كيفية شراء تذاكر بوروسيا دورتموند لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار الدوري الألماني، القرعات والمزيد

لا تزال الدوري الألماني تمثل المعيار الذهبي لثقافة الجماهير، ولا يظهر هذا الأجواء الكهربائية التي تقشعر لها الأبدان بقوة أكبر من ملعب سيجنال إيدونا بارك (فيستفالن شتاديون)، المعقل الأيقوني لنادي بوروسيا دورتموند.

وبصفته الأكبر سعة في ألمانيا، يمتلئ الملعب في كل مباراة بيتية من دون استثناء، بحضور يزيد على 81,000 مشجع شغوف. وتُوج النادي بطلاً لألمانيا ثماني مرات، كما أنهى الدوري الألماني في مركز الوصيف في أربع مناسبات خلال العقد الأخير.

وفي المدرج الجنوبي المذهل «الحائط الأصفر» (Die Gelbe Wand)، يُعد الحصول على تذاكر لمباراة لبوروسيا دورتموند من أكثر الأمور المطلوبة في سوق التذاكر الأوروبية. ويقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته من أجل تأمين تذاكر إلى مدرج سودتريبونه.

تذاكر ومباريات بوروسيا دورتموند المقبلة لموسم 2026/27

التاريخ ووقت انطلاق المباراة المباراة البطولة التذاكر السبت 29 أغسطس، 5:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد هامبورجر إس في الدوري الألماني تذاكر الثلاثاء 1 سبتمبر، 7:45 مساءً هامبورغ-إيمسبوتيلر بالشبيل-كلوب ضد بوروسيا دورتموند كأس ألمانيا تذاكر السبت 5 سبتمبر، 2:30 مساءً تي إس جي 1899 هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 12 سبتمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد إس سي بادربورن 07 الدوري الألماني تذاكر السبت 19 سبتمبر، 5:30 مساءً شتوتجارت ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 10 أكتوبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن الدوري الألماني تذاكر السبت 17 أكتوبر، 2:30 مساءً 1. إف سي يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 24 أكتوبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني تذاكر السبت 31 أكتوبر، 5:30 مساءً بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 7 نوفمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد إس في إلفيرسبيرج الدوري الألماني تذاكر السبت 21 نوفمبر، 2:30 مساءً بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 28 نوفمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد باير 04 ليفركوزن الدوري الألماني تذاكر السبت 5 ديسمبر، 2:30 مساءً شالكه 04 ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 12 ديسمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج الدوري الألماني تذاكر السبت 19 ديسمبر، 2:30 مساءً آر بي لايبزيج ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 9 يناير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد 1. إف إس في ماينز 05 الدوري الألماني تذاكر الأربعاء 13 يناير، 7:30 مساءً 1. إف سي كولن ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 16 يناير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج الدوري الألماني تذاكر السبت 23 يناير، 2:30 مساءً هامبورجر إس في ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 30 يناير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد تي إس جي 1899 هوفنهايم الدوري الألماني تذاكر السبت 6 فبراير، 2:30 مساءً إس سي بادربورن 07 ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 13 فبراير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت الدوري الألماني تذاكر السبت 20 فبراير، 2:30 مساءً فيردر بريمن ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 27 فبراير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد 1. إف سي يونيون برلين الدوري الألماني تذاكر الأربعاء 3 مارس، 7:30 مساءً آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 6 مارس، 5:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني تذاكر السبت 13 مارس، 2:30 مساءً إس في إلفيرسبيرج ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 20 مارس، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الدوري الألماني تذاكر السبت 3 أبريل، 2:30 مساءً باير 04 ليفركوزن ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 10 أبريل، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد شالكه 04 الدوري الألماني تذاكر السبت 17 أبريل، 2:30 مساءً أوجسبورج ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 24 أبريل، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد آر بي لايبزيج الدوري الألماني تذاكر السبت 8 مايو، 2:30 مساءً 1. إف إس في ماينز 05 ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 15 مايو، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد 1. إف سي كولن الدوري الألماني تذاكر السبت 22 مايو، 2:30 مساءً فرايبورج ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر

كيفية شراء تذاكر بوروسيا دورتموند لموسم 2026/27

يحدد BVB عدد التذاكر الموسمية عند 55,000، ما يترك نحو 26,000 مقعد متاحاً لكل مباراة. ومع وجود عضويات رسمية للنادي تعد بالمئات من الآلاف، تنفد التذاكر عبر القنوات الرسمية بشكل متكرر خلال دقائق من طرحها.

