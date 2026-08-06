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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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كيفية شراء تذاكر تشيلسي لموسم 2026/27: مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، أسعار كأس الاتحاد الإنجليزي ومعلومات دوري أبطال أوروبا

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التذاكر
تشيلسي
الدوري الإنجليزي الممتاز

اطّلع على كيفية مشاهدة تشيلسي مباشرة هذا الموسم

يدخل تشيلسي موسم 2026/27 تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، الذي تم التعاقد معه بعد موسم فوضوي شهد إقالة إنزو ماريسكا، وعدم بقاء ليام روزينيور سوى أقل من ثلاثة أشهر، وإنهاء النادي الموسم في المركز العاشر المخيب للآمال من دون أي مشاركة أوروبية هذا الموسم. لدى GOAL كل ما تحتاج إليه للحصول على تذاكر في ستامفورد بريدج.

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جدول مباريات تشيلسي الكامل في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالبطولةالتذاكر
الاثنين 24 أغسطس 2026، 20:00فولهام ضد تشيلسيكرافن كوتيدج (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 30 أغسطس 2026، 14:00تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيونستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 6 سبتمبر 2026، 16:30أرسنال ضد تشيلسيملعب الإمارات (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00تشيلسي ضد هال سيتيستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الجمعة 18 سبتمبر 2026، 20:00برينتفورد ضد تشيلسيجي تك كوميونيتي ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00تشيلسي ضد بورنموثستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00إيفرتون ضد تشيلسيهيل ديكنسون ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00تشيلسي ضد توتنهام هوتسبيرستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 16:00تشيلسي ضد مانشستر يونايتدستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00سندرلاند ضد تشيلسيستاديوم أوف لايت (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00تشيلسي ضد ليدز يونايتدستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00نوتنغهام فورست ضد تشيلسيذا سيتي جراوند (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00تشيلسي ضد كريستال بالاسستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00تشيلسي ضد ليفربولستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد تشيلسيملعب الاتحاد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00تشيلسي ضد أستون فيلاستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00كوفنتري سيتي ضد تشيلسيكوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00إيبسويتش تاون ضد تشيلسيبورتمان رود (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتدستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00كريستال بالاس ضد تشيلسيسيلهرست بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00تشيلسي ضد سندرلاندستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 23 يناير 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد تشيلسيإيلاند رود (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00تشيلسي ضد نوتنغهام فورستستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00مانشستر يونايتد ضد تشيلسيأولد ترافورد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسيسانت جيمس بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00تشيلسي ضد إيبسويتش تاونستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00أستون فيلا ضد تشيلسيفيلا بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00تشيلسي ضد كوفنتري سيتيستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00تشيلسي ضد أرسنالستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 20 مارس 2027، 16:00هال سيتي ضد تشيلسيملعب MKM (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00تشيلسي ضد فولهامستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد تشيلسيأمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00تشيلسي ضد مانشستر سيتيستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 1 مايو 2027، 15:00ليفربول ضد تشيلسيأنفيلد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد تشيلسيملعب توتنهام هوتسبير (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00تشيلسي ضد إيفرتونستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 23 مايو 2027، 15:00بورنموث ضد تشيلسيفيتاليتي ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00تشيلسي ضد برينتفوردستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر

كيفية شراء تذاكر تشيلسي

تُباع التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية قبل أي طرح أوسع. ويكون الطلب مرتفعًا بشكل خاص على ديربيات لندن أمام أرسنال وتوتنهام، إلى جانب مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. وإذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub توفر طريقًا بديلًا إلى ستامفورد بريدج.

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كم تبلغ أسعار تذاكر تشيلسي؟

تختلف الأسعار بشكل كبير بحسب المنافس وموقع المقعد، مع كون المباريات الكبيرة المذكورة أعلاه صاحبة أعلى الأسعار. وينبغي تأكيد أسعار التذاكر الموسمية وتذاكر كل مباراة على حدة لموسم 2026/27 مباشرة عبر الموقع الرسمي لتشيلسي، إذ تتم مراجعة الأسعار كل صيف.

وديات الأندية
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
ميلان crest
ميلان
ميلان

كما تتقلب أسعار السوق الثانوية على منصات مثل StubHub بحسب الطلب، وقد ترتفع بشكل حاد في الأيام التي تسبق مباراة كبيرة.

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ستامفورد بريدج

يلعب تشيلسي في ستامفورد بريدج منذ تأسيس النادي عام 1905، ما يجعله أحد أقدم الملاعب التي لا تزال قيد الاستخدام في كرة القدم الإنجليزية. ويتسع الملعب لما يزيد قليلًا على 40,000 مشجع، وهو أصغر بكثير من ملاعب معظم منافسي تشيلسي على اللقب، وغالبًا ما يُنسب إلى تصميمه الضيق والمغلق أنه يصنع واحدة من أكثر الأجواء حدة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الليالي الأوروبية. وقد جرت مناقشة خطط طويلة الأمد لإعادة تطوير الملعب أو استبداله في ظل الملكية الحالية للنادي، لكن لم يتم تأكيد جدول زمني واضح، ويظل ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي في موسم 2026/27.

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