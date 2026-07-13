Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-WC-2026-TROPHY-TOURAFP
Book World Cup Resale Tickets

ترجمه

كيفية شراء تذاكر إعادة البيع لكأس العالم 2026: إعادة البيع الرسمية من فيفا، وإعادة البيع في المكسيك، ومعلومات أخرى

تسوّق مع جول
التذاكر
كأس العالم

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر إعادة بيع كأس العالم 2026

تتزايد حمى كأس العالم 2026 مع انطلاق البطولة المقامة في أميركا الشمالية يوم 11 يونيو.

ربما كانت التذاكر تُباع بسرعة كبيرة، خصوصًا بعد تأكيد جميع المنتخبات والمباريات الآن، لكن لا تقلق إذا لم تكن قد رتبت أمورك بعد.

دع GOAL يقدم لك أحدث المعلومات عن تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك معلومات عن شراء تذاكر إعادة البيع الرسمية والمزيد.

يتطلب التنقل عبر منصات إعادة البيع الرسمية صبرًا وتوقيتًا مناسبًا لتأمين تذاكر اللحظات الأخيرة للمباريات ذات الطلب المرتفع في البطولة. ويمكن للمشجعين عن بُعد كذلك تحسين خططهم ليوم المباراة من خلال تأمين مكافآت المراهنات للعملاء الجدد مسبقًا. استفد من رمز 1xbet الترويجي الموثق لدينا للاستمتاع برصيد ترويجي حصري في حسابك.

تذاكر كأس العالم 2026 من FIFAاحجز الآن

قائمة مباريات كأس العالم 2026: كيفية الحصول على تذاكر إعادة البيع

التاريخ ووقت انطلاق المباراةتفاصيل المباراةالموقعالتذاكر
7 يوليو، انطلاق المباراة 12 ظهرًا بتوقيت EDTدور الـ16: الأرجنتين ضد مصراستاد أتلانتا، الولايات المتحدةاشترِ التذاكر
7 يوليو، انطلاق المباراة 4 مساءً بتوقيت PDTدور الـ16: سويسرا ضد كولومبيااستاد فانكوفر، كندااشترِ التذاكر
9 يوليو، انطلاق المباراة 6 مساءً بتوقيت EDTربع النهائي 1: فرنسا ضد المغربجيليت ستاديوم (بوسطن)، الولايات المتحدةاشترِ التذاكر
10 يوليو، انطلاق المباراة 6 مساءً بتوقيت PDTربع النهائي 2: إسبانيا ضد بلجيكاSoFi Stadium (لوس أنجلوس)، الولايات المتحدةاشترِ التذاكر
11 يوليو، انطلاق المباراة 4 مساءً بتوقيت EDTربع النهائي 3: النرويج ضد إنجلتراهارد روك ستاديوم (ميامي)، الولايات المتحدةاشترِ التذاكر
11 يوليو، انطلاق المباراة 6 مساءً بتوقيت CDTربع النهائي 4: الأرجنتين/مصر ضد سويسرا/كولومبيا أروهيد ستاديوم (كانساس سيتي)، الولايات المتحدةاشترِ التذاكر
14 يوليو، انطلاق المباراة 7 مساءً بتوقيت CDTنصف النهائي 1: فرنسا/المغرب ضد إسبانيا/بلجيكااستاد دالاس، الولايات المتحدةاشترِ التذاكر
15 يوليو، انطلاق المباراة 8 مساءً بتوقيت EDTنصف النهائي 2: النرويج/إنجلترا ضد الأرجنتين/مصر/سويسرا/كولومبيااستاد أتلانتا، الولايات المتحدةاشترِ التذاكر
18 يوليو، انطلاق المباراة 3 مساءً بتوقيت EDTمباراة تحديد المركز الثالث: خاسر نصف النهائي 1 ضد خاسر نصف النهائي 2استاد ميامي، الولايات المتحدةاشترِ التذاكر
19 يوليو، انطلاق المباراة 3 مساءً بتوقيت EDTنهائي كأس العالم: الفائز في نصف النهائي 1 ضد الفائز في نصف النهائي 2 استاد نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدةاشترِ التذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر إعادة البيع لكأس العالم 2026؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية من FIFA إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى سعرًا، وتقع في المستوى السفلي من المدرجات.
  • الفئة 2: تمتد عبر المستويين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: توجد بشكل رئيسي في المستوى العلوي، خارج الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في المستوى العلوي خارج الفئات الأخرى.

