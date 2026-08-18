عاد كلاريتس إلى التشامبيونشيب، وإذا كان التاريخ القريب مؤشراً، فإن ملعب تيرف مور على وشك أن يتحول مجدداً إلى حصن منيع. آخر فترات بيرنلي في الدرجة الثانية أسفرت عن أحد أكثر المواسم هيمنة في تاريخ الدوري الإنجليزي، مع سجل خالٍ من الهزائم على أرضه وأفضل أرقام دفاعية تم تسجيلها على الإطلاق، لذا فإن الشغف بكرة الصعود في لانكشاير لا يزال قوياً كما كان دائماً.

جدول مباريات موسم 2026/27 يحمل الكثير مما يثير الحماس. استضاف وست هام يونايتد الفريق في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في مواجهة بين عملاقين هابطين، ويحل وولفرهامبتون ضيفاً على تيرف مور في أكتوبر، ثم يأتي ديربي شرق لانكشاير أمام بلاكبيرن روفرز في نوفمبر. ومع إضافة جدول مزدحم خلال فترة الأعياد والفوضى المعتادة في التشامبيونشيب، يصعب العثور على تذاكر أفضل قيمة في كرة القدم الإنجليزية.

فكيف يمكنك الحصول على تذاكر لمشاهدة بيرنلي هذا الموسم؟ دع GOAL يستعرض لك الخيارات المتاحة لمتابعة كلاريتس مباشرة خلال حملة 2026/27.

مباريات بيرنلي القادمة في موسم 2026/27

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأحد 23 أغسطس 2026 وست بروميتش ألبيون ضد بيرنلي ذا هاوثورنز، وست بروميتش تذاكر السبت 29 أغسطس 2026 نورويتش سيتي ضد بيرنلي كارو رود، نورويتش تذاكر الأربعاء 2 سبتمبر 2026 بيرنلي ضد ميدلسبره تيرف مور، بيرنلي تذاكر الأربعاء 9 سبتمبر 2026 ريكسهام ضد بيرنلي رايسكورس غراوند، ريكسهام تذاكر السبت 12 سبتمبر 2026 سوانزي سيتي ضد بيرنلي Swansea.com Stadium، سوانزي تذاكر السبت 17 أكتوبر 2026 بيرنلي ضد وولفرهامبتون واندررز تيرف مور، بيرنلي تذاكر السبت 24 أكتوبر 2026 لينكولن سيتي ضد بيرنلي ملعب LNER، لينكولن تذاكر السبت 21 نوفمبر 2026 بيرنلي ضد بلاكبيرن روفرز تيرف مور، بيرنلي تذاكر السبت 19 ديسمبر 2026 بيرنلي ضد ستوك سيتي تيرف مور، بيرنلي تذاكر السبت 26 ديسمبر 2026 بيرنلي ضد بولتون واندررز تيرف مور، بيرنلي تذاكر الثلاثاء 29 ديسمبر 2026 بيرنلي ضد لينكولن سيتي تيرف مور، بيرنلي تذاكر الجمعة 1 يناير 2027 بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد تيرف مور، بيرنلي تذاكر السبت 6 فبراير 2027 بلاكبيرن روفرز ضد بيرنلي إيوود بارك، بلاكبيرن تذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر بيرنلي لموسم 2026/27؟

توفر كرة القدم في التشامبيونشيب قيمة أفضل من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتبدأ أسعار تذاكر المباريات للبالغين في تيرف مور من نحو 30 £ للمواجهات العادية، مع ارتفاعها بحسب موقع المقعد والمنافس والتاريخ.

تأتي مباريات الديربي والمواجهات الكبرى في قمة النطاق السعري. وقد يُسعَّر المقعد نفسه بشكل مختلف من مباراة إلى أخرى، وغالباً ما تنفد تذاكر المباريات الأعلى طلباً قبل أن تتاح الفرصة لمعظم الجماهير للاطلاع عليها. وعلى StubHub، تُحدَّث الأسعار مباشرة بحسب الطلب، لذا ففي ديربي بلاكبيرن ومباريات فترة الأعياد، تختفي أرخص المقاعد أولاً ويحصل المشترون مبكراً على أوسع خيارات ممكنة.

كيف تحصل على التذاكر الموسمية لبيرنلي؟

تبقى التذكرة الموسمية الطريقة الوحيدة المضمونة للحضور في تيرف مور لكل مباراة بيتية خلال الموسم، مع مقعد محجوز لكل مباريات الدوري.

أكد بيرنلي خططه الخاصة بالتذاكر الموسمية لموسم 2026/27 في مارس 2026 بعد مشاورات مع المجلس الاستشاري للجماهير ومجموعات المشجعين. وقد بدأت الأسعار في مواسم التشامبيونشيب الأخيرة من نحو 352 £ للبالغين، و242 £ لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، ووصلت إلى 58 £ فقط لمن هم دون 12 عاماً، مع قيام النادي سابقاً بتثبيت الأسعار كشكر للجماهير.

الطلب مرتفع باستمرار، وقد أُغلقت قائمة الانتظار الخاصة بحاملي التذاكر الموسمية الجدد مبكراً في مواسم سابقة. أما بالنسبة للجماهير التي لا تستطيع الحصول على واحدة، أو التي ترغب فقط في حضور مباريات محددة، فإن StubHub يوفر مرونة اختيار المباريات الفردية من دون الحاجة إلى عضوية.

تاريخ تيرف مور

تيرف مور هو ملعب كرة قدم في بيرنلي، لانكشاير، ويتسع لـ 21,944 متفرجاً. ويعد معقل نادي بيرنلي لكرة القدم منذ عام 1883، ما يجعله ثاني أطول ملعب استخداماً بشكل متواصل في كرة القدم الإنجليزية الاحترافية.

يقع الملعب في هاري بوتس واي، الذي سُمي على اسم المدرب الذي فاز مع النادي بلقب الدرجة الأولى لموسم 1959-60. ويتألف الملعب من أربعة مدرجات: مدرج بوب لورد، ومدرج كريكيت فيلد، والمدرج الشمالي، ومدرج جيمي ماكيلروي. ويمنح تصميمه المدمج وخصائصه الصوتية تيرف مور واحداً من أفضل الأجواء في هذه الدرجة، لا سيما في ليالي الديربي.