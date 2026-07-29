تُعد بطولة أميركا المفتوحة 2026 رابع وآخر بطولات الجراند سلام في موسم التنس، وتُقام من 23 أغسطس إلى 13 سبتمبر في مركز USTA بيلي جين كينج الوطني للتنس في فلاشينج ميدوز، نيويورك. وهي النسخة الأكبر في تاريخ البطولة الممتد لما يقارب 150 عامًا، مع رقم قياسي يبلغ 22 يومًا من التنس والترفيه.

أُقيمت بطولة أميركا المفتوحة لأول مرة في 1881، وهي بطولة الجراند سلام الوحيدة التي تُقام في الأميركتين، وتُستضاف في فلاشينج ميدوز منذ 1978. وكان حامل اللقب كارلوس ألكاراز قد هزم يانيك سينر في نهائي ملحمي عام 2025، ولا يزال الثنائي منخرطًا في واحدة من أبرز المنافسات في عالم التنس بعدما دافع سينر عن لقب ويمبلدون في يوليو 2026. وفي منافسات السيدات، تعود أرينا سابالينكا بصفتها حاملة اللقب بعد فوزها على أماندا أنيسيموفا العام الماضي، فيما تأتي كوكو جوف، وإيغا شفيونتيك، وبطلة ويمبلدون 2026 ليندا نوسكوفا بين المرشحات الساعيات لتحقيق مفاجأة.

الطلب على التذاكر كان قويًا بالفعل، إذ شهد البيع المسبق الرسمي لحاملي بطاقات American Express طوابير ضخمة، ونفدت التذاكر بالسعر الرسمي بسرعة في أكبر الجلسات. ويقدم GOAL أدناه كل ما تحتاج إلى معرفته، بما في ذلك المواعيد والأسعار وأرخص الطرق لدخول البطولة.

متى تُقام بطولة أميركا المفتوحة 2026؟ جدول المباريات الكامل

تستمر بطولة أميركا المفتوحة 2026 لمدة قياسية تبلغ 22 يومًا، من الأحد 23 أغسطس حتى الأحد 13 سبتمبر، موزعة بين أسبوع الجماهير، والتصفيات، والقرعة الرئيسية، وعطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالنهائيات. وفيما يلي التفصيل الكامل يومًا بيوم لكل مراحل البطولة.

التاريخ الفعالية الموقع التذاكر الأحد 23 أغسطس افتتاح أسبوع الجماهير ويوم آرثر آش للأطفال (دخول مجاني إلى أرض البطولة) مركز USTA بيلي جين كينج الوطني للتنس، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الاثنين 24 أغسطس أسبوع الجماهير والتصفيات، الدور الأول (دخول مجاني إلى أرض البطولة) فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الثلاثاء 25 أغسطس أسبوع الجماهير والتصفيات، الدور الثاني (دخول مجاني إلى أرض البطولة) فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الأربعاء 26 أغسطس أسبوع الجماهير والتصفيات، الدور الثالث (دخول مجاني إلى أرض البطولة) فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الخميس 27 أغسطس أسبوع الجماهير والتصفيات، الدور النهائي (دخول مجاني إلى أرض البطولة) فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الجمعة 28 أغسطس استمرار أسبوع الجماهير، بما يشمل بطولة الزوجي المختلط (دخول مجاني إلى أرض البطولة) فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر السبت 29 أغسطس ختام أسبوع الجماهير (دخول مجاني إلى أرض البطولة) فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الأحد 30 أغسطس القرعة الرئيسية، الدور الأول، اليوم الأول آرثر آش / لويس أرمسترونج / جراندستاند، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الاثنين 31 أغسطس القرعة الرئيسية، الدور الأول، اليوم الثاني آرثر آش / لويس أرمسترونج / جراندستاند، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الثلاثاء 1 سبتمبر القرعة الرئيسية، الدور الأول، اليوم الثالث آرثر آش / لويس أرمسترونج / جراندستاند، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الأربعاء 2 سبتمبر القرعة الرئيسية، الدور الثاني، اليوم الأول آرثر آش / لويس أرمسترونج / جراندستاند، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الخميس 3 سبتمبر القرعة الرئيسية، الدور الثاني، اليوم الثاني آرثر آش / لويس أرمسترونج / جراندستاند، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الجمعة 4 سبتمبر القرعة الرئيسية، الدور الثالث، اليوم الأول آرثر آش / لويس أرمسترونج / جراندستاند، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر السبت 5 سبتمبر القرعة الرئيسية، الدور الثالث، اليوم الثاني آرثر آش / لويس أرمسترونج / جراندستاند، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الأحد 6 سبتمبر القرعة الرئيسية، الدور الرابع (دور الـ16)، اليوم الأول آرثر آش / لويس أرمسترونج / جراندستاند، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الاثنين 7 سبتمبر القرعة الرئيسية، الدور الرابع (دور الـ16)، اليوم الثاني آرثر آش / لويس أرمسترونج / جراندستاند، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر ربع النهائي، اليوم الأول ملعب آرثر آش، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الأربعاء 9 سبتمبر ربع النهائي، اليوم الثاني ملعب آرثر آش، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الخميس 10 سبتمبر نصف نهائي فردي السيدات ويوم Open for All (دخول مجاني إلى أرض البطولة) ملعب آرثر آش، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الجمعة 11 سبتمبر نصف نهائي فردي الرجال ملعب آرثر آش، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر السبت 12 سبتمبر نهائي فردي السيدات ملعب آرثر آش، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر الأحد 13 سبتمبر نهائي فردي الرجال ملعب آرثر آش، فلاشينج ميدوز، نيويورك تذاكر

