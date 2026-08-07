يدخل إنتر ميلان موسم 2026/27 بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي، بعدما حقق الاسكوديتو الحادي والعشرين وكأس إيطاليا في أول موسم كامل لكريستيان كيفو على رأس الجهاز الفني. وتظل زيارة سان سيرو (ستاديو جوزيبي مياتزا)، الذي يتقاسمه مع غريمه في المدينة ميلان، واحدة من أبرز التجارب الكروية التي لا تُفوّت. ويقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر إنتر ميلان هذا الموسم.

القائمة الكاملة لمباريات إنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر 22-23 أغسطس 2026 إنتر ضد مونزا سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 29-30 أغسطس 2026 كالياري ضد إنتر أونيبول دوموس (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 5-6 سبتمبر 2026 إنتر ضد نابولي سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 12-13 سبتمبر 2026 إنتر ضد أودينيزي سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 19-20 سبتمبر 2026 روما ضد إنتر ستاديو أوليمبيكو (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 10-11 أكتوبر 2026 إنتر ضد بارما سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 17-18 أكتوبر 2026 بولونيا ضد إنتر ستاديو ريناتو دال آرا (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 24-25 أكتوبر 2026 إنتر ضد فيورنتينا سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر الأربعاء 28 أكتوبر 2026 فينيسيا ضد إنتر ستاديو بيير لويجي بينزو (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 31 أكتوبر-1 نوفمبر 2026 ميلان ضد إنتر (ديربي ديلا مادونينا، الذهاب) سان سيرو (خارج أرضه، مباراة ميلان على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 7-8 نوفمبر 2026 إنتر ضد كومو سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 22 نوفمبر 2026 أتالانتا ضد إنتر ملعب جيويس (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 29 نوفمبر 2026 إنتر ضد جنوى سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 6 ديسمبر 2026 فروزينوني ضد إنتر ستاديو بينيتو ستيربي (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 13 ديسمبر 2026 إنتر ضد تورينو سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 19-20 ديسمبر 2026 ليتشي ضد إنتر ستاديو فيا ديل ماري (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 2-3 يناير 2027 إنتر ضد ساسولو سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027 لاتسيو ضد إنتر ستاديو أوليمبيكو (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 9-10 يناير 2027 إنتر ضد يوفنتوس (ديربي دي إيطاليا، الذهاب) سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 16-17 يناير 2027 بارما ضد إنتر ستاديو إينيو تارديني (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 23-24 يناير 2027 إنتر ضد فينيسيا سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 30-31 يناير 2027 نابولي ضد إنتر ستاديو دييجو أرماندو مارادونا (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 6-7 فبراير 2027 إنتر ضد كالياري سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 13-14 فبراير 2027 إنتر ضد ميلان (ديربي ديلا مادونينا، الإياب) سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 20-21 فبراير 2027 فيورنتينا ضد إنتر ستاديو أرتيميو فرانكي (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 27-28 فبراير 2027 إنتر ضد أتالانتا سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 6-7 مارس 2027 أودينيزي ضد إنتر Bluenergy Stadium (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 13-14 مارس 2027 تورينو ضد إنتر ستاديو أوليمبيكو غراندي تورينو (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 20-21 مارس 2027 إنتر ضد فروزينوني سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 3-4 أبريل 2027 جنوى ضد إنتر ستاديو لويجي فيراريس (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 10-11 أبريل 2027 إنتر ضد روما سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 17-18 أبريل 2027 مونزا ضد إنتر U-Power Stadium (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 24-25 أبريل 2027 إنتر ضد بولونيا سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 1-2 مايو 2027 كومو ضد إنتر ستاديو جوزيبي سينيغاليا (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 8-9 مايو 2027 إنتر ضد ليتشي سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 15-16 مايو 2027 يوفنتوس ضد إنتر (ديربي دي إيطاليا، الإياب) Allianz Stadium (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 22-23 مايو 2027 إنتر ضد لاتسيو سان سيرو (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 29-30 مايو 2027 ساسولو ضد إنتر Mapei Stadium (خارج أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر

كيفية شراء تذاكر إنتر ميلان

اشترِ عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي، مع متابعتها بانتظام لمعرفة مواعيد الطرح والتوافر.

