يعود سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 إلى مونزا في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2026، ولا يزال واحدًا من أكثر عطلات نهاية الأسبوع إثارة على روزنامة السباقات بأكملها.

تُعرف حلبة أوتودرومو ناسيونالي مونزا باسم «معبد السرعة»، وقد استضافت هذا السباق في كل موسم تقريبًا منذ انطلاق بطولة العالم عام 1950، ما يجعلها القلب النابض لشغف رياضات المحركات في إيطاليا. ترقبوا جماهير تيفوسي التي تلوح بالأعلام، وسرعات هائلة على الخطوط المستقيمة، وأجواء مهووسة بفيراري لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم.

ومع خوض أقدم فريق في الرياضة السباق على أرضه، تمتلئ المدرجات سريعًا، وقد بدأت بالفعل مقصورات الضيافة والمناطق المميزة في النفاد قبل وقت طويل من عطلة نهاية أسبوع السباق.

GOAL قامت بالمهمة نيابة عنك. في ما يلي، ستجد جدول السباق، وأماكن شراء التذاكر، والأسعار الحالية، وأذكى طريقة لحجز مقعد قبل اختفاء أفضل الخيارات. التذاكر متاحة الآن، ومع ارتفاع الطلب، يبقى الشراء المبكر هو الخيار الأفضل دائمًا.

متى يقام سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر الجمعة، 4 سبتمبر 2026 التجارب الحرة 1 و2 أوتودرومو ناسيونالي مونزا، إيطاليا التذاكر السبت، 5 سبتمبر 2026 التجارب التأهيلية أوتودرومو ناسيونالي مونزا، إيطاليا التذاكر الأحد، 6 سبتمبر 2026 يوم السباق أوتودرومو ناسيونالي مونزا، إيطاليا التذاكر

يكون يوم الجمعة تقليديًا يوم تنقل حر في مونزا، إذ يمكن للجماهير استكشاف معظم المدرجات حول الحلبة قبل الاستقرار في مقاعدهم للتجارب التأهيلية والسباق. يتم تأكيد مواعيد الحصص مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، لذا من المفيد التحقق مجددًا من الجدول النهائي مع اقتراب الحدث.

كيفية شراء تذاكر سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1

الطريقة الأكثر مباشرة لشراء تذاكر جائزة إيطاليا الكبرى هي عبر StubHub، الذي يدرج مجموعة واسعة من الخيارات عبر جميع المدرجات ومناطق الدخول العام في مونزا. ويكون مفيدًا بشكل خاص بعد نفاد القنوات الرسمية، لأنه يربطك مباشرة بالمشجعين الذين يعيدون بيع تذاكر موثقة، وغالبًا بأسعار تنافسية.

كما تُباع التذاكر الرسمية أيضًا عبر Formula1.com وشريك التذاكر الخاص بحلبة مونزا، TicketOne، فيما يقدم عدد من البائعين المعتمدين، من بينهم P1 Travel وGrandstand Tickets، باقات المدرجات والضيافة وPaddock Club. وأيًا كان المسار الذي تختاره، يبقى الشراء المبكر أمرًا أساسيًا. فقد نفدت بالفعل كثير من المدرجات المميزة في مونزا، بما في ذلك المقاعد المطلة على منعطف أسكاري شيكان وSeconda Variante، لموسم 2026، كما أن الطلب العام على هذا السباق يُعد تاريخيًا من بين الأعلى على الروزنامة.

وبالنسبة للجماهير التي تريد مرونة مقارنة إطلالات المقاعد والأسعار والتوافر عبر الحلبة بأكملها في مكان واحد، يظل StubHub أسرع وسيلة للبحث في القوائم المباشرة وتأمين مقعد للتجارب أو التجارب التأهيلية أو يوم السباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1؟

تتدرج أسعار التذاكر في مونزا من خيارات الدخول العام المناسبة للميزانيات المحدودة إلى باقات الضيافة من الفئة العليا، ما يمنح الجماهير عدة طرق للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع بحسب ميزانياتهم.

الدخول العام (Prato): الطريقة الأقل تكلفة للدخول، إذ تتيح الوصول إلى المساحات العشبية المفتوحة حول الحلبة بدلًا من مقعد محجوز. وتبدأ عادة تذكرة الدخول العام لثلاثة أيام من نحو 450 يورو لعطلة نهاية الأسبوع كاملة عند جمعها مع السفر والإقامة الأساسيين، ما يجعلها نقطة الدخول للمشجعين الحريصين على الميزانية.

