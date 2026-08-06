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Ronald Araujo and Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona lift the Copa del Rey trophyGetty Images
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كيفية شراء تذاكر برشلونة لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، الدوري الإسباني والمزيد

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التذاكر
برشلونة
الدوري الإسباني

لا تفوّت مشاهدة برشلونة مباشرة هذا الموسم، مع كل الأماكن التي يمكنك الحصول منها على التذاكر

يحلم كل شغوف بكرة القدم بالتواجد في سبوتيفاي كامب نو لمشاهدة لامين يامال وهو ينطلق بمراوغة مذهلة على الجناح، ورؤية رافينيا يخترق دفاعات المنافسين، أو متابعة بيدري وهو يمرر كرة مستحيلة من خرم إبرة.

ومع مواصلة برشلونة حملته الهجومية السريعة تحت قيادة هانزي فليك، يبقى الحصول على مقاعد لمشاهدة الفريق الكتالوني مباشرة في كتالونيا واحدة من أكثر التجارب المطلوبة في الرياضة الأوروبية.

دع GOAL يصطحبك للتعرف على أماكن العثور على تذاكر برشلونة وأسعارها.

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مباريات برشلونة المقبلة في 2026/27

التاريخ ووقت انطلاق المباراةالمباراةالبطولةالتذاكر
الأحد 16 أغسطس، 8:00 مساءًFC Barcelona ضد Athletic Clubلا ليغاالتذاكر
الأحد 23 أغسطس، 7:00 مساءًElche CF ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 30 أغسطس، 7:00 مساءًFC Barcelona ضد Rayo Vallecanoلا ليغاالتذاكر
الأحد 6 سبتمبر، 8:00 مساءًValencia CF ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأربعاء 16 سبتمبر، 8:00 مساءًFC Barcelona ضد Real Racing Clubلا ليغاالتذاكر
الأحد 20 سبتمبر، 8:00 مساءًSevilla FC ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 27 سبتمبر، 7:00 مساءًFC Barcelona ضد Real Sociedadلا ليغاالتذاكر
الأحد 4 أكتوبر، 7:00 مساءًRC Celta Vigo ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 18 أكتوبر، 7:00 مساءًFC Barcelona ضد RCD Mallorcaلا ليغاالتذاكر
الأحد 25 أكتوبر، 7:00 مساءًFC Barcelona ضد Real Madridلا ليغاالتذاكر
الأحد 1 نوفمبر، 7:00 مساءًCA Osasuna ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 8 نوفمبر، 8:00 مساءًAtlético Madrid ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 22 نوفمبر، 7:00 مساءًFC Barcelona ضد Villarreal CFلا ليغاالتذاكر
الأحد 29 نوفمبر، 7:00 مساءًReal Betis ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 6 ديسمبر، 7:00 مساءًFC Barcelona ضد Girona FCلا ليغاالتذاكر
الأحد 13 ديسمبر، 7:00 مساءًDeportivo Alavés ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 20 ديسمبر، 7:00 مساءًFC Barcelona ضد UD Las Palmasلا ليغاالتذاكر
الأحد 3 يناير، 7:00 مساءًRCD Espanyol ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 10 يناير، 7:00 مساءًFC Barcelona ضد Getafe CFلا ليغاالتذاكر
الأحد 17 يناير، 7:00 مساءًAthletic Club ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 24 يناير، 7:00 مساءًFC Barcelona ضد Elche CFلا ليغاالتذاكر
الأحد 31 يناير، 7:00 مساءًRayo Vallecano ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 7 فبراير، 8:00 مساءًFC Barcelona ضد Atlético Madridلا ليغاالتذاكر
الأحد 14 فبراير، 7:00 مساءًReal Sociedad ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 21 فبراير، 7:00 مساءًFC Barcelona ضد Sevilla FCلا ليغاالتذاكر
الأحد 28 فبراير، 7:00 مساءًVillarreal CF ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 7 مارس، 7:00 مساءًFC Barcelona ضد RC Celta Vigoلا ليغاالتذاكر
الأحد 14 مارس، 7:00 مساءًRCD Mallorca ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 21 مارس، 7:00 مساءًFC Barcelona ضد CA Osasunaلا ليغاالتذاكر
الأحد 4 أبريل، 8:00 مساءًGirona FC ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 11 أبريل، 8:00 مساءًFC Barcelona ضد Real Betisلا ليغاالتذاكر
الأحد 18 أبريل، 8:00 مساءًFC Barcelona ضد RCD Espanyolلا ليغاالتذاكر
الأربعاء 21 أبريل، 8:00 مساءًUD Las Palmas ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 2 مايو، 8:00 مساءًFC Barcelona ضد Deportivo Alavésلا ليغاالتذاكر
الأحد 9 مايو، 8:00 مساءًReal Madrid ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 16 مايو، 8:00 مساءًFC Barcelona ضد Valencia CFلا ليغاالتذاكر
الأحد 23 مايو، 8:00 مساءًReal Racing Club ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر
الأحد 30 مايو، 8:00 مساءًGetafe CF ضد FC Barcelonaلا ليغاالتذاكر

