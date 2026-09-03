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متى سيلعب أتلتيكو مدريد؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الأربعاء 19 أغسطس 2026، 21:00 بتوقيت وسط أوروبا (مؤكد) أتلتيكو مدريد ضد مالاجا CF Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر الأحد 23 أغسطس 2026، 17:00 بتوقيت وسط أوروبا (مؤكد) أتلتيكو مدريد ضد فياريال CF Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 15-16 سبتمبر 2026 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 19-20 سبتمبر 2026 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 24-25 أكتوبر 2026 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 7-8 نوفمبر 2026 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد برشلونة Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 5-6 ديسمبر 2026 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 12-13 ديسمبر 2026 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا CF Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 9-10 يناير 2027 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ريال راسينج كلوب (آخر مباراة في النصف الأول من الموسم) Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 16-17 يناير 2027 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 30-31 يناير 2027 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 20-21 فبراير 2027 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد إلتشي CF Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 6-7 مارس 2027 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 20-21 مارس 2027 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد خيتافي CF Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 10-11 أبريل 2027 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي UD Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 17-18 أبريل 2027 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية FC Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 1-2 مايو 2027 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 15-16 مايو 2027 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد رايو فاييكانو Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 22-23 مايو 2027 (اليوم المحدد لم يتأكد بعد) أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك كلوب Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر

أين تشتري تذاكر أتلتيكو مدريد؟

الطريق الأكثر مباشرة للحصول على تذاكر أتلتيكو مدريد هو عبر البوابة الرسمية للنادي، حيث يحصل الأعضاء على نافذة بيع مسبق ذات أولوية قبل فتح البيع العام للجمهور. ويُعد نظام عضوية Socios الخاص بأتلتيكو أكثر سهولة في الوصول مقارنة ببعض منافسيه في الدوري الإسباني، ويمكن أن يمنحك الانضمام إليه خصومات ووصولًا مبكرًا إلى المقاعد في أكبر المباريات.

ومع ذلك، فإن البيع العام الرسمي للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل ديربي مدريد أو زيارة برشلونة أو أي مواجهة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، يكون سريعًا للغاية في العادة، ومع وجود أكثر من 150,000 عضو بالنادي يتنافسون على ملعب يتسع لما يزيد قليلًا على 70,000 متفرج، يفقد كثير من المشجعين فرصة الشراء عبر القنوات الرسمية.

وهنا يأتي دور سوق إعادة البيع. StubHub هو أحد أبسط الطرق لضمان مقعد في Riyadh Air Metropolitano، مع توافر تذاكر في جميع الفئات السعرية وفي كل أجزاء الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر أتلتيكو مدريد؟

تختلف أسعار التذاكر في Riyadh Air Metropolitano بشكل كبير بحسب المنافس وموقع المقعد في الملعب، لكن هناك بالفعل ما يناسب كل الميزانيات. ويمكن الحصول على أرخص التذاكر لمباريات الدوري الإسباني العادية أمام فرق وسط الجدول بدءًا من نحو 30 يورو فقط، ما يجعل رحلة مشاهدة أتلتيكو مدريد أقل تكلفة بكثير من زيارة بعض الأندية العملاقة الأخرى في أوروبا.

أما في المناسبات الكبرى، فتوقع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. فديربي مدريد ضد ريال مدريد وزيارة برشلونة هما باستمرار أصعب وأغلى تذكرتين يمكن العثور عليهما طوال الموسم، إذ تبدأ أسعار مقاعد المدرج العلوي عادة من نحو 60 إلى 90 يورو، وترتفع إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير في المقاعد الجانبية ومواقع المدرج السفلي. كما أن مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا على ملعب ميتروبوليتانو، وهو ملعب استضاف نهائي كأس أوروبا، تُباع بأسعار مماثلة مرتفعة.

وتتراوح أسعار التذاكر الموسمية لموسم 2026/27 من نحو 290 يورو في الفئة الأرخص على الإطلاق (المدرج العلوي) إلى أكثر من 2,000 يورو بكثير للمقاعد الأكثر تميزًا في المدرج السفلي على جانب الملعب، رغم أن تذاكر المباراة الواحدة تظل الخيار الأكثر مرونة للجماهير الزائرة ولمن لا يلتزمون بحضور الموسم كاملًا.

