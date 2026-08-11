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Villa Park Aston Villa 2025Getty Images
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كيفية شراء تذاكر أستون فيلا لموسم 2026-27: متوسط الأسعار، المباريات المقبلة ومعلومات التذاكر الموسمية

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التذاكر
أستون فيلا
الدوري الإنجليزي الممتاز

إليكم الطريقة الدقيقة لمتابعة أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري هذا الموسم

من المرجح أن يرفع أستون فيلا من سخونة الأجواء مرة أخرى خلال موسم 2026-27 على ملعب فيلا بارك.  

ومع عبور أكثر من 42,000 مشجع عبر بوابات فيلا بارك، يبدو أن الجدار الأسطوري باللونين العنابي والأزرق سيقود الفريق في مشواره ضمن ترتيبَي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

إذًا، كيف يمكنك الحصول على تذكرة لمشاهدة أستون فيلا على أرض الواقع؟ دع GOAL يستعرض لك خياراتك لمتابعته في موسم 2026-27، بما في ذلك أماكن العثور على التذاكر، وتجديدات التذاكر الموسمية، وأسعار العضوية، والباقات المميزة المتاحة حاليًا.

احجز تذاكر أستون فيلااشترِ التذاكر

مباريات أستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27 والتذاكر

التاريخ والوقتالمباراةالموقعالتذاكر
الأحد 23 أغسطس 2026، 14:00برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلاأمريكان إكسبريس ستاديوم، برايتوناشترِ التذاكر
الاثنين 31 أغسطس 2026، 20:00أستون فيلا ضد آرسنالفيلا بارك، برمنغهاماشترِ التذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 17:30هال سيتي ضد أستون فيلاMKM Stadium، هالاشترِ التذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00أستون فيلا ضد نوتنغهام فورستفيلا بارك، برمنغهاماشترِ التذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026، 12:30توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلاملعب توتنهام هوتسبير، لندناشترِ التذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00أستون فيلا ضد برينتفوردفيلا بارك، برمنغهاماشترِ التذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلاسانت جيمس بارك، نيوكاسل أبون تايناشترِ التذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00أستون فيلا ضد مانشستر سيتيفيلا بارك، برمنغهاماشترِ التذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00أستون فيلا ضد فولهامفيلا بارك، برمنغهاماشترِ التذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00مانشستر يونايتد ضد أستون فيلاأولد ترافورد، ستريتفورداشترِ التذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00أستون فيلا ضد سندرلاندفيلا بارك، برمنغهاماشترِ التذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00إيبسويتش تاون ضد أستون فيلابورت مان رود ستاديوم، إيبسويتشاشترِ التذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00أستون فيلا ضد إيفرتونفيلا بارك، برمنغهاماشترِ التذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00أستون فيلا ضد كريستال بالاسفيلا بارك، برمنغهاماشترِ التذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00كوفنتري سيتي ضد أستون فيلاكوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا، كوفنترياشترِ التذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00تشيلسي ضد أستون فيلاستامفورد بريدج، لندناشترِ التذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00أستون فيلا ضد ليدز يونايتدفيلا بارك، برمنغهاماشترِ التذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00أستون فيلا ضد ليفربولفيلا بارك، برمنغهاماشترِ التذاكر

كيف تشتري تذاكر أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يتطلب تأمين تذاكر أستون فيلا في فيلا بارك المرور عبر قنوات رسمية محددة، إذ إن الطلب المرتفع يعني أن مقاعد الدخول العام المعتادة تنفد بسرعة، ويتم تسليمها رقميًا عبر تطبيق Aston Villa App.

السوبر الأوروبي
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باريس سان جيرمان
بي إس جي
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا

إليك أسرع طريقة لشرائها:

  • العضوية الرسمية والاقتراعات: الانضمام إلى إحدى فئات العضوية الرسمية أمر أساسي للوصول الأولي. فهي تمنحك الدخول إلى اقتراعات الأعضاء، مثل Loyalty أو First Timer Ballots، ونوافذ بيع بأولوية قبل 3 إلى 4 أسابيع من انطلاق المباراة.
  • منصة التبادل الرسمية للتذاكر: يمكن للأعضاء شراء تذاكر بالقيمة الاسمية يدرجها مباشرة حاملو التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون حضور المباريات، وذلك عبر بوابة إعادة البيع الرسمية للنادي.
  • باقات الضيافة الرسمية: يضمن حجز تجربة ضيافة يوم المباراة، مثل The Lower Grounds أو 150 Club أو 82 Champions Club، الدخول دون الحاجة إلى عضوية أو المشاركة في اقتراع.
  • الأسواق الثانوية: بالنسبة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز أو المباريات الأوروبية التي نفدت تذاكرها، قد يلجأ المشجعون إلى منصات ثانوية كخيارات بديلة لإعادة البيع بين المشجعين. تحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه.

