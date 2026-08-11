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Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
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كيفية شراء تذاكر باير ليفركوزن لموسم 2026/27: أسعار الدوري الألماني، المباريات المقبلة والمزيد

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التذاكر
الدوري الألماني
باير ليفركوزن

اطّلع على كيفية مشاهدة أبطال ألمانيا هذا الموسم أثناء اللعب

على الرغم من امتلاء مدرجات باي أرينا بالجماهير بانتظام، لا تزال التذاكر تُباع بسرعة للمشجعين الحريصين على مشاهدة باير ليفركوزن، أحد عمالقة البوندسليغا، مباشرة خلال موسم 2026/27.

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مباريات باير ليفركوزن المقبلة في موسم 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالموقعالتذاكر
السبت 22 أغسطس 2026، 13:00إس في فيهين فيسبادن ضد باير ليفركوزنبريتا أرينا، فيسبادناشترِ التذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 15:30إس في إلفيرسبيرغ ضد باير ليفركوزنفالدشتاديون آن دير كايزرلينده، شبيزن-إلفيرسبيرغاشترِ التذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 15:30باير ليفركوزن ضد 1. إف سي يونيون برلينباي أرينا، ليفركوزناشترِ التذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026، 15:30إف سي أوجسبورغ ضد باير ليفركوزنWWK أرينا، أوجسبورغاشترِ التذاكر
الأحد 20 سبتمبر 2026، 15:30باير ليفركوزن ضد آر بي لايبزيغباي أرينا، ليفركوزناشترِ التذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 12:001. إف إس في ماينز 05 ضد باير ليفركوزنميوا أرينا، ماينزاشترِ التذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 12:00باير ليفركوزن ضد إس سي فرايبورغباي أرينا، ليفركوزناشترِ التذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 12:00تي إس جي 1899 هوفنهايم ضد باير ليفركوزنبري زيرو أرينا، زينسهايماشترِ التذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 11:00باير ليفركوزن ضد في إف بي شتوتغارتباي أرينا، ليفركوزناشترِ التذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 11:001. إف سي كولن ضد باير ليفركوزنراين إنرجي شتاديون، كولونيااشترِ التذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 11:00باير ليفركوزن ضد إس سي بادربورن 07باي أرينا، ليفركوزناشترِ التذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 11:00بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزنفيستفالن شتاديون، دورتمونداشترِ التذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 11:00باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنغلادباخباي أرينا، ليفركوزناشترِ التذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 11:00إس في فيردر بريمن ضد باير ليفركوزنفيسر شتاديون، بريمناشترِ التذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 11:00باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورتباي أرينا، ليفركوزناشترِ التذاكر

كيف تشتري تذاكر باير ليفركوزن؟

توجد عدة طرق لحجز مقاعد في باي أرينا، وذلك حسب ميزانيتك وفترة التخطيط:

  • بوابة التذاكر الرسمية للنادي: يُعد الشراء مباشرة عبر bayer04.de الطريقة الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي. وعادة ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل 4 إلى 6 أسابيع من كل مباراة.
  • عضوية نادي Bayer 04: يحصل أعضاء النادي الرسميون على نافذة أولوية مبكرة قبل طرح أي مقاعد متبقية للبيع العام المفتوح. وبالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل بايرن ميونخ أو الأدوار الإقصائية الأوروبية، تكون العضوية ضرورية تقريبًا للوصول إلى المبيعات الأولية.
  • منصات إعادة البيع الثانوية: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن أسواق التذاكر الثانوية توفر خيارات بديلة لإعادة بيع التذاكر الرقمية. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه لضمان أمان التذكرة.

تذاكر باير ليفركوزناحجز الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر باير ليفركوزن؟

يوفر الشراء مباشرة عبر Bayer 04 على أساس المباراة الواحدة بعضًا من أكثر أسعار التذاكر سهولة في كرة القدم الأوروبية:

  • الأسعار الرسمية المباشرة: تتراوح أسعار تذاكر البالغين للمباراة الواحدة عمومًا بين 15 € و55 €، بحسب قسم الملعب وفئة المنافس.
  • مواقع المدرجات: تقع أرخص المقاعد، إلى جانب المدرجات المخصصة للوقوف، في المدرجين الشمالي (Nordkurve) والجنوبي خلف المرمى. أما المدرجات الجانبية الوسطى، ويستتريبونه وأوستتريبونه، فتسجل أعلى الأسعار الرسمية.
  • أسعار إعادة البيع الثانوية: في الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار الفئة الأدنى لمباريات البوندسليغا العادية من نحو 25 € إلى 35 €، بينما تشهد المواجهات الكبرى أمام بايرن ميونخ أو منافس ديربي الراين 1. إف سي كولن أسعارًا أعلى تحددها السوق.
  • فئات التخفيضات: مثل معظم أندية البوندسليغا، يقدم باير ليفركوزن شرائح أسعار متفاوتة للناشئين والطلاب وكبار السن في بعض الدفعات الأساسية من التذاكر.

تاريخ باي أرينا

يُعد باي أرينا، الذي يتسع لأكثر من 30.000 متفرج، ملعب باير ليفركوزن منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1958. 

شُيّد في البداية لتوفير منشأة رياضية لموظفي شركة باير. وخضع الملعب لعدة تجديدات كبرى بمرور الوقت، وتطور إلى ملعب عالمي المستوى يُعد أحد رموز كرة القدم الألمانية الحديثة. 

تم اختيار باي أرينا كواحد من تسعة ملاعب استُخدمت خلال كأس العالم للسيدات 2011 من FIFA، وأُقيمت عليه ثلاث مباريات في دور المجموعات ومواجهة واحدة في ربع النهائي.

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