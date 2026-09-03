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Arsenal Stadium ariel view Getty Images
Renuka Odedra

ترجمه

كيفية شراء تذاكر آرسنال لموسم 2026-27: مباريات دوري أبطال أوروبا، وأماكن شراء التذاكر، ومعلومات التذكرة الموسمية

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التذاكر
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز

إذا كنت تبحث عن شراء تذاكر آرسنال لموسم 2026/27، يمكنك استخدام الروابط أدناه لحجز التذاكر والباقات.

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مباريات أرسنال المقبلة في موسم 2026/27 والتذاكر

التاريخ والوقت

المباراة

الملعب

البطولة

التذاكر

السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BST

أرسنال ضد تشيلسي

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BST

سندرلاند ضد أرسنال

ستاديوم أوف لايت (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BST

برايتون آند هوف ألبيون ضد أرسنال

أمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BST

أرسنال ضد ليدز يونايتد

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BST

نوتنجهام فورست ضد أرسنال

ذا سيتي جراوند (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BST

أرسنال ضد إيفرتون

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT

ليفربول ضد أرسنال

أنفيلد (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT

أرسنال ضد هال سيتي

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT

نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال

سانت جيمس بارك (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT

أرسنال ضد مانشستر سيتي

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 بتوقيت GMT

برينتفورد ضد أرسنال

جي تيك كوميونيتي ستاديوم (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT

توتنهام هوتسبير ضد أرسنال

ملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT

أرسنال ضد بورنموث

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT

أرسنال ضد مانشستر يونايتد

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT

كريستال بالاس ضد أرسنال

سيلهرست بارك (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 بتوقيت GMT

فولهام ضد أرسنال

كرافن كوتيدج (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 2 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT

أرسنال ضد إيبسويتش تاون

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 بتوقيت GMT

أرسنال ضد برينتفورد

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 16 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT

هال سيتي ضد أرسنال

MKM Stadium (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 23 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT

أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 30 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT

مانشستر سيتي ضد أرسنال

ملعب الاتحاد (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 6 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMT

أرسنال ضد ليفربول

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 بتوقيت GMT

إيبسويتش تاون ضد أرسنال

بورتمان رود (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 20 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMT

أرسنال ضد فولهام

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 27 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMT

مانشستر يونايتد ضد أرسنال

أولد ترافورد (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 بتوقيت GMT

أرسنال ضد كريستال بالاس

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 13 مارس 2027، 15:00 بتوقيت GMT

تشيلسي ضد أرسنال

ستامفورد بريدج (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 20 مارس 2027، 15:00 بتوقيت GMT

أرسنال ضد سندرلاند

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 10 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BST

كوفنتري سيتي ضد أرسنال

كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 17 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BST

أرسنال ضد أستون فيلا

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 24 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BST

بورنموث ضد أرسنال

فيتاليتي ستاديوم (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 1 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST

أرسنال ضد توتنهام هوتسبير

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 8 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST

ليدز يونايتد ضد أرسنال

إيلاند رود (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

السبت 15 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST

أرسنال ضد نوتنجهام فورست

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

الأحد 23 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST

إيفرتون ضد أرسنال

هيل ديكنسون ستاديوم (خارج أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

الأحد 30 مايو 2027، 16:00 بتوقيت BST

أرسنال ضد برايتون آند هوف ألبيون

ملعب الإمارات (على أرضه)

الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاكر

كيف تشتري تذاكر أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

خيارات التذاكر لما تبقى من موسم 2025-26 محدودة للغاية بسبب موقع أرسنال في جدول الدوري.

تُباع تذاكر المباريات الفردية عبر البوابة الرسمية، لكن حجم الطلب أدى إلى نفاد تذاكر كل مباراة تقريبًا خلال دقائق من فتح اقتراع العضوية الحمراء.

الطرق الرئيسية للحصول على تذكرة الآن هي:

  • منصة التبادل الرسمية للتذاكر: هذه هي الطريقة الأكثر موثوقية للأعضاء للعثور على تذاكر بالسعر الأصلي يعيد حاملو التذاكر الموسمية طرحها. ومع اشتداد سباق اللقب، يُنصح المشجعون بمتابعة هذه المنصة يوميًا.
  • اقتراعات العضوية الحمراء: يواصل أرسنال العمل بنظام الاقتراع للمباريات المتبقية على أرضه ضد بورنموث ونيوكاسل وفولهام. ويمكن للمتقدمين الناجحين الشراء بالسعر الأصلي.
  • منصات البيع الثانوية: مع نفاد التذاكر عبر القنوات الرسمية، توفر منصات مثل StubHub وسيلة لحضور هذه المباريات الختامية التاريخية.

كم تبلغ أسعار تذاكر أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

بصفته حامل اللقب، لا تزال خيارات التذاكر لمباريات أرسنال على أرضه تحظى بطلب مرتفع للغاية. وبالنسبة للمشجعين الذين يأملون في مشاهدة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات، فإن سعر التذكرة قد يختلف بشكل كبير بحسب طريقة الشراء، والمنافس، وموقع المقعد.

