تتزايد حمى كأس العالم 2026 مع انطلاق البطولة المقامة في أميركا الشمالية يوم 11 يونيو.

ربما كانت التذاكر تُباع بسرعة كبيرة، خصوصًا بعد تأكيد جميع المنتخبات والمباريات الآن، لكن لا تقلق إذا لم تكن قد رتبت أمورك بعد.

دع GOAL يقدم لك أحدث المعلومات عن تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك معلومات عن شراء تذاكر إعادة البيع الرسمية والمزيد.

يتطلب التنقل عبر منصات إعادة البيع الرسمية صبرًا وتوقيتًا مناسبًا لتأمين تذاكر اللحظات الأخيرة للمباريات ذات الطلب المرتفع في البطولة. ويمكن للمشجعين عن بُعد كذلك تحسين خططهم ليوم المباراة من خلال تأمين مكافآت المراهنات للعملاء الجدد مسبقًا. استفد من رمز 1xbet الترويجي الموثق لدينا للاستمتاع برصيد ترويجي حصري في حسابك.

قائمة مباريات كأس العالم 2026: كيفية الحصول على تذاكر إعادة البيع

التاريخ ووقت انطلاق المباراة تفاصيل المباراة الموقع التذاكر 7 يوليو، انطلاق المباراة 12 ظهرًا بتوقيت EDT دور الـ16: الأرجنتين ضد مصر استاد أتلانتا، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر 7 يوليو، انطلاق المباراة 4 مساءً بتوقيت PDT دور الـ16: سويسرا ضد كولومبيا استاد فانكوفر، كندا اشترِ التذاكر 9 يوليو، انطلاق المباراة 6 مساءً بتوقيت EDT ربع النهائي 1: فرنسا ضد المغرب جيليت ستاديوم (بوسطن)، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر 10 يوليو، انطلاق المباراة 6 مساءً بتوقيت PDT ربع النهائي 2: إسبانيا ضد بلجيكا SoFi Stadium (لوس أنجلوس)، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر 11 يوليو، انطلاق المباراة 4 مساءً بتوقيت EDT ربع النهائي 3: النرويج ضد إنجلترا هارد روك ستاديوم (ميامي)، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر 11 يوليو، انطلاق المباراة 6 مساءً بتوقيت CDT ربع النهائي 4: الأرجنتين/مصر ضد سويسرا/كولومبيا أروهيد ستاديوم (كانساس سيتي)، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر 14 يوليو، انطلاق المباراة 7 مساءً بتوقيت CDT نصف النهائي 1: فرنسا/المغرب ضد إسبانيا/بلجيكا استاد دالاس، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر 15 يوليو، انطلاق المباراة 8 مساءً بتوقيت EDT نصف النهائي 2: النرويج/إنجلترا ضد الأرجنتين/مصر/سويسرا/كولومبيا استاد أتلانتا، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر 18 يوليو، انطلاق المباراة 3 مساءً بتوقيت EDT مباراة تحديد المركز الثالث: خاسر نصف النهائي 1 ضد خاسر نصف النهائي 2 استاد ميامي، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر 19 يوليو، انطلاق المباراة 3 مساءً بتوقيت EDT نهائي كأس العالم: الفائز في نصف النهائي 1 ضد الفائز في نصف النهائي 2 استاد نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر إعادة البيع لكأس العالم 2026؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية من FIFA إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى سعرًا، وتقع في المستوى السفلي من المدرجات.

الأغلى سعرًا، وتقع في المستوى السفلي من المدرجات. الفئة 2: تمتد عبر المستويين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1.

تمتد عبر المستويين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: توجد بشكل رئيسي في المستوى العلوي، خارج الفئتين 1 و2.

توجد بشكل رئيسي في المستوى العلوي، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في المستوى العلوي خارج الفئات الأخرى.

