يحلم كل شغوف بكرة القدم بالتواجد في سبوتيفاي كامب نو لمشاهدة لامين يامال وهو ينطلق بمراوغة مذهلة على الجناح، ورؤية رافينيا يخترق دفاعات المنافسين، أو متابعة بيدري وهو يمرر كرة مستحيلة من خرم إبرة.

ومع مواصلة برشلونة حملته الهجومية السريعة تحت قيادة هانزي فليك، يبقى الحصول على مقاعد لمشاهدة الفريق الكتالوني مباشرة في كتالونيا واحدة من أكثر التجارب المطلوبة في الرياضة الأوروبية.

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مباريات برشلونة المقبلة في 2026/27

التاريخ ووقت انطلاق المباراة المباراة البطولة التذاكر الأحد 16 أغسطس، 8:00 مساءً FC Barcelona ضد Athletic Club لا ليغا التذاكر الأحد 23 أغسطس، 7:00 مساءً Elche CF ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 30 أغسطس، 7:00 مساءً FC Barcelona ضد Rayo Vallecano لا ليغا التذاكر الأحد 6 سبتمبر، 8:00 مساءً Valencia CF ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأربعاء 16 سبتمبر، 8:00 مساءً FC Barcelona ضد Real Racing Club لا ليغا التذاكر الأحد 20 سبتمبر، 8:00 مساءً Sevilla FC ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 27 سبتمبر، 7:00 مساءً FC Barcelona ضد Real Sociedad لا ليغا التذاكر الأحد 4 أكتوبر، 7:00 مساءً RC Celta Vigo ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 18 أكتوبر، 7:00 مساءً FC Barcelona ضد RCD Mallorca لا ليغا التذاكر الأحد 25 أكتوبر، 7:00 مساءً FC Barcelona ضد Real Madrid لا ليغا التذاكر الأحد 1 نوفمبر، 7:00 مساءً CA Osasuna ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 8 نوفمبر، 8:00 مساءً Atlético Madrid ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 22 نوفمبر، 7:00 مساءً FC Barcelona ضد Villarreal CF لا ليغا التذاكر الأحد 29 نوفمبر، 7:00 مساءً Real Betis ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 6 ديسمبر، 7:00 مساءً FC Barcelona ضد Girona FC لا ليغا التذاكر الأحد 13 ديسمبر، 7:00 مساءً Deportivo Alavés ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 20 ديسمبر، 7:00 مساءً FC Barcelona ضد UD Las Palmas لا ليغا التذاكر الأحد 3 يناير، 7:00 مساءً RCD Espanyol ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 10 يناير، 7:00 مساءً FC Barcelona ضد Getafe CF لا ليغا التذاكر الأحد 17 يناير، 7:00 مساءً Athletic Club ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 24 يناير، 7:00 مساءً FC Barcelona ضد Elche CF لا ليغا التذاكر الأحد 31 يناير، 7:00 مساءً Rayo Vallecano ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 7 فبراير، 8:00 مساءً FC Barcelona ضد Atlético Madrid لا ليغا التذاكر الأحد 14 فبراير، 7:00 مساءً Real Sociedad ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 21 فبراير، 7:00 مساءً FC Barcelona ضد Sevilla FC لا ليغا التذاكر الأحد 28 فبراير، 7:00 مساءً Villarreal CF ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 7 مارس، 7:00 مساءً FC Barcelona ضد RC Celta Vigo لا ليغا التذاكر الأحد 14 مارس، 7:00 مساءً RCD Mallorca ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 21 مارس، 7:00 مساءً FC Barcelona ضد CA Osasuna لا ليغا التذاكر الأحد 4 أبريل، 8:00 مساءً Girona FC ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 11 أبريل، 8:00 مساءً FC Barcelona ضد Real Betis لا ليغا التذاكر الأحد 18 أبريل، 8:00 مساءً FC Barcelona ضد RCD Espanyol لا ليغا التذاكر الأربعاء 21 أبريل، 8:00 مساءً UD Las Palmas ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 2 مايو، 8:00 مساءً FC Barcelona ضد Deportivo Alavés لا ليغا التذاكر الأحد 9 مايو، 8:00 مساءً Real Madrid ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 16 مايو، 8:00 مساءً FC Barcelona ضد Valencia CF لا ليغا التذاكر الأحد 23 مايو، 8:00 مساءً Real Racing Club ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر الأحد 30 مايو، 8:00 مساءً Getafe CF ضد FC Barcelona لا ليغا التذاكر

كيف تشتري تذاكر برشلونة؟

يتطلب فهم مواعيد طرح تذاكر FC Barcelona استيعاب نموذج التخصيص المتدرج الخاص بالنادي:

أولوية السوسيوس (أعضاء النادي): يحصل أعضاء النادي الرسميون على أولوية شراء تذاكر المباريات الفردية قبل طرحها للجمهور العام.

