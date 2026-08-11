كيفية شراء تذاكر باير ليفركوزن لموسم 2026/27: أسعار الدوري الألماني، المباريات المقبلة والمزيد

على الرغم من امتلاء مدرجات باي أرينا بالجماهير بانتظام، لا تزال التذاكر تُباع بسرعة للمشجعين الحريصين على مشاهدة باير ليفركوزن، أحد عمالقة البوندسليغا، مباشرة خلال موسم 2026/27.

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مباريات باير ليفركوزن المقبلة في موسم 2026/27

كيف تشتري تذاكر باير ليفركوزن؟

توجد عدة طرق لحجز مقاعد في باي أرينا، وذلك حسب ميزانيتك وفترة التخطيط:

بوابة التذاكر الرسمية للنادي : يُعد الشراء مباشرة عبر bayer04.de الطريقة الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي. وعادة ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل 4 إلى 6 أسابيع من كل مباراة.

: يُعد الشراء مباشرة عبر bayer04.de الطريقة الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي. وعادة ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل 4 إلى 6 أسابيع من كل مباراة. عضوية نادي Bayer 04 : يحصل أعضاء النادي الرسميون على نافذة أولوية مبكرة قبل طرح أي مقاعد متبقية للبيع العام المفتوح. وبالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل بايرن ميونخ أو الأدوار الإقصائية الأوروبية، تكون العضوية ضرورية تقريبًا للوصول إلى المبيعات الأولية.

: يحصل أعضاء النادي الرسميون على نافذة أولوية مبكرة قبل طرح أي مقاعد متبقية للبيع العام المفتوح. وبالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل بايرن ميونخ أو الأدوار الإقصائية الأوروبية، تكون العضوية ضرورية تقريبًا للوصول إلى المبيعات الأولية. منصات إعادة البيع الثانوية: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن أسواق التذاكر الثانوية توفر خيارات بديلة لإعادة بيع التذاكر الرقمية. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه لضمان أمان التذكرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر باير ليفركوزن؟

يوفر الشراء مباشرة عبر Bayer 04 على أساس المباراة الواحدة بعضًا من أكثر أسعار التذاكر سهولة في كرة القدم الأوروبية:

الأسعار الرسمية المباشرة: تتراوح أسعار تذاكر البالغين للمباراة الواحدة عمومًا بين 15 € و55 €، بحسب قسم الملعب وفئة المنافس.

تتراوح أسعار تذاكر البالغين للمباراة الواحدة عمومًا بين 15 € و55 €، بحسب قسم الملعب وفئة المنافس. مواقع المدرجات: تقع أرخص المقاعد، إلى جانب المدرجات المخصصة للوقوف، في المدرجين الشمالي (Nordkurve) والجنوبي خلف المرمى. أما المدرجات الجانبية الوسطى، ويستتريبونه وأوستتريبونه، فتسجل أعلى الأسعار الرسمية.

تقع أرخص المقاعد، إلى جانب المدرجات المخصصة للوقوف، في المدرجين الشمالي (Nordkurve) والجنوبي خلف المرمى. أما المدرجات الجانبية الوسطى، ويستتريبونه وأوستتريبونه، فتسجل أعلى الأسعار الرسمية. أسعار إعادة البيع الثانوية: في الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار الفئة الأدنى لمباريات البوندسليغا العادية من نحو 25 € إلى 35 €، بينما تشهد المواجهات الكبرى أمام بايرن ميونخ أو منافس ديربي الراين 1. إف سي كولن أسعارًا أعلى تحددها السوق.

في الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار الفئة الأدنى لمباريات البوندسليغا العادية من نحو 25 € إلى 35 €، بينما تشهد المواجهات الكبرى أمام بايرن ميونخ أو منافس ديربي الراين 1. إف سي كولن أسعارًا أعلى تحددها السوق. فئات التخفيضات: مثل معظم أندية البوندسليغا، يقدم باير ليفركوزن شرائح أسعار متفاوتة للناشئين والطلاب وكبار السن في بعض الدفعات الأساسية من التذاكر.

تاريخ باي أرينا

يُعد باي أرينا، الذي يتسع لأكثر من 30.000 متفرج، ملعب باير ليفركوزن منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1958.

شُيّد في البداية لتوفير منشأة رياضية لموظفي شركة باير. وخضع الملعب لعدة تجديدات كبرى بمرور الوقت، وتطور إلى ملعب عالمي المستوى يُعد أحد رموز كرة القدم الألمانية الحديثة.

تم اختيار باي أرينا كواحد من تسعة ملاعب استُخدمت خلال كأس العالم للسيدات 2011 من FIFA، وأُقيمت عليه ثلاث مباريات في دور المجموعات ومواجهة واحدة في ربع النهائي.