كيف تشتري تذاكر برشلونة؟

يتطلب فهم مواعيد طرح تذاكر FC Barcelona استيعاب نموذج التخصيص المتدرج الخاص بالنادي:

وديات الأندية
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
  • أولوية السوسيوس (أعضاء النادي): يحصل أعضاء النادي الرسميون على أولوية شراء تذاكر المباريات الفردية قبل طرحها للجمهور العام.
  • أعضاء Culés Premium: يحصل حاملو عضوية المشجعين الرسمية على نافذة أولوية ثانية، عادة قبل 5 إلى 7 أيام من انطلاق المباراة. ويُنصح بشدة بالاشتراك في هذا البرنامج للمشجعين غير المقيمين الساعين للحصول على تذاكر بالسعر الرسمي.
  • طرح الجمهور العام: تُطرح المقاعد المتبقية من التذاكر العامة عبر الإنترنت من خلال بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بـ FC Barcelona قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. وبما أن حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم إعادة مقاعدهم إلى النظام عبر برنامج Seient Lliure، فغالباً ما تظهر تذاكر إضافية على دفعات صغيرة حتى يوم المباراة.
  • منصات السوق الثانوية: بالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل الكلاسيكو، أو مواجهات الأدوار الإقصائية الأوروبية، أو مباريات الديربي ضد إسبانيول، تنفد الطروحات الرسمية خلال دقائق. وتوفر منصات إعادة البيع الموثقة مثل StubHub تحويلات مضمونة للتذاكر عبر الهاتف المحمول للمشجعين القادمين من الخارج الذين يحتاجون إلى تأكيد مقاعدهم قبل وقت كافٍ.

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كم تبلغ أسعار تذاكر برشلونة؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر برشلونة في كامب نو على أساس كل مباراة على حدة، تتراوح أسعار البالغين بين 50-120 يورو عند شرائها مباشرة من خلال النادي. ويتغير السعر بحسب هوية المنافس ومكان جلوسك في الملعب.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية بشأن التوافر والأسعار. والتذاكر على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub.

مثل معظم فرق لا ليغا، يقدم برشلونة تسعيراً متدرجاً بناءً على الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ إلى آخر.

وبالإضافة إلى تلك العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير على سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة غالباً الأعلى كلفة. وهناك أيضاً، بطبيعة الحال، مواجهات كبيرة ضد منافسين من الصف الأول، مثل الكلاسيكو (برشلونة ضد ريال مدريد)، والتي تندرج ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعاً لذلك.

تاريخ كامب نو

بُني ملعب كامب نو في عام 1957 بديلاً لملعب ليس كورتس القديم، الذي أصبح صغيراً للغاية بالنسبة إلى القاعدة الجماهيرية المتنامية لـ FC Barcelona. وأصبح حينها أكبر ملعب في أوروبا، بسعة بلغت 93,053 متفرجاً.

وإلى جانب استضافة نهائيين لكأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا (1989 و1999) ونهائيين لكأس الكؤوس الأوروبية (1972 و1982)، استضاف كامب نو حفلات موسيقية لنجوم كبار مثل U2 وبروس سبرينغستين وبيونسيه.

وبعد تجديده الأخير، من المتوقع أن ترتفع السعة إلى 105,000 مقعد، ما سيجعله مجدداً أكبر ملعب في أوروبا من حيث السعة الجماهيرية وثالث أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.

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أسئلة الأكثر شيوعًا

الشراء المبكر يضمن لك أفضل الأسعار. كما أن المباريات ضد فرق أقل شهرة، مثل ريال أوفيدو، تكون تذاكرها أرخص بكثير مقارنة بالمباريات الكبرى.

تبدأ أسعار الكلاسيكو رسمياً من 100 يورو للمقاعد خلف المرمى وتصل إلى 186 يورو للمقاعد المميزة عبر القنوات الرسمية.

نعم، تتيح جولة "كامب نو" زيارة المتحف وغرف الصحافة. تبدأ التذاكر من 21 يورو وتصل إلى 99 يورو للجولات الإرشادية الخاصة.

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