سباق جائزة إيطاليا الكبرى؟

تُعد الطريقة الأكثر مباشرة لشراء تذاكر سباق جائزة إيطاليا الكبرى عبر StubHub، الذي يدرج مجموعة واسعة من الخيارات في جميع المدرجات ومناطق الدخول العام في مونزا. ويكون مفيدًا بشكل خاص بعد نفاد التذاكر عبر القنوات الرسمية، لأنه يربطك مباشرة بالمشجعين الذين يعيدون بيع تذاكر موثقة، وغالبًا بأسعار تنافسية.

كما تُباع التذاكر الرسمية أيضًا عبر Formula1.com وشريك بيع التذاكر الخاص بحلبة مونزا، TicketOne، بينما يقدّم عدد من البائعين المعتمدين، من بينهم P1 Travel وGrandstand Tickets، باقات للمدرجات والضيافة وPaddock Club. ومهما يكن المسار الذي تختاره، فإن الشراء المبكر هو العامل الحاسم. وقد نفدت بالفعل العديد من المدرجات المميزة في مونزا، بما في ذلك المقاعد المطلة على Ascari Chicane وSeconda Variante، لنسخة 2026، كما أن الطلب العام على هذا السباق يُعد تاريخيًا من بين الأعلى على الروزنامة.

وبالنسبة للمشجعين الذين يريدون مرونة مقارنة إطلالات المقاعد والأسعار والتوافر في أنحاء الحلبة كلها من مكان واحد، يظل StubHub أسرع وسيلة للبحث في القوائم المباشرة وتأمين مقعد للتجارب أو التصفيات أو يوم السباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر سباق جائزة إيطاليا الكبرى؟

تتدرج أسعار التذاكر في مونزا من خيارات الدخول العام المناسبة للميزانية وصولًا إلى الضيافة من الفئة العليا، ما يمنح المشجعين عدة طرق للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع بحسب ميزانياتهم.

الدخول العام (Prato): الطريقة الأقل تكلفة للدخول، إذ تتيح الوصول إلى المناطق العشبية المفتوحة حول الحلبة بدلًا من مقعد محجوز. وعادة ما تبدأ أسعار تذكرة الدخول العام لثلاثة أيام من حوالي 450 يورو لعطلة نهاية الأسبوع كاملة عند دمجها مع السفر الأساسي والإقامة، ما يجعلها نقطة البداية للمشجعين الحريصين على الميزانية.

تذاكر المدرجات: مقاعد محجوزة في أحد مدرجات مونزا العديدة المسماة، مع اختلاف الأسعار بحسب الموقع والإطلالة. وتبدأ أسعار تصاريح المدرجات لثلاثة أيام عمومًا من نحو 300 يورو وقد ترتفع إلى 600 يورو أو أكثر للمواقع المميزة مثل مدرجات Lateral Parabolica، التي تطل على المنعطف الأخير الشهير في الحلبة.

الضيافة وPaddock Club: للحصول على المعاملة الكاملة لكبار الشخصيات، تشمل باقات الضيافة المميزة وجبات فاخرة، ودخولًا إلى البادوك، ومناطق مشاهدة ممتازة. وقد تصل أسعار هذه الباقات إلى آلاف اليوروهات للشخص الواحد لعطلة نهاية الأسبوع كاملة، مع نفاد بعض التجارب الأعلى فئة بالفعل لنسخة 2026.

وكقاعدة عامة، تكون أسعار تذاكر اليوم الواحد للتصفيات أو يوم السباق أقل من سعر تصريح الأيام الثلاثة الكامل، بينما تكون تذاكر يوم السباق يوم الأحد عادة الخيار الأعلى تكلفة بين تذاكر اليوم الواحد بسبب الطلب. ولا تشمل الأسعار عادة رسوم الحجز أو التسليم، وقد تتوافر أيضًا أسعار الحجز المبكر أو الخصومات للأطفال وكبار السن عبر القنوات الرسمية.

ونظرًا إلى أن مونزا يُعد أحد السباقات الأسهل وصولًا على الروزنامة مقارنة بغيره من سباقات الجائزة الكبرى الأوروبية، فإنه يحتل باستمرار مكانة بين المحطات الأقل تكلفة في تقويم الفورمولا 1 من حيث أسعار التذاكر، حتى مع ارتفاع التكاليف قليلًا عامًا بعد عام.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن أوتودرومو ناسيونالي مونزا

تقع حلبة أوتودرومو ناسيونالي مونزا داخل أراضي متنزه ملكي سابق إلى الشمال مباشرة من ميلانو، وهي غارقة في تاريخ رياضة المحركات. وافتُتحت في عام 1922، وهي أقدم حلبة سباق شُيدت خصيصًا لهذا الغرض في أوروبا القارية، وثالث أقدم حلبة في العالم. ويشتهر مسارها البالغ طوله 5,793 كيلومترًا بخطوط مستقيمة طويلة تُقطع بأقصى سرعة وتتخللها منعطفات شيكان، بما في ذلك Variante del Rettifilo وCurva Grande وParabolica الشهيرة، وهي عناصر تتضافر لتجعلها أسرع حلبة على روزنامة الفورمولا 1 الحالية.

وتُعد مونزا الموطن الروحي لفيراري، ولا يوجد مكان آخر على الروزنامة يضاهي حدة جماهير Tifosi عندما تهتف بكامل صوتها، خصوصًا إذا كانت سكوديريا تنافس على الفوز. كما تتميز الحلبة بأنها واحدة من مسارين فقط، إلى جانب سيلفرستون، استضافا جولة من بطولة العالم كل عام منذ 1950، باستثناء انتقال وحيد إلى إيمولا في 1980.

ومن أجل الراحة يوم الحدث، تجدر الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من منطقة الدخول العام يتكون من مصاطب عشبية لا من مدرجات مرصوفة، وأن بعض مقاعد المدرجات عبارة عن مصاطب خرسانية بسيطة، لذلك يُعد حمل وسادة إضافة ذكية إلى تجهيزاتك الخاصة بيوم السباق. وتحظى الحلبة بخدمة جيدة من حافلات النقل وروابط القطارات من ميلانو، ما يجعلها واحدة من أسهل سباقات الجائزة الكبرى الأوروبية وصولًا من دون سيارة.

وسواء كنت تطارد هدير المحركات من Curva Grande أو تتابع احتفالات التتويج من Parabolica، فإن مونزا تقدم واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع الخاصة بالسباقات أجواءً في الرياضة العالمية. ومع استمرار نفاد التذاكر بسرعة لنسخة 2026، فإن الوقت الحالي هو الأنسب لحجز مقعدك في معبد السرعة.