كيفية شراء تذاكر بورنموث لموسم 2026/27: المباريات، الأسعار والمزيد

يدخل بورنموث الموسم الأكثر إثارة في تاريخه. فقد أنهى "تشيريز" موسم 2025/26 في المركز السادس، وهو أعلى مركز في الدوري يحققه النادي على الإطلاق، وحسم التأهل إلى كرة القدم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه بعد سلسلة رائعة من المباريات من دون هزيمة في النصف الثاني من الموسم.

ذلك النجاح جلب معه التغيير. غادر أندوني إيراولا إلى ليفربول بعد ثلاثة مواسم غيّرت ملامح الفريق على الساحل الجنوبي، فيما وصل ماركو روز لتولي قيادة فريق بات الآن يوازن بين مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي. ومع التوسعة المستمرة لملعب فيتاليتي، لم يكن هناك وقت أفضل من الآن للوجود في دين كورت.

ومع وصول الطلب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وبقاء فيتاليتي واحدًا من أصغر ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، بات الحصول على التذاكر أكثر صعوبة من أي وقت مضى. دع GOAL يرشدك إلى طريقة حضور مباراة لبورنموث هذا الموسم.

ما هي مباريات بورنموث المقبلة؟

في ما يلي مباريات بورنموث المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27:

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأحد 23 أغسطس 2026 مانشستر سيتي ضد بورنموث ملعب الاتحاد، مانشستر تذاكر السبت 29 أغسطس 2026 بورنموث ضد إيفرتون ملعب فيتاليتي، بورنموث تذاكر السبت 5 سبتمبر 2026 نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث سانت جيمس بارك، نيوكاسل تذاكر السبت 12 سبتمبر 2026 بورنموث ضد برينتفورد ملعب فيتاليتي، بورنموث تذاكر الأحد 20 سبتمبر 2026 بورنموث ضد ليفربول ملعب فيتاليتي، بورنموث تذاكر السبت 10 أكتوبر 2026 تشيلسي ضد بورنموث ستامفورد بريدج، لندن تذاكر السبت 21 نوفمبر 2026 بورنموث ضد نوتنجهام فورست ملعب فيتاليتي، بورنموث تذاكر السبت 12 ديسمبر 2026 أرسنال ضد بورنموث ملعب الإمارات، لندن تذاكر السبت 26 ديسمبر 2026 بورنموث ضد توتنهام هوتسبير ملعب فيتاليتي، بورنموث تذاكر السبت 2 يناير 2027 بورنموث ضد أستون فيلا ملعب فيتاليتي، بورنموث تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027 برايتون آند هوف ألبيون ضد بورنموث ملعب أميكس، برايتون تذاكر

كما ينافس بورنموث أيضًا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، إذ تمتد مرحلة الدوري من سبتمبر حتى أواخر يناير، ما يضيف إلى الجدول سلسلة من الليالي الأوروبية على ملعب فيتاليتي.

كيف تشتري تذاكر بورنموث لموسم 2026/27؟

الطريقة الأسهل للحصول على تذاكر بورنموث هي عبر StubHub، حيث تتوفر تذاكر موثقة للمباريات على الأرض وخارجها من دون الحاجة إلى نقاط ولاء أو سجل شراء سابق.

يخصص بورنموث تذاكر المباريات عبر نظام Cherries Points، وهو نظام يمنح الأولوية للمشجعين بناءً على عدد المباريات السابقة التي اشتروا تذاكرها. وتتراكم النقاط بمرور الوقت، ما يعني أن المشجعين الجدد يكونون في آخر الصف، ولا تصل المباريات إلى طرح عام حقيقي يمكن فيه لأي شخص الشراء إلا في مناسبات محدودة.

ومع أصغر سعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع كرة القدم الأوروبية للطلب أكثر من أي وقت مضى، يترك هذا النظام معظم المشجعين خارج الحسابات. ويزيل StubHub هذا العائق بالكامل. فلا توجد نقاط يجب جمعها ولا فترة تأهل، لذا يمكنك تصفح العروض لأي مباراة، ومقارنة المقاعد في مختلف أرجاء الملعب، والشراء خلال دقائق، ما يجعله الخيار المفضل لتذاكر اللحظات الأخيرة وللزوار المسافرين إلى دورست من أجل مباراة محددة.