ويمنح يومان إضافيان خلال البطولة دخولًا مجانيًا إلى أرض الملاعب، إلى جانب الأيام السبعة الخاصة بأسبوع الجماهير، ما يمنح المشجعين الباحثين عن خيارات اقتصادية فرصة لاختبار أجواء فلاشينج ميدوز من دون شراء تذكرة على الإطلاق.

أين يمكن شراء تذاكر بطولة أميركا المفتوحة؟

تُباع التذاكر الرسمية لبطولة أميركا المفتوحة عبر usopen.org وTicketmaster، الشريك الرسمي لبيع التذاكر في البطولة. وعادة ما تُطرح التذاكر أولًا عبر بيع مسبق لحاملي بطاقات American Express قبل فتح البيع العام للجمهور. وشهد البيع المسبق هذا العام طلبًا استثنائيًا، إذ نفدت دفعة كبيرة من التذاكر بالسعر الرسمي خلال دقائق، خصوصًا لأكبر الجلسات على ملعب آرثر آش.

إذا فاتتك النافذة الرسمية، فإن أسواق إعادة البيع تُعد الطريقة الأكثر موثوقية للعثور على مجموعة واسعة من المقاعد. ويعرض StubHub تذاكر موثقة لكل الجلسات وعبر مختلف الفئات السعرية، مع ضمان للمشتري، ما يجعله خيارًا قويًا للمشجعين الذين يقارنون بين مواقع المقاعد والأسعار جنبًا إلى جنب بعد نفاد التذاكر الأساسية.

أما تصاريح الدخول إلى أرض الملاعب، التي تمنح الوصول إلى الملاعب الخارجية إضافة إلى ملعب لويس أرمسترونج وجراندستاند على أساس أسبقية الحضور، فتميل إلى الحفاظ على قيمتها بأفضل شكل طوال البطولة، وعادة ما تكون أسهل أنواع التذاكر في العثور عليها في وقت قصير.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة أميركا المفتوحة؟

تعتمد أسعار تذاكر بطولة أميركا المفتوحة بدرجة كبيرة على الملعب، واليوم، ومدى تقدمك في مراحل البطولة عند الشراء.

تصاريح الدخول إلى أرض الملاعب: تبدأ من نحو 65 دولارًا، وتشمل كل الملاعب الخارجية إضافة إلى ملعب لويس أرمسترونج وجراندستاند.

تبدأ من نحو 65 دولارًا، وتشمل كل الملاعب الخارجية إضافة إلى ملعب لويس أرمسترونج وجراندستاند. ملعب آرثر آش، الأدوار المبكرة: تبدأ من 43 دولارًا فقط للجلسات النهارية، ثم ترتفع مع تقدم البطولة.

