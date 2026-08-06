يدخل تشيلسي موسم 2026/27 تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، الذي جرى التعاقد معه بعد موسم فوضوي شهد إقالة إنزو ماريسكا، وعدم استمرار ليام روزينيور سوى لما يقارب ثلاثة أشهر، وإنهاء النادي الموسم في المركز العاشر بصورة مخيبة من دون أي مشاركة أوروبية هذا الموسم.

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القائمة الكاملة لمباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب المسابقة التذاكر الاثنين 24 أغسطس 2026، 20:00 فولهام ضد تشيلسي كرافن كوتيدج (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 30 أغسطس 2026، 14:00 تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 6 سبتمبر 2026، 16:30 آرسنال ضد تشيلسي ملعب الإمارات (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد هال سيتي ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الجمعة 18 سبتمبر 2026، 20:00 برينتفورد ضد تشيلسي جي تيك كوميونيتي ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد بورنموث ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 إيفرتون ضد تشيلسي هيل ديكنسون ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 16:00 تشيلسي ضد مانشستر يونايتد ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 سندرلاند ضد تشيلسي ستاديوم أوف لايت (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد ليدز يونايتد ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 نوتنجهام فورست ضد تشيلسي ذا سيتي جراوند (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 تشيلسي ضد كريستال بالاس ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد ليفربول ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد تشيلسي ملعب الاتحاد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد أستون فيلا ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 كوفنتري سيتي ضد تشيلسي كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 إيبسويتش تاون ضد تشيلسي بورتمان رود (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 كريستال بالاس ضد تشيلسي سيلهيرست بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 تشيلسي ضد سندرلاند ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد تشيلسي إيلاند رود (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 تشيلسي ضد نوتنجهام فورست ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 مانشستر يونايتد ضد تشيلسي أولد ترافورد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي سانت جيمس بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 تشيلسي ضد إيبسويتش تاون ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 أستون فيلا ضد تشيلسي فيلا بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 تشيلسي ضد كوفنتري سيتي ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 تشيلسي ضد آرسنال ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 مارس 2027، 16:00 هال سيتي ضد تشيلسي MKM Stadium (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 تشيلسي ضد فولهام ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد تشيلسي أمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 تشيلسي ضد مانشستر سيتي ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 1 مايو 2027، 15:00 ليفربول ضد تشيلسي أنفيلد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي ملعب توتنهام هوتسبير (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 تشيلسي ضد إيفرتون ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 23 مايو 2027، 15:00 بورنموث ضد تشيلسي فيتاليتي ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 تشيلسي ضد برينتفورد ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر

كيف تشتري تذاكر تشيلسي؟

تُباع التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية قبل أي طرح أوسع.

يكون الطلب مرتفعًا بشكل خاص على ديربيات لندن أمام آرسنال وتوتنهام، إلى جانب مباريات ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub توفر مسارًا بديلًا للوصول إلى ستامفورد بريدج.

كم تبلغ أسعار تذاكر تشيلسي؟

تختلف الأسعار بشكل كبير بحسب المنافس وموقع المقعد، مع كون المباريات الكبرى المذكورة أعلاه الأعلى من حيث التكلفة.

يجب تأكيد أسعار التذاكر الموسمية وتذاكر المباريات لموسم 2026/27 مباشرة عبر الموقع الرسمي لتشيلسي، إذ تُراجع الأسعار كل صيف.

ماذا يجب أن تعرف عن ستامفورد بريدج؟

يلعب تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج منذ تأسيس النادي في عام 1905، ما يجعله واحدًا من أقدم الملاعب التي لا تزال مستخدمة في كرة القدم الإنجليزية.

يتسع الملعب لما يزيد قليلًا على 40,000 مشجع، وهو أصغر بكثير من ملاعب معظم منافسي تشيلسي على الألقاب، وغالبًا ما يُنسب إلى تصميمه الضيق والمضغوط أنه يصنع واحدة من أكثر الأجواء حدة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الليالي الأوروبية.

جرت مناقشة خطط مستمرة منذ فترة طويلة لإعادة تطوير الملعب أو استبداله في ظل الملكية الحالية للنادي، لكن لم يتم تأكيد أي جدول زمني محدد، ويظل ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي لموسم 2026/27.