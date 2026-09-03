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مباريات أرسنال المقبلة في موسم 2026/27 والتذاكر

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BST أرسنال ضد تشيلسي ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BST سندرلاند ضد أرسنال ستاديوم أوف لايت (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BST برايتون آند هوف ألبيون ضد أرسنال أمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BST أرسنال ضد ليدز يونايتد ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BST نوتنجهام فورست ضد أرسنال ذا سيتي جراوند (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BST أرسنال ضد إيفرتون ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT ليفربول ضد أرسنال أنفيلد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد هال سيتي ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال سانت جيمس بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد مانشستر سيتي ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 بتوقيت GMT برينتفورد ضد أرسنال جي تيك كوميونيتي ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT توتنهام هوتسبير ضد أرسنال ملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد بورنموث ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد مانشستر يونايتد ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT كريستال بالاس ضد أرسنال سيلهرست بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 بتوقيت GMT فولهام ضد أرسنال كرافن كوتيدج (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد إيبسويتش تاون ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد برينتفورد ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT هال سيتي ضد أرسنال MKM Stadium (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT مانشستر سيتي ضد أرسنال ملعب الاتحاد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد ليفربول ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 بتوقيت GMT إيبسويتش تاون ضد أرسنال بورتمان رود (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد فولهام ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMT مانشستر يونايتد ضد أرسنال أولد ترافورد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد كريستال بالاس ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 بتوقيت GMT تشيلسي ضد أرسنال ستامفورد بريدج (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 مارس 2027، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد سندرلاند ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BST كوفنتري سيتي ضد أرسنال كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BST أرسنال ضد أستون فيلا ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BST بورنموث ضد أرسنال فيتاليتي ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 1 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST أرسنال ضد توتنهام هوتسبير ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST ليدز يونايتد ضد أرسنال إيلاند رود (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST أرسنال ضد نوتنجهام فورست ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأحد 23 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST إيفرتون ضد أرسنال هيل ديكنسون ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 بتوقيت BST أرسنال ضد برايتون آند هوف ألبيون ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر

كيف تشتري تذاكر أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

خيارات التذاكر لما تبقى من موسم 2025-26 محدودة للغاية بسبب موقع أرسنال في جدول الدوري.

تُباع تذاكر المباريات الفردية عبر البوابة الرسمية، لكن حجم الطلب أدى إلى نفاد تذاكر كل مباراة تقريبًا خلال دقائق من فتح اقتراع العضوية الحمراء.

الطرق الرئيسية للحصول على تذكرة الآن هي:

منصة التبادل الرسمية للتذاكر: هذه هي الطريقة الأكثر موثوقية للأعضاء للعثور على تذاكر بالسعر الأصلي يعيد حاملو التذاكر الموسمية طرحها. ومع اشتداد سباق اللقب، يُنصح المشجعون بمتابعة هذه المنصة يوميًا.

اقتراعات العضوية الحمراء: يواصل أرسنال العمل بنظام الاقتراع للمباريات المتبقية على أرضه ضد بورنموث ونيوكاسل وفولهام. ويمكن للمتقدمين الناجحين الشراء بالسعر الأصلي.

منصات البيع الثانوية: مع نفاد التذاكر عبر القنوات الرسمية، توفر منصات مثل StubHub وسيلة لحضور هذه المباريات الختامية التاريخية.

كم تبلغ أسعار تذاكر أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

بصفته حامل اللقب، لا تزال خيارات التذاكر لمباريات أرسنال على أرضه تحظى بطلب مرتفع للغاية. وبالنسبة للمشجعين الذين يأملون في مشاهدة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات، فإن سعر التذكرة قد يختلف بشكل كبير بحسب طريقة الشراء، والمنافس، وموقع المقعد.

أسهل طريقة لشراء تذكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هي من خلال بوابة التذاكر الرسمية لنادي أرسنال. ومع ذلك، فإن هذه التذاكر متاحة تقريبًا حصريًا لأعضاء أرسنال الرسميين، وهي نادرة جدًا. ويعتمد النادي نظام تسعير متدرجًا بحسب المنافس، مصنفًا إلى الفئات A وB وC، وتكون مباريات الفئة A هي الأغلى.

