كيفية شراء تذاكر برايتون لموسم 2026-27: الأسعار، المباريات والمزيد

تُطرح الآن تذاكر برايتون لموسم 2026/27 للبيع، استعدادًا للموسم العاشر تواليًا للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي ينطلق على ملعب أميكس بمواجهة أستون فيلا يوم الأحد 23 أغسطس. ويحمل هذا الموسم إضافة خاصة، إذ تعود المنافسات الأوروبية إلى الساحل الجنوبي، مع استضافة برايتون لفريق ترومسو في الدور الفاصل من دوري المؤتمر الأوروبي يوم 27 أغسطس.

ويبدأ فابيان هورزلر موسمه الثالث على رأس الجهاز الفني بعد إنهاء جديد في النصف الأعلى من جدول الترتيب، ومع زيارات مرتقبة في الدوري من حامل اللقب آرسنال، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، إلى جانب ديربي A23 أمام كريستال بالاس يوم 18 أكتوبر، فإن الطلب على مقاعد أميكس سيفوق المعروض في معظم المباريات. ويستعرض GOAL جميع خيارات تذاكر برايتون لموسم 2026/27، من أرخص تذاكر المباريات إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وأماكن شرائها الآن.

مباريات برايتون المقبلة على ملعب أميكس في موسم 2026/27

في ما يلي القائمة الكاملة المؤكدة لمباريات برايتون على أرضه في ملعب أميكس لموسم 2026/27:

التاريخ المباراة البطولة التذاكر الأحد 23 أغسطس برايتون ضد أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الخميس 27 أغسطس برايتون ضد ترومسو الدور الفاصل من دوري المؤتمر الأوروبي التذاكر السبت 5 سبتمبر برايتون ضد ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 19 سبتمبر برايتون ضد آرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 18 أكتوبر برايتون ضد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 7 نوفمبر برايتون ضد برينتفورد الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 28 نوفمبر برايتون ضد نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 12 ديسمبر برايتون ضد إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 19 ديسمبر برايتون ضد إيبسويتش تاون الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 2 يناير برايتون ضد مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 6 يناير برايتون ضد بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 23 يناير برايتون ضد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 6 فبراير برايتون ضد هال سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 فبراير برايتون ضد توتنهام هوتسبير الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 3 مارس برايتون ضد فولهام الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 مارس برايتون ضد كوفنتري سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 17 أبريل برايتون ضد تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 1 مايو برايتون ضد نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 8 مايو برايتون ضد سندرلاند الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 23 مايو برايتون ضد ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر

كيف تشتري تذاكر برايتون لموسم 2026/27؟

أفضل طريقة لشراء تذاكر برايتون بالسعر الرسمي هي عبر البوابة الرسمية للنادي على tickets.brightonandhovealbion.com، رغم أن معظم المباريات تتطلب عضوية MyAlbion+ ونادرًا ما تصل إلى البيع العام. أما بالنسبة للجميع، فإن StubHub يمثل الخيار الواقعي، إذ يدرج تذاكر لكل مباريات برايتون على أرضه، بما في ذلك المباريات المباعة بالكامل، مع تغطية كل عملية شراء بضمان FanProtect. ومع إضافة الليالي الأوروبية إلى الروزنامة، فإن التحقق المبكر من إعادة البيع هو أفضل وسيلة لتأمين المباراة التي تريدها.

التذاكر الموسمية هي الضمان الوحيد للحصول على مقعد في كل مباراة على أرض الفريق، وتتراوح أسعارها الآن بين 630 و1,100 جنيه إسترليني بعد زيادة متوسطة بلغت 3,88 بالمئة، لكن مع وصول نسبة التجديد إلى 95 بالمئة، فإن عددًا قليلًا جدًا منها يصل إلى البيع المفتوح، لذا سجّل اهتمامك لدى النادي مبكرًا. ولتجربة مميزة يوم المباراة، تبدأ باقات الضيافة من نحو 222 جنيهًا إسترلينيًا في Heineken Lounge، مرورًا بتجارب الطعام مثل The Goldstone وBruno's Restaurant من نحو 282 جنيهًا إسترلينيًا، وصولًا إلى نحو 5,220 جنيهًا إسترلينيًا لحجز Legends Box خاص، ويمكن حجزها عبر النادي وSeat Unique.

كم تبلغ أسعار تذاكر برايتون لموسم 2026/27؟

لا يزال برايتون واحدًا من الخيارات الأكثر affordability لحضور المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد تراوحت أسعار تذاكر المباريات بالقيمة الاسمية عند شرائها مباشرة من النادي بين 33 و78 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين في المواسم الأخيرة، مع اختلاف سعر المقعد نفسه من مباراة إلى أخرى بحسب المنافس. أرخص المقاعد توجد في المدرج الشمالي، بينما تقع الأغلى على خط المنتصف في المدرج الغربي، يليها مباشرة خط المنتصف في المدرج الشرقي.

في سوق إعادة البيع، طُرحت تذاكر المباريات الافتتاحية على أرض الفريق بدءًا من نحو 100 يورو، وكانت مباريات بداية الموسم أمام أستون فيلا وليدز من بين أرخص الطرق لمشاهدة برايتون مباشرة. وترتفع الأسعار مع أكبر الفرق الزائرة، لذا فإن ديربي كريستال بالاس وزيارات آرسنال وليفربول وقطبي مانشستر ستُباع بعلاوة سعرية. قارن كل ما هو مدرج حاليًا على StubHub قبل أن ترتفع الأسعار مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أميكس

يُعد ملعب أمريكان إكسبريس، المعروف على نطاق واسع باسم أميكس ورسميًا باسم ملعب فالمر، معقل برايتون منذ افتتاحه في 2011. ويقع في فالمر على أطراف برايتون وهوف، ويتسع لـ31,876 مشجعًا، وقد اكتسب سمعته كواحد من أكثر تجارب يوم المباراة وديةً وحسن تنظيمًا في كرة القدم الإنجليزية عن جدارة، مع دخول رقمي غير تلامسي عبر NFC وأجواء عائلية مشهورة بالترحاب.

المدرج الغربي عبارة عن هيكل من ثلاث طبقات يتسع لـ13,654 مشجعًا، بما في ذلك 14 مقصورة فاخرة، بينما يتسع المدرج الشرقي ومدرج العائلات لـ11,833، ويضم المدرج الشمالي 2,688 مقعدًا مع إضافة المزيد من أماكن الوقوف الآمن هذا الموسم، فيما يشغل جمهور الفريق الضيف المدرج الجنوبي الذي يضم 2,575 مقعدًا. وإلى جانب كرة القدم، استضاف الملعب مباريات في كأس العالم للرغبي 2015، ويورو السيدات 2022، وكأس العالم للرغبي للسيدات 2025.

الوصول إلى هناك سهل، إذ تقع محطة فالمر للسكك الحديدية مباشرة بجوار الملعب، مع إدراج السفر بالقطار يوم المباراة ضمن معظم التذاكر من محطات في مختلف أنحاء المنطقة. ومع وجود الدوري الإنجليزي الممتاز وكرة القدم الأوروبية تحت الأضواء هذا الموسم، نادرًا ما كان هناك وقت أفضل للزيارة. أمّن تذاكر برايتون لموسم 2026/27 على StubHub اليوم قبل نفاد تذاكر أكبر المباريات.