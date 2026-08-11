من المرجح أن يرفع أستون فيلا من سخونة الأجواء مجددًا خلال موسم 2026/27 على ملعب فيلا بارك.

ومع عبور أكثر من 42,000 مشجع عبر بوابات فيلا بارك، يبدو أن الجدار الأسطوري باللونين العنابي والأزرق سيدفع الفريق في مشواره بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

إذًا، كيف يمكنك الحصول على تذكرة لمشاهدة أستون فيلا على أرض الواقع؟ دع GOAL يستعرض لك خياراتك لمتابعة الفريق في 2026-27، بما في ذلك أماكن العثور على التذاكر، وتجديدات التذاكر الموسمية، وأسعار العضويات، والباقات المميزة المتاحة حاليًا.

مباريات أستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 والتذاكر

كيف تشتري تذاكر أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يتطلب تأمين تذاكر أستون فيلا في فيلا بارك المرور عبر قنوات رسمية محددة، إذ إن الطلب المرتفع يعني أن مقاعد الدخول العام العادية تنفد بسرعة، كما تُسلَّم التذاكر رقميًا عبر تطبيق أستون فيلا.

إليك أسرع طريقة لشرائها:

العضوية الرسمية والاقتراعات : يُعد الانضمام إلى إحدى فئات العضوية الرسمية أمرًا أساسيًا للوصول الأولي. فهي تمنحك دخولًا إلى اقتراعات الأعضاء، مثل Loyalty أو First Timer Ballots، ونوافذ بيع أولوية قبل 3 إلى 4 أسابيع من انطلاق المباراة.

: يُعد الانضمام إلى إحدى فئات العضوية الرسمية أمرًا أساسيًا للوصول الأولي. فهي تمنحك دخولًا إلى اقتراعات الأعضاء، مثل Loyalty أو First Timer Ballots، ونوافذ بيع أولوية قبل 3 إلى 4 أسابيع من انطلاق المباراة. منصة التبادل الرسمية للتذاكر: يمكن للأعضاء شراء تذاكر بالسعر الاسمي يدرجها مباشرة حاملو التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون حضور المباريات، وذلك عبر بوابة إعادة البيع الرسمية التابعة للنادي.

يمكن للأعضاء شراء تذاكر بالسعر الاسمي يدرجها مباشرة حاملو التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون حضور المباريات، وذلك عبر بوابة إعادة البيع الرسمية التابعة للنادي. باقات الضيافة الرسمية: يضمن حجز تجربة ضيافة يوم المباراة، مثل The Lower Grounds أو 150 Club أو 82 Champions Club، الدخول من دون الحاجة إلى عضوية أو المشاركة في اقتراع.

يضمن حجز تجربة ضيافة يوم المباراة، مثل The Lower Grounds أو 150 Club أو 82 Champions Club، الدخول من دون الحاجة إلى عضوية أو المشاركة في اقتراع. المنصات الثانوية: بالنسبة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز أو المسابقات الأوروبية التي تنفد تذاكرها، قد يلجأ المشجعون إلى منصات ثانوية كخيار بديل لإعادة البيع بين المشجعين. تحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه.

كيف تشتري التذاكر الموسمية لأستون فيلا؟

الطريقة الوحيدة لضمان مقعد في كل مباراة بيتية لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك هي امتلاك تذكرة موسمية للنادي.

وتمنح التذكرة الموسمية دخول جميع مباريات الدوري الـ19 التي يستضيفها النادي، كما توفر نوافذ حجز بأولوية لمواجهات الكؤوس الإقصائية.

التذاكر الموسمية لموسم 2026-27 نفدت، وتبدأ أرخص تذكرة موسمية للبالغين من 703 جنيهات إسترلينية.

ويحصل الحاملون الحاليون على نوافذ تجديد ذات أولوية قبل كل موسم جديد، بينما يمكن للراغبين في الشراء التسجيل في قائمة الانتظار الرسمية الخاصة بالتذاكر الموسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر أستون فيلا؟

مع عدم توفر التذاكر الموسمية، فإن غالبية المشجعين الذين سيحضرون مباريات أستون فيلا في فيلا بارك هذا الموسم سيشترون تذكرة فردية ليوم المباراة للمواجهة التي يختارونها.

وتُباع هذه التذاكر على أساس كل مباراة على حدة، وتُطرح بأسعار متفاوتة اعتمادًا على عوامل مثل موقع المقعد، والمباراة، والمنافس على مدار الموسم.