يكون الطلب في أعلى مستوياته على ديربي ديلا مادونينا (ضد ميلان) وديربي دي إيطاليا (ضد يوفنتوس)، وهما مباراتان تنفد تذاكرهما سريعًا عادة عبر القنوات الرسمية.

إذا نفدت التذاكر الرسمية، أو كنت تبحث عن مباراة محددة في وقت قصير، فإن الأسواق الثانوية مثل StubHub تمثل خيارك المناسب لتأمين تذكرتك.

كم تبلغ أسعار تذاكر إنتر ميلان

الطبقة العليا من الملعب: تبدأ من 15 €

تبدأ من 15 € الطبقة الثانية: تبدأ من نحو 40 €

تبدأ من نحو 40 € المقاعد المميزة الأقرب إلى أرضية الملعب: 75 €-200 €

75 €-200 € السوق الثانوية عبر StubHub: تبدأ من 24 € فما فوق

باقات الضيافة في إنتر ميلان

Sports Pub: مقاعد بطابع غير رسمي مستوحى من الحانات في الحلقة الأولى من المدرج البرتقالي، مع صالة حيوية قبل المباراة.

Sky Lounge Orange: صالة زاوية تضم مقاعد جلدية وشاشات تلفاز وإطلالات كاملة على أرضية الملعب وبوفيه طعام.

Executive Club: مقاعد في Tribuna Executive مع إمكانية الدخول إلى صالة راقية.

Pitchside Experience: مقاعد جلدية مميزة بمحاذاة خط التماس، مع دخول إلى الصالة وخيارات طعام راقية وحقيبة ترحيبية لكبار الشخصيات.

تختلف الأسعار بحسب المنافس وموقع المقعد، لذا تحقق من البوابة الرسمية للنادي لمعرفة أحدث التوافر. وبالنسبة للمباريات التي نفدت تذاكرها بالفعل عبر القنوات الرسمية، فإن StubHub يعد وسيلة مباشرة لمقارنة المقاعد في كل أنحاء سان سيرو وتأمين تذكرة.

ماذا تنتظر من إنتر ميلان في 2026/27؟

يدخل إنتر الموسم الجديد بصفته حامل اللقب بعد أن قاد كريستيان كيفو الفريق إلى الاسكوديتو الحادي والعشرين وكأس إيطاليا في أول موسم كامل له، بعدما تولى المهمة خلفًا لسيموني إنزاجي عقب هزيمة النادي الثقيلة أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو 2025. وأنهى إنتر بقيادة كيفو الموسم متقدمًا بفارق تسع نقاط عن نابولي، بعدما سجل 82 هدفًا في 35 مباراة، وهو أفضل رصيد للنادي في 75 عامًا، فيما احتل لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام أول مركزين في قائمة هدافي الدوري الإيطالي.

يجمع الموسم بين الدفاع عن لقب الاسكوديتو والعودة إلى دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى مباراتي ديربي أمام ميلان ومباراتين في ديربي دي إيطاليا أمام يوفنتوس، وقد تكون الثانية منهما، خارج الأرض على ملعب أليانز في مايو، حاسمة في سباق اللقب.

تاريخ سان سيرو

افتُتح سان سيرو (ستاديو جوزيبي مياتزا) في عام 1926، ولا يزال أكبر ملعب في إيطاليا بسعة 80,018 متفرجًا. وهو الملعب المشترك لإنتر ميلان وميلان، اللذين يخوضان ديربي ديلا مادونينا، وقد استضاف مباريات في كأس العالم FIFA ‏(1934 و1990)، وبطولة أمم أوروبا 1980، وأربعة نهائيات لكأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا (1965 و1970 و2001 و2016). كما استضاف الملعب حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في فبراير، ما عزز مكانته كأحد أكثر الملاعب الرياضية شهرة وعراقة في العالم.