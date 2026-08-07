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FC Internazionale v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
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كيفية شراء تذاكر إنتر ميلان لموسم 2026-27: أسعار الدوري الإيطالي، المباريات والمزيد

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التذاكر
الدوري الإيطالي
إنتر

إليك كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة إنتر هذا الموسم وهو يخوض مبارياته

يدخل إنتر ميلان موسم 2026/27 بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي، بعدما حقق الاسكوديتو الحادي والعشرين وكأس إيطاليا في أول موسم كامل لكريستيان كيفو على رأس الجهاز الفني. وتظل زيارة سان سيرو (ستاديو جوزيبي مياتزا)، الذي يتقاسمه مع غريمه في المدينة ميلان، واحدة من أبرز التجارب الكروية التي لا تُفوّت. ويقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر إنتر ميلان هذا الموسم.

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القائمة الكاملة لمباريات إنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالبطولةالتذاكر
22-23 أغسطس 2026إنتر ضد مونزاسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
29-30 أغسطس 2026كالياري ضد إنترأونيبول دوموس (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
5-6 سبتمبر 2026إنتر ضد نابوليسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
12-13 سبتمبر 2026إنتر ضد أودينيزيسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
19-20 سبتمبر 2026روما ضد إنترستاديو أوليمبيكو (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
10-11 أكتوبر 2026إنتر ضد بارماسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
17-18 أكتوبر 2026بولونيا ضد إنترستاديو ريناتو دال آرا (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
24-25 أكتوبر 2026إنتر ضد فيورنتيناسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
الأربعاء 28 أكتوبر 2026فينيسيا ضد إنترستاديو بيير لويجي بينزو (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
31 أكتوبر-1 نوفمبر 2026ميلان ضد إنتر (ديربي ديلا مادونينا، الذهاب)سان سيرو (خارج أرضه، مباراة ميلان على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
7-8 نوفمبر 2026إنتر ضد كوموسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
22 نوفمبر 2026أتالانتا ضد إنترملعب جيويس (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
29 نوفمبر 2026إنتر ضد جنوىسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
6 ديسمبر 2026فروزينوني ضد إنترستاديو بينيتو ستيربي (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
13 ديسمبر 2026إنتر ضد تورينوسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
19-20 ديسمبر 2026ليتشي ضد إنترستاديو فيا ديل ماري (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
2-3 يناير 2027إنتر ضد ساسولوسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027لاتسيو ضد إنترستاديو أوليمبيكو (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
9-10 يناير 2027إنتر ضد يوفنتوس (ديربي دي إيطاليا، الذهاب)سان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
16-17 يناير 2027بارما ضد إنترستاديو إينيو تارديني (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
23-24 يناير 2027إنتر ضد فينيسياسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
30-31 يناير 2027نابولي ضد إنترستاديو دييجو أرماندو مارادونا (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
6-7 فبراير 2027إنتر ضد كالياريسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
13-14 فبراير 2027إنتر ضد ميلان (ديربي ديلا مادونينا، الإياب)سان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
20-21 فبراير 2027فيورنتينا ضد إنترستاديو أرتيميو فرانكي (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
27-28 فبراير 2027إنتر ضد أتالانتاسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
6-7 مارس 2027أودينيزي ضد إنترBluenergy Stadium (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
13-14 مارس 2027تورينو ضد إنترستاديو أوليمبيكو غراندي تورينو (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
20-21 مارس 2027إنتر ضد فروزينونيسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
3-4 أبريل 2027جنوى ضد إنترستاديو لويجي فيراريس (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
10-11 أبريل 2027إنتر ضد روماسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
17-18 أبريل 2027مونزا ضد إنترU-Power Stadium (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
24-25 أبريل 2027إنتر ضد بولونياسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
1-2 مايو 2027كومو ضد إنترستاديو جوزيبي سينيغاليا (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
8-9 مايو 2027إنتر ضد ليتشيسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
15-16 مايو 2027يوفنتوس ضد إنتر (ديربي دي إيطاليا، الإياب)Allianz Stadium (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
22-23 مايو 2027إنتر ضد لاتسيوسان سيرو (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
29-30 مايو 2027ساسولو ضد إنترMapei Stadium (خارج أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر

