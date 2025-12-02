كانت الفترة الأخيرة تاريخية بالنسبة إلى إنتر ميامي. فبعد التتويج بكأس الدوريات في 2023 ودرع المشجعين في 2024، واصل النادي مشواره حتى النهاية في الأدوار الإقصائية لكأس MLS 2025، بعدما تغلب على فانكوفر وايتكابس في النهائي ليرفع أول لقب له على الإطلاق في كأس MLS، مع اختيار ليونيل ميسي أفضل لاعب في هذا المشوار. ويدخل الفريق عام 2026 بصفته حامل اللقب، وكأول من يشغل ملعبه الجديد كليًا والمصمم خصيصًا له، «Nu Stadium» في «Miami Freedom Park».

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ما هي مباريات إنتر ميامي المقبلة في 2026؟

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر الأربعاء، 5 أغسطس 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إنتر ميامي ضد أتلتيكو دي سان لويس (كأس الدوريات) Nu Stadium، ميامي التذاكر السبت، 8 أغسطس 2026، 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إنتر ميامي ضد CF Monterrey (كأس الدوريات) Nu Stadium، ميامي التذاكر الأربعاء، 12 أغسطس 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إنتر ميامي ضد Club León (كأس الدوريات) Nu Stadium، ميامي التذاكر السبت، 15 أغسطس 2026، 8:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ناشفيل SC ضد إنتر ميامي GEODIS Park، ناشفيل، تينيسي التذاكر الأربعاء، 19 أغسطس 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة فيلادلفيا يونيون ضد إنتر ميامي Subaru Park، تشيستر، بنسلفانيا التذاكر السبت، 22 أغسطس 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إنتر ميامي ضد تورونتو FC Nu Stadium، ميامي التذاكر السبت، 29 أغسطس 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إنتر ميامي ضد CF Montréal Nu Stadium، ميامي التذاكر السبت، 5 سبتمبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد FC Nu Stadium، ميامي التذاكر الأربعاء، 9 سبتمبر 2026، 8:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة شيكاغو فاير FC ضد إنتر ميامي Soldier Field، شيكاغو، إلينوي التذاكر السبت، 12 سبتمبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إنتر ميامي ضد ناشفيل SC Nu Stadium، ميامي التذاكر الأحد، 20 سبتمبر 2026، 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إنتر ميامي ضد سان دييغو FC Nu Stadium، ميامي التذاكر الأحد، 27 سبتمبر 2026، 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة كولومبوس كرو ضد إنتر ميامي ScottsMiracle-Gro Field، كولومبوس، أوهايو التذاكر السبت، 10 أكتوبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إنتر ميامي ضد D.C. United Nu Stadium، ميامي التذاكر الأربعاء، 14 أكتوبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي FC Nu Stadium، ميامي التذاكر السبت، 17 أكتوبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة أتلانتا يونايتد FC ضد إنتر ميامي Mercedes-Benz Stadium، أتلانتا، جورجيا التذاكر السبت، 24 أكتوبر 2026، 5:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ريد بول نيويورك ضد إنتر ميامي Red Bull Arena، هاريسون، نيوجيرسي التذاكر الأربعاء، 28 أكتوبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إنتر ميامي ضد FC سينسيناتي Nu Stadium، ميامي التذاكر الأحد، 1 نوفمبر 2026، 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة نيو إنغلاند ريفولوشن ضد إنتر ميامي Gillette Stadium، فوكسبورو، ماساتشوستس التذاكر السبت، 7 نوفمبر 2026، 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إنتر ميامي ضد شارلوت FC (ختام الموسم العادي) Nu Stadium، ميامي التذاكر

مواعيد انطلاق المباريات مدرجة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهي عرضة للتغيير قبل تأكيد البث، لذا احرص دائمًا على التحقق مرة أخرى عبر الموقع الرسمي للنادي أو مزود التذاكر الخاص بك قبل موعد المباراة.

كيفية شراء تذاكر إنتر ميامي

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات إنتر ميامي، بداية من تذاكر المباريات الفردية وحتى باقات الضيافة.

ولشراء تذاكر إنتر ميامي الرسمية، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي لـ MLS أو الدخول إلى بوابة التذاكر عبر الموقع الرسمي للنادي.