شهدت الأسعار تقلبات خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها، ومن المفيد معرفة أن الأسواق الثانوية لا تلتزم عادة بهذه الأسعار الرسمية. وفي ما يلي نوعية الأسعار التي ستواجهها على المنصات الثانوية:

المرحلة نطاق سعر التذكرة (القيمة الاسمية) متوسط سعر السوق الثانوية التذاكر دور المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) $60 - $620 $150 - $950 التذاكر دور المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) $75 - $2,735 $800 - $3,800 التذاكر دور الـ32 $105 - $750 $350 - $1,400 التذاكر دور الـ16 $170 - $980 $550 - $2,000 التذاكر ربع النهائي $275 - $1,775 $1,000 - $3,500 التذاكر نصف النهائي $420 - $3,295 $1,800 - $6,200 التذاكر النهائي $2,030 - $10,875 $4,185 - $9,805+ التذاكر

ملاحظة: تتغير أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. وتعكس التصنيفات أعلى الأسعار المشار إليها علنًا وقت الكتابة وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

كيف تحصل على تذاكر إعادة البيع لكأس العالم 2026؟

تمكن المشجعون من شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع FIFA منذ سبتمبر 2025.

بدأت آخر مرحلة رسمية لبيع تذاكر كأس العالم، وهي مرحلة البيع في اللحظات الأخيرة، في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة.

إذا كنت تبحث عن خيارات إعادة البيع، فإليك ما تحتاج إلى معرفته:

سوق FIFA لإعادة البيع/التبادل

القناة الرسمية لحجز تذاكر إعادة البيع هي سوق FIFA لإعادة البيع/التبادل، ويمكن الوصول إليها عبر FIFA.com/tickets.

المنصة، التي أُطلقت أصلًا في أكتوبر 2025، أُعيد فتحها في 2 أبريل وستظل مفتوحة حتى قبل ساعة واحدة من انطلاق كل مباراة معنية.

يتاح سوق FIFA لإعادة البيع أمام المقيمين في كندا والولايات المتحدة وكذلك المقيمين الدوليين.

الأسواق الثانوية

سيكون لدى البائعين من الأطراف الثالثة، مثل StubHub، أيضًا توافر لتذاكر كأس العالم 2026.

ورغم وجود الأسواق الثانوية، فمن المجدي دائمًا توخي الحذر عند شراء التذاكر عبر هذا المسار، إذ يمكن أن تكون الأسعار مرتفعة للغاية.

ومن المهم أيضًا التأكد من أن أي بائع من طرف ثالث يستخدم ميزة نقل التذاكر الرسمية من FIFA عند تحويل التذكرة مباشرة إلى حسابك لدى FIFA.

وهناك نقطة أساسية لمشتري تذاكر إعادة البيع: قد يكون التوافر محدودًا للغاية، وقد تظهر التذاكر بشكل متقطع. وعلى الجماهير التي تأمل في تأمين تذاكر إعادة البيع أن تراجع المنصة بشكل متكرر، وأن تتحرك بسرعة عند ظهور التذاكر، وأن تجهز بيانات الدفع مسبقًا.

Mercado de Intercambio de la FIFA

يُعد Mercado de Intercambio de la FIFA (سوق التبادل من FIFA) المنصة الرسمية للمقيمين في المكسيك لإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2026 أو شرائها أو تبادلها بشكل آمن.

تتمتع المكسيك بحماية قانونية محددة فيما يخص إعادة البيع، ما يؤدي إلى نظام مختلف قليلًا.

وعلى عكس سوق FIFA الرئيسي لإعادة البيع، فإن التذاكر في سوق المكسيك تُطرح بالقيمة الاسمية فقط، لذا لا يمكن للبائعين عرضها لتحقيق ربح.

متى تُقام كأس العالم 2026 من FIFA؟

ستقام كأس العالم 2026 من FIFA في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، عبر 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُلعب 104 مباريات على مدار 34 يومًا في أنحاء أميركا الشمالية. وللمرة الأولى، ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخبًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 من FIFA هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا وبوسطن ودالاس وهيوستن وكانساس سيتي ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك ونيوجيرسي وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026 من FIFA؟

في يونيو 2022، أُعلن عن المدن الـ16 المضيفة لكأس العالم 2026 من FIFA، بواقع مدينتين في كندا وثلاث في المكسيك و11 في الولايات المتحدة. اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم لاستضافة المباريات: