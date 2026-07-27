تعود المباراة الافتتاحية التقليدية لبرشلونة في فترة ما قبل الموسم إلى ملعب مألوف هذا العام، لكنها تأتي هذه المرة بلمسة تاريخية. إذ ستشهد النسخة الـ61 من كأس جوان جامبر مشاركة الأهلي المصري، عملاق القارة الأفريقية، ليصبح أول فريق أفريقي يشارك في هذه المباراة، عندما يواجه برشلونة على ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم الأربعاء 19 أغسطس/آب 2026.

وتحمل المباراة أهمية مضاعفة، إذ تمثل أول مواجهة لبرشلونة على أرضه في موسم 2026/27، إلى جانب كونها التقديم الرسمي لتشكيلة الفريق، ما يجعلها واحدة من أكثر نسخ جامبر ترقبًا منذ سنوات. كما أنها المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة على ملعب سبوتيفاي كامب نو منذ إعادة افتتاحه، بعد أن أُقيمت النسخ الأخيرة خارج الديار على ملعبي استاد أولمبيك لويس كومبانيس واستاد يوهان كرويف.

دع GOAL يصحبك لمعرفة كيفية شراء تذاكر مباراة برشلونة ضد الأهلي، وأسعارها، وكل ما ينبغي معرفته قبل الذهاب.

متى تقام مباراة برشلونة ضد الأهلي؟

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كيفية شراء تذاكر برشلونة ضد الأهلي

الطريق الأكثر أمانًا هو عبر القنوات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بنادي برشلونة، حيث يحصل الأعضاء على أولوية الشراء قبل الطرح العام. ومع الأهمية الإضافية لهذه المباراة باعتبارها تقديم التشكيلة وأول مباراة في كأس جامبر تعود إلى كامب نو، فمن المتوقع أن تنفد التذاكر سريعًا، لذا فإن الشراء المبكر هو الخيار الأذكى.

ولا يزال كامب نو في مرحلة إعادة افتتاح تدريجية بعد تجديده، لذا قد تكون السعة المتاحة للمقاعد أقل من المعتاد في يوم المباراة. وينقسم الملعب إلى أربعة مدرجات رئيسية:

تريبونا – المدرج المركزي المميز الذي يوفر أفضل زوايا مشاهدة

لاتيرال – مدرجات جانبية توفر رؤية بانورامية لأرضية الملعب

غول سود – خلف أحد المرميين

غول نورد – خلف المرمى المقابل

وإذا نفدت التذاكر الرسمية، أو كنت تريد مرونة أكبر في اختيار المقاعد، فإن منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub توفر أيضًا تذاكر مدرجة لمباراة برشلونة ضد الأهلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر برشلونة ضد الأهلي؟

تعتمد الأسعار على المدرج، والفئة، ومدى قرب موعد الشراء من يوم المباراة. وتبدأ الأسعار في القوائم المبكرة من نحو 24 يورو للمقاعد العامة، وترتفع إلى حدود 199 يورو أو أكثر للمناطق المركزية المميزة. وفي سوق إعادة البيع، طُرحت باقات بأسعار تبدأ تقريبًا من 330–375 جنيهًا إسترلينيًا، في إشارة إلى حجم الطلب المبكر الذي بدأت هذه المواجهة تولده بالفعل.

وكالعادة، تميل الأسعار إلى الارتفاع كلما اقترب موعد انطلاق المباراة، لذا فإن حجز المقاعد مبكرًا يظل الخيار الأقل كلفة.

هل لعب برشلونة والأهلي من قبل؟

نعم، هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها العملاقان، حتى وإن مر وقت طويل على ذلك. وستكون مواجهة 19 أغسطس/آب هي اللقاء الرابع بينهما إجمالًا، وقد فاز برشلونة في جميع المواجهات السابقة:

التاريخ البطولة الملعب النتيجة أبريل/نيسان 1961 ودية ملعب مختار التتش، القاهرة برشلونة 6-1 الأهلي أبريل/نيسان 2007 ودية مئوية الأهلي استاد القاهرة الدولي برشلونة 4-0 الأهلي يوليو/تموز 2009 كأس ويمبلي ملعب ويمبلي، لندن برشلونة 4-1 الأهلي

ورغم التاريخ غير المتكافئ، فإن هذه المواجهة تحمل أهمية إضافية، إذ ستكون الزيارة الأولى على الإطلاق للأهلي إلى كامب نو، وفرصته لاختبار نفسه أمام الجيل الحالي لبرشلونة على ملعب النادي للمرة الأولى.

ماذا نتوقع من مباراة برشلونة ضد الأهلي؟

هذه هي المواجهة الثانية فقط على الإطلاق بين الناديين، إذ يعود لقاؤهما الوحيد السابق إلى ما يقرب من عقدين، ما يمنح تجدد اللقاء في كامب نو أهمية أكبر. ويصل الأهلي باعتباره أحد أنجح أندية أفريقيا، بينما يستغل برشلونة المناسبة للكشف عن تشكيلته أمام الجماهير، بما في ذلك أي صفقات جديدة، قبل وقت قصير من انطلاق الموسم الجديد محليًا.

ومن المنتظر أن تكون مواجهة ودية سريعة الإيقاع لكلا الفريقين في فترة ما قبل الموسم، مع مدرجات ممتلئة في كامب نو، وإحساس حقيقي بالمناسبة مع الانطلاقة الرسمية لموسم برشلونة.

أين تُقام مباراة برشلونة ضد الأهلي؟

عاد برشلونة رسميًا إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بعد أكثر من عامين من خوض مبارياته البيتية في مونتجويك خلال أعمال إعادة التطوير. ولا يزال الملعب في مرحلة إعادة افتتاح تدريجية، مع استمرار التوسع في السعة والخدمات. وتمثل هذه المواجهة المرة الأولى منذ عدة سنوات التي تُقام فيها كأس جامبر على ملعب برشلونة المُعاد تطويره، ما يضيف بعدًا إضافيًا من الأهمية إلى لقاء برشلونة والأهلي.