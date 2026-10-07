احجز تذاكر أرسنال:

🎟️ تذاكر أرسنال: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر أرسنال في دوري أبطال أوروبا: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر بأقل من 100 يورو: احجز التذاكر

🎟️ باقات الضيافة والتذاكر: احجز التذاكر

🎟️ مناطق العائلات والتذاكر: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر ملعب الإمارات: احجز التذاكر

🎟️ ديربي شمال لندن، أرسنال ضد توتنهام (5 ديسمبر): احجز التذاكر

🎟️ شاهد جميع مباريات فريق أرسنال: احجز التذاكر





مباريات أرسنال المقبلة في موسم 2026/27 والتذاكر

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BST أرسنال ضد ليدز يونايتد ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BST نوتنجهام فورست ضد أرسنال ذا سيتي جراوند (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BST أرسنال ضد إيفرتون ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT ليفربول ضد أرسنال أنفيلد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد هال سيتي ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال سانت جيمس بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد مانشستر سيتي ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 بتوقيت GMT برينتفورد ضد أرسنال ملعب جي تيك كوميونيتي (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT توتنهام هوتسبير ضد أرسنال ملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد بورنموث ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد مانشستر يونايتد ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT كريستال بالاس ضد أرسنال سيلهرست بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 بتوقيت GMT فولهام ضد أرسنال كرافن كوتيدج (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد إيبسويتش تاون ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد برينتفورد ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT هال سيتي ضد أرسنال ملعب MKM (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT مانشستر سيتي ضد أرسنال ملعب الاتحاد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد ليفربول ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 بتوقيت GMT إيبسويتش تاون ضد أرسنال بورتمان رود (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد فولهام ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMT مانشستر يونايتد ضد أرسنال أولد ترافورد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد كريستال بالاس ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 بتوقيت GMT تشيلسي ضد أرسنال ستامفورد بريدج (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 مارس 2027، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد سندرلاند ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BST كوفنتري سيتي ضد أرسنال كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BST أرسنال ضد أستون فيلا ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BST بورنموث ضد أرسنال ملعب فيتاليتي (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 1 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST أرسنال ضد توتنهام هوتسبير ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST ليدز يونايتد ضد أرسنال إيلاند رود (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST أرسنال ضد نوتنجهام فورست ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأحد 23 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST إيفرتون ضد أرسنال ملعب هيل ديكنسون (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 بتوقيت BST أرسنال ضد برايتون آند هوف ألبيون ملعب الإمارات (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر

كيف تشتري تذاكر أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

خيارات التذاكر لما تبقى من موسم 2025-26 محدودة للغاية بسبب موقع أرسنال في جدول الدوري.

تُباع تذاكر المباريات الفردية عبر البوابة الرسمية، لكن حجم الطلب أدى إلى نفاد تذاكر كل مباراة تقريبًا خلال دقائق من فتح قرعة Red Member.

الطرق الرئيسية للحصول على تذكرة الآن هي:

منصة التذاكر الرسمية للتبادل: هذه هي الطريقة الأكثر موثوقية للأعضاء للعثور على تذاكر بالسعر الأصلي أعادها حاملو التذاكر الموسمية. ومع اشتداد سباق اللقب، يُنصح المشجعون بمتابعة هذه المنصة يوميًا.

قرعة Red Member: يواصل أرسنال العمل بنظام القرعة للمباريات المتبقية على أرضه أمام بورنموث ونيوكاسل وفولهام. ويمكن للمتقدمين الناجحين الشراء بالسعر الأصلي.

البائعون الثانويون: مع نفاد الخيارات الرسمية، توفر منصات مثل StubHub وسيلة لحضور هذه المباريات الختامية التاريخية.

كم تبلغ أسعار تذاكر أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

بصفته حامل اللقب، لا تزال خيارات التذاكر لمباريات أرسنال على أرضه تحظى بطلب مرتفع للغاية. وبالنسبة للمشجعين الذين يأملون في مشاهدة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات، فإن سعر التذكرة قد يختلف بشكل كبير بحسب طريقة الشراء، والمنافس، وموقع المقعد.

أسهل طريقة لشراء تذكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي أرسنال. ومع ذلك، فإن هذه التذاكر متاحة تقريبًا فقط لأعضاء أرسنال الرسميين، كما أنها نادرة جدًا. ويعمل النادي بنظام تسعير متدرج وفقًا للمنافس، مع تصنيف المباريات إلى الفئات A وB وC، وتكون مباريات الفئة A هي الأعلى سعرًا.

