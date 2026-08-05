كيفية شراء تذاكر أتلتيكو مدريد: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

يدخل أتلتيكو مدريد موسم 2026/27 من LaLiga EA Sports باعتباره واحدًا من أكثر الفرق التي تستحق المتابعة في كرة القدم الإسبانية. ويبدأ دييغو سيميوني موسمه الـ16 على رأس القيادة في ملعب رياض إير ميتروبوليتانو، بعدما قاد الروخيبلانكوس إلى مراكز دوري أبطال أوروبا مرة أخرى في الموسم الماضي، فيما يحمل جدول هذا العام ديربي مدريد أمام ريال مدريد، ومواجهة على أرضه ضد برشلونة، إضافة إلى حملة أوروبية كاملة تستحق الترقب.

ومع تأكيد أكثر من 60,000 من حاملي التذاكر الموسمية بالفعل لمقاعدهم في موسم 2026/27، وتسارع نوافذ البيع العام للمباريات الكبرى، قد يكون الحصول على التذاكر أمرًا صعبًا إذا لم تكن تعرف أين تبحث.

GOAL قام بالمهمة بدلًا منك. وفيما يلي ستجد العرض الكامل لمواعيد مباريات أتلتيكو مدريد، وأماكن شراء التذاكر، وأسعارها، وكل ما تحتاج إليه للتخطيط لرحلتك إلى الميتروبوليتانو.

متى يلعب أتلتيكو مدريد؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الأربعاء 19 أغسطس 2026، 21:00 بتوقيت وسط أوروبا (مؤكد) أتلتيكو مدريد ضد مالاجا CF رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر الأحد 23 أغسطس 2026، 17:00 بتوقيت وسط أوروبا (مؤكد) أتلتيكو مدريد ضد فياريال CF رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 15-16 سبتمبر 2026 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 19-20 سبتمبر 2026 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد (ديربي مادريلينو) رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 24-25 أكتوبر 2026 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد RC Deportivo رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 7-8 نوفمبر 2026 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد برشلونة رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 5-6 ديسمبر 2026 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 12-13 ديسمبر 2026 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا CF رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 9-10 يناير 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ريال راسينغ كلوب (المباراة الأخيرة من النصف الأول للموسم) رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 16-17 يناير 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسييداد رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 30-31 يناير 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد RCD Espanyol رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 20-21 فبراير 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد إلتشي CF رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 6-7 مارس 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 20-21 مارس 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد خيتافي CF رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 10-11 أبريل 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي UD رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 17-18 أبريل 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية FC رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 1-2 مايو 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 15-16 مايو 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد رايو فاييكانو رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر 22-23 مايو 2027 (اليوم الدقيق لم يتحدد بعد) أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك كلوب رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر أتلتيكو مدريد؟

الطريقة الأكثر مباشرة للحصول على تذاكر أتلتيكو مدريد هي عبر البوابة الرسمية للنادي، حيث يحصل الأعضاء على نافذة بيع مسبق ذات أولوية قبل فتح البيع العام للجمهور. ويُعد نظام عضوية Socios الخاص بأتلتيكو أكثر سهولة في الوصول مقارنة ببعض منافسيه في LaLiga، كما أن الانضمام إليه قد يمنحك خصومات وإمكانية الوصول المبكر إلى المقاعد في أكبر المباريات.

ومع ذلك، فإن البيع العام الرسمي للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل ديربي مدريد، أو زيارة برشلونة، أو أي مواجهة إقصائية في دوري أبطال أوروبا، ينفد بسرعة كبيرة، ومع وجود ما يزيد على 150,000 عضو في النادي يتنافسون على ملعب يتسع لما يزيد قليلًا على 70,000 متفرج، يفقد كثير من الجماهير فرصتهم عبر القنوات الرسمية.

وهنا يأتي دور سوق إعادة البيع. StubHub هو أحد أبسط الطرق لضمان مقعد في رياض إير ميتروبوليتانو، مع توفر التذاكر في جميع الفئات السعرية وفي كل أجزاء الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر أتلتيكو مدريد؟

تختلف أسعار التذاكر في رياض إير ميتروبوليتانو بشكل كبير بحسب المنافس وجزء الملعب، لكن هناك فعلًا ما يناسب كل ميزانية. ويمكن الحصول على أرخص التذاكر لمباريات LaLiga العادية أمام فرق وسط الجدول بأسعار تبدأ من نحو 30 يورو فقط، ما يجعل الذهاب لمشاهدة أتلتيكو مدريد أقل كلفة بكثير من زيارة بعض الأندية الأوروبية العملاقة الأخرى.

أما في المناسبات الكبرى، فتوقع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. فديربي مدريد أمام ريال مدريد وزيارة برشلونة هما باستمرار التذكرتان الأصعب والأغلى طوال الموسم، إذ تبدأ أسعار مقاعد المدرج العلوي بانتظام من نحو 60 إلى 90 يورو، وترتفع إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير في المقاعد الجانبية ومقاعد المدرج السفلي. كما أن مباريات دوري أبطال أوروبا الإقصائية في الميتروبوليتانو، وهو ملعب استضاف نهائي كأس أوروبا، تفرض زيادات مماثلة.

