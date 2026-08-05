لا تزال البوندسليجا الألمانية المعيار الذهبي لثقافة الجماهير، ولا يظهر ذلك الأجواء الكهربائية الآسرة بشكل أقوى من ملعب سيجنال إيدونا بارك (فيستفالنشتاديون)، المعقل الأيقوني لنادي بوروسيا دورتموند.

وبصفته صاحب أكبر سعة جماهيرية في ألمانيا، يمتلئ الملعب عن آخره في كل مباراة على أرضه، بحضور يزيد على 81,000 مشجع متحمس. وتُوج النادي بطلاً لألمانيا في ثماني مناسبات، كما أنهى الدوري الألماني وصيفاً في أربع مناسبات خلال العقد الماضي.

وعند «الجدار الأصفر» المذهل (دي جيلبه فاند)، يُعد الحصول على تذاكر لمباراة لبوروسيا دورتموند واحداً من أكثر الأمور طلباً في سوق التذاكر الأوروبية. ويقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته من أجل تأمين تذاكر مدرجات سودتريبونه.

تذاكر ومباريات بوروسيا دورتموند 2026/27 المقبلة

التاريخ ووقت انطلاق المباراة المباراة المسابقة التذاكر السبت 29 أغسطس، 5:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد هامبورجر إس في البوندسليجا التذاكر الثلاثاء 1 سبتمبر، 7:45 مساءً هامبورج-إيمسبوتيلر بالشبيل-كلوب ضد بوروسيا دورتموند كأس ألمانيا التذاكر السبت 5 سبتمبر، 2:30 مساءً تي إس جي 1899 هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 12 سبتمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد إس سي بادربورن 07 البوندسليجا التذاكر السبت 19 سبتمبر، 5:30 مساءً شتوتجارت ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 10 أكتوبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن البوندسليجا التذاكر السبت 17 أكتوبر، 2:30 مساءً 1. إف سي يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 24 أكتوبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت البوندسليجا التذاكر السبت 31 أكتوبر، 5:30 مساءً بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 7 نوفمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد إس في إلفيرسبيرج البوندسليجا التذاكر السبت 21 نوفمبر، 2:30 مساءً بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 28 نوفمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد باير 04 ليفركوزن البوندسليجا التذاكر السبت 5 ديسمبر، 2:30 مساءً شالكه 04 ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 12 ديسمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج البوندسليجا التذاكر السبت 19 ديسمبر، 2:30 مساءً لايبزيج ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 9 يناير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد 1. إف إس في ماينز 05 البوندسليجا التذاكر الأربعاء 13 يناير، 7:30 مساءً 1. إف سي كولن ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 16 يناير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج البوندسليجا التذاكر السبت 23 يناير، 2:30 مساءً هامبورجر إس في ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 30 يناير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد تي إس جي 1899 هوفنهايم البوندسليجا التذاكر السبت 6 فبراير، 2:30 مساءً إس سي بادربورن 07 ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 13 فبراير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت البوندسليجا التذاكر السبت 20 فبراير، 2:30 مساءً فيردر بريمن ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 27 فبراير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد 1. إف سي يونيون برلين البوندسليجا التذاكر الأربعاء 3 مارس، 7:30 مساءً آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 6 مارس، 5:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ البوندسليجا التذاكر السبت 13 مارس، 2:30 مساءً إس في إلفيرسبيرج ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 20 مارس، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ البوندسليجا التذاكر السبت 3 أبريل، 2:30 مساءً باير 04 ليفركوزن ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 10 أبريل، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد شالكه 04 البوندسليجا التذاكر السبت 17 أبريل، 2:30 مساءً أوجسبورج ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 24 أبريل، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج البوندسليجا التذاكر السبت 8 مايو، 2:30 مساءً 1. إف إس في ماينز 05 ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر السبت 15 مايو، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد 1. إف سي كولن البوندسليجا التذاكر السبت 22 مايو، 2:30 مساءً فرايبورج ضد بوروسيا دورتموند البوندسليجا التذاكر

كيفية شراء تذاكر بوروسيا دورتموند 2026/27

يحدد BVB عدد التذاكر الموسمية عند 55,000، ما يترك نحو 26,000 مقعداً متاحاً في كل مباراة. ومع وجود عضويات رسمية للنادي تُقدّر بمئات الآلاف، تُباع المباريات بالكامل عبر القنوات الرسمية خلال دقائق من طرحها بشكل معتاد.

