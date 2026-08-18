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The players of Burnley celebrate at full-time following the team's victory and subsequent promotion to the Premier LeagueGetty Images
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كيفية شراء تذاكر بيرنلي لموسم 2026/27: المباريات المقبلة والأسعار ومعلومات التذكرة الموسمية

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التذاكر
بيرنلي
الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرّف على كيفية مشاهدة بيرنلي مباشرةً هذا الموسم، بما في ذلك أماكن حجز التذاكر.

عاد كلاريتس إلى التشامبيونشيب، وإذا كان التاريخ القريب مؤشراً، فإن ملعب تيرف مور على وشك أن يتحول مجدداً إلى حصن منيع. آخر فترات بيرنلي في الدرجة الثانية أسفرت عن أحد أكثر المواسم هيمنة في تاريخ الدوري الإنجليزي، مع سجل خالٍ من الهزائم على أرضه وأفضل أرقام دفاعية تم تسجيلها على الإطلاق، لذا فإن الشغف بكرة الصعود في لانكشاير لا يزال قوياً كما كان دائماً.

جدول مباريات موسم 2026/27 يحمل الكثير مما يثير الحماس. استضاف وست هام يونايتد الفريق في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في مواجهة بين عملاقين هابطين، ويحل وولفرهامبتون ضيفاً على تيرف مور في أكتوبر، ثم يأتي ديربي شرق لانكشاير أمام بلاكبيرن روفرز في نوفمبر. ومع إضافة جدول مزدحم خلال فترة الأعياد والفوضى المعتادة في التشامبيونشيب، يصعب العثور على تذاكر أفضل قيمة في كرة القدم الإنجليزية.

فكيف يمكنك الحصول على تذاكر لمشاهدة بيرنلي هذا الموسم؟ دع GOAL يستعرض لك الخيارات المتاحة لمتابعة كلاريتس مباشرة خلال حملة 2026/27.

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مباريات بيرنلي القادمة في موسم 2026/27

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
الأحد 23 أغسطس 2026وست بروميتش ألبيون ضد بيرنليذا هاوثورنز، وست بروميتشتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026نورويتش سيتي ضد بيرنليكارو رود، نورويتشتذاكر
الأربعاء 2 سبتمبر 2026بيرنلي ضد ميدلسبرهتيرف مور، بيرنليتذاكر
الأربعاء 9 سبتمبر 2026ريكسهام ضد بيرنليرايسكورس غراوند، ريكسهامتذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026سوانزي سيتي ضد بيرنليSwansea.com Stadium، سوانزيتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026بيرنلي ضد وولفرهامبتون واندررزتيرف مور، بيرنليتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026لينكولن سيتي ضد بيرنليملعب LNER، لينكولنتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026بيرنلي ضد بلاكبيرن روفرزتيرف مور، بيرنليتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026بيرنلي ضد ستوك سيتيتيرف مور، بيرنليتذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026بيرنلي ضد بولتون واندررزتيرف مور، بيرنليتذاكر
الثلاثاء 29 ديسمبر 2026بيرنلي ضد لينكولن سيتيتيرف مور، بيرنليتذاكر
الجمعة 1 يناير 2027بيرنلي ضد شيفيلد يونايتدتيرف مور، بيرنليتذاكر
السبت 6 فبراير 2027بلاكبيرن روفرز ضد بيرنليإيوود بارك، بلاكبيرنتذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر بيرنلي لموسم 2026/27؟

توفر كرة القدم في التشامبيونشيب قيمة أفضل من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتبدأ أسعار تذاكر المباريات للبالغين في تيرف مور من نحو 30 £ للمواجهات العادية، مع ارتفاعها بحسب موقع المقعد والمنافس والتاريخ.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
وست برومويتش ألبيون crest
وست برومويتش ألبيون
WBA
بيرنلي crest
بيرنلي
بيرنلي

تأتي مباريات الديربي والمواجهات الكبرى في قمة النطاق السعري. وقد يُسعَّر المقعد نفسه بشكل مختلف من مباراة إلى أخرى، وغالباً ما تنفد تذاكر المباريات الأعلى طلباً قبل أن تتاح الفرصة لمعظم الجماهير للاطلاع عليها. وعلى StubHub، تُحدَّث الأسعار مباشرة بحسب الطلب، لذا ففي ديربي بلاكبيرن ومباريات فترة الأعياد، تختفي أرخص المقاعد أولاً ويحصل المشترون مبكراً على أوسع خيارات ممكنة.

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كيف تحصل على التذاكر الموسمية لبيرنلي؟

تبقى التذكرة الموسمية الطريقة الوحيدة المضمونة للحضور في تيرف مور لكل مباراة بيتية خلال الموسم، مع مقعد محجوز لكل مباريات الدوري.

أكد بيرنلي خططه الخاصة بالتذاكر الموسمية لموسم 2026/27 في مارس 2026 بعد مشاورات مع المجلس الاستشاري للجماهير ومجموعات المشجعين. وقد بدأت الأسعار في مواسم التشامبيونشيب الأخيرة من نحو 352 £ للبالغين، و242 £ لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، ووصلت إلى 58 £ فقط لمن هم دون 12 عاماً، مع قيام النادي سابقاً بتثبيت الأسعار كشكر للجماهير.

الطلب مرتفع باستمرار، وقد أُغلقت قائمة الانتظار الخاصة بحاملي التذاكر الموسمية الجدد مبكراً في مواسم سابقة. أما بالنسبة للجماهير التي لا تستطيع الحصول على واحدة، أو التي ترغب فقط في حضور مباريات محددة، فإن StubHub يوفر مرونة اختيار المباريات الفردية من دون الحاجة إلى عضوية.

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تاريخ تيرف مور

تيرف مور هو ملعب كرة قدم في بيرنلي، لانكشاير، ويتسع لـ 21,944 متفرجاً. ويعد معقل نادي بيرنلي لكرة القدم منذ عام 1883، ما يجعله ثاني أطول ملعب استخداماً بشكل متواصل في كرة القدم الإنجليزية الاحترافية.

يقع الملعب في هاري بوتس واي، الذي سُمي على اسم المدرب الذي فاز مع النادي بلقب الدرجة الأولى لموسم 1959-60. ويتألف الملعب من أربعة مدرجات: مدرج بوب لورد، ومدرج كريكيت فيلد، والمدرج الشمالي، ومدرج جيمي ماكيلروي. ويمنح تصميمه المدمج وخصائصه الصوتية تيرف مور واحداً من أفضل الأجواء في هذه الدرجة، لا سيما في ليالي الديربي.

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