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Al Hilal v Inter Miami Messi Getty Images
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كيفية شراء تذاكر إنتر ميامي لموسم 2026-27: مباريات MLS، أسعار التذاكر والمزيد

إنتر ميامي
ليونيل ميسي
الدوري الأمريكي
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كانت الفترة الأخيرة تاريخية بالنسبة إلى إنتر ميامي. فبعد التتويج بكأس الدوريات في 2023 ودرع المشجعين في 2024، واصل النادي مشواره حتى النهاية في الأدوار الإقصائية لكأس MLS 2025، بعدما تغلب على فانكوفر وايتكابس في النهائي ليرفع أول لقب له على الإطلاق في كأس MLS، مع اختيار ليونيل ميسي أفضل لاعب في هذا المشوار. ويدخل الفريق عام 2026 بصفته حامل اللقب، وكأول من يشغل ملعبه الجديد كليًا والمصمم خصيصًا له، «Nu Stadium» في «Miami Freedom Park».

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ما هي مباريات إنتر ميامي المقبلة في 2026؟

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالتذاكر
الأربعاء، 5 أغسطس 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد أتلتيكو دي سان لويس (كأس الدوريات)Nu Stadium، مياميالتذاكر
السبت، 8 أغسطس 2026، 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد CF Monterrey (كأس الدوريات)Nu Stadium، مياميالتذاكر
الأربعاء، 12 أغسطس 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد Club León (كأس الدوريات)Nu Stadium، مياميالتذاكر
السبت، 15 أغسطس 2026، 8:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةناشفيل SC ضد إنتر مياميGEODIS Park، ناشفيل، تينيسيالتذاكر
الأربعاء، 19 أغسطس 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةفيلادلفيا يونيون ضد إنتر مياميSubaru Park، تشيستر، بنسلفانياالتذاكر
السبت، 22 أغسطس 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد تورونتو FCNu Stadium، مياميالتذاكر
السبت، 29 أغسطس 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد CF MontréalNu Stadium، مياميالتذاكر
السبت، 5 سبتمبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد FCNu Stadium، مياميالتذاكر
الأربعاء، 9 سبتمبر 2026، 8:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةشيكاغو فاير FC ضد إنتر مياميSoldier Field، شيكاغو، إلينويالتذاكر
السبت، 12 سبتمبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد ناشفيل SCNu Stadium، مياميالتذاكر
الأحد، 20 سبتمبر 2026، 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد سان دييغو FCNu Stadium، مياميالتذاكر
الأحد، 27 سبتمبر 2026، 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةكولومبوس كرو ضد إنتر مياميScottsMiracle-Gro Field، كولومبوس، أوهايوالتذاكر
السبت، 10 أكتوبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد D.C. UnitedNu Stadium، مياميالتذاكر
الأربعاء، 14 أكتوبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد نيويورك سيتي FCNu Stadium، مياميالتذاكر
السبت، 17 أكتوبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةأتلانتا يونايتد FC ضد إنتر مياميMercedes-Benz Stadium، أتلانتا، جورجياالتذاكر
السبت، 24 أكتوبر 2026، 5:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةريد بول نيويورك ضد إنتر مياميRed Bull Arena، هاريسون، نيوجيرسيالتذاكر
الأربعاء، 28 أكتوبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد FC سينسيناتيNu Stadium، مياميالتذاكر
الأحد، 1 نوفمبر 2026، 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةنيو إنغلاند ريفولوشن ضد إنتر مياميGillette Stadium، فوكسبورو، ماساتشوستسالتذاكر
السبت، 7 نوفمبر 2026، 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد شارلوت FC (ختام الموسم العادي)Nu Stadium، مياميالتذاكر

مواعيد انطلاق المباريات مدرجة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهي عرضة للتغيير قبل تأكيد البث، لذا احرص دائمًا على التحقق مرة أخرى عبر الموقع الرسمي للنادي أو مزود التذاكر الخاص بك قبل موعد المباراة.

كيفية شراء تذاكر إنتر ميامي

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات إنتر ميامي، بداية من تذاكر المباريات الفردية وحتى باقات الضيافة.

كأس الدوريات الأمريكية
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
مونتيري crest
مونتيري
مونتيري

ولشراء تذاكر إنتر ميامي الرسمية، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي لـ MLS أو الدخول إلى بوابة التذاكر عبر الموقع الرسمي للنادي.

ومن الواضح أن الطلب على التذاكر يكون مرتفعًا عادة، خاصة الآن بعد استقرار النادي في مقره الجديد الدائم ودخوله الموسم بصفته بطل كأس MLS، لذا إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في النظر إلى منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، حيث تبدأ الأسعار من 36 دولارًا.