وبالمقارنة مع دوريات كبرى أخرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز أو لا ليجا، تكون تذاكر مباريات البوندسليجا في كثير من الأحيان أكثر قبولاً من حيث السعر، ما يسهل عليك تجربة كرة القدم رفيعة المستوى مباشرة.

إليك كيفية تأمين تذاكر بوروسيا دورتموند:

التذاكر العامة الرسمية: عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة ببوروسيا دورتموند. ستحتاج إلى إنشاء حساب للنادي. كما أن الحصول على عضوية رسمية في النادي يمنحك نافذة أولوية مهمة قبل الطرح العام.

الضيافة الرسمية: باقات عالية المستوى يطرحها النادي، وتبقى متاحة عادة لفترة أطول قليلاً من المقاعد العادية، لكنها تأتي بسعر أعلى.

باقات عالية المستوى يطرحها النادي، وتبقى متاحة عادة لفترة أطول قليلاً من المقاعد العادية، لكنها تأتي بسعر أعلى. متاجر السوق الثانوية لإعادة البيع: بالنسبة إلى المسافرين الدوليين أو الجماهير التي فاتتها الدفعة الرسمية، غالباً ما تكون هذه الطريقة الأكثر موثوقية لضمان مقعد، مع نقل التذاكر إلى محفظتك الرقمية. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بمنصة التذاكر التي تحجز من خلالها.

عادة ما تُطرح التذاكر على موقع النادي قبل يوم المباراة بـ4 إلى 6 أسابيع. ومتابعة جدول الطرح بدقة أمر أساسي إذا كنت تريد الدفع بالسعر الاسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر بوروسيا دورتموند 2025/26؟

في موسم 2026/27، إذا نجحت في إنجاز المهمة النادرة المتمثلة في الشراء مباشرة من النادي على أساس كل مباراة على حدة، فإن أسعار البالغين بالقيمة الاسمية تتراوح بين 19 يورو و80 يورو.

ويعتمد دورتموند هيكل تسعير متدرجاً بناءً على موقع المقعد في الملعب، مع وجود أرخص التذاكر في الزوايا العلوية وأقسام الوقوف.

وفي منصات إعادة البيع الثانوية المجمعة، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية حالياً من نحو 35 يورو فأكثر.

وتتذبذب القيم السوقية بشكل كبير بحسب المنافس، وفقاً للتسعير الثانوي الديناميكي. أما المواجهات الكبيرة، وخاصة دير كلاسيكر ضد بايرن ميونخ أو مباراة قوية في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، فتأتي بعلاوات من الفئة الأعلى، مع ارتفاع كبير في أسعار السوق الثانوية بما يعكس الحجم الهائل من الطلب الدولي.

وكما هو الحال مع معظم أندية البوندسليجا، يقدم BVB أيضاً فئات مخفضة للناشئين وكبار السن، رغم أن هذه الفئات تخضع لقيود كبيرة في السوق الثانوية.

تاريخ سيجنال إيدونا بارك

سيجنال إيدونا بارك (فيستفالنشتاديون) هو ملعب كرة قدم في دورتموند بألمانيا. وهو أكبر ملعب في ألمانيا، كما أنه الملعب الخاص ببوروسيا دورتموند منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1974.

وفي مباريات BVB، تبلغ السعة 81,365 مع وجود مقاعد ومناطق للوقوف، بينما تصل السعة في المباريات الدولية، التي تكون بمقاعد فقط، إلى 65,829. وتُعد سودتريبونه، بسعة 24,454 متفرجاً، أكبر مدرج للوقوف في كرة القدم الأوروبية. وبفضل الأجواء الحماسية الشهيرة التي يصنعها، أُطلق على المدرج الجنوبي لقب دي جيلبه فاند، أي «الجدار الأصفر».

وبعيداً عن مباريات دورتموند، استضاف سيجنال إيدونا بارك مباريات خلال نسختين سابقتين من كأس العالم FIFA، في 1974 و2006، وكذلك بطولة أمم أوروبا التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يورو 2024، كما احتضن نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001، إلى جانب مباريات ودية دولية متنوعة ومباريات تصفيات لبطولات عالمية وأوروبية.

يُعد تأمين مقاعد داخل ملعب بوروسيا دورتموند الأيقوني تجربة لا تُفوّت لعشاق كرة القدم الذين يحبون ثقافة الجماهير المتحمسة. وإذا كنت تخطط لتسجيل ملف مراهنات قبل المباريات الأوروبية المقبلة، فتأكد من تحسين رصيدك. اطّلع على دليلنا المحدث لاسترداد أحدث رمز مكافأة نشط من bet365 والارتقاء بروتين اللعب الخاص بك.