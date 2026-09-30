تعود بطولة الملوك الستة 2026 إلى الرياض بمنافسات تجمع نخبة لاعبي التنس. ويتنافس النجوم العالميون يانيك سينر، وكارلوس ألكاراز، ونوفاك ديوكوفيتش، وألكسندر زفيريف، وتايلور فريتز، وأليكس دي مينور على الجائزة المالية الكبرى في التنس.

جول يقدم لكم التفاصيل الكاملة عن المواعيد، وجدول المباريات، وأسعار التذاكر. تابعوا القراءة لمعرفة كيفية حجز تذاكر بطولة الملوك الستة 2026 اليوم.

متى تُقام بطولة الملوك الستة 2026؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 21 أكتوبر 2026 بطولة الملوك الستة: ربع النهائي إيه إن بي أرينا، الرياض، السعودية التذاكر 22 أكتوبر 2026 بطولة الملوك الستة: نصف النهائي إيه إن بي أرينا، الرياض، السعودية التذاكر 24 أكتوبر 2026 بطولة الملوك الستة: النهائي ومباراة المركز الثالث إيه إن بي أرينا، الرياض، السعودية التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر بطولة الملوك الستة 2026؟

تُباع التذاكر الرسمية لبطولة الملوك الستة 2026 عبر منصة ويبوك الرسمية وبوابة موسم الرياض الرسمية. ويمنح الشراء المباشر عبر القنوات الأساسية المشجعين أولوية اختيار تذاكر الدخول العام والمقاعد القريبة من الملعب في جميع جلسات المباريات.

إذا نفدت حصص التذاكر الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل GrintaHub تتيح خيارًا لشراء التذاكر عند نفاد المعروض على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة الملوك الستة 2026؟

تختلف أسعار التذاكر بحسب جلسة المباريات وفئة المقاعد، وتُعد تذاكر الدخول العام الخيار الأقل تكلفة لعشاق التنس. وعلى منصات التذاكر الرسمية، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من 150 ريالًا سعوديًا (40 دولارًا أمريكيًا) لمباريات ربع النهائي الافتتاحية، ومن 200 ريال سعودي (53.33 دولارًا أمريكيًا) لجلسات ليلة النهائي.

إذا نفدت حصص تذاكر الدخول العام الرسمية، توفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل GrintaHub خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة. وعلى المنصات الثانوية مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر المعروضة للجلسات المبكرة من نحو 200 ريال سعودي (53 دولارًا أمريكيًا)، بحسب التوافر والطلب.

كل ما تحتاج معرفته عن بطولة الملوك الستة 2026

تُعد بطولة الملوك الستة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تُقام خلال موسم الرياض في السعودية. وتجمع هذه البطولة الاستعراضية، التي تُقام في صالة إيه إن بي أرينا الحديثة بحي حطين في الرياض، ستة من أفضل لاعبي التنس الرجال في العالم، وسط منافسة على جائزة مالية كبيرة.

مكان إقامة البطولة وتجربة الحضور

تُقام المباريات داخل إيه إن بي أرينا، وهي صالة مغلقة مكيّفة تقع بجوار المملكة أرينا وبوليفارد وورلد. وتوفر الصالة رؤية واضحة للملعب، وإضاءة نابضة بالحيوية، ومقاعد مريحة في جميع المدرجات العلوية والسفلية.

نظام البطولة وأبرز المشاركين

تُقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على مدى ثلاث ليالٍ من المباريات، مع يوم راحة إلزامي في 23 أكتوبر. ويتأهل المصنفان الأولان مباشرة إلى نصف النهائي، بينما يتنافس أربعة لاعبين في ربع النهائي خلال الليلة الافتتاحية. وتضم قائمة المشاركين حامل اللقب يانيك سينر، إلى جانب الفائزَين بألقاب البطولات الأربع الكبرى كارلوس ألكاراز ونوفاك ديوكوفيتش.

نصائح التنقل ويوم المباريات

يمكن الوصول بسهولة إلى إيه إن بي أرينا عبر تطبيقات طلب السيارات أو سيارات الأجرة، مرورًا بطريق الأمير تركي الأول، من وسط الرياض ومطار الملك خالد الدولي. ويضمن شراء التذاكر مبكرًا الحصول على أفضل الأسعار قبل نفاد الحصص المتاحة.

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