شهدت الأسعار تقلبات خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها، ومن المفيد معرفة أن الأسواق الثانوية لا تلتزم عادة بهذه الأسعار الرسمية. وفي ما يلي نوعية الأسعار التي ستواجهها على المنصات الثانوية:

المرحلةنطاق سعر التذكرة (القيمة الاسمية)متوسط سعر السوق الثانويةالتذاكر
دور المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)$60 - $620$150 - $950التذاكر
دور المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) $75 - $2,735$800 - $3,800التذاكر
دور الـ32$105 - $750$350 - $1,400التذاكر
دور الـ16$170 - $980 $550 - $2,000التذاكر
ربع النهائي $275 - $1,775$1,000 - $3,500التذاكر
نصف النهائي $420 - $3,295$1,800 - $6,200التذاكر
النهائي$2,030 - $10,875$4,185 - $9,805+التذاكر

ملاحظة: تتغير أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. وتعكس التصنيفات أعلى الأسعار المشار إليها علنًا وقت الكتابة وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

كيف تحصل على تذاكر إعادة البيع لكأس العالم 2026؟

تمكن المشجعون من شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع FIFA منذ سبتمبر 2025. 

بدأت آخر مرحلة رسمية لبيع تذاكر كأس العالم، وهي مرحلة البيع في اللحظات الأخيرة، في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة. 

إذا كنت تبحث عن خيارات إعادة البيع، فإليك ما تحتاج إلى معرفته:

سوق FIFA لإعادة البيع/التبادل

القناة الرسمية لحجز تذاكر إعادة البيع هي سوق FIFA لإعادة البيع/التبادل، ويمكن الوصول إليها عبر FIFA.com/tickets.

المنصة، التي أُطلقت أصلًا في أكتوبر 2025، أُعيد فتحها في 2 أبريل وستظل مفتوحة حتى قبل ساعة واحدة من انطلاق كل مباراة معنية.

يتاح سوق FIFA لإعادة البيع أمام المقيمين في كندا والولايات المتحدة وكذلك المقيمين الدوليين.

الأسواق الثانوية

سيكون لدى البائعين من الأطراف الثالثة، مثل StubHub، أيضًا توافر لتذاكر كأس العالم 2026. 

ورغم وجود الأسواق الثانوية، فمن المجدي دائمًا توخي الحذر عند شراء التذاكر عبر هذا المسار، إذ يمكن أن تكون الأسعار مرتفعة للغاية.

ومن المهم أيضًا التأكد من أن أي بائع من طرف ثالث يستخدم ميزة نقل التذاكر الرسمية من FIFA عند تحويل التذكرة مباشرة إلى حسابك لدى FIFA.

وهناك نقطة أساسية لمشتري تذاكر إعادة البيع: قد يكون التوافر محدودًا للغاية، وقد تظهر التذاكر بشكل متقطع. وعلى الجماهير التي تأمل في تأمين تذاكر إعادة البيع أن تراجع المنصة بشكل متكرر، وأن تتحرك بسرعة عند ظهور التذاكر، وأن تجهز بيانات الدفع مسبقًا.

Mercado de Intercambio de la FIFA

يُعد Mercado de Intercambio de la FIFA (سوق التبادل من FIFA) المنصة الرسمية للمقيمين في المكسيك لإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2026 أو شرائها أو تبادلها بشكل آمن.

