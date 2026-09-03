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متى سيلعب أتلتيكو مدريد؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الأربعاء 19 أغسطس 2026، 21:00 بتوقيت وسط أوروبا (مؤكد) أتلتيكو مدريد ضد مالاجا CF Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر الأحد 23 أغسطس 2026، 17:00 بتوقيت وسط أوروبا (مؤكد) أتلتيكو مدريد ضد فياريال CF Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 15-16 سبتمبر 2026 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 19-20 سبتمبر 2026 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 24-25 أكتوبر 2026 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 7-8 نوفمبر 2026 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد برشلونة Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 5-6 ديسمبر 2026 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 12-13 ديسمبر 2026 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا CF Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 9-10 يناير 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ريال راسينغ كلوب (المباراة الأخيرة من النصف الأول من الموسم) Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 16-17 يناير 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسييداد Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 30-31 يناير 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد RCD إسبانيول Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 20-21 فبراير 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد إلتشي CF Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 6-7 مارس 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 20-21 مارس 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد خيتافي CF Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 10-11 أبريل 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي UD Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 17-18 أبريل 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية FC Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 1-2 مايو 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 15-16 مايو 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد رايو فايكانو Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر 22-23 مايو 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك كلوب Riyadh Air Metropolitano، مدريد تذاكر

أين يمكن شراء تذاكر أتلتيكو مدريد؟

الطريق الأكثر مباشرة للحصول على تذاكر أتلتيكو مدريد هو عبر البوابة الرسمية للنادي، حيث يحصل الأعضاء على نافذة شراء مسبق ذات أولوية قبل طرح التذاكر للبيع العام للجمهور. ويُعد نظام عضوية Socios الخاص بأتلتيكو أكثر سهولة في الوصول من بعض منافسيه في الدوري الإسباني، كما أن الانضمام إليه قد يتيح خصومات ووصولاً مبكراً إلى المقاعد في أكبر المباريات.

ومع ذلك، فإن البيع العام الرسمي للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل ديربي مدريد، أو زيارة برشلونة، أو أي مواجهة إقصائية في دوري أبطال أوروبا، يمضي بسرعة كبيرة للغاية. ومع وجود أكثر من 150,000 عضو في النادي يتنافسون على ملعب تتجاوز سعته بقليل 70,000 متفرج، يفوّت كثير من المشجعين فرصهم عبر القنوات الرسمية.

وهنا يأتي دور سوق إعادة البيع. StubHub يُعد واحداً من أبسط الطرق لضمان مقعد في ملعب Riyadh Air Metropolitano، مع توافر تذاكر في جميع الفئات السعرية وفي كل أجزاء الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر أتلتيكو مدريد؟

تختلف أسعار التذاكر في ملعب Riyadh Air Metropolitano بشكل كبير بحسب المنافس وجزء المدرج، لكن هناك بالفعل ما يناسب كل الميزانيات. ويمكن الحصول على أرخص التذاكر لمباريات الدوري الإسباني العادية أمام فرق وسط الجدول ابتداءً من نحو 30 يورو فقط، ما يجعل رحلة مشاهدة أتلتيكو مدريد أقل تكلفة بكثير من زيارة بعض الأندية العملاقة الأخرى في أوروبا.

أما في المناسبات الكبرى، فتوقع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. ويظل ديربي مدريد أمام ريال مدريد وزيارة برشلونة هما التذكرتين الأصعب والأغلى في العثور عليهما طوال الموسم، إذ تبدأ أسعار مقاعد المدرج العلوي بانتظام من نحو 60 إلى 90 يورو، وترتفع إلى ما هو أبعد من ذلك في المقاعد الجانبية ومقاعد المدرج السفلي. كما أن مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا على ملعب ميتروبوليتانو، وهو ملعب استضاف نهائي كأس أوروبا، تفرض زيادات سعرية مماثلة.

وتتراوح أسعار التذاكر الموسمية لموسم 2026/27 من نحو 290 يورو في الفئة الأرخص للغاية (المدرج العلوي) إلى أكثر بكثير من 2,000 يورو لأكثر مقاعد المدرج السفلي تميزاً على جانب الملعب، رغم أن تذاكر المباراة الواحدة تظل الخيار الأكثر مرونة للمشجعين الزائرين ولمن لا يرغبون في الالتزام بالموسم كاملاً.