تبدأ من 43 دولارًا فقط للجلسات النهارية، ثم ترتفع مع تقدم البطولة. ملعب لويس أرمسترونج: تبدأ من نحو 139 دولارًا.

تبدأ من نحو 139 دولارًا. جراندستاند: تبدأ من نحو 180 دولارًا.

تبدأ من نحو 180 دولارًا. ربع النهائي: تبدأ من نحو 88 دولارًا (الجلسة النهارية) إلى 173 دولارًا (الجلسة الليلية) على ملعب آرثر آش.

تبدأ من نحو 88 دولارًا (الجلسة النهارية) إلى 173 دولارًا (الجلسة الليلية) على ملعب آرثر آش. نصف النهائي: تبدأ من نحو 158 دولارًا (السيدات) إلى 396 دولارًا (الرجال).

تبدأ من نحو 158 دولارًا (السيدات) إلى 396 دولارًا (الرجال). النهائيات: يبدأ نهائي السيدات من نحو 320 دولارًا، بينما يبدأ نهائي الرجال من نحو 686 دولارًا، مع وصول أسعار إعادة البيع للمقاعد الأفضل إلى آلاف الدولارات.

وقد وردت بالفعل تقارير هذا العام عن وصول أسعار إعادة البيع للجلسات الكبرى، بما في ذلك نهائي الرجال، إلى مستويات تفوق السعر الرسمي بعدة مرات. ويظل الحجز بأسرع وقت ممكن، مع التفكير في تصريح دخول إلى أرض الملاعب أو جلسة نهارية في الأدوار المبكرة، أرخص طريقة واقعية لدخول البطولة.

أبرز اللاعبين الذين يجب متابعتهم في بطولة أميركا المفتوحة 2026

تضم قوائم المشاركين في نسخة 2026 واحدة من أقوى المجموعات في تاريخ البطولة. وفيما يلي الأسماء الأبرز في الجدولين.

فردي الرجال

يانيك سينر (إيطاليا) - المصنف الأول عالميًا، بطل أميركا المفتوحة 2024، وحامل لقب ويمبلدون

كارلوس ألكاراز (إسبانيا) - حامل لقب أميركا المفتوحة، والفائز بالبطولة مرتين

ألكسندر زفيريف (ألمانيا) - المصنف الثاني عالميًا، بطل فرنسا المفتوحة 2026، ووصيف ويمبلدون 2026

نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) - بطل الجراند سلام 24 مرة

بن شيلتون (الولايات المتحدة) - أميركي ضمن أول 10 مصنفين ومفضل لدى الجماهير المحلية

تايلور فريتز (الولايات المتحدة) - أميركي ضمن أول 10 مصنفين ووصيف سابق في أميركا المفتوحة

فردي السيدات

أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) - المصنفة الأولى عالميًا، حاملة اللقب مرتين متتاليتين (2024، 2025)، وتسعى إلى لقب ثالث على التوالي

إيلينا ريباكينا (كازاخستان) - المصنفة الثانية عالميًا، بطلة أستراليا المفتوحة 2026

جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) - المصنفة الثالثة عالميًا، ووصيفة أميركا المفتوحة 2024

كوكو جوف (الولايات المتحدة) - أبرز الآمال الأميركية وبطلة سابقة

أماندا أنيسيموفا (الولايات المتحدة) - وصيفة أميركا المفتوحة 2025

إيغا شفيونتيك (بولندا) - المصنفة الأولى عالميًا سابقًا وبطلة لعدة بطولات جراند سلام

ليندا نوسكوفا (جمهورية التشيك) - بطلة ويمبلدون 2026

نعومي أوساكا (اليابان) - بطلة أميركا المفتوحة مرتين

وتظل المشاركة عرضة للانسحابات والتغييرات المتأخرة مع اقتراب البطولة، لذلك من المفيد التحقق من قوائم المشاركين الرسمية قبل القرعة الرئيسية بوقت أقرب للاطلاع على أحدث قائمة مؤكدة.

