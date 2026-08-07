يدخل إنتر ميلان موسم 2026/27 بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي، بعدما حقق الاسكوديتو الحادي والعشرين وكأس إيطاليا في أول موسم كامل لكريستيان كيفو على رأس الجهاز الفني. وتظل زيارة سان سيرو (ستاديو جوزيبي مياتزا)، الذي يتقاسمه مع غريمه في المدينة ميلان، واحدة من أبرز التجارب الكروية التي لا تُفوّت. ويقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر إنتر ميلان هذا الموسم.
القائمة الكاملة لمباريات إنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2026/27
|التاريخ والوقت
|المباراة
|الملعب
|البطولة
|التذاكر
|22-23 أغسطس 2026
|إنتر ضد مونزا
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|29-30 أغسطس 2026
|كالياري ضد إنتر
|أونيبول دوموس (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|5-6 سبتمبر 2026
|إنتر ضد نابولي
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|12-13 سبتمبر 2026
|إنتر ضد أودينيزي
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|19-20 سبتمبر 2026
|روما ضد إنتر
|ستاديو أوليمبيكو (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|10-11 أكتوبر 2026
|إنتر ضد بارما
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|17-18 أكتوبر 2026
|بولونيا ضد إنتر
|ستاديو ريناتو دال آرا (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|24-25 أكتوبر 2026
|إنتر ضد فيورنتينا
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|الأربعاء 28 أكتوبر 2026
|فينيسيا ضد إنتر
|ستاديو بيير لويجي بينزو (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|31 أكتوبر-1 نوفمبر 2026
|ميلان ضد إنتر (ديربي ديلا مادونينا، الذهاب)
|سان سيرو (خارج أرضه، مباراة ميلان على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|7-8 نوفمبر 2026
|إنتر ضد كومو
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|22 نوفمبر 2026
|أتالانتا ضد إنتر
|ملعب جيويس (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|29 نوفمبر 2026
|إنتر ضد جنوى
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|6 ديسمبر 2026
|فروزينوني ضد إنتر
|ستاديو بينيتو ستيربي (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|13 ديسمبر 2026
|إنتر ضد تورينو
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|19-20 ديسمبر 2026
|ليتشي ضد إنتر
|ستاديو فيا ديل ماري (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|2-3 يناير 2027
|إنتر ضد ساسولو
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|الأربعاء 6 يناير 2027
|لاتسيو ضد إنتر
|ستاديو أوليمبيكو (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|9-10 يناير 2027
|إنتر ضد يوفنتوس (ديربي دي إيطاليا، الذهاب)
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|16-17 يناير 2027
|بارما ضد إنتر
|ستاديو إينيو تارديني (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|23-24 يناير 2027
|إنتر ضد فينيسيا
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|30-31 يناير 2027
|نابولي ضد إنتر
|ستاديو دييجو أرماندو مارادونا (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|6-7 فبراير 2027
|إنتر ضد كالياري
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|13-14 فبراير 2027
|إنتر ضد ميلان (ديربي ديلا مادونينا، الإياب)
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|20-21 فبراير 2027
|فيورنتينا ضد إنتر
|ستاديو أرتيميو فرانكي (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|27-28 فبراير 2027
|إنتر ضد أتالانتا
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|6-7 مارس 2027
|أودينيزي ضد إنتر
|Bluenergy Stadium (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|13-14 مارس 2027
|تورينو ضد إنتر
|ستاديو أوليمبيكو غراندي تورينو (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|20-21 مارس 2027
|إنتر ضد فروزينوني
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|3-4 أبريل 2027
|جنوى ضد إنتر
|ستاديو لويجي فيراريس (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|10-11 أبريل 2027
|إنتر ضد روما
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|17-18 أبريل 2027
|مونزا ضد إنتر
|U-Power Stadium (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|24-25 أبريل 2027
|إنتر ضد بولونيا
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|1-2 مايو 2027
|كومو ضد إنتر
|ستاديو جوزيبي سينيغاليا (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|8-9 مايو 2027
|إنتر ضد ليتشي
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|15-16 مايو 2027
|يوفنتوس ضد إنتر (ديربي دي إيطاليا، الإياب)
|Allianz Stadium (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|22-23 مايو 2027
|إنتر ضد لاتسيو
|سان سيرو (على أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
|29-30 مايو 2027
|ساسولو ضد إنتر
|Mapei Stadium (خارج أرضه)
|الدوري الإيطالي
|تذاكر
كيفية شراء تذاكر إنتر ميلان
- اشترِ عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي، مع متابعتها بانتظام لمعرفة مواعيد الطرح والتوافر.