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كم تبلغ أسعار تذاكر إنتر ميامي؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر إنتر ميامي عبر القنوات الرسمية، فقد أعلن النادي أن أسعار التذاكر الموسمية تبدأ من 40 دولارًا للمباراة الواحدة للمشتركين المبكرين في Nu Stadium، رغم أن أسعار المباريات الفردية تختلف بشكل كبير بحسب المنافس وفئة المقاعد وموعد الشراء، لذا تحقق دائمًا من بوابة التذاكر الرسمية للنادي للاطلاع على الأسعار الحالية لكل مباراة، إذ يمكن أن تتغير خلال الموسم، خاصة للمواجهات ذات الطلب المرتفع أو إذا واصل إنتر ميامي التقدم بعيدًا في الأدوار الإقصائية.

وتتغير الأسعار بحسب موقع المقعد في الملعب، كما أن أسعار المباريات خارج الأرض تعتمد على سياسات النادي المستضيف.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على مزيد من المعلومات حول التوافر والأسعار.

وتتوفر التذاكر حاليًا على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub بداية من 36 دولارًا.

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ماذا تنتظر من إنتر ميامي في 2026؟

لم يبدأ إنتر ميامي اللعب في MLS سوى منذ انطلاق موسم 2020، لكنه أصبح بالفعل أحد أكثر فرق الدوري جذبًا للجماهير. فقد انطلق إلى الواجهة بدعم النجومية الذي وفره ديفيد بيكهام، وواصل التقدم من نجاح إلى آخر. وارتدى القميص الوردي الشهير الآن عدد من الأسماء اللامعة، ولا أحد أبرز من ليونيل ميسي.

كان موسم ميسي في 2025 واحدًا من المواسم التي تُكتب في كتب التاريخ، إذ فاز بالحذاء الذهبي في MLS، وحصد جائزتي MVP متتاليتين، كما اختير MVP خلال مشوار إنتر ميامي المتوج بلقب كأس MLS 2025. ووقع الأرجنتيني على تمديد عقد لمدة ثلاثة أعوام في أواخر 2025 ليبقى مع النادي حتى 2028، مؤكدًا التزامه بعهد الامتياز الجديد في Nu Stadium. وسيبلغ عامه التاسع والثلاثين خلال كأس العالم 2026 من FIFA، لكنه لا يظهر أي علامات على التراجع. وإلى جانب ميسي، يضم الفريق الحالي أيضًا أسماء مثل رودريجو دي بول، وسيرخيو ريغيلون، وجيرمان بيرتيرامي، بينما يستعد كل من جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس، وهما من ركائز النادي، للاعتزال في نهاية الموسم.

وكان الموسم أيضًا موسم تغيير خارج الملعب، إذ رحل المدير الفني طويل الأمد خافيير ماسكيرانو في أبريل 2026، وتولى غييرمو هويوس المسؤولية.

وارتفع متوسط الحضور الجماهيري بشكل مطرد في كل عام منذ تأسيس إنتر ميامي، ولم يؤد الانتقال إلى ملعب Nu Stadium الجديد والأكبر، الذي افتتح أمام حضور كامل بلغ 26,700 متفرج في زيارة أوستن FC يوم 4 أبريل 2026، إلا إلى زيادة الطلب أكثر. لذا من المتوقع أن تكون الأجواء مشتعلة في المواجهات الكبرى، خاصة مع سعي النادي إلى التتويج المتتالي بكأس MLS.

تاريخ ملعب Nu Stadium

يعد Nu Stadium الملعب الجديد المخصص لكرة القدم الخاص بإنتر ميامي في Miami Freedom Park، وهو مشروع ترفيهي ومجتمعي يمتد على مساحة 131 فدانًا ويقع بالقرب من مطار ميامي الدولي. وافتتح الملعب في 4 أبريل 2026، وانتهت أول مباراة بيتية لإنتر ميامي في MLS عليه بالتعادل 2-2 أمام أوستن FC، ليضع ذلك نهاية لفترة امتدت لعدة أعوام قضاها النادي في ملعبه المؤقت تشيس ستاديوم في فورت لودرديل.

وصُمم Nu Stadium كمنشأة متعددة الاستخدامات تتسع لـ 25,000 متفرج، مع سعة مُعلنة للأحداث الأكبر تقترب من 26,700، ويضم ممرًا دائريًا مفتوحًا بزاوية 360 درجة مع إطلالات بانورامية على وسط مدينة ميامي، ومدرجًا موحدًا من طبقة واحدة صُمم لتعظيم الأجواء، إضافة إلى ما يوصف بأنه أطول حانة في MLS. ويحمل الملعب اسم Nu، وهي شركة خدمات مالية رقمية، بموجب شراكة لحقوق التسمية متعددة الأعوام أُعلن عنها في مارس 2026.

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