والخبر الجيد للباحثين عن الصفقات هو أن سوق إعادة البيع على StubHub يطرح بانتظام الأسعار الأكثر تنافسية في السوق، لا سيما للمباريات الأبعد عن يوم اللقاء. ويظل الشراء المبكر، ومراقبة العروض مع تحديثها، أفضل وسيلة باستمرار للعثور على أرخص تذاكر أتلتيكو مدريد الممكنة للمباراة التي تفضلها.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن أتلتيكو مدريد

تأسس أتلتيكو مدريد، الملقب بـ Los Rojiblancos وLos Colchoneros، في عام 1903، وأمضى أكثر من قرن كأحد القوى الثلاث الكبرى في كرة القدم الإسبانية، إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة. وعلى الرغم من عمله، خلال جزء كبير من تاريخه، بموارد مالية لا تمثل سوى جزء بسيط من موارد منافسيه المحليين الكبيرين، فقد بنى أتلتيكو هويته على الصلابة والانضباط الدفاعي وأجواء المباريات التي لا تضاهى.

ويُعد دييجو سيميوني القوة الدافعة وراء الحقبة الحديثة للنادي منذ توليه المسؤولية في ديسمبر 2011. وتحت قيادته، فاز أتلتيكو بلقب الدوري الإسباني مرتين، ورفع الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي في أكثر من مناسبة، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين. ويبدأ سيميوني موسم 2026/27 وهو أحد أطول المدربين خدمة في كرة القدم العالمية، فيما تظل أساليبه العمود الفقري لكل ما يقدمه النادي داخل الملعب.

وخارج الملعب، شهدت صورة الملكية تحولاً كبيراً، إذ تمتلك Apollo Global Management الآن حصة أغلبية إلى جانب Quantum Pacific Group، ما يجلب استثماراً جديداً وطموحاً إلى النادي قبل انطلاق هذا الموسم. وداخل الملعب، عززت تحركات الانتقالات الأخيرة التشكيلة بشكل إضافي، ويدخل أتلتيكو الموسم الجديد مستهدفاً تقليص الفجوة مع قمة الدوري الإسباني مع المنافسة على جميع الجبهات محلياً وأوروبياً.

وبالنسبة إلى المشجعين الزائرين، فإن الرحلة إلى مدريد لمشاهدة أتلتيكو تتجاوز كثيراً مجرد 90 دقيقة من كرة القدم. فثقافة الجماهير المحيطة، والضجيج داخل الملعب، وشغف قاعدة جماهيرية لم تتراجع أبداً حتى في السنوات الأقل ازدهاراً، تجعلها واحدة من تجارب يوم المباراة الأساسية في كرة القدم العالمية.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Riyadh Air Metropolitano

مرّ ملعب أتلتيكو مدريد بعدة أسماء منذ افتتاحه لأول مرة بشكله الحالي في 2017، إذ انتقل من Wanda Metropolitano إلى Civitas Metropolitano قبل أن يصبح Riyadh Air Metropolitano بموجب شراكة حقوق التسمية الحالية. ويقع الملعب في منطقة San Blas Canillejas شرق المدينة، وقد حل محل الملعب السابق الشهير للنادي، فيسنتي كالديرون، بعد أكثر من نصف قرن هناك.

وبسعة تقارب 70,000 متفرج، يُعد Riyadh Air Metropolitano ثالث أكبر ملعب في إسبانيا خلف كامب نو وسانتياغو برنابيو فقط، وقد صُممت مدرجاته الحادة والمتقاربة للحفاظ على الضجيج داخل الملعب وجعل الأجواء أكثر حدة قدر الإمكان. واستضاف الملعب بالفعل بعضاً من أكبر المناسبات في كرة القدم الأوروبية، بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يُستخدم بانتظام لمباريات منتخب إسبانيا أيضاً.

والوصول إلى الملعب سهل بفضل محطة مترو Estadio Metropolitano المخصصة، التي تقع مباشرة خارج الملعب وترتبط بسهولة بوسط مدريد. وينبغي للمشجعين القادمين من وسط المدينة أن يخصصوا وقتاً كافياً قبل انطلاق المباراة، سواء للاستمتاع بأجواء ما قبل اللقاء حول الملعب أو للتعامل مع الحشود المتجهة عبر البوابات الدوارة.