فيما يلي، يمكنك العثور على أسعار مباريات أستون فيلا هذا الموسم، استنادًا إلى جدول تكاليف الفئة A الخاص بالموسم الماضي:

منطقة السعر بالغ فوق 66 عامًا / تحت 21 عامًا القوات المسلحة تحت 18 عامًا تحت 14 عامًا المنطقة 1 82.00 جنيهًا إسترلينيًا 61.50 جنيهًا إسترلينيًا 65.50 جنيهًا إسترلينيًا 42.00 جنيهًا إسترلينيًا 25.00 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة 2 76.00 جنيهًا إسترلينيًا 57.00 جنيهًا إسترلينيًا 61.00 جنيهًا إسترلينيًا 39.00 جنيهًا إسترلينيًا 23.00 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة 3 71.00 جنيهًا إسترلينيًا 53.00 جنيهًا إسترلينيًا 56.50 جنيهًا إسترلينيًا 35.50 جنيهًا إسترلينيًا 21.00 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة 4 58.00 جنيهًا إسترلينيًا 43.50 جنيهًا إسترلينيًا 45.50 جنيهًا إسترلينيًا 29.50 جنيهًا إسترلينيًا 17.50 جنيهًا إسترلينيًا أماكن الكراسي المتحركة 58.00 جنيهًا إسترلينيًا 43.50 جنيهًا إسترلينيًا 45.50 جنيهًا إسترلينيًا 29.50 جنيهًا إسترلينيًا 17.50 جنيهًا إسترلينيًا

متى تُطرح تذاكر أستون فيلا للبيع؟

التذاكر العامة وباقات الضيافة المميزة لموسم 2026-27 متاحة للاستفسار والشراء عبر منصة التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي.

وعادة ما تُطرح تذاكر يوم المباراة قبل 4 إلى 5 أسابيع من انطلاق اللقاء، بدءًا من نوافذ أولوية حصرية للأعضاء الرسميين قبل وصولها إلى البيع العام.

كيف يمكنني التحقق من توفر تذاكر أستون فيلا؟

لا يزال الطلب على تذاكر أستون فيلا عند أعلى مستوياته على الإطلاق، في ظل مواصلة فريق أوناي إيمري المنافسة على أعلى مستوى محليًا وأوروبيًا.

ويُعد الموقع الأكثر موثوقية للتحقق من التوفر الفعلي للمباريات المقبلة هو البوابة الرسمية للنادي على avfc.co.uk.

كم تبلغ تكلفة عضوية أستون فيلا؟

توفر العضوية الرسمية في أستون فيلا أولوية الوصول إلى دفعات تذاكر المباريات البيتية، وخصومات حصرية في المتجر، ومحتوى رقميًا.

فئات العضوية المتاحة لموسم 2026-27:

بالغ : 50 جنيهًا إسترلينيًا

: 50 جنيهًا إسترلينيًا فريق السيدات : 30 جنيهًا إسترلينيًا

: 30 جنيهًا إسترلينيًا عضوية الفيديو : 35 جنيهًا إسترلينيًا

: 35 جنيهًا إسترلينيًا Video Lite : 15 جنيهًا إسترلينيًا

: 15 جنيهًا إسترلينيًا ناشئ (الأعمار 3-11 و12-17) : 30 جنيهًا إسترلينيًا

: 30 جنيهًا إسترلينيًا ناشئ (الأعمار 0-2): مجانًا

أين يمكنني شراء التجارب المميزة لأستون فيلا؟

هناك ثلاث تجارب مميزة لأستون فيلا متاحة للشراء:

Lower Grounds Premium: دخول إلى الصالة الحصرية، ومقاعد في Trinity Stand، ومرافق ما قبل المباراة وما بعدها، وشاشات عملاقة، وجلسات أسئلة وأجوبة مع لاعبين سابقين، وطعام وبار مجانيان، وبرنامج يوم المباراة الرسمي.

دخول إلى الصالة الحصرية، ومقاعد في Trinity Stand، ومرافق ما قبل المباراة وما بعدها، وشاشات عملاقة، وجلسات أسئلة وأجوبة مع لاعبين سابقين، وطعام وبار مجانيان، وبرنامج يوم المباراة الرسمي. 150 Club: مقاعد مبطنة على خط المنتصف في Doug Ellis Stand، ومشروبات ترحيبية، ووجبات تُقدم إلى الطاولة، وأطباق خاصة بين الشوطين من إعداد الطهاة، وزيارات من أساطير فيلا، وهدايا يوم المباراة.

مقاعد مبطنة على خط المنتصف في Doug Ellis Stand، ومشروبات ترحيبية، ووجبات تُقدم إلى الطاولة، وأطباق خاصة بين الشوطين من إعداد الطهاة، وزيارات من أساطير فيلا، وهدايا يوم المباراة. 82 Champions Club: مقاعد مبطنة في موقع مركزي داخل Trinity Road Stand، وتجربة طعام من طبقين، وبار مجاني، وظهور للأساطير.

يمكن الاستفسار عن جميع الباقات المميزة أو حجزها مباشرة عبر الموقع الرسمي لأستون فيلا.

يتطلب التخطيط لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عالية الأهمية اهتمامًا دقيقًا بفئات العضوية ومواعيد الطرح الرسمية. وإذا كنت تخطط لتثبيت توقعات مباشرة في الوقت الفعلي مع تطور الأحداث، فإن سرعة التنقل عبر البرامج على الهاتف المحمول هي كل شيء. ألقِ نظرة أقرب على دليلنا المختار بعناية لترقية روتين يوم المباراة الخاص بك باستخدام رمز melbet الترويجي.