متوسط أسعار التذاكر الرسمية للبالغين، عند شرائها عبر قرعة الأعضاء أو منصة التبادل الرسمية التابعة للنادي، يقع عمومًا ضمن النطاقات التالية:

مباريات الفئة C (منافسون بطلب أقل): £35 - £55

مباريات الفئة B (منافسون من الفئة المتوسطة): £45 - £75

مباريات الفئة A (منافسون من الفئة الأعلى، مثل مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام هوتسبير): £65 - £120+

من المهم ملاحظة أن التذاكر المباعة على Arsenal Ticket Exchange، وهي منصة إعادة البيع الرسمية للنادي للأعضاء، تُباع دائمًا بالسعر الأصلي. وهذا يعني أن حامل التذكرة الموسمية أو العضو الذي لم يعد بإمكانه حضور المباراة يمكنه بيع تذكرته إلى عضو آخر بالسعر الأصلي الذي دفعه.

يُعد السوق الثانوي بديلًا شائعًا للحصول على تذاكر أرسنال. والأسعار على هذه المنصات، مثل StubHub، تحكمها مستويات الطلب وقد تتغير بشكل كبير مع اقتراب موعد المباراة.

كيف تشتري التذاكر الموسمية لأرسنال؟

تُعد التذكرة الموسمية لأرسنال الطريقة الوحيدة المضمونة للتأكد من قدرتك على حضور كل مباراة على أرضه في ملعب الإمارات خلال موسم من الدوري الإنجليزي الممتاز. فهي تضمن لك مقعدًا محجوزًا ومكانًا في المدرجات لكل أحداث المباريات.

لكن تجدر الإشارة إلى أن التذاكر الموسمية ليست متاحة للمشترين الجدد المحتملين في الوقت الحالي. ومن يرغب في الحصول على واحدة، يجب أن يسجل في قائمة الانتظار الخاصة بالنادي، حيث سيتم إبلاغه عند توافر إمكانية الشراء. ويمكنك أيضًا الاطلاع على أحدث أسعار التذاكر الموسمية على موقع أرسنال الإلكتروني.

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب الإمارات

يتخذ أرسنال من ملعب الإمارات مقرًا له منذ افتتاحه في 22 يوليو 2006، بمباراة تكريمية لأسطورة النادي دينيس بيركامب. وأنهى الانتقال أكثر من 90 عامًا في هايبري، معقل أرسنال منذ 1913، والذي باتت سعته في النهاية مقيدة إلى أقل قليلًا من 39,000 متفرج بسبب مدرجاته المصنفة على طراز آرت ديكو والشوارع السكنية المحيطة به، دون وجود مساحة واقعية للتوسعة.

بُني ملعب الإمارات على موقع صناعي أُعيد تطويره في أشبورتون جروف في هولواي، شمال لندن، بتكلفة بلغت نحو £390 مليون، وصممته شركة HOK Sport، المعروفة الآن باسم Populous. وتبلغ سعته الحالية 60,704 متفرجين، ما يجعله ثالث أكبر ملعب أندية في إنجلترا خلف أولد ترافورد وملعب توتنهام هوتسبير، وأكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في لندن خارج ويمبلي. ويبلغ الرقم القياسي للحضور 60,383 متفرجًا، وقد سُجل خلال مباراة أمام وولفرهامبتون واندررز في نوفمبر 2019. كما اتخذ فريق أرسنال للسيدات من ملعب الإمارات مقرًا دائمًا له بداية من موسم 2024/25.

كانت التوسعة موضوعًا متكررًا منذ افتتاح الملعب، وازدادت حدة هذا النقاش بعد تتويج أرسنال باللقب ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2025/26. وبحسب ما ورد، أجرى النادي محادثات مع Populous، المهندسين المعماريين الأصليين، بشأن زيادة محتملة للسعة إلى أكثر من 70,000، لكن لم يتم تأكيد أي خطط نهائية أو تصاريح تخطيط أو جدول زمني، فيما تشير بعض التقارير إلى أن زيادة أكثر تواضعًا بنحو 5,000 مقعد بهدف إضافة مساحة ضيافة إضافية هي النتيجة الأكثر واقعية. ولا ينبغي للمشجعين أن يتوقعوا أي تغييرات في سعة الحضور يوم المباراة لموسم 2026/27.

يحظى الملعب بخدمة جيدة من وسائل النقل العام، إذ تقع محطة مترو Arsenal على خط بيكاديللي على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، إلى جانب محطتي فينسبري بارك ودرايتون بارك القريبتين. ونظرًا لحجم المشجعين الذين يسافرون في يوم المباراة، يُنصح بالوصول في وقت مناسب.



