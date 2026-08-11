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Everton Iliman Ndiaye celebrates with fansGetty Images
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كيفية شراء تذاكر إيفرتون لموسم 2026/27: المباريات المقبلة، متوسط الأسعار ومعلومات التذكرة الموسمية

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التذاكر
إيفرتون
الدوري الإنجليزي الممتاز

إليك كيفية تأمين تذكرة لدعم إيفرتون في ملعب هيل ديكنسون هذا الموسم

مع انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، يستمتع مشجعو إيفرتون بحملتهم الثانية على ملعبهم العالمي الواقع على الواجهة المائية. وبعد رحيلهم التاريخي عن جوديسون بارك، رسخ ملعب هيل ديكنسون في براملي مور دوك مكانته سريعًا.

يقدم GOAL كل المعلومات اللازمة لحجز تذاكر إيفرتون، بما في ذلك تذاكر المباريات الفردية، وخيارات الضيافة، وتفاصيل التذكرة الموسمية.

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مباريات إيفرتون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقت (BST)المباراةالموقعالتذاكر
السبت 15 أغسطس 2026، 15:00إيفرتون ضد ليدز يونايتدملعب هيل ديكنسون، ليفربولاشترِ التذاكر
السبت 22 أغسطس 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد إيفرتونملعب توتنهام هوتسبير، لندناشترِ التذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 15:00إيفرتون ضد وست هام يونايتدملعب هيل ديكنسون، ليفربولاشترِ التذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00أستون فيلا ضد إيفرتونفيلا بارك، برمنغهاماشترِ التذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00إيفرتون ضد كريستال بالاسملعب هيل ديكنسون، ليفربولاشترِ التذاكر
السبت 26 سبتمبر 2026، 15:00مانشستر يونايتد ضد إيفرتونأولد ترافورد، مانشستراشترِ التذاكر
السبت 3 أكتوبر 2026، 15:00إيفرتون ضد فولهامملعب هيل ديكنسون، ليفربولاشترِ التذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00آرسنال ضد إيفرتونملعب الإمارات، لندناشترِ التذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00إيفرتون ضد ليفربولملعب هيل ديكنسون، ليفربولاشترِ التذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00تشيلسي ضد إيفرتونستامفورد بريدج، لندناشترِ التذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتدملعب هيل ديكنسون، ليفربولاشترِ التذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00وولفرهامبتون واندررز ضد إيفرتونملعب مولينيو، وولفرهامبتوناشترِ التذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00إيفرتون ضد مانشستر سيتيملعب هيل ديكنسون، ليفربولاشترِ التذاكر

كيف تشتري تذاكر إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الطلب على التذاكر في ملعب هيل ديكنسون مرتفع للغاية. ولضمان إتاحة عادلة للجميع، يوزع إيفرتون تذاكر المباريات المنزلية العادية عبر نظام اقتراع رسمي للأعضاء. 

تُعد بوابة إيفرتون الرسمية للتذاكر الإلكترونية (eticketing.co.uk/evertonfc) المسار الرئيسي للحصول على تذاكر المباريات العادية. 

إليك ما تحتاج إلى معرفته بالضبط:

العضوية الرسمية والتذاكر في إيفرتون

يجب أن تمتلك عضوية سارية على eticketing.co.uk/evertonfc للمشاركة في سحوبات التذاكر:

  • Forever Blue+: تمنح أولوية وصول من المستوى الأعلى إلى اقتراع كل مباراة بيتية.
  • Forever Blue: تمنح إمكانية الوصول إلى منصة التبادل الرسمية للتذاكر ونوافذ الطرح الثانوية.

اقتراع تذاكر إيفرتون

  • موعد التقديم: يفتح باب الاقتراع على بوابة التذاكر الإلكترونية قبل 4 أسابيع من يوم المباراة، يوم الاثنين الساعة 10:00 صباحًا، ويغلق يوم الثلاثاء الساعة 4:00 مساءً.
  • التقديم في مجموعات: للجلوس مع الأصدقاء أو أفراد العائلة، اربطوا حساباتكم عبر Account Management > Network قبل التقديم.
  • النتائج: يتم إخطار المتقدمين الناجحين بحلول عصر الخميس، وتُخصم الرسوم تلقائيًا من بطاقات الدفع المسجلة.

طرق بديلة لشراء تذاكر إيفرتون

إذا لم تفز بمقعد في الاقتراع، فلا تزال أمامك بعض الخيارات الجيدة:

  • المنصة الرسمية لتبادل التذاكر: تفتح يوم الجمعة الساعة 10:00 صباحًا بعد الاقتراع، ما يتيح لحاملي التذاكر الموسمية إعادة بيع المقاعد التي لا يحتاجونها بالقيمة الاسمية إلى الأعضاء.
  • منصات السوق الثانوية: توفر منصات إعادة البيع مثل StubHub تذاكر موثقة بين المشجعين للمباريات ذات الطلب المرتفع مثل ديربي ميرسيسايد.
  • ضيافة يوم المباراة: يضمن حجز باقة ضيافة VIP الدخول من دون المشاركة في الاقتراع أو امتلاك عضوية.

احجز تذاكر إيفرتوناحجز التذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر إيفرتون؟

تعكس أسعار التذاكر في ملعب هيل ديكنسون المرافق الحديثة للملعب، مع توفير خيارات متدرجة بحسب الفئات العمرية ومواقع الجلوس في الملعب:

  • تذاكر الدوري الفردية: تتراوح أسعار تذاكر البالغين العادية في البيع العام بين 35 و75+ جنيهًا إسترلينيًا، بحسب تصنيف المباراة وموقع المدرج.
  • أسعار الفئات المخفضة: تتوفر أسعار مخفضة في جميع المدرجات لكبار السن (65+)، والشباب (18–21)، والناشئين (11–17)، ومن هم دون 11 عامًا.
  • الوقوف الآمن في المدرج الجنوبي: يضم المدرج الجنوبي المخصص للجماهير صاحبة الأرض مناطق مخصصة للوقوف الآمن، ما يوفر أجواء غامرة في يوم المباراة ضمن فئات سعرية ابتدائية.
  • باقات الضيافة: تبدأ تجارب يوم المباراة المميزة من نحو 399–495 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد، مع وصول الأسعار إلى مستويات أعلى في المباريات الكبيرة مثل ديربي ميرسيسايد.

كيف تشتري التذاكر الموسمية لإيفرتون؟

تضمن لك التذكرة الموسمية لإيفرتون مقعدك المحجوز في جميع المباريات البيتية الـ19 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب هيل ديكنسون خلال موسم 2026/27.

وبسبب الطلب القياسي بعد افتتاح الملعب، نفدت التذاكر الموسمية لموسم 2026/27 بالكامل sold out، مع معدلات تجديد مرتفعة للغاية بين الحاملين الحاليين. 

يمكن للراغبين في الشراء التسجيل في قائمة الانتظار الرسمية الخاصة بالتذاكر الموسمية لإيفرتون عبر موقع النادي، مع منح الأولوية للأعضاء النشطين في Forever Blue عند إتاحة المقاعد.

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