وتتراوح أسعار التذاكر الموسمية لموسم 2026/27 من نحو 290 يورو في الفئة الأرخص جدًا (المدرج العلوي) إلى ما يزيد بكثير على 2,000 يورو للمقاعد الأكثر حصرية في المدرج السفلي بمحاذاة جانب الملعب، رغم أن تذاكر المباراة الواحدة تظل الخيار الأكثر مرونة للجماهير الزائرة ولمن لا يرغبون في الالتزام بحملة كاملة.

والخبر الجيد للباحثين عن الصفقات هو أن سوق إعادة البيع على StubHub يقدم بانتظام الأسعار الأكثر تنافسية في السوق، خصوصًا للمباريات التي لا يزال يفصلها وقت عن يوم اللقاء. ويظل الشراء المبكر، ومتابعة القوائم مع تحديثها، أفضل وسيلة باستمرار للعثور على أرخص تذاكر أتلتيكو مدريد الممكنة للمباراة التي تفضلها.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن أتلتيكو مدريد

تأسس أتلتيكو مدريد، الملقب بالروخيبلانكوس ولوس كولتشونيروس، في عام 1903، وأمضى ما يزيد بكثير على قرن كأحد القوى الثلاث الكبرى في كرة القدم الإسبانية إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة. ورغم عمله طوال جزء كبير من تاريخه بموارد مالية تمثل جزءًا بسيطًا من موارد منافسيه المحليين الكبيرين، بنى أتلتيكو هويته على الصلابة والانضباط الدفاعي وأجواء المباريات التي لا تضاهى.

ويُعد دييغو سيميوني القوة الدافعة خلف العصر الحديث للنادي منذ توليه المسؤولية في ديسمبر 2011. وتحت قيادته، فاز أتلتيكو بلقب LaLiga مرتين، ورفع الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي في أكثر من مناسبة، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين. ويبدأ سيميوني موسم 2026/27 باعتباره أحد أطول المدربين بقاءً في منصبه في كرة القدم العالمية، فيما تظل أساليبه العمود الفقري لكل ما يقدمه النادي داخل الملعب.

وخارج الملعب، شهدت صورة الملكية تحولًا كبيرًا، إذ تمتلك Apollo Global Management الآن حصة أغلبية إلى جانب Quantum Pacific Group، ما جلب استثمارًا جديدًا وطموحًا متجددًا للنادي قبل دخول هذه الحملة. وعلى أرض الملعب، عززت التحركات الأخيرة في سوق الانتقالات الفريق بشكل أكبر، ويدخل أتلتيكو الموسم الجديد بهدف تقليص الفجوة مع قمة LaLiga مع المنافسة على جميع الجبهات محليًا وأوروبيًا.

وبالنسبة للمشجعين الزائرين، فإن الرحلة إلى مدريد لمتابعة أتلتيكو تتجاوز كثيرًا 90 دقيقة من كرة القدم. فثقافة الجماهير المحيطة بالنادي، والضجيج داخل الملعب، وشغف قاعدة جماهيرية لم تهتز أبدًا حتى في السنوات الأقل ازدهارًا، تجعل من هذه التجربة واحدة من أبرز تجارب يوم المباراة في كرة القدم العالمية.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن رياض إير ميتروبوليتانو

مرّ ملعب أتلتيكو مدريد بعدة أسماء منذ افتتاحه بصورته الحالية لأول مرة في عام 2017، إذ انتقل من واندا ميتروبوليتانو إلى سيفيتاس ميتروبوليتانو قبل أن يصبح رياض إير ميتروبوليتانو بموجب شراكته الحالية الخاصة بحقوق التسمية. ويقع الملعب في حي سان بلاس كانييخاس شرق المدينة، وقد حل محل المعقل السابق الشهير للنادي، فيسنتي كالديرون، بعد أكثر من نصف قرن هناك.

وبسعة تقارب 70,000 متفرج، يُعد رياض إير ميتروبوليتانو ثالث أكبر ملعب في إسبانيا، خلف كامب نو وسانتياغو برنابيو فقط، وقد صُممت مدرجاته شديدة الانحدار والمتقاربة للحفاظ على الضجيج داخل الملعب وجعل الأجواء بأقصى قدر ممكن من الحدة. وقد استضاف الملعب بالفعل بعضًا من أكبر المناسبات في كرة القدم الأوروبية، بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يُستخدم بانتظام أيضًا في مباريات منتخب إسبانيا.

والوصول إلى الملعب سهل بفضل محطة مترو Estadio Metropolitano المخصصة، التي تقع مباشرة خارج الملعب وتوفر اتصالًا سهلًا بوسط مدريد. وينبغي للجماهير القادمة من وسط المدينة أن تترك وقتًا كافيًا قبل انطلاق المباراة، سواء للاستمتاع بأجواء ما قبل اللقاء حول الملعب أو للتعامل مع الحشود المتجهة عبر بوابات الدخول.