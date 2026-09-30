كيفية شراء تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

تُعد جائزة أبوظبي الكبرى المحطة الختامية لموسم الفورمولا 1، وتُقام على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. ويتسابق نجوم بارزون، بينهم ماكس فيرستابن، ولويس هاميلتون، ولاندو نوريس، تحت الأضواء الكاشفة في هذا الحدث الخاص بالبطولة.

ومنذ عام 2009، قدّم هذا الحدث رياضات محركات عالمية المستوى وحفلات موسيقية في الاتحاد بارك. ويسافر عشاق السباقات من مختلف أنحاء العالم إلى جزيرة ياس لمتابعة السباقات الليلية مباشرة من الحلبة.

تقدم GOAL المواعيد الأساسية للسباق، وتفاصيل المكان، وخيارات شراء التذاكر. تابع القراءة لمعرفة كيفية تأمين تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى اليوم قبل نفاد المخصصات.

متى تُقام جائزة أبوظبي الكبرى؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر 3 ديسمبر 2026 جائزة أبوظبي الكبرى: التجارب الحرة 1 و2 حلبة مرسى ياس، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر 4 ديسمبر 2026 جائزة أبوظبي الكبرى: التجارب الحرة 3 والتصفيات حلبة مرسى ياس، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر 5 ديسمبر 2026 جائزة أبوظبي الكبرى: السبرينت / التصفيات حلبة مرسى ياس، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر 6 ديسمبر 2026 جائزة أبوظبي الكبرى: يوم السباق حلبة مرسى ياس، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى؟

تتوفر التذاكر الرسمية لجائزة أبوظبي الكبرى عبر البوابة الرسمية لجائزة أبوظبي الكبرى وموقع حلبة مرسى ياس. ويمنح الشراء مباشرة عبر البائعين الأساسيين المشجعين وصولًا مباشرًا إلى تذاكر الدخول العام القياسية ومقاعد المدرجات.

إذا نفدت مخصصات التذاكر الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub تُعد الخيار المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى؟

تبدأ أسعار تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى من 745 درهمًا إماراتيًا لتذكرة دخول عام ليوم واحد على الموقع الرسمي، فيما تبدأ أسعار تصاريح عطلة نهاية الأسبوع لأربعة أيام من 1,645 درهمًا إماراتيًا، وتبدأ أسعار مقاعد المدرجات من 2,395 درهمًا إماراتيًا.

إذا نفدت المخصصات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا لتأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة. وتبدأ الأسعار في السوق الثانوية من نحو 250 دولارًا أمريكيًا لتصاريح اليوم الواحد و500 دولار أمريكي لدخول عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بحسب اختيار المقاعد وحجم الطلب.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن جائزة أبوظبي الكبرى

تُعد جائزة أبوظبي الكبرى الحدث الرياضي الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُقام هذا السباق عند الغسق على حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس، وينتقل من ضوء النهار إلى الأضواء الاصطناعية الكاشفة مع إكمال السيارات 58 لفة على الحلبة البالغ طولها 5.281 كيلومتر.

نظرة عامة على الحلبة وأبرز مجريات السباق

صمّم هيرمان تيلكه حلبة مرسى ياس، وتضم 16 منعطفًا، ومقطعين مستقيمين طويلين مع مناطق DRS، ومنعطفات شعرية ضيقة. وتشمل أبرز نقاط التجاوز المنعطف الخامس عند نهاية المستقيم الخلفي، ومنعطف مرسى القريب من المارينا.

فئات التذاكر وتجربة المشجعين

الدخول العام: الطريقة الأكثر توفيرًا لمشاهدة السباق مباشرة. ويحصل حاملو تذاكر الدخول العام على إمكانية الوصول إلى مناطق مشاهدة مرتفعة في أبوظبي هيل، المطلة على المنعطفات 2 و3 و11، إلى جانب وصول كامل إلى مناطق المشجعين في الحلبة.

مقاعد المدرجات: توفر تذاكر المدرجات المحجوزة عبر المدرجات الرئيسية والشمالية والجنوبية والغربية ومارينا مقاعد مخصصة مع إطلالات مباشرة على توقفات الحظائر، وخطي الانطلاق والنهاية، ومناورات التجاوز الرئيسية.

الحفلات الموسيقية بعد السباق: تشمل كل تذكرة سباق إمكانية الدخول إلى حفلات Yasalam بعد السباق، التي تُقام كل مساء في الاتحاد بارك، بمشاركة فنانين موسيقيين عالميي الشهرة.

أساسيات السفر والموقع

تقع جزيرة ياس على بُعد 15 دقيقة من مطار أبوظبي الدولي ونحو 50 دقيقة من دبي. ويمكن للحضور الوصول إلى الحلبة باستخدام سيارات الأجرة المحلية، أو خدمات النقل التشاركي، أو الحافلات المكوكية التي تربط الفنادق والمعالم القريبة. ويضمن الحجز المبكر الوصول إلى أقل أسعار التذاكر قبل انتهاء التوافر.