وبالمقارنة مع دوريات كبرى أخرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز أو لا ليجا، تكون تذاكر مباريات الدوري الألماني غالباً أكثر affordability، ما يجعل عيش تجربة كرة القدم على أعلى مستوى مباشرة أسهل بالنسبة لك.

إليك كيفية تأمين تذاكر بوروسيا دورتموند:

التذاكر الرسمية العامة: عبر بوابة التذاكر الرسمية لبوروسيا دورتموند. ستحتاج إلى إنشاء حساب خاص بالنادي. كما أن الحصول على العضوية الرسمية للنادي يمنحك نافذة أولوية مهمة قبل الطرح العام.

الضيافة الرسمية: باقات عالية المستوى يطرحها النادي، وتبقى متاحة عادة لفترة أطول قليلاً من المقاعد العادية، لكنها تأتي بسعر أعلى.

باقات عالية المستوى يطرحها النادي، وتبقى متاحة عادة لفترة أطول قليلاً من المقاعد العادية، لكنها تأتي بسعر أعلى. منصات السوق الثانوية لإعادة البيع: بالنسبة إلى المسافرين الدوليين أو الجماهير التي فاتتها الدفعة الرسمية، فغالباً ما تكون هذه الطريقة الأكثر موثوقية لضمان مقعد، مع نقل التذاكر إلى محفظتك الرقمية. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بمنصة التذاكر التي تحجز من خلالها.

عادة ما تُطرح التذاكر على موقع النادي قبل 4 إلى 6 أسابيع من يوم المباراة. والانتباه إلى جدول طرحها هو المفتاح إذا كنت تريد الدفع بالسعر الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر بوروسيا دورتموند لموسم 2025/26؟

في حملة 2026/27، إذا نجحت في الإنجاز النادر المتمثل في الشراء مباشرة من النادي على أساس كل مباراة على حدة، فإن أسعار البالغين بالقيمة الاسمية تتراوح بين 19 يورو و80 يورو.

ويعتمد دورتموند هيكل تسعير متدرجاً بناءً على موقع المقعد في الملعب، مع وجود أرخص التذاكر في الزوايا العلوية وأقسام الوقوف.

وعلى منصات التجميع الثانوية لإعادة البيع، فإن تذاكر الدخول العادية تبدأ حالياً من نحو 35 يورو فما فوق.

وتتقلب القيم السوقية بشكل كبير بحسب المنافس (تسعير ثانوي ديناميكي). أما المواجهات الكبيرة، خصوصاً دير كلاسيكر ضد بايرن ميونخ أو مواجهة إقصائية كبرى في دوري أبطال أوروبا، فتأتي بعلاوات من الفئة الأعلى، مع ارتفاع أسعار السوق الثانوية بشكل ملحوظ لتعكس الحجم الهائل من الطلب الدولي.

ومثل معظم أندية الدوري الألماني، يقدم BVB أيضاً فئات مخفضة للناشئين وكبار السن، رغم أن هذه الفئات تكون مقيدة بشدة في السوق الثانوية.

تاريخ سيجنال إيدونا بارك

سيجنال إيدونا بارك (فيستفالن شتاديون) هو ملعب كرة قدم في دورتموند، ألمانيا. وهو أكبر ملعب في ألمانيا، وكان الملعب الخاص ببوروسيا دورتموند منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1974.

في مباريات BVB، تبلغ السعة 81,365 مع أقسام للجلوس والوقوف، بينما في المباريات الدولية، التي تكون جميعها بمقاعد فقط، تبلغ السعة 65,829. ويُعد مدرج سودتريبونه (المدرج الجنوبي) بسعة 24,454 أكبر مدرج مخصص للجماهير الواقفة في كرة القدم الأوروبية. ويشتهر هذا المدرج بالأجواء الحماسية التي يصنعها، وقد حصل على لقب Die Gelbe Wand، الذي يعني «الحائط الأصفر».

وبعيداً عن مباريات دورتموند، استضاف سيجنال إيدونا بارك مباريات خلال نسختين سابقتين من كأس العالم FIFA (1974 و2006) وبطولة أمم أوروبا UEFA (يورو 2024)، كما احتضن نهائي كأس UEFA عام 2001، إلى جانب مجموعة متنوعة من المباريات الودية الدولية ومباريات التصفيات المؤهلة للبطولات العالمية والأوروبية.