أسهل طريقة لشراء تذكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هي من خلال بوابة التذاكر الرسمية لنادي أرسنال. ومع ذلك، فإن هذه التذاكر متاحة تقريبًا حصريًا لأعضاء أرسنال الرسميين، وهي نادرة جدًا. ويعتمد النادي نظام تسعير متدرجًا بحسب المنافس، مصنفًا إلى الفئات A وB وC، وتكون مباريات الفئة A هي الأغلى.

متوسط أسعار التذاكر الرسمية للبالغين، عند شرائها عبر اقتراع الأعضاء أو منصة التبادل الرسمية للتذاكر الخاصة بالنادي، يقع عمومًا ضمن النطاقات التالية:

  • مباريات الفئة C (منافسون أقل طلبًا): 35 £ - 55 £
  • مباريات الفئة B (منافسون من الفئة المتوسطة): 45 £ - 75 £
  • مباريات الفئة A (منافسون من الصف الأول، مثل مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام هوتسبير): 65 £ - 120 £+

من المهم الإشارة إلى أن التذاكر المباعة على Arsenal Ticket Exchange، وهي منصة إعادة البيع الرسمية للنادي للأعضاء، تُباع دائمًا بالسعر الأصلي. وهذا يعني أن حامل التذكرة الموسمية أو العضو الذي لم يعد قادرًا على حضور مباراة ما يمكنه بيع تذكرته إلى عضو آخر بالسعر الأصلي الذي دفعه.

تُعد السوق الثانوية بديلًا شائعًا للحصول على تذاكر أرسنال. وتخضع الأسعار على هذه المنصات، مثل StubHub، لمستوى الطلب وقد تتقلب بشكل كبير مع اقتراب موعد المباراة.

كيف تشتري تذاكر أرسنال الموسمية؟

تذكرة أرسنال الموسمية هي الطريقة الوحيدة المضمونة للتأكد من أنك ستكون حاضرًا في كل مباراة على أرضه بملعب الإمارات خلال موسم من الدوري الإنجليزي الممتاز. فهي تضمن لك مقعدًا محجوزًا ومكانًا في المدرجات لكل الأحداث.

لكن تجدر الإشارة إلى أن التذاكر الموسمية غير متاحة حاليًا للمشترين الجدد المحتملين. ومن يرغب في الحصول على واحدة، يجب عليه التسجيل في قائمة الانتظار الخاصة بالنادي، حيث سيتم إبلاغه عند توافرها للشراء. ويمكنك أيضًا الاطلاع على أحدث أسعار التذاكر الموسمية على موقع أرسنال.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب الإمارات

اتخذ أرسنال من ملعب الإمارات مقرًا له منذ افتتاحه في 22 يوليو 2006، عبر مباراة تكريمية لأسطورة النادي دينيس بيركامب. وأنهى الانتقال أكثر من 90 عامًا في هايبري، معقل أرسنال منذ عام 1913، والذي باتت سعته في نهاية المطاف مقيدة إلى أقل قليلًا من 39,000 متفرج بسبب المدرجات المدرجة ضمن طراز آرت ديكو والشوارع السكنية المحيطة، من دون مساحة واقعية للتوسع.

بُني ملعب الإمارات على موقع صناعي أُعيد تطويره في آشبرتون جروف في هولواي شمال لندن، بتكلفة تقارب 390 مليون £، وصممته شركة HOK Sport، المعروفة الآن باسم Populous. وبسعة حالية تبلغ 60,704 متفرجين، فهو ثالث أكبر ملعب للأندية في إنجلترا خلف أولد ترافورد وملعب توتنهام هوتسبير، وأكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز داخل لندن خارج ويمبلي. ويبلغ الرقم القياسي للحضور 60,383 متفرجًا، وقد سُجل خلال مباراة ضد وولفرهامبتون واندررز في نوفمبر 2019. كما اتخذ الفريق النسائي لأرسنال من ملعب الإمارات مقرًا دائمًا له بدءًا من موسم 2024/25.

ظل التوسع موضوعًا متكررًا منذ افتتاح الملعب، وارتفع مستوى هذا النقاش بعد فوز أرسنال باللقب ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2025/26. وذُكر أن النادي أجرى محادثات مع Populous، المهندسين المعماريين الأصليين، بشأن إمكانية زيادة السعة إلى ما بعد 70,000، رغم عدم تأكيد أي خطط نهائية أو تصاريح تخطيط أو جدول زمني، فيما تشير بعض التقارير إلى أن زيادة أكثر تواضعًا بنحو 5,000 مقعد تستهدف توفير مساحة إضافية للضيافة هي النتيجة الأكثر واقعية. ولا ينبغي للمشجعين أن يتوقعوا أي تغييرات في سعة أيام المباريات لموسم 2026/27.

يتمتع الملعب بخدمة جيدة عبر وسائل النقل العام، إذ تقع محطة مترو Arsenal على خط بيكاديللي على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، إلى جانب محطتي فينسبري بارك ودرايتون بارك القريبتين. ونظرًا إلى أعداد المشجعين المسافرين يوم المباراة، يُنصح بالوصول في وقت مبكر مناسب.


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