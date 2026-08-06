يدخل تشيلسي موسم 2026/27 تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، الذي تم التعاقد معه بعد موسم فوضوي شهد إقالة إنزو ماريسكا، وعدم بقاء ليام روزينيور سوى أقل من ثلاثة أشهر، وإنهاء النادي الموسم في المركز العاشر المخيب للآمال من دون أي مشاركة أوروبية هذا الموسم. لدى GOAL كل ما تحتاج إليه للحصول على تذاكر في ستامفورد بريدج.

جدول مباريات تشيلسي الكامل في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر الاثنين 24 أغسطس 2026، 20:00 فولهام ضد تشيلسي كرافن كوتيدج (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 30 أغسطس 2026، 14:00 تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 6 سبتمبر 2026، 16:30 أرسنال ضد تشيلسي ملعب الإمارات (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد هال سيتي ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الجمعة 18 سبتمبر 2026، 20:00 برينتفورد ضد تشيلسي جي تك كوميونيتي ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد بورنموث ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 إيفرتون ضد تشيلسي هيل ديكنسون ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 16:00 تشيلسي ضد مانشستر يونايتد ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 سندرلاند ضد تشيلسي ستاديوم أوف لايت (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد ليدز يونايتد ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 نوتنغهام فورست ضد تشيلسي ذا سيتي جراوند (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 تشيلسي ضد كريستال بالاس ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد ليفربول ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد تشيلسي ملعب الاتحاد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد أستون فيلا ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 كوفنتري سيتي ضد تشيلسي كوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 إيبسويتش تاون ضد تشيلسي بورتمان رود (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 كريستال بالاس ضد تشيلسي سيلهرست بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 تشيلسي ضد سندرلاند ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد تشيلسي إيلاند رود (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 تشيلسي ضد نوتنغهام فورست ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 مانشستر يونايتد ضد تشيلسي أولد ترافورد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي سانت جيمس بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 تشيلسي ضد إيبسويتش تاون ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 أستون فيلا ضد تشيلسي فيلا بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 تشيلسي ضد كوفنتري سيتي ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 تشيلسي ضد أرسنال ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 مارس 2027، 16:00 هال سيتي ضد تشيلسي ملعب MKM (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 تشيلسي ضد فولهام ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد تشيلسي أمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 تشيلسي ضد مانشستر سيتي ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 1 مايو 2027، 15:00 ليفربول ضد تشيلسي أنفيلد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي ملعب توتنهام هوتسبير (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 تشيلسي ضد إيفرتون ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 23 مايو 2027، 15:00 بورنموث ضد تشيلسي فيتاليتي ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 تشيلسي ضد برينتفورد ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر

كيفية شراء تذاكر تشيلسي

تُباع التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية قبل أي طرح أوسع. ويكون الطلب مرتفعًا بشكل خاص على ديربيات لندن أمام أرسنال وتوتنهام، إلى جانب مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. وإذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub توفر طريقًا بديلًا إلى ستامفورد بريدج.

كم تبلغ أسعار تذاكر تشيلسي؟

تختلف الأسعار بشكل كبير بحسب المنافس وموقع المقعد، مع كون المباريات الكبيرة المذكورة أعلاه صاحبة أعلى الأسعار. وينبغي تأكيد أسعار التذاكر الموسمية وتذاكر كل مباراة على حدة لموسم 2026/27 مباشرة عبر الموقع الرسمي لتشيلسي، إذ تتم مراجعة الأسعار كل صيف.

كما تتقلب أسعار السوق الثانوية على منصات مثل StubHub بحسب الطلب، وقد ترتفع بشكل حاد في الأيام التي تسبق مباراة كبيرة.

ستامفورد بريدج

يلعب تشيلسي في ستامفورد بريدج منذ تأسيس النادي عام 1905، ما يجعله أحد أقدم الملاعب التي لا تزال قيد الاستخدام في كرة القدم الإنجليزية. ويتسع الملعب لما يزيد قليلًا على 40,000 مشجع، وهو أصغر بكثير من ملاعب معظم منافسي تشيلسي على اللقب، وغالبًا ما يُنسب إلى تصميمه الضيق والمغلق أنه يصنع واحدة من أكثر الأجواء حدة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الليالي الأوروبية. وقد جرت مناقشة خطط طويلة الأمد لإعادة تطوير الملعب أو استبداله في ظل الملكية الحالية للنادي، لكن لم يتم تأكيد جدول زمني واضح، ويظل ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي في موسم 2026/27.