كيفية شراء تذاكر إنتر ميلان

  • اشترِ عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي، مع متابعتها بانتظام لمعرفة مواعيد الطرح والتوافر.
  • يكون الطلب في أعلى مستوياته على ديربي ديلا مادونينا (ضد ميلان) وديربي دي إيطاليا (ضد يوفنتوس)، وهما مباراتان تنفد تذاكرهما سريعًا عادة عبر القنوات الرسمية.
  • إذا نفدت التذاكر الرسمية، أو كنت تبحث عن مباراة محددة في وقت قصير، فإن الأسواق الثانوية مثل StubHub تمثل خيارك المناسب لتأمين تذكرتك.

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كم تبلغ أسعار تذاكر إنتر ميلان

  • الطبقة العليا من الملعب: تبدأ من 15 €
  • الطبقة الثانية: تبدأ من نحو 40 €
  • المقاعد المميزة الأقرب إلى أرضية الملعب: 75 €-200 €
  • السوق الثانوية عبر StubHub: تبدأ من 24 € فما فوق
تختلف الأسعار بحسب المنافس وموقع المقعد، لذا تحقق من البوابة الرسمية للنادي لمعرفة أحدث التوافر. وبالنسبة للمباريات التي نفدت تذاكرها بالفعل عبر القنوات الرسمية، فإن StubHub يعد وسيلة مباشرة لمقارنة المقاعد في كل أنحاء سان سيرو وتأمين تذكرة.

باقات الضيافة في إنتر ميلان

  • Sports Pub: مقاعد بطابع غير رسمي مستوحى من الحانات في الحلقة الأولى من المدرج البرتقالي، مع صالة حيوية قبل المباراة.
  • Sky Lounge Orange: صالة زاوية تضم مقاعد جلدية وشاشات تلفاز وإطلالات كاملة على أرضية الملعب وبوفيه طعام.
  • Executive Club: مقاعد في Tribuna Executive مع إمكانية الدخول إلى صالة راقية.
  • Pitchside Experience: مقاعد جلدية مميزة بمحاذاة خط التماس، مع دخول إلى الصالة وخيارات طعام راقية وحقيبة ترحيبية لكبار الشخصيات.

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ماذا تنتظر من إنتر ميلان في 2026/27؟

يدخل إنتر الموسم الجديد بصفته حامل اللقب بعد أن قاد كريستيان كيفو الفريق إلى الاسكوديتو الحادي والعشرين وكأس إيطاليا في أول موسم كامل له، بعدما تولى المهمة خلفًا لسيموني إنزاجي عقب هزيمة النادي الثقيلة أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو 2025. وأنهى إنتر بقيادة كيفو الموسم متقدمًا بفارق تسع نقاط عن نابولي، بعدما سجل 82 هدفًا في 35 مباراة، وهو أفضل رصيد للنادي في 75 عامًا، فيما احتل لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام أول مركزين في قائمة هدافي الدوري الإيطالي.

وديات الأندية
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
إنتر crest
إنتر
إنتر

يجمع الموسم بين الدفاع عن لقب الاسكوديتو والعودة إلى دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى مباراتي ديربي أمام ميلان ومباراتين في ديربي دي إيطاليا أمام يوفنتوس، وقد تكون الثانية منهما، خارج الأرض على ملعب أليانز في مايو، حاسمة في سباق اللقب.

تاريخ سان سيرو

افتُتح سان سيرو (ستاديو جوزيبي مياتزا) في عام 1926، ولا يزال أكبر ملعب في إيطاليا بسعة 80,018 متفرجًا. وهو الملعب المشترك لإنتر ميلان وميلان، اللذين يخوضان ديربي ديلا مادونينا، وقد استضاف مباريات في كأس العالم FIFA ‏(1934 و1990)، وبطولة أمم أوروبا 1980، وأربعة نهائيات لكأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا (1965 و1970 و2001 و2016). كما استضاف الملعب حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في فبراير، ما عزز مكانته كأحد أكثر الملاعب الرياضية شهرة وعراقة في العالم.

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