احجز تذاكر أستون فيلااشترِ التذاكر

كيف تشتري التذاكر الموسمية لأستون فيلا؟

الطريقة الوحيدة لضمان مقعد في كل مباراة بيتية لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك هي امتلاك تذكرة موسمية لأستون فيلا. 

تمنح التذكرة الموسمية الدخول إلى جميع مباريات الدوري الـ19 التي يستضيفها النادي، وتوفر نوافذ حجز بأولوية لمباريات الكؤوس الإقصائية.

التذاكر الموسمية لموسم 2026-27 نفدت، وتبدأ أرخص التذاكر الموسمية للبالغين من 703 جنيهات إسترلينية. 

يحصل الحاملون الحاليون على نوافذ تجديد بأولوية قبل كل حملة جديدة، بينما يمكن للراغبين في الشراء التسجيل في قائمة الانتظار الرسمية الخاصة بالتذاكر الموسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر أستون فيلا؟

مع عدم توفر التذاكر الموسمية، فإن غالبية المشجعين الذين سيحضرون مباريات أستون فيلا في فيلا بارك هذا الموسم سيشترون تذكرة فردية ليوم المباراة للمواجهة التي يختارونها.

تُباع هذه التذاكر على أساس كل مباراة على حدة، وتُطرح ضمن نطاق من الأسعار، بحسب عوامل مثل موقع المقعد، والمباراة، والمنافس على مدار الموسم. 

فيما يلي، يمكنك الاطلاع على أسعار مباريات أستون فيلا هذا الموسم، استنادًا إلى جدول تكاليف الفئة A الخاص بالموسم الماضي:

منطقة السعرالبالغفوق 66 عامًا / تحت 21 عامًاالقوات المسلحةتحت 18 عامًاتحت 14 عامًا
المنطقة 1£82.00£61.50£65.50£42.00£25.00
المنطقة 2£76.00£57.00£61.00£39.00£23.00
المنطقة 3£71.00£53.00£56.50£35.50£21.00
المنطقة 4£58.00£43.50£45.50£29.50£17.50
أماكن الكراسي المتحركة£58.00£43.50£45.50£29.50£17.50

متى تُطرح تذاكر أستون فيلا للبيع؟

التذاكر العامة وباقات الضيافة المميزة لموسم 2026-27 متاحة للاستفسار والشراء عبر منصة التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي.

تُطرح تذاكر يوم المباراة عادة قبل 4 إلى 5 أسابيع من انطلاق اللقاء، بدءًا من نوافذ أولوية حصرية للأعضاء الرسميين قبل وصولها إلى البيع العام.

كيف يمكنني التحقق من توافر تذاكر أستون فيلا؟

لا يزال الطلب على تذاكر أستون فيلا عند أعلى مستوياته على الإطلاق، مع استمرار فريق أوناي إيمري في المنافسة على أعلى مستوى محليًا وأوروبيًا.

المكان الأكثر موثوقية للتحقق من التوافر الفوري للمباريات المقبلة هو البوابة الرسمية للنادي على avfc.co.uk.

كم تبلغ تكلفة عضوية أستون فيلا؟

توفر العضوية الرسمية في أستون فيلا أولوية الوصول إلى طرح تذاكر المباريات البيتية، وخصومات حصرية في المتجر، ومحتوى رقميًا.

فئات العضوية المتاحة لموسم 2026-27:

  • البالغون: £50
  • فريق السيدات: £30
  • عضوية الفيديو: £35
  • Video Lite: £15
  • الناشئون (من 3 إلى 11 عامًا ومن 12 إلى 17 عامًا): £30
  • الناشئون (من 0 إلى عامين): مجانًا

أين يمكنني شراء تجارب أستون فيلا المميزة؟

تتوفر ثلاث تجارب مميزة لأستون فيلا يمكن شراؤها:

  • Lower Grounds Premium: دخول إلى الصالة الحصرية، ومقاعد في Trinity Stand، ومرافق ما قبل المباراة وما بعدها، وشاشات عملاقة، وجلسات أسئلة وأجوبة مع لاعبين سابقين، وطعام ومشروبات مجانية، وبرنامج يوم المباراة الرسمي.
  • 150 Club: مقاعد مبطنة على خط المنتصف في Doug Ellis Stand، ومشروبات ترحيبية، ووجبات تُقدم إلى الطاولة، وأطباق خاصة بين الشوطين من إعداد الطهاة، وزيارات من أساطير فيلا، وهدايا يوم المباراة.
  • 82 Champions Club: مقاعد مبطنة في موقع مركزي داخل Trinity Road Stand، وتجربة طعام من طبقين، ومشروبات مجانية، وحضور للأساطير.

يمكن الاستفسار عن جميع الباقات المميزة أو حجزها مباشرة عبر الموقع الرسمي لأستون فيلا.

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