ومن الواضح أن الطلب على التذاكر يكون مرتفعًا عادة، خاصة الآن بعد استقرار النادي في مقره الجديد الدائم ودخوله الموسم بصفته بطل كأس MLS، لذا إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في النظر إلى منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، حيث تبدأ الأسعار من 36 دولارًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر إنتر ميامي؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر إنتر ميامي عبر القنوات الرسمية، فقد أعلن النادي أن أسعار التذاكر الموسمية تبدأ من 40 دولارًا للمباراة الواحدة للمشتركين المبكرين في Nu Stadium، رغم أن أسعار المباريات الفردية تختلف بشكل كبير بحسب المنافس وفئة المقاعد وموعد الشراء، لذا تحقق دائمًا من بوابة التذاكر الرسمية للنادي للاطلاع على الأسعار الحالية لكل مباراة، إذ يمكن أن تتغير خلال الموسم، خاصة للمواجهات ذات الطلب المرتفع أو إذا واصل إنتر ميامي التقدم بعيدًا في الأدوار الإقصائية.

وتتغير الأسعار بحسب موقع المقعد في الملعب، كما أن أسعار المباريات خارج الأرض تعتمد على سياسات النادي المستضيف.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على مزيد من المعلومات حول التوافر والأسعار.

وتتوفر التذاكر حاليًا على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub بداية من 36 دولارًا.

ماذا تنتظر من إنتر ميامي في 2026؟

لم يبدأ إنتر ميامي اللعب في MLS سوى منذ انطلاق موسم 2020، لكنه أصبح بالفعل أحد أكثر فرق الدوري جذبًا للجماهير. فقد انطلق إلى الواجهة بدعم النجومية الذي وفره ديفيد بيكهام، وواصل التقدم من نجاح إلى آخر. وارتدى القميص الوردي الشهير الآن عدد من الأسماء اللامعة، ولا أحد أبرز من ليونيل ميسي.

كان موسم ميسي في 2025 واحدًا من المواسم التي تُكتب في كتب التاريخ، إذ فاز بالحذاء الذهبي في MLS، وحصد جائزتي MVP متتاليتين، كما اختير MVP خلال مشوار إنتر ميامي المتوج بلقب كأس MLS 2025. ووقع الأرجنتيني على تمديد عقد لمدة ثلاثة أعوام في أواخر 2025 ليبقى مع النادي حتى 2028، مؤكدًا التزامه بعهد الامتياز الجديد في Nu Stadium. وسيبلغ عامه التاسع والثلاثين خلال كأس العالم 2026 من FIFA، لكنه لا يظهر أي علامات على التراجع. وإلى جانب ميسي، يضم الفريق الحالي أيضًا أسماء مثل رودريجو دي بول، وسيرخيو ريغيلون، وجيرمان بيرتيرامي، بينما يستعد كل من جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس، وهما من ركائز النادي، للاعتزال في نهاية الموسم.

وكان الموسم أيضًا موسم تغيير خارج الملعب، إذ رحل المدير الفني طويل الأمد خافيير ماسكيرانو في أبريل 2026، وتولى غييرمو هويوس المسؤولية.

وارتفع متوسط الحضور الجماهيري بشكل مطرد في كل عام منذ تأسيس إنتر ميامي، ولم يؤد الانتقال إلى ملعب Nu Stadium الجديد والأكبر، الذي افتتح أمام حضور كامل بلغ 26,700 متفرج في زيارة أوستن FC يوم 4 أبريل 2026، إلا إلى زيادة الطلب أكثر. لذا من المتوقع أن تكون الأجواء مشتعلة في المواجهات الكبرى، خاصة مع سعي النادي إلى التتويج المتتالي بكأس MLS.

تاريخ ملعب Nu Stadium

يعد Nu Stadium الملعب الجديد المخصص لكرة القدم الخاص بإنتر ميامي في Miami Freedom Park، وهو مشروع ترفيهي ومجتمعي يمتد على مساحة 131 فدانًا ويقع بالقرب من مطار ميامي الدولي. وافتتح الملعب في 4 أبريل 2026، وانتهت أول مباراة بيتية لإنتر ميامي في MLS عليه بالتعادل 2-2 أمام أوستن FC، ليضع ذلك نهاية لفترة امتدت لعدة أعوام قضاها النادي في ملعبه المؤقت تشيس ستاديوم في فورت لودرديل.

وصُمم Nu Stadium كمنشأة متعددة الاستخدامات تتسع لـ 25,000 متفرج، مع سعة مُعلنة للأحداث الأكبر تقترب من 26,700، ويضم ممرًا دائريًا مفتوحًا بزاوية 360 درجة مع إطلالات بانورامية على وسط مدينة ميامي، ومدرجًا موحدًا من طبقة واحدة صُمم لتعظيم الأجواء، إضافة إلى ما يوصف بأنه أطول حانة في MLS. ويحمل الملعب اسم Nu، وهي شركة خدمات مالية رقمية، بموجب شراكة لحقوق التسمية متعددة الأعوام أُعلن عنها في مارس 2026.