تذاكر المدرجات: مقاعد محجوزة في إحدى المدرجات العديدة ذات الأسماء في مونزا، مع اختلاف الأسعار بحسب الموقع والإطلالة. وتبدأ عادة تصاريح المدرجات لثلاثة أيام من نحو 300 يورو وقد ترتفع إلى 600 يورو أو أكثر للمواقع المميزة مثل مدرجات Lateral Parabolica، التي تطل على المنعطف الأخير الشهير في الحلبة.

الضيافة وPaddock Club: لمن يريد تجربة كبار الشخصيات الكاملة، تشمل باقات الضيافة المميزة تناول طعام فاخرًا، وإمكانية دخول البادوك، ومناطق مشاهدة مميزة. وقد تصل أسعار هذه الباقات إلى آلاف اليوروهات للشخص الواحد لعطلة نهاية الأسبوع كاملة، مع نفاد بعض التجارب من الفئة العليا بالفعل لموسم 2026.

وكقاعدة عامة، تأتي أسعار تذاكر اليوم الواحد للتجارب التأهيلية أو يوم السباق أقل من سعر تصريح الأيام الثلاثة الكامل، فيما تكون تذاكر يوم السباق يوم الأحد عادة الخيار الأعلى سعرًا بين تذاكر اليوم الواحد بسبب الطلب. ولا تشمل الأسعار عادة رسوم الحجز أو التوصيل، وقد تتوفر أيضًا أسعار الحجز المبكر أو الخصومات للأطفال وكبار السن عبر القنوات الرسمية.

ولأن مونزا يعد واحدًا من السباقات الأسهل وصولًا على الروزنامة مقارنة بسباقات الجائزة الكبرى الأوروبية الأخرى، فإنه يحتل باستمرار مكانة بين المحطات الأرخص على روزنامة الفورمولا 1 من حيث أسعار التذاكر، حتى مع ارتفاع التكاليف بشكل طفيف عامًا بعد عام.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن أوتودرومو ناسيونالي مونزا

تقع حلبة أوتودرومو ناسيونالي مونزا داخل أراضي حديقة ملكية سابقة إلى الشمال مباشرة من ميلانو، وهي غارقة في تاريخ رياضات المحركات. افتُتحت عام 1922، وهي أقدم حلبة سباق شُيدت خصيصًا لهذا الغرض في أوروبا القارية، وثالث أقدم حلبة في العالم. ويشتهر مسارها البالغ طوله 5.793 كيلومترات بخطوط مستقيمة طويلة تُخاض بأقصى سرعة وتتخللها منعطفات شيكان، بما في ذلك Variante del Rettifilo وCurva Grande وParabolica الشهيرة، وهو ما يجتمع ليجعلها أسرع حلبة على روزنامة الفورمولا 1 الحالية.

تُعد مونزا الموطن الروحي لفيراري، ولا يوجد أي مكان آخر على الروزنامة يضاهي حدة جماهير تيفوسي وهي تهتف بكامل قوتها، خصوصًا إذا كانت سكوديريا تنافس على الفوز. كما تتميز الحلبة أيضًا بكونها واحدة من مسارين فقط، إلى جانب سيلفرستون، استضافا جولة من بطولة العالم كل عام منذ 1950، باستثناء انتقال وحيد إلى إيمولا في 1980.

ولأجل الراحة يوم الحدث، تجدر الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من منطقة الدخول العام عبارة عن مساحات عشبية منحدرة بدلًا من مدرجات مرصوفة، وأن بعض مقاعد المدرجات عبارة عن مقاعد خرسانية بسيطة، لذا فإن إحضار وسادة يعد إضافة ذكية إلى تجهيزاتك ليوم السباق. كما تخدم الحلبة بشكل جيد حافلات النقل وروابط القطارات من ميلانو، ما يجعلها واحدة من سباقات الجائزة الكبرى الأوروبية الأكثر سهولة للوصول من دون سيارة.

سواء كنت تطارد هدير المحركات من Curva Grande أو تتابع احتفالات منصة التتويج من Parabolica، تقدم مونزا واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع في السباقات أجواءً في الرياضة العالمية. ومع تسارع بيع التذاكر بالفعل لموسم 2026، فهذا هو الوقت المناسب الآن لتأمين مقعدك في معبد السرعة.