من هما حاملا لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس؟

السنة بطل الرجال بطلة السيدات 2015 نوفاك ديوكوفيتش فلافيا بينيتا 2016 ستان فافرينكا أنجيليك كيربر 2017 رافاييل نادال سلون ستيفنز 2018 نوفاك ديوكوفيتش نعومي أوساكا 2019 رافاييل نادال بيانكا أندريسكو 2020 دومينيك تيم نعومي أوساكا 2021 دانييل ميدفيديف إيما رادوكانو 2022 كارلوس ألكاراز إيغا شفيونتيك 2023 نوفاك ديوكوفيتش كوكو جوف 2024 يانيك سينر أرينا سابالينكا 2025 كارلوس ألكاراز أرينا سابالينكا

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملاعب فلاشينج ميدوز

لا تُلعب بطولة أميركا المفتوحة على ملعب واحد، بل تمتد عبر مجمع كامل من الملاعب، لكل واحد منها طابعه الخاص وأجواؤه وفئته السعرية.

ملعب آرثر آش هو جوهرة البطولة وأكبر منشأة للتنس في العالم، إذ يتسع لنحو 23,771 مشجعًا. ويستضيف كل الجلسات الكبرى نهارًا وليلًا، بما في ذلك نهائيا الفردي، ويضم الآن سقفًا متحركًا ضمن أعمال تجديد للمجمع بلغت قيمتها 800 مليون دولار أميركي، خُصص 550 مليونًا منها لملعب آش وحده. ولا تزال الجلسات الليلية فيه، وهي تقليد يعود إلى 1975، تمثل التجربة الأبرز في بطولة أميركا المفتوحة، والمعروفة بأجوائها الصاخبة من دون قواعد للزي.

ملعب لويس أرمسترونج هو ثاني أكبر ملعب رئيسي، ويضم أيضًا سقفًا متحركًا. ويستضيف المستوى التالي من المباريات البارزة، ويوفر مشاهدة أكثر قربًا للأحداث مقارنة بملعب آش، وغالبًا بسعر أقل، ما يجعله خيارًا قويًا للمشجعين الذين يريدون مقعدًا محجوزًا من دون تكلفة آش الإضافية.

جراندستاند هو أصغر الملاعب الثلاثة التي تتطلب تذاكر، ويحظى بتقدير الجماهير بفضل قرب الرؤية وأجوائه الحيوية. ويستضيف بانتظام النجوم الصاعدين والمواجهات التنافسية في الأدوار المبكرة، ويميل سعره إلى أن يكون أقل من آش أو أرمسترونج.

الملاعب الخارجية، وعددها 22 ملعبًا، مشمولة مع أي تصريح دخول إلى أرض الملاعب، وتنتشر عبر بقية المجمع الممتد على مساحة 46.5 فدانًا في فلاشينج ميدوز كورونا بارك، كوينز. وفي هذه الملاعب التي تعتمد على أسبقية الحضور، يمكنك متابعة الحصص التدريبية، ومباريات التصفيات، والأدوار المبكرة عن قرب، وغالبًا على بعد أقدام قليلة من اللاعبين، من دون أي تكلفة إضافية تتجاوز قيمة التصريح نفسه.

ويُعد هذا الموقع موطنًا لبطولة أميركا المفتوحة منذ 1978، والوصول إليه سهل، إذ يتجه خط المترو رقم 7 مباشرة إلى محطة Mets-Willets Point المجاورة لمركز التنس، كما تخدم المنطقة أيضًا شبكة Long Island Rail Road. ويُسمح لكل ضيف بحقيبة واحدة فقط لا يزيد حجمها على 30,5 × 30,5 × 40,6 سم، ولا يُسمح بإدخال الزجاجات والقوارير المعدنية إلى الموقع.

ومع توقع حضور جماهيري قياسي على مدار الأيام الـ22 كلها، ومع تجاوز الطلب للعرض بالفعل منذ فتح البيع المسبق، فإن مقارنة المقاعد عبر الملاعب الأربعة كلها، وبين خيارات التذاكر الرسمية وإعادة البيع، هي أفضل طريقة للعثور على التوازن المناسب بين الميزانية والرؤية في بطولة أميركا المفتوحة هذا العام.