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Brentford StadiumGetty Images
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كيفية شراء تذاكر برينتفورد لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر وتذاكر الموسم

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التذاكر
برينتفورد
الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرّف على كيفية مشاهدة برينتفورد مباشرة هذا الموسم

لا يزال برينتفورد واحدًا من أبرز قصص النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو نادٍ نجح في تحويل التعاقدات القائمة على البيانات وملعبه المنزلي شديد الخصوصية إلى هوية مستقرة في دوري الأضواء. والآن، في موسمه الثاني تحت قيادة كيث أندروز، يبدأ النحل حملة 2026/27 بواحدة من أكثر قوائم المباريات المنزلية جاذبية في المسابقة.

ويبدأ ذلك على الفور. يحل توتنهام ضيفًا على ملعب جي تيك كوميونيتي في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، ثم يصل تشيلسي، غريم غرب لندن، في سبتمبر، قبل أن يشهد الخريف سلسلة لافتة تجلب ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي إلى غرب لندن خلال أسابيع قليلة. ومع وجود 17,250 مقعدًا فقط، يعد هذا واحدًا من أصعب الملاعب في إنجلترا من حيث الحصول على تذكرة.

إذًا، كيف يمكنك الحصول على تذاكر برينتفورد هذا الموسم؟ دع GOAL يوضح لك خياراتك المتاحة بالتحديد.

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ما هي مباريات برينتفورد المقبلة في 2026/27؟

في ما يلي، يمكنك العثور على مباريات برينتفورد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27:

الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد crest
برينتفورد
برينتفورد
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
السبت 22 أغسطس 2026برينتفورد ضد توتنهام هوتسبيرملعب جي تيك كوميونيتي، لندنتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026ليدز يونايتد ضد برينتفوردإيلاند رود، ليدزتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026برينتفورد ضد سندرلاندملعب جي تيك كوميونيتي، لندنتذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026إيه إف سي بورنموث ضد برينتفوردملعب فيتاليتي، بورنموثتذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026برينتفورد ضد تشيلسيملعب جي تيك كوميونيتي، لندنتذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026أستون فيلا ضد برينتفوردفيلا بارك، برمنجهامتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026برينتفورد ضد ليفربولملعب جي تيك كوميونيتي، لندنتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026هال سيتي ضد برينتفوردملعب إم كيه إم، هالتذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026برينتفورد ضد نوتنجهام فورستملعب جي تيك كوميونيتي، لندنتذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026برايتون آند هوف ألبيون ضد برينتفوردملعب أميكس، برايتونتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026برينتفورد ضد إيفرتونملعب جي تيك كوميونيتي، لندنتذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026مانشستر يونايتد ضد برينتفوردأولد ترافورد، مانشسترتذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026برينتفورد ضد أرسنالملعب جي تيك كوميونيتي، لندنتذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026برينتفورد ضد مانشستر سيتيملعب جي تيك كوميونيتي، لندنتذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتراوح القيمة الاسمية لتذاكر البالغين في برينتفورد بين نحو 30 جنيهًا إسترلينيًا و65 جنيهًا إسترلينيًا، مع تحديد الأسعار بحسب فئة المباراة بدلًا من اعتماد سعر موحد طوال الموسم.

يقسم النادي المباريات إلى ثلاث فئات. وتشمل فئة A star الضيوف الأعلى من حيث المكانة، وعادة ما تضم أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي. أما الفئة A فتُطبق عمومًا على أندية لندن الأخرى إلى جانب مانشستر سيتي ونيوكاسل. وتغطي الفئة B المنافسين من وسط الجدول والفرق الصاعدة حديثًا، وهي المباريات الأسهل والأقل كلفة للحضور.

وعادة ما تكون تذاكر الفئات المخفضة لمن هم فوق 65 عامًا وللفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا أقل بنحو 10 جنيهات إسترلينية من أسعار البالغين الكاملة، بينما تتراوح أسعار تذاكر الناشئين لمن هم دون 17 عامًا بين نحو 10 و15 جنيهًا إسترلينيًا بحسب الفئة.

أما على StubHub، فتتحرك الأسعار وفقًا للطلب بدلًا من الفئة. وتوفر مباريات الفئة B أمام الفرق الصاعدة مثل سندرلاند وهال سيتي أفضل قيمة في الموسم، بينما ستكون مواجهتا أرسنال ومانشستر سيتي على أرضه في ديسمبر الأعلى سعرًا. ويحصل المشترون مبكرًا باستمرار على الصفقة الأفضل.

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كيف تشتري التذاكر الموسمية لبرينتفورد؟

لا يمكن شراء التذكرة الموسمية لبرينتفورد عبر قائمة انتظار. بل يجب الحصول عليها من خلال نظام Ticket Access Points الخاص بالنادي، ما يجعلها واحدة من أصعب التذاكر الموسمية منالًا في كرة القدم الإنجليزية.

بدأت أسعار التذاكر الموسمية للبالغين مؤخرًا من نحو 460 جنيهًا إسترلينيًا، وارتفعت إلى نحو 815 جنيهًا إسترلينيًا للمناطق الأكثر حصرية في الملعب، بما في ذلك The Dugout، وذلك بعدما كان النادي قد جمّد الأسعار سابقًا ضمن التزامه بتوفير كرة قدم ميسورة التكلفة.

وللتأهل، تحتاج إلى عضوية برينتفورد، ويجب أن تحضر المباريات لتجميع نقاط TAPS. ويُقدَّر حاليًا أن نحو 1,000 نقطة مطلوبة، في حين أن المتاح في موسم واحد لا يتجاوز نحو 800 نقطة، ما يعني أنه يمكنك حضور كل مباراة في موسم كامل ومع ذلك تبقى دون الحد المطلوب. وبالنسبة إلى الغالبية العظمى من الجماهير، فإن StubHub هو الطريق العملي للحصول على مقعد في جي تيك.

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ما تاريخ ملعب جي تيك كوميونيتي؟

يعد ملعب جي تيك كوميونيتي ملعب كرة قدم يتسع لـ17,250 متفرجًا في برينتفورد، غرب لندن، وهو معقل برينتفورد منذ افتتاحه في عام 2020.

ويُعرف رسميًا باسم Brentford Community Stadium، وقد حل محل غريفين بارك، كما استضاف أيضًا منافسات الرجبي يونيون، حيث لعب عليه London Irish لمدة ثلاثة مواسم حتى دخل النادي تحت الإدارة في 2023. واختير الملعب كأحد ملاعب بطولة أمم أوروبا للسيدات 2022 التابعة ليويفا، إذ استضاف أربع مباريات خلال البطولة، ويقع في قلب مشروع أوسع لتجديد المنطقة المحيطة، بما يشمل منازل جديدة ومساحات تجارية.

ويُبقي تصميمه المدمج والجوانب شديدة الانحدار الجماهير قريبة من أرضية الملعب، وهو سبب رئيسي في اكتساب جي تيك سمعة باعتباره واحدًا من أفضل الملاعب من حيث الأجواء في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه من بين أصغر ملاعبه.

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