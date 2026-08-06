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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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كيفية شراء تذاكر تشيلسي لموسم 2026/27: مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأسعار ومعلومات دوري أبطال أوروبا

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التذاكر
تشيلسي
الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرّف على كيفية مشاهدة تشيلسي مباشرة هذا الموسم

يدخل تشيلسي موسم 2026/27 تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، الذي جرى التعاقد معه بعد موسم فوضوي شهد إقالة إنزو ماريسكا، وعدم استمرار ليام روزينيور سوى لما يقارب ثلاثة أشهر، وإنهاء النادي الموسم في المركز العاشر بصورة مخيبة من دون أي مشاركة أوروبية هذا الموسم. 

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القائمة الكاملة لمباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالمسابقةالتذاكر
الاثنين 24 أغسطس 2026، 20:00فولهام ضد تشيلسيكرافن كوتيدج (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 30 أغسطس 2026، 14:00تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيونستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 6 سبتمبر 2026، 16:30آرسنال ضد تشيلسيملعب الإمارات (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00تشيلسي ضد هال سيتيستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الجمعة 18 سبتمبر 2026، 20:00برينتفورد ضد تشيلسيجي تيك كوميونيتي ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00تشيلسي ضد بورنموثستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00إيفرتون ضد تشيلسيهيل ديكنسون ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00تشيلسي ضد توتنهام هوتسبيرستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 16:00تشيلسي ضد مانشستر يونايتدستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00سندرلاند ضد تشيلسيستاديوم أوف لايت (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00تشيلسي ضد ليدز يونايتدستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00نوتنجهام فورست ضد تشيلسيذا سيتي جراوند (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00تشيلسي ضد كريستال بالاسستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00تشيلسي ضد ليفربولستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد تشيلسيملعب الاتحاد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00تشيلسي ضد أستون فيلاستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00كوفنتري سيتي ضد تشيلسيكوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00إيبسويتش تاون ضد تشيلسيبورتمان رود (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتدستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00كريستال بالاس ضد تشيلسيسيلهيرست بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00تشيلسي ضد سندرلاندستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 23 يناير 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد تشيلسيإيلاند رود (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00تشيلسي ضد نوتنجهام فورستستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00مانشستر يونايتد ضد تشيلسيأولد ترافورد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسيسانت جيمس بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00تشيلسي ضد إيبسويتش تاونستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00أستون فيلا ضد تشيلسيفيلا بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00تشيلسي ضد كوفنتري سيتيستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00تشيلسي ضد آرسنالستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 20 مارس 2027، 16:00هال سيتي ضد تشيلسيMKM Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00تشيلسي ضد فولهامستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد تشيلسيأمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00تشيلسي ضد مانشستر سيتيستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 1 مايو 2027، 15:00ليفربول ضد تشيلسيأنفيلد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد تشيلسيملعب توتنهام هوتسبير (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00تشيلسي ضد إيفرتونستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 23 مايو 2027، 15:00بورنموث ضد تشيلسيفيتاليتي ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00تشيلسي ضد برينتفوردستامفورد بريدج (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر

كيف تشتري تذاكر تشيلسي؟

تُباع التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية قبل أي طرح أوسع. 

يكون الطلب مرتفعًا بشكل خاص على ديربيات لندن أمام آرسنال وتوتنهام، إلى جانب مباريات ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. 

وديات الأندية
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تشيلسي
تشيلسي
ريال سوسييداد crest
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub توفر مسارًا بديلًا للوصول إلى ستامفورد بريدج.

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كم تبلغ أسعار تذاكر تشيلسي؟

تختلف الأسعار بشكل كبير بحسب المنافس وموقع المقعد، مع كون المباريات الكبرى المذكورة أعلاه الأعلى من حيث التكلفة. 

يجب تأكيد أسعار التذاكر الموسمية وتذاكر المباريات لموسم 2026/27 مباشرة عبر الموقع الرسمي لتشيلسي، إذ تُراجع الأسعار كل صيف.

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ماذا يجب أن تعرف عن ستامفورد بريدج؟

يلعب تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج منذ تأسيس النادي في عام 1905، ما يجعله واحدًا من أقدم الملاعب التي لا تزال مستخدمة في كرة القدم الإنجليزية. 

يتسع الملعب لما يزيد قليلًا على 40,000 مشجع، وهو أصغر بكثير من ملاعب معظم منافسي تشيلسي على الألقاب، وغالبًا ما يُنسب إلى تصميمه الضيق والمضغوط أنه يصنع واحدة من أكثر الأجواء حدة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الليالي الأوروبية. 

جرت مناقشة خطط مستمرة منذ فترة طويلة لإعادة تطوير الملعب أو استبداله في ظل الملكية الحالية للنادي، لكن لم يتم تأكيد أي جدول زمني محدد، ويظل ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي لموسم 2026/27.

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