متوسط أسعار التذاكر الرسمية للبالغين، عند شرائها عبر اقتراع الأعضاء أو منصة التبادل الرسمية للتذاكر الخاصة بالنادي، يقع عمومًا ضمن النطاقات التالية:

مباريات الفئة C (منافسون أقل طلبًا): 35 £ - 55 £

مباريات الفئة B (منافسون من الفئة المتوسطة): 45 £ - 75 £

مباريات الفئة A (منافسون من الصف الأول، مثل مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام هوتسبير): 65 £ - 120 £+

من المهم الإشارة إلى أن التذاكر المباعة على Arsenal Ticket Exchange، وهي منصة إعادة البيع الرسمية للنادي للأعضاء، تُباع دائمًا بالسعر الأصلي. وهذا يعني أن حامل التذكرة الموسمية أو العضو الذي لم يعد قادرًا على حضور مباراة ما يمكنه بيع تذكرته إلى عضو آخر بالسعر الأصلي الذي دفعه.

تُعد السوق الثانوية بديلًا شائعًا للحصول على تذاكر أرسنال. وتخضع الأسعار على هذه المنصات، مثل StubHub، لمستوى الطلب وقد تتقلب بشكل كبير مع اقتراب موعد المباراة.

كيف تشتري تذاكر أرسنال الموسمية؟

تذكرة أرسنال الموسمية هي الطريقة الوحيدة المضمونة للتأكد من أنك ستكون حاضرًا في كل مباراة على أرضه بملعب الإمارات خلال موسم من الدوري الإنجليزي الممتاز. فهي تضمن لك مقعدًا محجوزًا ومكانًا في المدرجات لكل الأحداث.

لكن تجدر الإشارة إلى أن التذاكر الموسمية غير متاحة حاليًا للمشترين الجدد المحتملين. ومن يرغب في الحصول على واحدة، يجب عليه التسجيل في قائمة الانتظار الخاصة بالنادي، حيث سيتم إبلاغه عند توافرها للشراء. ويمكنك أيضًا الاطلاع على أحدث أسعار التذاكر الموسمية على موقع أرسنال.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب الإمارات

اتخذ أرسنال من ملعب الإمارات مقرًا له منذ افتتاحه في 22 يوليو 2006، عبر مباراة تكريمية لأسطورة النادي دينيس بيركامب. وأنهى الانتقال أكثر من 90 عامًا في هايبري، معقل أرسنال منذ عام 1913، والذي باتت سعته في نهاية المطاف مقيدة إلى أقل قليلًا من 39,000 متفرج بسبب المدرجات المدرجة ضمن طراز آرت ديكو والشوارع السكنية المحيطة، من دون مساحة واقعية للتوسع.

بُني ملعب الإمارات على موقع صناعي أُعيد تطويره في آشبرتون جروف في هولواي شمال لندن، بتكلفة تقارب 390 مليون £، وصممته شركة HOK Sport، المعروفة الآن باسم Populous. وبسعة حالية تبلغ 60,704 متفرجين، فهو ثالث أكبر ملعب للأندية في إنجلترا خلف أولد ترافورد وملعب توتنهام هوتسبير، وأكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز داخل لندن خارج ويمبلي. ويبلغ الرقم القياسي للحضور 60,383 متفرجًا، وقد سُجل خلال مباراة ضد وولفرهامبتون واندررز في نوفمبر 2019. كما اتخذ الفريق النسائي لأرسنال من ملعب الإمارات مقرًا دائمًا له بدءًا من موسم 2024/25.

ظل التوسع موضوعًا متكررًا منذ افتتاح الملعب، وارتفع مستوى هذا النقاش بعد فوز أرسنال باللقب ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2025/26. وذُكر أن النادي أجرى محادثات مع Populous، المهندسين المعماريين الأصليين، بشأن إمكانية زيادة السعة إلى ما بعد 70,000، رغم عدم تأكيد أي خطط نهائية أو تصاريح تخطيط أو جدول زمني، فيما تشير بعض التقارير إلى أن زيادة أكثر تواضعًا بنحو 5,000 مقعد تستهدف توفير مساحة إضافية للضيافة هي النتيجة الأكثر واقعية. ولا ينبغي للمشجعين أن يتوقعوا أي تغييرات في سعة أيام المباريات لموسم 2026/27.

يتمتع الملعب بخدمة جيدة عبر وسائل النقل العام، إذ تقع محطة مترو Arsenal على خط بيكاديللي على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، إلى جانب محطتي فينسبري بارك ودرايتون بارك القريبتين. ونظرًا إلى أعداد المشجعين المسافرين يوم المباراة، يُنصح بالوصول في وقت مبكر مناسب.