تتمتع المكسيك بحماية قانونية محددة فيما يخص إعادة البيع، ما يؤدي إلى نظام مختلف قليلًا.

وعلى عكس سوق FIFA الرئيسي لإعادة البيع، فإن التذاكر في سوق المكسيك تُطرح بالقيمة الاسمية فقط، لذا لا يمكن للبائعين عرضها لتحقيق ربح.

متى تُقام كأس العالم 2026 من FIFA؟

ستقام كأس العالم 2026 من FIFA في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، عبر 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُلعب 104 مباريات على مدار 34 يومًا في أنحاء أميركا الشمالية. وللمرة الأولى، ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخبًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 من FIFA هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا وبوسطن ودالاس وهيوستن وكانساس سيتي ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك ونيوجيرسي وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026 من FIFA؟

في يونيو 2022، أُعلن عن المدن الـ16 المضيفة لكأس العالم 2026 من FIFA، بواقع مدينتين في كندا وثلاث في المكسيك و11 في الولايات المتحدة. اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم لاستضافة المباريات:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كنداBC Place (فانكوفر) 48,821 
 BMO Field (تورونتو) 72,766 
المكسيكEstadio Azteca (مكسيكو سيتي) 48,821 
 Estadio Akron (زابوبان، غوادالاخارا) 44,330 
 Estadio BBVA (غوادالوبي، مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةMercedes-Benz Stadium (أتلانتا) 67,382 
 Gillette Stadium (فوكسبورو، بوسطن) 63,815 
 AT&T Stadium (أرلينغتون، دالاس) 70,122 
 NRG Stadium (هيوستن)68,311 
 Arrowhead Stadium (كانساس سيتي) 67,513 
 SoFi Stadium (إنغلوود، لوس أنجلوس) 69,650 
 Hard Rock Stadium (ميامي)64,091 
 MetLife Stadium (إيست راذرفورد، نيويورك/نيوجيرسي) 78,576 
 Lincoln Financial Field (فيلادلفيا)65,827 
 Levi's Stadium (سانتا كلارا، منطقة خليج سان فرانسيسكو) 69,391 
 Lumen Field (سياتل)65,123

تذاكر كأس العالم 2026 من FIFAاحجز الآن

أسئلة الأكثر شيوعًا

تمكن المشجعون من شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع فيفا منذ سبتمبر 2025. بينما أقيمت مراحل مبيعات متنوعة بالفعل، مثل قرعة مبيعات فيزا المسبقة وقرعة الاختيار العشوائي، لا تزال هناك خيارات متاحة. مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة بدأت في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة، حيث تباع التذاكر بنظام الأسبقية. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية والتسجيل، ثم تسجيل الدخول للتحقق من التوفر.

نعم، إذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة، فإن سوق فيفا لإعادة البيع عبر موقعهم الرسمي هو القناة القانونية. أعيد فتح المنصة في 2 أبريل وستظل متاحة حتى ساعة قبل كل مباراة. كما يمكن الاعتماد على StubHub للحصول على تذاكر في المباريات عالية الطلب التي قد لا تتوفر في موقع فيفا الرسمي.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال بطولة كأس العالم 2026. لن تكون هناك مبيعات تذاكر عبر شباك التذاكر التقليدي. بوابة فيفا الإلكترونية هي المصدر الرسمي والوحيد.

فازت ستة فرق بألقاب متعددة لكأس العالم، وهي:

البرازيل – 5 ألقاب (1958، 1962، 1970، 1994، 2002)

ألمانيا – 4 ألقاب (1954، 1974، 1990، 2014)

إيطاليا - 4 ألقاب (1934، 1938، 1982، 2006)

الأرجنتين – 3 ألقاب (1978، 1986، 2022)

فرنسا - لقبان (1998، 2018)

أوروغواي - لقبان (1930، 1950)

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل