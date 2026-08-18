كيفية شراء تذاكر جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

تذاكر سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 باتت مطروحة للبيع الآن لنسخة 2026 من سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1، الذي يُقام على حلبة باكو سيتي سيركيت من 24 إلى 26 سبتمبر 2026. وتمثل هذه النسخة العاشرة من السباق افتتاح حقبة اللوائح الجديدة في الفورمولا 1 في مدينة تزدهر بالفوضى: فقد فاز ماكس فيرستابن هنا في 2025 بعد رقم قياسي بلغ ستة أعلام حمراء في التجارب التأهيلية، كما يضمن اتفاق جديد بقاء باكو على الروزنامة حتى 2030 على الأقل.

يرتفع الطلب على تذاكر باكو للفورمولا 1 كل عام، لذلك تقدم GOAL كل ما تحتاج إليه، من أرخص تذاكر الدخول العام إلى ضيافة Paddock Club، لتأمين تذاكر سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 قبل نفاد أفضل المدرجات.

متى يُقام سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1؟

تُقام نسخة 2026 من سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 من الخميس 24 سبتمبر إلى السبت 26 سبتمبر 2026 على حلبة باكو سيتي سيركيت في باكو، أذربيجان. وعلى غير المعتاد، يصادف يوم السباق يوم السبت 26 سبتمبر بدلًا من الأحد التقليدي، لذا تأكد من مراجعة خطط سفرك جيدًا قبل حجز الرحلات الجوية والفنادق.

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أين يمكن شراء تذاكر سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1؟

أفضل مكان لشراء تذاكر سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 عبر الإنترنت هو StubHub، حيث يمكنك مقارنة الأسعار بين جميع المدرجات ومناطق الدخول العام في مكان واحد. وكل عملية شراء مدعومة بضمان FanProtect من StubHub، ما يعني أن تذاكرك مغطاة بنسبة 100 بالمئة، وغالبًا ما يكون هذا هو المكان الذي ستجد فيه أرخص المقاعد المتاحة، خصوصًا في الأقسام الشهيرة التي نفدت بالفعل عبر القنوات الرسمية.

كما تُباع التذاكر أيضًا عبر المروج الرسمي للسباق على azerbaijangp.com ومن خلال موقع حلبة باكو سيتي سيركيت وتطبيقها على الهاتف المحمول. وانطلقت مرحلة البيع المسبق المبكر في ديسمبر 2025 مع خصم بنسبة 20 بالمئة حتى 15 ديسمبر، و15 بالمئة حتى 31 يناير 2026. وقد أُغلقت تلك الفترة الآن، لذا تُطبق أسعار البيع العام في كل مكان، وتميل المدرجات المطلوبة مثل Azneft وIcheri Sheher إلى النفاد قبل وقت طويل من عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1؟

أرخص تذاكر سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 هي تذاكر الدخول العام المتجولة، والتي تبدأ عادة من نحو 150 دولارًا لعطلة نهاية الأسبوع الكاملة للسباق، ما يجعل باكو واحدة من أكثر السباقات تكلفة معقولة على روزنامة الفورمولا 1. وإليك كيفية توزيع الأسعار عبر جميع فئات التذاكر:

الدخول العام (متجول): من حوالي 150 دولارًا لعطلة نهاية الأسبوع. يمنحك ذلك إمكانية الوصول إلى مناطق الوقوف والمشاهدة حول الحلبة، بما في ذلك مواقع على طول المسار السريع بمحاذاة الواجهة البحرية لبحر قزوين

تذاكر المدرجات: نحو 250 إلى 600 دولار لعطلة نهاية الأسبوع بحسب الموقع. وتأتي المواقع المميزة مثل مدرج Azneft قرب قسم القلعة، والخط المستقيم الرئيسي، بأعلى الأسعار

تذاكر الأطفال: بأسعار مخفضة للأعمار من 2 إلى 16 عامًا عند مرافقتهم من جانب شخص بالغ، ما يجعل هذه المحطة واحدة من الأكثر ملاءمة للعائلات على الروزنامة

باقات مدرجات F1 Experiences: من حوالي 899 دولارًا ، وتشمل مزايا إضافية مثل السير الحصري في ممر الصيانة والتقاط صورة مع كأس البطولة

Formula 1 Paddock Club: 6,499 دولارًا لثلاثة أيام، وهو أرخص دخول إلى Paddock Club في موسم 2026 بالكامل، مع وجبات فاخرة وحانات مفتوحة وجولات يومية في ممر الصيانة ضمن الباقة

باقات Legend: حتى 9,600 دولار ، مع إضافة تصريح VIP لـ Paddock إلى تجربة Paddock Club الكاملة