والخبر الجيد للباحثين عن الصفقات هو أن سوق إعادة البيع على StubHub يقدم بانتظام أكثر الأسعار تنافسية في السوق، خصوصًا للمباريات التي لا يزال يفصلها وقت عن يوم اللقاء. ويظل الشراء المبكر ومراقبة القوائم مع تحديثها أفضل وسيلة باستمرار للعثور على أرخص تذاكر ممكنة لأتلتيكو مدريد للمباراة التي تفضلها.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن أتلتيكو مدريد

تأسس أتلتيكو مدريد، الملقب بـ Los Rojiblancos وLos Colchoneros، في عام 1903، وأمضى أكثر من قرن بوصفه واحدًا من القوى الثلاث الكبرى في كرة القدم الإسبانية إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة. وعلى الرغم من عمله لجزء كبير من تاريخه بموارد مالية لا تمثل سوى جزء بسيط من موارد منافسيه المحليين الكبيرين، بنى أتلتيكو هويته حول الصلابة والانضباط الدفاعي وأجواء المباريات التي لا تضاهى.

كان دييجو سيميوني القوة الدافعة وراء الحقبة الحديثة للنادي منذ توليه المسؤولية في ديسمبر 2011. وتحت قيادته، فاز أتلتيكو بالدوري الإسباني مرتين، ورفع الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي في أكثر من مناسبة، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين. ويبدأ سيميوني موسم 2026/27 باعتباره أحد أطول المدربين خدمة في كرة القدم العالمية، ولا تزال أساليبه تشكل العمود الفقري لكل ما يقدمه النادي داخل الملعب.

خارج الملعب، تغيرت صورة الملكية بشكل كبير، إذ تمتلك Apollo Global Management الآن حصة أغلبية إلى جانب Quantum Pacific Group، ما يجلب استثمارًا جديدًا وطموحًا إضافيًا للنادي مع دخوله هذه الحملة. وداخل الملعب، عززت التحركات الأخيرة في سوق الانتقالات التشكيلة بشكل أكبر، ويدخل أتلتيكو الموسم الجديد بهدف تقليص الفجوة مع صدارة الدوري الإسباني مع المنافسة على جميع الجبهات محليًا وأوروبيًا.

وبالنسبة للمشجعين الزائرين، فإن الرحلة إلى مدريد لمشاهدة أتلتيكو تتجاوز كثيرًا مجرد 90 دقيقة من كرة القدم. فثقافة الجماهير المحيطة، والضجيج داخل الملعب، وشغف قاعدة جماهيرية لم تهتز أبدًا حتى خلال السنوات الأقل ازدهارًا، تجعل من هذه التجربة واحدة من أبرز تجارب يوم المباراة في كرة القدم العالمية.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب Riyadh Air Metropolitano

مر ملعب أتلتيكو مدريد بعدة أسماء منذ افتتاحه بصورته الحالية لأول مرة في 2017، إذ انتقل من Wanda Metropolitano إلى Civitas Metropolitano قبل أن يصبح Riyadh Air Metropolitano بموجب شراكة حقوق التسمية الحالية. ويقع الملعب في منطقة سان بلاس كانييخاس شرق المدينة، وقد حل محل الملعب السابق الشهير للنادي، فيسنتي كالديرون، بعد أكثر من نصف قرن هناك.

وبسعة تقارب 70,000 متفرج، يُعد Riyadh Air Metropolitano ثالث أكبر ملعب في إسبانيا خلف كامب نو وسانتياجو برنابيو فقط، وقد صُممت مدرجاته شديدة الانحدار والمتقاربة للحفاظ على الضجيج داخل الملعب وجعل الأجواء بأكبر قدر ممكن من الحدة. واستضاف الملعب بالفعل بعضًا من أكبر المناسبات في كرة القدم الأوروبية، بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يُستخدم بانتظام أيضًا لمباريات منتخب إسبانيا.

والوصول إلى الملعب سهل بفضل محطة المترو المخصصة Estadio Metropolitano، التي تقع مباشرة خارج الملعب وتتصل بسهولة بوسط مدريد. ويُنصح الجماهير القادمون من وسط المدينة بمنح أنفسهم وقتًا كافيًا قبل انطلاق المباراة، سواء للاستمتاع بالأجواء السابقة للمباراة حول الملعب أو للتعامل مع الحشود المتجهة عبر البوابات الدوارة.