كم تبلغ أسعار تذاكر بورنموث؟

تعكس أسعار بورنموث مستوى الطلب عبر ثلاث فئات، من الفئة A للمواجهات الكبرى وصولًا إلى الفئة C، وقد تراوحت الأسعار الاسمية مؤخرًا للبالغين بين نحو 42 و59 جنيهًا إسترلينيًا بحسب المدرج.

وفي مباريات الفئة A، كانت أرخص مقاعد البالغين في المدرج العائلي بسعر يقارب 42 جنيهًا إسترلينيًا، قبل أن ترتفع عبر المدرجين الشمالي والجنوبي إلى نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا، ثم East Outer بسعر 46 جنيهًا إسترلينيًا، وMain Outer بسعر 51 جنيهًا إسترلينيًا، وEast Centre بسعر 52 جنيهًا إسترلينيًا، وMain Centre بسعر 59 جنيهًا إسترلينيًا. وعادة ما تكون أسعار الفئات المخفضة أقل بعدة جنيهات في كل منطقة، فيما تبدأ تذاكر الناشئين من نحو 11 جنيهًا إسترلينيًا.

على StubHub، تتحرك الأسعار وفق الطلب المباشر بدلًا من الفئات الثابتة. وستكون زيارات ليفربول وتوتنهام وأستون فيلا ضمن الشريحة الأعلى هذا الموسم، بينما تقدم مباريات الفئات الأدنى أفضل قيمة. والنمط ثابت في ملعب بهذه السعة الصغيرة: المقاعد الأرخص تنفد أولًا، لذا يحصل المشترون مبكرًا على الصفقة الأفضل.

ماذا يمكن توقعه من بورنموث في موسم 2026/27؟

يبدأ بورنموث موسم 2026/27 كفريق أوروبي حقيقي للمرة الأولى، بعد احتلاله المركز السادس في أفضل موسم في تاريخه.

ويرث ماركو روز فريقًا بناه إيراولا ليصبح واحدًا من أكثر فرق الدوري شراسة ومتعة للمشاهدة، ويتمثل التحدي الآن في الحفاظ على ذلك المستوى عبر بطولتين مع تشكيلة صغيرة وملعب أصغر حتى من ذلك. وقد شهدت المواسم الأخيرة انتصارات على أرضه أمام أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام، وهو ما يثبت أن ملعب فيتاليتي لا يزال واحدًا من أصعب الرحلات خارج الديار في إنجلترا رغم حجمه.

ويحمل جدول المباريات على أرضه الكثير. إذ يزور ليفربول الفريق في سبتمبر في أول عودة لإيراولا إلى الساحل الجنوبي، ويحل توتنهام ضيفًا في يوم البوكسينج داي، كما تصل الليالي الأوروبية إلى دين كورت للمرة الأولى على الإطلاق. وبالنسبة للمشجعين الراغبين في رؤية "تشيريز" بأفضل حالاته، فهذا هو الموسم المناسب للحضور.

ما هو تاريخ ملعب فيتاليتي؟

ملعب فيتاليتي، المعروف سابقًا باسم دين كورت، هو ملعب كرة قدم في بوسكومب على أطراف بورنموث، ويعد ملعب بورنموث منذ عام 1910.

ولطالما كان أصغر ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، بسعة تبلغ نحو 11,300 متفرج، بعدما أعيد بناؤه بالكامل في عام 2001 مع تدوير أرضية الملعب تسعين درجة عن موقعها الأصلي. وأُعيد تطويره في الأصل كملعب بثلاثة جوانب يتسع لـ9,600 متفرج، قبل إضافة مقاعد إلى الطرف الجنوبي غير المطور في 2005.

لكن ذلك يتغير الآن. فبدلًا من بناء ملعب جديد بالكامل، التزم النادي بإعادة تطوير فيتاليتي على مراحل، مع إنشاء مدرج جنوبي جديد يحل محل الهيكل المؤقت، وهدف طويل الأمد يتمثل في رفع السعة إلى نحو 20,000 وربما أكثر، وكل ذلك من دون إغلاق الملعب. كما استضاف الملعب أيضًا عددًا من مباريات منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا ومباريات شارك فيها منتخب إنجلترا للسيدات.