إذا كنت تبحث عن أقل سعر ممكن، فابدأ بالتحقق من StubHub أولًا، إذ يمكن أن تنخفض أسعار إعادة البيع إلى ما دون القيمة الاسمية مع اقتراب موعد السباق. وتستحق المدرجات دفع تكلفة إضافية في باكو، لأن الرؤية من مناطق الدخول العام محدودة في حلبة شوارع. وتجدر الإشارة إلى أن جميع أسعار المروج تشمل ضريبة القيمة المضافة في أذربيجان البالغة 18%.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1

انضم سباق جائزة أذربيجان الكبرى إلى روزنامة الفورمولا 1 في 2017، بعد عام واحد من استضافة باكو للبطولة لأول مرة تحت مسمى جائزة أوروبا الكبرى في 2016. وفي أقل من عقد، بنى السباق سمعة بوصفه أحد أكبر مولدات الفوضى في الرياضة. فقد أصبحت الانطلاقات المتجددة، وسيارات الأمان، ومشكلات الإطارات، والصعود غير المتوقع إلى منصة التتويج أمرًا معتادًا هنا، وتمثل نسخة 2026 المرة العاشرة التي تشق فيها سيارات الفورمولا 1 طريقها عبر عاصمة أذربيجان.

ويحمل سباق 2026 قدرًا إضافيًا من الإثارة. فهو أول حدث في باكو ضمن حقبة اللوائح الجديدة للفورمولا 1، مع سيارات أخف وأكثر رشاقة، ووقود مستدام، وشبكة انطلاق موسعة، لذلك لا يمكن لأحد أن يتنبأ بثقة بمن سيكون سريعًا عندما تصل الحظيرة إلى سبتمبر. فاز فيرستابن هنا في 2025، لكن باكو اعتادت تتويج فائزين مفاجئين، من عودة دانيال ريكاردو في 2017 إلى بطولات سيرجيو بيريز المتكررة على حلبات الشوارع.

ولا يقتصر الأمر في عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق على ما يحدث على الحلبة فقط. إذ تتضمن نسخة 2026 حفلًا رئيسيًا لفرقة الإندي بوب Glass Animals ضمن البرنامج الترفيهي، كما تتحول المدينة نفسها إلى مهرجان جماهيري كبير. ويجلب شهر سبتمبر في باكو درجات حرارة لطيفة تبلغ نحو 27 درجة مئوية، وهي مثالية لاستكشاف المدينة القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو، وكورنيش الواجهة البحرية، وأبراج اللهب الشهيرة بين الحصص.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حلبة باكو سيتي سيركيت

حلبة باكو سيتي سيركيت هي حلبة شوارع بطول 6.003 كيلومتر في وسط باكو، أذربيجان، وتضم 20 منعطفًا وأحد أطول المقاطع السريعة بالكامل في الفورمولا 1. وصممها هيرمان تيلكه، ويعانق المسار الساحل الغربي لبحر قزوين، ويضيق إلى 7.6 أمتار فقط بين المنعطفين 7 و8 في قسم القلعة، وهو بالكاد ما يكفي لمرور ثلاث سيارات جنبًا إلى جنب. وهذا المزيج من الجدران الضيقة القاسية وفرص الاستفادة الكبيرة من السحب الهوائي هو بالضبط سبب كل هذا القدر من الإثارة في باكو.

وبالنسبة إلى الجماهير، يُعد هذا التصميم هدية حقيقية. فبما أن الحلبة تمر عبر وسط المدينة، تقع معظم المدرجات على مسافة مشي من الفنادق والمطاعم ومحطات المترو، ويمكن للمشجعين الاستمتاع بإطلالات على أسوار القلعة التي تعود إلى العصور الوسطى من جهة، والأبراج الحديثة اللامعة من الجهة الأخرى. وتُعد مدرجات Azneft وSahil وMugham وAbsheron من بين الأكثر شعبية، إذ توفر مشاهدة عبر الشاشات العملاقة وإطلالة على مناطق الكبح العنيف حيث تحدث التجاوزات.

الوصول إلى هناك سهل. فمطار حيدر علييف الدولي يبعد نحو 25 دقيقة عن الحلبة، كما أن شبكة المترو والحافلات في باكو تجعل التنقل في يوم السباق أمرًا يسيرًا. وتُسلَّم التذاكر على شكل تذاكر إلكترونية مريحة قابلة للطباعة في المنزل، لذا لا يوجد ما تحتاج إلى استلامه عند الوصول. ومع تثبيت السباق على الروزنامة حتى 2030 على الأقل، وارتفاع الطلب في كل موسم، فإن الخطوة الذكية بسيطة: احصل على تذاكر سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 عبر StubHub اليوم، وابدأ التخطيط لعطلة نهاية أسبوع لا تُنسى في باكو.