يحصل أعضاء النادي الرسميون على أولوية شراء تذاكر المباريات الفردية قبل طرحها للجمهور العام. أعضاء Culés Premium: يحصل حاملو عضوية المشجعين الرسمية على نافذة أولوية ثانية، عادة قبل 5 إلى 7 أيام من انطلاق المباراة. ويُنصح بشدة بالاشتراك في هذا البرنامج للمشجعين غير المقيمين الساعين للحصول على تذاكر بالسعر الرسمي.

يحصل حاملو عضوية المشجعين الرسمية على نافذة أولوية ثانية، عادة قبل 5 إلى 7 أيام من انطلاق المباراة. ويُنصح بشدة بالاشتراك في هذا البرنامج للمشجعين غير المقيمين الساعين للحصول على تذاكر بالسعر الرسمي. طرح الجمهور العام: تُطرح المقاعد المتبقية من التذاكر العامة عبر الإنترنت من خلال بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بـ FC Barcelona قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. وبما أن حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم إعادة مقاعدهم إلى النظام عبر برنامج Seient Lliure، فغالباً ما تظهر تذاكر إضافية على دفعات صغيرة حتى يوم المباراة.

تُطرح المقاعد المتبقية من التذاكر العامة عبر الإنترنت من خلال بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بـ FC Barcelona قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. وبما أن حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم إعادة مقاعدهم إلى النظام عبر برنامج Seient Lliure، فغالباً ما تظهر تذاكر إضافية على دفعات صغيرة حتى يوم المباراة. منصات السوق الثانوية: بالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل الكلاسيكو، أو مواجهات الأدوار الإقصائية الأوروبية، أو مباريات الديربي ضد إسبانيول، تنفد الطروحات الرسمية خلال دقائق. وتوفر منصات إعادة البيع الموثقة مثل StubHub تحويلات مضمونة للتذاكر عبر الهاتف المحمول للمشجعين القادمين من الخارج الذين يحتاجون إلى تأكيد مقاعدهم قبل وقت كافٍ.

كم تبلغ أسعار تذاكر برشلونة؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر برشلونة في كامب نو على أساس كل مباراة على حدة، تتراوح أسعار البالغين بين 50-120 يورو عند شرائها مباشرة من خلال النادي. ويتغير السعر بحسب هوية المنافس ومكان جلوسك في الملعب.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية بشأن التوافر والأسعار. والتذاكر على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub.

مثل معظم فرق لا ليغا، يقدم برشلونة تسعيراً متدرجاً بناءً على الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ إلى آخر.

وبالإضافة إلى تلك العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير على سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة غالباً الأعلى كلفة. وهناك أيضاً، بطبيعة الحال، مواجهات كبيرة ضد منافسين من الصف الأول، مثل الكلاسيكو (برشلونة ضد ريال مدريد)، والتي تندرج ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعاً لذلك.

تاريخ كامب نو

بُني ملعب كامب نو في عام 1957 بديلاً لملعب ليس كورتس القديم، الذي أصبح صغيراً للغاية بالنسبة إلى القاعدة الجماهيرية المتنامية لـ FC Barcelona. وأصبح حينها أكبر ملعب في أوروبا، بسعة بلغت 93,053 متفرجاً.

وإلى جانب استضافة نهائيين لكأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا (1989 و1999) ونهائيين لكأس الكؤوس الأوروبية (1972 و1982)، استضاف كامب نو حفلات موسيقية لنجوم كبار مثل U2 وبروس سبرينغستين وبيونسيه.

وبعد تجديده الأخير، من المتوقع أن ترتفع السعة إلى 105,000 مقعد، ما سيجعله مجدداً أكبر ملعب في أوروبا من حيث السعة الجماهيرية وثالث أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.