- يكون الطلب في أعلى مستوياته على ديربي ديلا مادونينا (ضد ميلان) وديربي دي إيطاليا (ضد يوفنتوس)، وهما مباراتان تنفد تذاكرهما سريعًا عادة عبر القنوات الرسمية.
- إذا نفدت التذاكر الرسمية، أو كنت تبحث عن مباراة محددة في وقت قصير، فإن الأسواق الثانوية مثل StubHub تمثل خيارك المناسب لتأمين تذكرتك.
كم تبلغ أسعار تذاكر إنتر ميلان
- الطبقة العليا من الملعب: تبدأ من 15 €
- الطبقة الثانية: تبدأ من نحو 40 €
- المقاعد المميزة الأقرب إلى أرضية الملعب: 75 €-200 €
- السوق الثانوية عبر StubHub: تبدأ من 24 € فما فوق
باقات الضيافة في إنتر ميلان
- Sports Pub: مقاعد بطابع غير رسمي مستوحى من الحانات في الحلقة الأولى من المدرج البرتقالي، مع صالة حيوية قبل المباراة.
- Sky Lounge Orange: صالة زاوية تضم مقاعد جلدية وشاشات تلفاز وإطلالات كاملة على أرضية الملعب وبوفيه طعام.
- Executive Club: مقاعد في Tribuna Executive مع إمكانية الدخول إلى صالة راقية.
- Pitchside Experience: مقاعد جلدية مميزة بمحاذاة خط التماس، مع دخول إلى الصالة وخيارات طعام راقية وحقيبة ترحيبية لكبار الشخصيات.
ماذا تنتظر من إنتر ميلان في 2026/27؟
يدخل إنتر الموسم الجديد بصفته حامل اللقب بعد أن قاد كريستيان كيفو الفريق إلى الاسكوديتو الحادي والعشرين وكأس إيطاليا في أول موسم كامل له، بعدما تولى المهمة خلفًا لسيموني إنزاجي عقب هزيمة النادي الثقيلة أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو 2025. وأنهى إنتر بقيادة كيفو الموسم متقدمًا بفارق تسع نقاط عن نابولي، بعدما سجل 82 هدفًا في 35 مباراة، وهو أفضل رصيد للنادي في 75 عامًا، فيما احتل لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام أول مركزين في قائمة هدافي الدوري الإيطالي.
يجمع الموسم بين الدفاع عن لقب الاسكوديتو والعودة إلى دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى مباراتي ديربي أمام ميلان ومباراتين في ديربي دي إيطاليا أمام يوفنتوس، وقد تكون الثانية منهما، خارج الأرض على ملعب أليانز في مايو، حاسمة في سباق اللقب.
تاريخ سان سيرو
افتُتح سان سيرو (ستاديو جوزيبي مياتزا) في عام 1926، ولا يزال أكبر ملعب في إيطاليا بسعة 80,018 متفرجًا. وهو الملعب المشترك لإنتر ميلان وميلان، اللذين يخوضان ديربي ديلا مادونينا، وقد استضاف مباريات في كأس العالم FIFA (1934 و1990)، وبطولة أمم أوروبا 1980، وأربعة نهائيات لكأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا (1965 و1970 و2001 و2016). كما استضاف الملعب حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في فبراير، ما عزز مكانته كأحد أكثر الملاعب الرياضية شهرة وعراقة في العالم.